Multi split klima sistemleri, birden fazla iç üniteye bağlanabilen gelişmiş yapısıyla hem evinizin hem de iş yerinizin farklı odalarını tek bir dış ünite ile rahatlıkla soğutmanızı sağlar. Yüksek enerji verimliliği, sessiz çalışma ve kolay kullanım özellikleri sayesinde yıl boyunca konforlu bir ortam sunar. İster küçük bir dairede, ister geniş bir ofiste olun, ihtiyaçlarınıza uygun farklı kapasite ve model seçeneklerimizle ideal çözümü bulabilirsiniz. Şimdi, enerji tasarrufu ve performansı bir arada sunan LG multi split klima modellerini keşfedin!