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Klimanızı verimli bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?
yeşil çimenlerin üzerinde serin hava üfleyen bir klima
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Artan enerji maliyetleri nedeniyle, klimanızın olabildiğince verimli çalışmasını sağlamak her zamankinden daha önemli hale geldi. Klimanızı verimli bir şekilde çalıştırmanın ve enerji faturalarından tasarruf etmenin birçok yolu var.
Klimanızın enerji verimliliğini artırmanın en iyi yollarından biri, yüksek kaliteli, enerji verimli bir üniteye yatırım yapmaktır. Çalıştırma maliyetlerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için tasarlanmış klimalar sunan LG, bu sektörde liderdir. LG'nin ihtiyaçlarınız için mükemmel bir seçenek sunacağından emin olabilirsiniz.
Klimanın enerji verimliliğini belirleyen unsur nedir? Ayrıca, enerji verimliliği neden önemlidir?
Mevsimsel Enerji Verimliliği Oranı (SEER) derecesi, bir klima ünitesinin enerji verimliliğini belirler. SEER derecesi, bir klimanın tüketilen enerjiye göre ne kadar soğutma sağladığını ölçer ve bir klimanın yıllık toplam enerji tüketimini belirtmek için kullanılır. SEER derecesi ne kadar yüksek olursa, klima o kadar enerji verimli olur.
Bir klimanın SEER derecesine tip, boyut ve tasarım da dahil olmak üzere çeşitli faktörler katkıda bulunur. Değişken hızlı kompresörler ve programlanabilir termostatlar gibi ileri teknoloji içeren klimalar da bir klimanın enerji verimliliğini artırabilir.
Çevre dostu ve doğal rüzgar hissi veren bir klima.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Enerji açısından daha verimli bir klima kullanmak, enerji faturalarından tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda karbon ayak izinizi azaltmanıza ve çevreyi korumanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, enerji tasarruflu klimalar daha güvenilirdir ve genellikle uzun vadeli garantiye sahiptir. Bu da uzun vadede onarım ve değiştirme masraflarından tasarruf etmenizi sağlar. Enerji tasarruflu bir klimaya yatırım yapmak cüzdanınız, çevre ve gelecek için faydalıdır.
Klimaları verimli kullanmanın beş yolu
Sıcaklık kontrolleri
Önemli ve ani sıcaklık değişiklikleri yapmaktan kaçınmak, klima sisteminizin verimliliğini korumanın yollarından biridir. Yaz veya kış aylarında evinizi hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak cazip gelse de, bu çok daha yüksek enerji faturalarına neden olabilir.
Evinizi başka yöntemlerle mevsime hazırlamak, iklimlendirme sisteminizin mevsimsel hava değişimlerinde tutarlı bir şekilde uygun sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir. Hava kaçakları ve zayıf yalıtım, klimanızın daha fazla çalışmasına neden olarak enerji kullanımının artmasına neden olabilir. Evinizin dış cephesindeki boşlukları veya çatlakları kapatın, kışın sıcak havayı içeride tutmak için tavan aranıza ve duvarlarınıza yalıtım ekleyin ve yazın güneş ışığını dışarıda tutan perdeler veya gölgelikler takın. Ayrıca, uyanıkken ve evin içindeyken belirli bir sıcaklık düzeyini ve evden uzaktayken veya uyurken farklı bir sıcaklık düzeyini seçmeniz önerilir.
Tutarlı bir iç ortam sıcaklığını korurken, nemi göz ardı etmek oldukça kolaydır. Nem düzeyinin çok yüksek veya çok düşük olması, evinizin sıcaklığını etkileyebilir. Neyse ki klima ünitenizle iç mekan nem seviyelerini kontrol etmek çok kolay. İçerideki nem düzeyi yüksek olduğunda, nemi azaltarak aynı sıcaklıkta rahatlık elde etmek için klimanızdaki kurutma modunu kullanın. Bu, enerji tüketimi daha yüksek bir soğutma modu kullanmaktan daha verimlidir.
En yeni klima üniteleri, akıllı teknolojiden faydalanarak iç mekan nem düzeyinize göre evinize en uygun sıcaklığı belirleyebilir ve hatta bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak uzaktan veya belirli bir programa göre ayarlanabilir.
Hava filtrenizi kontrol edin
Hava filtrenizin düzenli olarak kontrol edilmesi, klima bakımı için çok önemli bir adımdır. Kirli bir hava filtresi, hava akışını kısıtlayarak klimanın verimliliğini azaltır. Bu, klimanın hava sirkülasyonu sağlamak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir ve enerji tüketimini (ve elektrik faturanızı) artırarak soğutma performansını düşürür. Ayrıca kirli bir filtre sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir.
Hava filtrenizi iki haftada bir kontrol etmenizi öneririz.
Evinizdeki bir klima ünitesini temizlerken, önce ünitenin fişini güç kaynağından çekin. Pencerelerinizi açın ve klimanın dış kısmı ile çalıştırma panelini yumuşak bir bez veya ıslak mendille silin.
Makineyi açıp içini temizlemeden önce, her şeyi nasıl geri takacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir fotoğraf çekin! Filtreyi klimanın ana gövdesinden çıkarın ve suyla yıkayarak tozu temizleyin. Kir kolayca çıkmıyorsa, filtreyi kokusuz bulaşık deterjanı gibi hafif bir deterjanla birlikte ılık suya batırın ve inatçı kirleri yumuşak bir fırçayla nazikçe temizleyin.
Temizledikten sonra filtreyi gölgeli bir alana yerleştirin ve tamamen kurumasını bekleyin. Kurutmak için güneşe koyabilirsiniz, ancak dikkatli olun, filtrenin etrafındaki plastik kalıp uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında eğilebilir veya filtreye zarar verebilir.
Ünitenin içinin temizlenmesi de önemlidir. Makinenin içinde toz birikirse, klimanın soğuması daha uzun sürerek daha fazla güç tüketimine neden olabilir. İç kısmın temizlenmemesi, makinenin içinden hoş olmayan kokuların çıkmasına neden olabilir.
Tavana monte klima ünitelerinde dış ızgarayı ve toz filtresini kendiniz temizleyebilirsiniz. Ancak klima ünitesinin iç parçalarını sökmek ve temizlemek için profesyonel bir klima temizleme şirketi kullanmanız tavsiye edilir. Ayrıca farklı klima modelleri farklı temizlik uygulamalarına sahip olabilir ve gerekirse bir uzmana danışmanız önerilir.
Son olarak, klimanın iç ünitesini temizlemeyi bitirdikten sonra, ünite içinde kalabilecek nemi kurutmak için 30 dakika ila 1 saat arası Fan Modu'nu çalıştırın.
LG ThinQ ile akıllı izleme
The connection between the air conditioner and the smartphone in the house
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
LG ThinQ klimalar, LG'nin enerji tüketimini en aza indirirken optimum soğutma sağlamak üzere tasarlanmış akıllı klima serisidir.
LG ThinQ klimaların temel özelliklerinden biri, LG ThinQ uygulamasını kullanarak üniteyi uzaktan kontrol edebilme ve izleme özelliğidir. Bu uygulama, sıcaklığı, fan hızını ve diğer ayarları akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden yapmanızı sağlar. LG ThinQ klimalar, Amazon Alexa veya Google Home gibi diğer akıllı ev cihazlarınızla da entegre olabilir ve sesli komutları kullanarak klimanızı kontrol etmenizi sağlar.
Ayrıca LG ThinQ klimalarda Enerji Tasarrufu işlevi ve Uyku modu gibi başka enerji tasarrufu özellikleri de mevcuttur.
*ThinQ tarafından sağlanan özellikler ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
LG'nin DUAL İnverter Kompresörü
Dual interver teknolojisi ile elektrik maliyetinden tasarruf edin
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
LG'nin DUAL İnverter Kompresörü, daha az enerji tüketirken üstün soğutma performansı ve yüksek enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. LG'nin DUAL İnverter teknolojisi, kompresörlerin hızını sıcaklık gereksinimlerine göre ayarlayarak enerji tüketimini azaltır. Kompresörler sessizce çalışarak evinizin içinde daha az gürültü oluşturur ve makinenin enerji tüketimini daha da azaltır. Kompresörler, LG ThinQ akıllı uygulaması aracılığıyla uzaktan da kontrol edilebilir ve kullanıcıların sıcaklığı akıllı telefonlarından ayarlamasına olanak tanır. Bu enerji tasarrufu özellikleriyle LG'nin DUAL İnverter Kompresörü, enerji tüketimini azaltmak ve enerji faturalarından tasarruf etmek isteyenler için ideal bir seçimdir.
LG'nin Aktif Enerji Kontrolü
Oturma odasındaki serin klima esintisinde oturan mutlu aile.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Ünitenin enerji verimliliğini artırmaya ve enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan LG'nin Aktif Enerji Kontrolü özelliği, bazı LG klimalarında mevcuttur. Özellik, seçilen ayara göre klimanın maksimum güç tüketimini %80, %60, %40 düzeyine veya normal düzeye düşürerek çalışır. Bu özellik, LG ThinQ uygulamasıyla da uyumludur.
LG'nin en etkili klimaları
Kullanışlı ve akıllı özelliklerin yanı sıra enerji verimliliği sunan bir klima arıyorsanız, LG klima serisini öneririz.
LG'nin DUAL İnverter Kompresörü, olağanüstü performans ile düşük enerji tüketimini bir araya getirmek üzere tasarlandı.
LG'nin Aktif Enerji Kontrolü yazılımı, klimanızın maksimum güç tüketimini sınırlayarak evinizi mükemmel bir şekilde soğutabilir.
LG'nin temel ThinQ teknolojisi, klimanızı uzaktan izlemenizi ve ayarlamanızı sağlayarak kontrolü size verir.
Size uygun enerji tasarruflu klimayı seçmenize yardımcı olacak kapsamlı kılavuzumuzu kullanın.
Sizin için doğru klima tipi hangisi?
LG klimalar, evinizin rahatlığını koruyacak bir dizi özellik sunar. Ürünlerimiz, rahat nefes alabilmeniz için en iyi klima teknolojisini sunar.
Mini Split
Mini Split
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Sizin için doğru klima boyutu hangisi?
Bir klima, çevresine göre aşırı büyük olduğunda, sürekli açılma/kapanma eylemiyle aşırı ısınmaya veya aşırı soğutmaya neden olabilir. Bu etkisiz çalışma, evinizde sıcak noktalar oluşmasına neden olarak bazı odaların soğuk, bazılarının ise sıcak ve nemli kalmasına neden olabilir. Çok küçük klimalar ise programlanan sıcaklığa ulaşmak için çok uzun süre çalışır ve enerji israf eder.
Evinize doğru boyutta klima seçerken, soğutmak istediğiniz alanın boyutunu bilmeniz gerekir. Oda büyüklüğünü hesaplamak, ideal klima kapasitesine karar vermenize yardımcı olacaktır.
Daha geniş bir alanı soğutacak bir ünite arıyorsanız, LG DUAL İnverter klimalar mükemmel bir seçimdir. Bu üniteler, geniş alanları hızlı ve verimli bir şekilde soğutmak için DUAL İnverter Compressor teknolojisini kullanır. DUAL İnverter Kompresörler, soğuk havanın %40* daha hızlı dağıtılmasına olanak tanır. Bu klima üniteleri, kalıcı, maksimum performans için 10 yıllık kompresör garantisiyle gelir.
*LG İnverter klimalar (US-Q242K*), LG inverter olmayan klimalardan (TS-H2465DA0) %40'a kadar daha hızlı soğutur. Başlangıç Sıcaklığı (Dış Mekan 35°C, İç Mekan 33°C), Ayar Sıcaklığı (26°C)
Doğru kurulum
Klimanızı kurması için profesyonel bir teknisyenle çalışmanız önerilir. Böyle bir uzman, optimum klima kullanımını sağlamak için ideal ortamı ve ayarları bilecektir.
Mini Split
Mini Split
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Eviniz için bir klima seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birçok seçenek vardır ve konforunuz ile enerji tasarrufu arasında bir denge bulmak her zaman kolay değildir. Bu makalenin, yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak bazı yararlı ipuçlar sunacağını umuyoruz.
Daha fazla bilgi için LG Klima Satın Alma Rehberine bakın veya inverter tipi klima ya da eviniz için ideal sıcaklığı seçme hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer makalelerimizi okuyun