Klimanızı verimli bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

Hava filtrenizin düzenli olarak kontrol edilmesi, klima bakımı için çok önemli bir adımdır. Kirli bir hava filtresi, hava akışını kısıtlayarak klimanın verimliliğini azaltır. Bu, klimanın hava sirkülasyonu sağlamak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir ve enerji tüketimini (ve elektrik faturanızı) artırarak soğutma performansını düşürür. Ayrıca kirli bir filtre sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir.



Hava filtrenizi iki haftada bir kontrol etmenizi öneririz.



Evinizdeki bir klima ünitesini temizlerken, önce ünitenin fişini güç kaynağından çekin. Pencerelerinizi açın ve klimanın dış kısmı ile çalıştırma panelini yumuşak bir bez veya ıslak mendille silin.



Makineyi açıp içini temizlemeden önce, her şeyi nasıl geri takacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir fotoğraf çekin! Filtreyi klimanın ana gövdesinden çıkarın ve suyla yıkayarak tozu temizleyin. Kir kolayca çıkmıyorsa, filtreyi kokusuz bulaşık deterjanı gibi hafif bir deterjanla birlikte ılık suya batırın ve inatçı kirleri yumuşak bir fırçayla nazikçe temizleyin.



Temizledikten sonra filtreyi gölgeli bir alana yerleştirin ve tamamen kurumasını bekleyin. Kurutmak için güneşe koyabilirsiniz, ancak dikkatli olun, filtrenin etrafındaki plastik kalıp uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında eğilebilir veya filtreye zarar verebilir.



Ünitenin içinin temizlenmesi de önemlidir. Makinenin içinde toz birikirse, klimanın soğuması daha uzun sürerek daha fazla güç tüketimine neden olabilir. İç kısmın temizlenmemesi, makinenin içinden hoş olmayan kokuların çıkmasına neden olabilir.



Tavana monte klima ünitelerinde dış ızgarayı ve toz filtresini kendiniz temizleyebilirsiniz. Ancak klima ünitesinin iç parçalarını sökmek ve temizlemek için profesyonel bir klima temizleme şirketi kullanmanız tavsiye edilir. Ayrıca farklı klima modelleri farklı temizlik uygulamalarına sahip olabilir ve gerekirse bir uzmana danışmanız önerilir.



Son olarak, klimanın iç ünitesini temizlemeyi bitirdikten sonra, ünite içinde kalabilecek nemi kurutmak için 30 dakika ila 1 saat arası Fan Modu'nu çalıştırın.