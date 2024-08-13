

LG olarak kendi kendimize şu soruyu sorduk: Yapay zeka ne için var olmalı?

Uzun bir düşünme sürecinin ardından cevabımızı bulduk.

Bizim için AI, yalnızca “Yapay Zeka” değil, “Sevecen Zeka”dır.

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen yapay zeka,

hepimizin hak ettiği daha iyi bir yaşamı mümkün kılmalı.

İşte bu yüzden LG AI, sizi algılayarak, anlayarak ve içtenlikle ilgilenerek

hayatınıza sevgiyle dokunur.