We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sevecen Zeka Sizin İçin
LG olarak kendi kendimize şu soruyu sorduk: Yapay zeka ne için var olmalı?
Uzun bir düşünme sürecinin ardından cevabımızı bulduk.
Bizim için AI, yalnızca “Yapay Zeka” değil, “Sevecen Zeka”dır.
Günlük yaşamın bir parçası haline gelen yapay zeka,
hepimizin hak ettiği daha iyi bir yaşamı mümkün kılmalı.
İşte bu yüzden LG AI, sizi algılayarak, anlayarak ve içtenlikle ilgilenerek
hayatınıza sevgiyle dokunur.
LG AI ile hayatın güzelliklerini keşfedin.
- Keyifli yaşam
- Kolay yaşam
- Özenli yaşam
- TV
- Ses
- Beyaz Eşya
- Klima
Eğlence için hep bir adım önde
LG AI TV, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir ve televizyon deneyiminizin her anını size özel hale getirir. Sizin için en ideal, kişiselleştirilmiş eğlenceyi sunar.
AI Ses Tanıma
AI Arama
AI Concierge
AI Sohbet Robotu
AI Görüntü/Ses Sihirbazı
AI Sihirli Kumanda
*LG AI özellikleri, gerçek zamanlı görüntü iyileştirme ve ses geliştirme işlemleri için derin öğrenmeye dayalı, eğitilmiş algoritmalar kullanır.
**Işık sensörü bulunmayan modeller hariç, tüm LG webOS 24 TV’lerde AI Özelleştirme özelliği mevcuttur.
Özgün ses
LG xboom AI, sesi bulunduğunuz ortama ve dinlediğiniz türe göre analiz eder ve ayarlar. Müziğinizle uyum içinde çalışan akıllı ışıklar ise ortama ambiyans katar. Böylece ses de, atmosfer de tam size göre olur.
AI Ses
AI Aydınlatma
AI Kalibrasyonu
Sizin için düşünür
LG WashTower AI, ne yıkadığınızı algılar ve kumaşa özel en ideal yıkamayı sunar. Hassas kumaşlarınız için özenli bakım, her seferinde zahmetsiz mükemmellik.
AI Yıkama
AI Kurutma
*Bu ürün belirli ülkelerde kademeli olarak piyasaya sürülecektir.
**AI algılama, yük 6 kg'ın altında olduğunda etkinleştirilir.
***AI Wash yalnızca benzer kumaş türleri [tüm kumaşlar algılanmaz] ve uygun deterjanla kullanılmalıdır.
****AI Dry yalnızca aynı nem emilim seviyelerine sahip kumaşlarla 5 kg'ın altındaki yükler için kullanılabilir.
Tam ayarında serinlik, üst düzey konfor.
LG DUALCOOL AI, hava kalitesini sizin için en ideal seviyede tutar; konfor sağlarken enerji verimliliğini optimize eder, tasarrufa katkı sunar. LG AI ile konforun en akıllı halini keşfedin.
AI Air
AI kW Yöneticisi
*AI Air, uzaktan kumanda ve ThinQ ile çalıştırılabilir.
**AI Air, hem soğutma hem de ısıtma modlarında mevcuttur.
***AI Air kullanılırken, hava hacmi ve rüzgar yönü duruma göre otomatik olarak ayarlanır ve rüzgar yönü değiştiğinde AI Air kapatılır.
****AI Air etkinleştirildiğinde, radar sensörü oturanın yerini algılar ve doğrudan/dolaylı rüzgarı otomatik olarak etkinleştirir.
*****Radar sensörünün algılama mesafesi 5 m'ye kadardır ve ürünün kurulum ve kullanım ortamına bağlı olarak algılama mesafesinde farklılıklar olabilir.
******Bu işlev yalnızca radar sensörleri olan modellerde çalışır.
ThinQ® hayatınızı kolaylaştırır
Akıllı LG cihazlarınız ve aygıtlarınız için bir platform olan ThinQ, kontrol ve konforu parmaklarınızın ucuna getirerek hayatınızı sadeleştirmenize ve evinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.
İhtiyacınızı sadece söylemeniz yeterli; AI destekli hoparlör sizi dinler, döngüyü kontrol eder ve sizi bilgilendirir.
Etkin Ürün Bakımı
LG ThinQ uygulamasıyla cihazınızı kontrol edebilir, yeni döngüler indirebilir, kullanım durumunu takip edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.