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LG AI logosu

Sevecen Zeka Sizin İçin


LG olarak kendi kendimize şu soruyu sorduk: Yapay zeka ne için var olmalı?

Uzun bir düşünme sürecinin ardından cevabımızı bulduk.

 

Bizim için AI, yalnızca “Yapay Zeka” değil, “Sevecen Zeka”dır.

 

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen yapay zeka,

hepimizin hak ettiği daha iyi bir yaşamı mümkün kılmalı.

 

İşte bu yüzden LG AI, sizi algılayarak, anlayarak ve içtenlikle ilgilenerek

hayatınıza sevgiyle dokunur.

LG AI ile hayatın güzelliklerini keşfedin.

Aşağı kaydır simgesi

LG AI, sizi anlar,
deneyimlerinizi zenginleştirir ve hayatınıza keyif katar.

Bir erkek ve bir kadın kanepede, oturma odasındaki LG TV'de bir futbol yayını izliyorlar. Sahne geçiş yapıyor ve erkek ve kadın sarılıyor. Kamera yanlarındaki LG XBOOM'a odaklanıyor.

Hayatınıza keyif katmak için

LG AI, ihtiyaçlarınızı algılar
ve yaşamınızın ritmine zahmetsizce uyum sağlayan çözümler sunar.

Bir anne ve oğul, AI Wash'ı etkinleştirmek için kadranı çevirerek birlikte bir LG AI çamaşır makinesi kullanıyor. LG gram dizüstü bilgisayarını kullanan bir adam aynı sekans içinde görünüyor.

Her şeyi sizin yerinize kolaylaştırmak için

LG AI, sizi, yaşam alanınızı ve gezegeni önemser; tam da hayal ettiğiniz gibi özenli bir yaşam sunar.

Bir adam elinde bir köpek tasmasıyla ofise giriyor. Sürücü koltuğundaki bir adam LG AI'nın ona bir aile fotoğrafı göstermesiyle üzgün görünüyor. LG AI bir harita açıp bir anıyı yeniden canlandırırken araç ekranı yakın çekimde gösteriliyor.

Kendinizi her an değerli hissetmeniz için

LG AI TV logo

Eğlence için hep bir adım önde

LG AI TV, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir ve televizyon deneyiminizin her anını size özel hale getirir. Sizin için en ideal, kişiselleştirilmiş eğlenceyi sunar.

LG Sihirli Kumanda üstünde, AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard ve AI Sound Wizard gibi özellikler görüntülenir.

Yeni nesil
LG AI TV ile tanışın

Yeni nesil <br>LG AI TV ile tanışın Daha Fazla Bilgi
LG OLED TV ekranında, uygulamalar ve eğlence içerikleriyle dolu webOS 25 ana sayfası bulunur. TV'nin yanında LG AI Magic Remote bulunur ve AI düğmesi, kullanıcının sesiyle etkinleştirilmiş gibi vurgulanır. Yanında bir konuşma balonu var, "beğeneceğim bir film öner"

AI Ses Tanıma

AI Arama'nın nasıl çalıştığını gösteren LG OLED TV ekranı. Kullanıcının hangi spor oyunlarının mevcut olduğunu sorduğunu gösteren küçük bir sohbet penceresi açık. AI araması sohbet yoluyla ve farklı mevcut içeriklerin küçük resimlerini göstererek yanıt verdi. Ayrıca Microsoft Copilot'a sormanız için bir istem var.

AI Arama

Kullanımda olan LG AI Magic Remote. AI düğmesine kısa bir süre basıldığında OLED TV ekranındaki AI Asistanı etkinleştirilir ve ardından anahtar kelimeler önerilir.

AI Concierge

LG OLED TV ekranında bilimkurgu içeriği oynatılıyor. Ekranın sol tarafında AI Sohbet Robotu arayüzü var. Kullanıcı sohbet robotuna ekranın çok karanlık olduğunu bildiriyor ve sohbet robotu talebe çözümler sunuyor.

AI Sohbet Robotu

Kulaklıklı mikrofona şarkı söyleyen kadın, LG α11 AI İşlemci ses geliştirme ile vurgulanıyor

AI Görüntü/Ses Sihirbazı

TV'nin önünde LG AI Magic Uzaktan Kumanda ile iki bağlı sahne - birincisi bir bilimkurgu sahnesi, ikincisi kişiselleştirilmiş içerikli bir ana ekran gösteriyor

AI Sihirli Kumanda

*LG AI özellikleri, gerçek zamanlı görüntü iyileştirme ve ses geliştirme işlemleri için derin öğrenmeye dayalı, eğitilmiş algoritmalar kullanır.

**Işık sensörü bulunmayan modeller hariç, tüm LG webOS 24 TV’lerde AI Özelleştirme özelliği mevcuttur.

LG AI Audio logo

Özgün ses

LG xboom AI, sesi bulunduğunuz ortama ve dinlediğiniz türe göre analiz eder ve ayarlar. Müziğinizle uyum içinde çalışan akıllı ışıklar ise ortama ambiyans katar. Böylece ses de, atmosfer de tam size göre olur.

Bir kadın ve bir erkek oturma odasında kucaklaşıyor ve yanlarında XBOOM hoparlörü açık.

LG xboom AI ile
yeni bir ses deneyiminin tadını çıkarın

LG xboom AI ile<br> yeni bir ses deneyiminin tadını çıkarın Daha Fazla Bilgi
Bass Boost, Voice Enhance ve Standard dahil AI ses modlarına sahip LG XBOOM hoparlör

AI Ses

Ses, ortam ve parti modlarına uyum sağlayan AI Aydınlatmalı LG XBOOM hoparlör

AI Aydınlatma

LG XBOOM hoparlör, ızgara desenli duvarlar ve modern mobilyalarla kırmızı tonlu bir odada bir masanın üzerine yerleştirilmiş

AI Kalibrasyonu

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LG AI appliances logo

Sizin için düşünür

LG WashTower AI, ne yıkadığınızı algılar ve kumaşa özel en ideal yıkamayı sunar. Hassas kumaşlarınız için özenli bakım, her seferinde zahmetsiz mükemmellik.

Ahşap dolaplı ve banklı modern bir çamaşır odasında LG yerleşik üst üste yerleştirilmiş çamaşır makinesi ve kurutma makinesi

Teknolojinin merkezinde,
hayatın yeni ritmini yakalayın.

Teknolojinin merkezinde,<br> hayatın yeni ritmini yakalayın. Daha Fazla Bilgi
Akıllı kontrol kadranıyla LG çamaşır makinesinde AI Yıkama döngüsünü elle ayarlayan bir el

AI Yıkama

Dijital kontrol kadranıyla LG kurutucuda AI Kurutma döngüsünü seçen kullanıcı

AI Kurutma

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*Bu ürün belirli ülkelerde kademeli olarak piyasaya sürülecektir.

**AI algılama, yük 6 kg'ın altında olduğunda etkinleştirilir.

***AI Wash yalnızca benzer kumaş türleri [tüm kumaşlar algılanmaz] ve uygun deterjanla kullanılmalıdır.

****AI Dry yalnızca aynı nem emilim seviyelerine sahip kumaşlarla 5 kg'ın altındaki yükler için kullanılabilir. 

LG AI Air Conditioning logo

Tam ayarında serinlik, üst düzey konfor.

LG DUALCOOL AI, hava kalitesini sizin için en ideal seviyede tutar; konfor sağlarken enerji verimliliğini optimize eder, tasarrufa katkı sunar. LG AI ile konforun en akıllı halini keşfedin.

LG DUAL Inverter klima, bir kadının kanepede oturduğu modern bir oturma odasını, ThinQ AI teknolojisiyle serinletiyor.

LG AI Air ile optimize edilmiş
konforu deneyimleyin

LG AI Air ile optimize edilmiş <br>konforu deneyimleyin Daha Fazla Bilgi
LG AI Klima sıcaklığı, hava akışını ve nemi otomatik olarak ayarlarken akıllı bir oturma odasında dinlenen kadın

AI Air

LG klimanın önünde enerji tüketim grafiğini gösteren akıllı telefon arayüzü, verimli güç izleme için AI kW Yöneticisini vurguluyor

AI kW Yöneticisi

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*AI Air, uzaktan kumanda ve ThinQ ile çalıştırılabilir.

**AI Air, hem soğutma hem de ısıtma modlarında mevcuttur.

***AI Air kullanılırken, hava hacmi ve rüzgar yönü duruma göre otomatik olarak ayarlanır ve rüzgar yönü değiştiğinde AI Air kapatılır.

****AI Air etkinleştirildiğinde, radar sensörü oturanın yerini algılar ve doğrudan/dolaylı rüzgarı otomatik olarak etkinleştirir.

*****Radar sensörünün algılama mesafesi 5 m'ye kadardır ve ürünün kurulum ve kullanım ortamına bağlı olarak algılama mesafesinde farklılıklar olabilir.

******Bu işlev yalnızca radar sensörleri olan modellerde çalışır.

ThinQ® hayatınızı kolaylaştırır

Akıllı LG cihazlarınız ve aygıtlarınız için bir platform olan ThinQ, kontrol ve konforu parmaklarınızın ucuna getirerek hayatınızı sadeleştirmenize ve evinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.

Daha Fazla Bilgi

Bir kişi, kahve içerken akıllı ev cihazlarını yöneten LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutuyor.

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Sesli Asistanla Kolay Kontrol

İhtiyacınızı sadece söylemeniz yeterli; AI destekli hoparlör sizi dinler, döngüyü kontrol eder ve sizi bilgilendirir.

Etkin Ürün Bakımı

LG ThinQ uygulamasıyla cihazınızı kontrol edebilir, yeni döngüler indirebilir, kullanım durumunu takip edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

LG Sevecen Zeka hakkında daha fazlası

LG Electronics yöneticisi, arka planda dijital güvenlik grafiğiyle siber güvenlik için akreditasyon sertifikasına sahip

LG, KOLAS IoT Siber Güvenlik Test Akreditasyonu ile Siber Güvenlik Liderliğini Güçlendiriyor

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Teknoloji fuarında 'Life's Good 24/7' sloganını sergileyen LG kavisli LED ekranını inceleyen ziyaretçiler

LG, CES 2025'te "Sevecen Zeka" Tarafından Desteklenen En Son Yeniliklerini Sunuyor

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Konuşmacı, LG etkinliğinde sahnede AI destekli B2B çözümlerini sunuyor

LG, Bir Günlük Yaşamı Tanıtıyor LG Dünya Prömiyerinde “Sevecen Zeka”

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