LG AI TV ekranında geniş bir tarlada bir kadın ve köpek resmi görüntüleniyor. Ekranın alt kısmında “Uzaktan kumandanın mikrofon düğmesine her bastığınızda anahtar sözcük önerileri alın.” yazısı pembe ve mor renkte bir daire grafiğinin yanında görüntüleniyor. Pembe çubuklar öneri olarak aşağıdaki anahtar sözcükleri gösteriyor: Köpekli programlar, Hayvanlı animasyonlar, Belgeseller, Köpekli filmler ve Rahatlama. LG AI TV’nin önünde, TV’ye yönlendirilmiş bir LG Sihirli Kumanda görüntüsü. Mikrofon düğmesinin etrafında mor renkli neon eşmerkezli daireler yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, düğmeye basan bir parmak grafiği ve “Kısa basın” yazısı görüntüleniyor.