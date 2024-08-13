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LG AI TV’ler; içerik önerileri, AI Resim veya AI Ses gibi AI özelliklerine sahip entegre alfa 5 AI İşlemcili veya üzeri webOS tabanlı TV’leri ifade eder. AI Resim Pro ve AI Ses Pro hariç AI özellikleri kullanmak için ağ bağlantısı gereklidir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve değiştirilebilir.
Size özel bir AI TV
TV’niz yaşam alanınıza göre optimize olur
LG AI TV, çevrenize özel olarak uyarlanmış optimum parlaklık ve ses sağlar.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**LG AI özellikleri, gerçek zamanlı görüntü yükseltme ve ses yükseltme için derin öğrenmeye dayalı eğitilmiş algoritmalar kullanır.
***Işık sensörsüz TV’ler hariç tüm LG webOS 24 TV’lerde AI Kişiselleştirme özelliği bulunur.
Her kareye hassasiyetle ince ayar yapın
AI, ifadeyi en üst düzeye çıkarmak ve içerik sahibinin amacına daha yakından uymak için içeriği gerçek zamanlı olarak işler.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Yalnızca alfa 7 AI İşlemcili veya üstü LG TV’lerde AI Resim Pro özelliği bulunur.
Her ses akıllı bir şekilde yükseltilir
LG AI TV, sesi 11.1.2 kanala kadar yükseltir ve sesi yeniden düzenleyerek vokallerin her zaman kristal netliğinde olmasını sağlar.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Sanal Çevreleme11.1.2 kanal ve AI Yeniden Ses Düzenleme sadece alfa 11 AI İşlemcide mevcuttur.
***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
*****Yalnızca alfa 5 AI İşlemcili veya üstü LG TV’lerde AI Ses Pro özelliği bulunur.
Yaşam tarzınız için tasarlanmış muhteşem bir çözüm
LG AI TV deneyiminizi daha da kolay ve keyifli hale getiren kişiselleştirilmiş hizmetlerin keyfini sürün.
5 yıl boyunca yer yıl yeni bir TV
Eklediğimiz yeni özellikler ve kolaylıklar sayesinde daima yeni gibi güncelliğini korur.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
**Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
***2023 için mevcut güncellemeler, UHD ve üzeri modelleri içerir.
*Kurulum koruması, LG Uygulamaları vb. dışında alışılmadık kaynaklardan yapılan uygulama yüklemelerini kapsamaz.
**5 yıl kesintisiz koruma için düzenli yazılım güncellemeleri gereklidir.
***Veri koruma ve şifrelemeler normal kullanımda güvence altına alınır.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
***Ana sayfada 10 profil oluşturulup görüntülenebilir.
****TV’de bulunan bir OTT hizmetini/uygulamasını kullanmak için kullanıcının söz konusu OTT hizmetine/uygulamasına aboneliği olmalıdır.
*AI Resim Sihirbazı özelliği OLED M4, OLED G4, OLED C4, OLED CS4, OLED B4, QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve 86NANO80 modellerinde mevcuttur.
**AI Resim Sihirbazı, gerçek zamanlı görüntü yükseltme için derin öğrenmeye dayalı eğitilmiş algoritmalar kullanır.
*AI Konsiyerj’in “Size özel” özelliği yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
**Anahtar sözcük önerileri arama geçmişine göre şekillenir, ayrıca uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir.
Komutunuzu bekleyen en akıllı kumanda
Basit bir tıkla veya akıllı LG AI Sihirli Kumanda üzerinde kaydırarak eski tip düğmeli kumandaların kısıtlamalarından özgürleşin.
*Sihirli Kumanda desteği, işlevleri ve özellikleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
**İnternet bağlantısı gereklidir.
***AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
AI Chatbot ile herkes için erişilebilir TV
Dahili AI Chatbot’un akıllı yardımı ve TV’nizin erişilebilirlik ayarlarını kolayca kontrol etmenize izin veren hızlı erişim menüleri sayesinde LG AI TV herkes tarafından kullanılabilir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Servis, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
***AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.