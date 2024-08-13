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LG AI TV’ler; içerik önerileri, AI Resim veya AI Ses gibi AI özelliklerine sahip entegre alfa 5 AI İşlemcili veya üzeri webOS tabanlı TV’leri ifade eder. AI Resim Pro ve AI Ses Pro hariç AI özellikleri kullanmak için ağ bağlantısı gereklidir.

Metinde kalın ve büyük harflerle “YENİ NESİL LG AI TV” yazılıdır. “YENİ NESİL” sözcükleri üstte daha küçük yazıt boyutuna, “LG AI TV” sözcükleri ise altta çok daha büyük bir yazı boyutuna sahiptir. Yazının tamamı siyah arka plan üzerinde yer alır.
LG AI TV siyah arka plan üzerinde açılı bir şekilde havada asılı duruyor. Ekranda bir köpek ve kız çocuğunun görüntüsü yer alıyor. Arkasında ise mor neon ışıkla aydınlatılan alfa 11 AI İşlemci 4K grafiği havada asılı duruyor. işlemcinden TV’ye kılavuz çizgileri yansıyor ve ekran görüntüsü daha parlak hale gelirken TV ekranında bir dalga etkisi görünüyor. işlemci ve TV bütün haline gelerek öne doğru döner ve alt orta kısımda LG Sihirli Kumanda görünür. Ekran görüntüsü küçülür ve Sihirli Kumanda “Sizin İçin Seçtiklerimiz” menüsünü görüntüleyecek şekilde sayfayı kaydırır. Aşağıdaki logolar görüntülenir: LG Channels, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, Spotify, Twitch, GeForce Now ve Udemy.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve değiştirilebilir.

Size özel bir AI TV

Dört görüntü yan yana gösteriliyor. İlk görüntüde, karanlık ve konforlu bir oturma odasında duvara monteli bir LG AI TV yer alıyor. İkinci görüntüde, LG AI TV’nin açılı görünümü ile birlikte parlak renkli bir grafik ve onun arkasında LG alfa 11 AI İşlemci 4K grafiği yer alıyor. Üçüncü görüntüde, mikrofona şarkı söyleyen bir kadın ile alt orta kısımda LG alfa 11 AI İşlemci 4K yer alıyor. Dördüncü görüntüde, webOS Yenileme Programı logosu siyah arka planda havada asılı duruyor.
AI Kişiselleştirme AI Resim Pro AI Ses Pro AI Deneyim

Metinde siyah arka plan üzerinde kalın ve büyük harflerle solda açık griden sağda mavi ve yeşilin tonlarına kadar değişen bir gradyan renk şemalı “AI Kişiselleştirme” yazısı yer alıyor.

TV’niz yaşam alanınıza göre optimize olur

LG AI TV, çevrenize özel olarak uyarlanmış optimum parlaklık ve ses sağlar.

AI Akustik Tonlama

Akıllı ses odaya uyumlu hale gelir

AI oda düzenini algılayarak sesi akustik olarak ayarlar ve önceden fark edilmeyen incelikli sesleri belirginleştirir.

AI Parlaklık Kontrol

Gece gündüz net ve parlak

AI Parlaklık Kontrol ortam ışığını algılar ve görüntüyü uygun şekilde ayarlayarak ister gece ister gündüz olsun keskin görseller elde eder.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**LG AI özellikleri, gerçek zamanlı görüntü yükseltme ve ses yükseltme için derin öğrenmeye dayalı eğitilmiş algoritmalar kullanır.

***Işık sensörsüz TV’ler hariç tüm LG webOS 24 TV’lerde AI Kişiselleştirme özelliği bulunur.

Metinde siyah arka plan üzerinde kalın ve büyük harflerle solda turuncudan sağda pembe ve maviye kadar değişen bir gradyan renk şemalı “AI Resim Pro” yazısı yer alıyor.

Her kareye hassasiyetle ince ayar yapın

AI, ifadeyi en üst düzeye çıkarmak ve içerik sahibinin amacına daha yakından uymak için içeriği gerçek zamanlı olarak işler.

AI Süper Yükseltme

AI çözünürlüğe ince ayar yapar

Güncelleniş AI Süper Yükseltme kasıtlı grenleri korur ve her bir pikselin ayrıntılarını anında keskinleştirir.

AI Yönetmen Görüntü İşleme

Doğru atmosferi oluşturan renkleri koruyun

AI Yönetmen Görüntü İşleme renk dağılımını analiz ederek duygusal duyarlılığı en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Yalnızca alfa 7 AI İşlemcili veya üstü LG TV’lerde AI Resim Pro özelliği bulunur.

Metinde siyah arka plan üzerinde kalın ve büyük harflerle solda turuncu ve kahverengiden sağda pembe ve maviye kadar değişen bir gradyan renk şemalı “AI Ses Pro” yazısı yer alıyor.

Her ses akıllı bir şekilde yükseltilir

LG AI TV, sesi 11.1.2 kanala kadar yükseltir ve sesi yeniden düzenleyerek vokallerin her zaman kristal netliğinde olmasını sağlar.

AI Yeniden Ses Düzenleme

Diyalogları dikkat dağıtıcı sesler olmadan işitin

Her büyüleyici sahnede ana karakterin sesini net bir şekilde işitin.

LG AI TV’nin açılı görünümü. Ekranda bir gitar performansı gösteriliyor. TV'nin alt kısmından beyaz daireler, yan taraftan ise beyaz dalga boyları yayılıyor.

AI Ses Çevreleme

Dengeli sesle etrafınızı sarın

Sizi içine alan 11.1.2 Sanal Çevreleme ses sisteminin akıl almaz büyüleyiciliğini deneyimleyin.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Sanal Çevreleme11.1.2 kanal ve AI Yeniden Ses Düzenleme sadece alfa 11 AI İşlemcide mevcuttur.

***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

*****Yalnızca alfa 5 AI İşlemcili veya üstü LG TV’lerde AI Ses Pro özelliği bulunur.

Metinde siyah arka plan üzerinde kalın ve büyük harflerle solda pembe ve turuncudan sağda mor ve maviye kadar değişen bir gradyan renk şemalı “AI Deneyim” yazısı yer alıyor.

Yaşam tarzınız için tasarlanmış muhteşem bir çözüm

LG AI TV deneyiminizi daha da kolay ve keyifli hale getiren kişiselleştirilmiş hizmetlerin keyfini sürün.

Siyah arka planda LG Sihirli Kumanda. Ön kısımdan yumuşak turuncu ışık çıkıyor. Sihirli Kumanda’un etrafında ince noktalı çizgilerle birbirine bağlı dört etiketli simge belirir: Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve AI Chatbot.
webOS Yenileme Programı

5 yıl boyunca yer yıl yeni bir TV

Eklediğimiz yeni özellikler ve kolaylıklar sayesinde daima yeni gibi güncelliğini korur.

Siyah arkaplan üzerinde ortada webOS logosu asılı duruyor ve altındaki boşluk logodaki kırmızı, turuncu ve sarı renklerle aydınlatılıyor. Logonun altında "webOS Yenileme Programı" yazısı yer alıyor. Farklı renklerde beş dikdörtgen yukarı doğru kademeli olarak dizilmiştir. Her biri, "webOS 24"ten "webOS 28"e kadar bir yılla etiketlidir. Dikdörtgenler arasında yer alan yukarı yönde oklar "Güncelleme 1"den başlayarak "Güncelleme 4"e kadar etiketlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

**Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

***2023 için mevcut güncellemeler, UHD ve üzeri modelleri içerir.

Siyah arka planda neon grafikler. Kurulum Koruması görüntüsünde küçük bir neon sirenin yanında bir neon kalkan yer alır.

Kurulum Koruması

webOS 24, LG AI TV’nizin güvende kalmasını sağlamak için dijital imzalardan ve gelişmiş DRM teknolojilerinden yararlanır.

Siyah arka planda neon grafikler. Ağ Şifreleme görüntüsünde üzerinde asma kilit bulunan bir neon dosya dolabı grafiği yer alır.

Ağ Şifrelemesi

webOS 24, özel verilerinizin güvende kalabilmesi için veri şifreleme kullanır.

Siyah arka planda neon grafikler. 5 Yıl Kesintisiz Koruma görüntüsünde kalkan grafiği üzerinde bir tik işareti, yukarıyı gösteren bir ok ve üzerinde “5 Yıl” yazısı bulunan bir baloncuk yer alıyor.

5 Yıl Kesintisiz Koruma

5 yıl webOS Yenileme Programı ile 5 yıl boyunca güvenlik güncellemelerinin tadını çıkarın.

Siyah arka planda neon grafikler. Güvenli Veri Depolama görüntüsünde bir kişinin grafiksel temsili ile mavi renkte bir neon elmasın üzerinde üç yıldız işareti yer alıyor.

Güvenli Veri Depolama

Güvenli şifreleme ve korumalı depolama, tüm parolalarınızı ve kimlik doğrulama ayrıntılarınızı güvende tutar.

Siyah arka planda neon grafikler. Çok Katmanlı Güvenlik görüntüsünde içinde tik işareti bulunan yatay bir dikdörtgen ile arkasında iki dikdörtgen daha yer alıyor.

Çok Katmanlı Güvenlik

Çoklu koruma düzeyleri sağlayan gelişmiş güvenlik önlemleriyle daha güvende kalın.

*Kurulum koruması, LG Uygulamaları vb. dışında alışılmadık kaynaklardan yapılan uygulama yüklemelerini kapsamaz.

**5 yıl kesintisiz koruma için düzenli yazılım güncellemeleri gereklidir.

***Veri koruma ve şifrelemeler normal kullanımda güvence altına alınır.

The webOS logo hovering in the center on a black background, and the space below is illuminated with the logo colors of red, orange, and yellow. The words "webOS Re:New Program" are below the logo. Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

Size ait kişisel alan zevkinizi anımsar 

Kişiye özel Profilim oluşturun, TV’nizden izlenecek içerik önerileri isteyin ve size özel yanıtlar alın.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

***Ana sayfada 10 profil oluşturulup görüntülenebilir.

****TV’de bulunan bir OTT hizmetini/uygulamasını kullanmak için kullanıcının söz konusu OTT hizmetine/uygulamasına aboneliği olmalıdır.

The webOS logo hovering in the center on a black background, and the space below is illuminated with the logo colors of red, orange, and yellow. The words "webOS Re:New Program" are below the logo. Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

TV’niz görüntü zevkinizi öğrenir

AI Resim Sihirbazı zevkinizle eşleşen bir görüntü oluşturur ve sizin için profilinize kaydeder.

*AI Resim Sihirbazı özelliği OLED M4, OLED G4, OLED C4, OLED CS4, OLED B4, QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 ve 86NANO80 modellerinde mevcuttur.

**AI Resim Sihirbazı, gerçek zamanlı görüntü yükseltme için derin öğrenmeye dayalı eğitilmiş algoritmalar kullanır.

LG AI TV ekranında geniş bir tarlada bir kadın ve köpek resmi görüntüleniyor. Ekranın alt kısmında “Uzaktan kumandanın mikrofon düğmesine her bastığınızda anahtar sözcük önerileri alın.” yazısı pembe ve mor renkte bir daire grafiğinin yanında görüntüleniyor. Pembe çubuklar öneri olarak aşağıdaki anahtar sözcükleri gösteriyor: Köpekli programlar, Hayvanlı animasyonlar, Belgeseller, Köpekli filmler ve Rahatlama. LG AI TV’nin önünde, TV’ye yönlendirilmiş bir LG Sihirli Kumanda görüntüsü. Mikrofon düğmesinin etrafında mor renkli neon eşmerkezli daireler yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, düğmeye basan bir parmak grafiği ve “Kısa basın” yazısı görüntüleniyor.

Size özel derlenmiş olağanüstü içerikler

AI Konsiyerj, izleme geçmişiniz aracılığıyla zevkinizi öğrenir ve buna uygun içerik ve anahtar kelimeler önerir.

*AI Konsiyerj’in “Size özel” özelliği yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur. 

**Anahtar sözcük önerileri arama geçmişine göre şekillenir, ayrıca uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir.

AI Sihirli Kumanda

Komutunuzu bekleyen en akıllı kumanda

Basit bir tıkla veya akıllı LG AI Sihirli Kumanda üzerinde kaydırarak eski tip düğmeli kumandaların kısıtlamalarından özgürleşin.

Alttan beyaz daireler yayılan LG Sihirli Kumanda’nın yakın çekim görüntüsü.

*Sihirli Kumanda desteği, işlevleri ve özellikleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

**İnternet bağlantısı gereklidir.

***AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

AI Chatbot

AI Chatbot ile herkes için erişilebilir TV

Dahili AI Chatbot’un akıllı yardımı ve TV’nizin erişilebilirlik ayarlarını kolayca kontrol etmenize izin veren hızlı erişim menüleri sayesinde LG AI TV herkes tarafından kullanılabilir.

Plajdaki bir adam ve kadın görüntüsünün üzerinde AI Help Desk sohbet penceresi yer alıyor. Ekranın önünde, bir konuşma balonu içerisinde mikrofon grafiği ve “Ekran Parlaklığını Ayarla” yazısı yer alıyor.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Servis, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

***AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

Siyah arka planda LG OLED M4, LG OLED G4, LG OLED C4 ve LG OLED B4 çapraz olarak dizilmiş ve renkli ekranlarla etiketlenmiştir. Sol alt köşede “11 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED TV’si” logosu yer alır.

11 yıl sonra. Hala zirvede.

Dünyanın en sevilen OLED’i olarak birinci sıradaki yerimizi koruyoruz.

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Bej arka planda, aşağıdaki QNED TV’ler eğimli olarak dizilmiş ve etiketlenmiştir: LG QNED 85, LG QNED 89, LG QNED 99, LG QNED 90 ve LG QNED 80. Ekranlarda yer alan rengarenk boya sıçramaları görülüyor TV ekranlarından dışarı sıçrıyor gibi görünüyor.

Yepyeni QNED serisiyle tanışın

İşte yeni QNED

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