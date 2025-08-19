Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
83 inç LG OLED evo AI G5 4K 165Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
OLED83G55LW PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

83 inç LG OLED evo AI G5 4K 165Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED83G55LW PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

83 inç LG OLED evo AI G5 4K 165Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED83G55LW
  • LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin önden görünümü. Ekranda 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED’i amblemi ve LG OLED evo AI 2025 logosu yer alıyor.
  • LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin arkadan görünümü.
  • LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin yandan görünümü.
  • LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
  • alpha 11 AI İşlemci Gen2 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan mor ve mavi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlık, LG OLED evo’ya özel işlemcinin 4K kalite, göz alıcı renkler ve piksel düzeyinde hassas parlaklık sunduğunu ifade ediyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 6,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 2,2 kat daha hızlı çalışma, CPU. 3,6 kat gelişmiş grafikler, GPU.
  • Yerden fırlatılan bir uzay mekiği. Ortadan ikiye bölünen sahnenin bir yarısı daha karanlık ve donuk. Diğer yarısı roket fırlatma anını son derece parlak bir şekilde göstererek Maksimum Parlaklık Artırıcı’nın ışık yayma yapısı ve aydınlatma kontrol mimarisi ile LG OLED TV ekranında görsellerin ne kadar parlak olabileceğini sergiliyor.
  • Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. Detaylı su sıçramalarının bulunduğu koyu arka plan da ekranın yansıma yapmadığını vurguluyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu, %100 Renk Hacmi ve yansıma olmaması anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
  • Canlı renkler ve detaylarla ormanda bir leopar. Leoparın arkasındaki ızgara ve parıldayan ışık, LG AI Picture Pro’nun sahnenin çözünürlüğünü, parlaklığını, derinliğini ve netliğini nasıl etkileyici şekilde iyileştirdiğini gösteriyor.
  • Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
  • AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
  • AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
  • LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
  • Lüks bir evin içerisinde yer alan oturma odasının geniş açılı görünümü. LG OLED TV duvara monte olarak gösteriliyor. TV’nin Ultra İnce Tasarımı duvar ve iç mekan tasarımıyla zarif bir şekilde bütünleşiyor.
  • LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin önden görünümü. Ekranda 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED’i amblemi ve LG OLED evo AI 2025 logosu yer alıyor.
LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin arkadan görünümü.
LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin yandan görünümü.
LG OLED evo AI G5 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
alpha 11 AI İşlemci Gen2 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan mor ve mavi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlık, LG OLED evo’ya özel işlemcinin 4K kalite, göz alıcı renkler ve piksel düzeyinde hassas parlaklık sunduğunu ifade ediyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 6,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 2,2 kat daha hızlı çalışma, CPU. 3,6 kat gelişmiş grafikler, GPU.
Yerden fırlatılan bir uzay mekiği. Ortadan ikiye bölünen sahnenin bir yarısı daha karanlık ve donuk. Diğer yarısı roket fırlatma anını son derece parlak bir şekilde göstererek Maksimum Parlaklık Artırıcı’nın ışık yayma yapısı ve aydınlatma kontrol mimarisi ile LG OLED TV ekranında görsellerin ne kadar parlak olabileceğini sergiliyor.
Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. Detaylı su sıçramalarının bulunduğu koyu arka plan da ekranın yansıma yapmadığını vurguluyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu, %100 Renk Hacmi ve yansıma olmaması anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
Canlı renkler ve detaylarla ormanda bir leopar. Leoparın arkasındaki ızgara ve parıldayan ışık, LG AI Picture Pro’nun sahnenin çözünürlüğünü, parlaklığını, derinliğini ve netliğini nasıl etkileyici şekilde iyileştirdiğini gösteriyor.
Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
Lüks bir evin içerisinde yer alan oturma odasının geniş açılı görünümü. LG OLED TV duvara monte olarak gösteriliyor. TV’nin Ultra İnce Tasarımı duvar ve iç mekan tasarımıyla zarif bir şekilde bütünleşiyor.
LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.

Temel Özellikler

  • 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, AI ile yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
  • Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
  • %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
  • Üstün Parlaklık Artırıcı ile geleneksel OLED TV’lere kıyasla 3 kat daha parlak görseller
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
  • Maksimum Parlaklık Artırıcı ile geleneksel OLED TV’lere kıyasla 1,5 kata kadar daha parlak görseller
Daha fazla
2025 CES Innovation Awards rozeti ile Best of Innovation ibaresi.

CES Innovation Awards - Best of Innovation (OLED G5, 83")

Video Ekranları

Tom's Guide 2025 CES Awards rozeti. En İyi TV, LG OLED G5.

Tom's Guide CES 2025 Awards - En İyi TV

“G5 daha parlak ve daha renkli görünüyor.” (01/2025)

TechRadar Editör’ünün seçimi logosu.

TechRadar - Editörün Seçimi

“Yeni parlak OLED rakibini arıyor” (04/2024)

What Hi-Fi? logosu.

What Hi-Fi?(OLED G5, 65”)

“büyüleyici bir televizyon ve OLED TV teknolojisinde hayranlık veren bir atılım.” (05/2025)

T3 Platin Ödül logosu.

T3 - Platin Ödül

“İster TV ister film izleyin ya da oyun açın, OLED G5 hepsinin ödünsüz ustasıdır.” (03/2025)

LG OLED65G5 için AVForums Kesinlikle Önerilen Ödülü logosu.

AVForums - Kesinlikle Önerilen

...LG G5, görüntü doğruluğu söz konusu olduğunda ustalık sınıfında...

HDTVTest - Kesinlikle Önerilen logosu.

HDTVTest - Kesinlikle Önerilen

…olağanüstü renk doğruluğu, mükemmel video işleme, etkileyici oyun referansları...

CES Innovation Awards rozeti ve 2025 Onur ödülü ibaresi.

CES Innovation Awards - Honoree(OLED G5, 83")

Görüntüleme

CES Innovation Awards rozeti ve 2025 Onur ödülü ibaresi.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Siber Güvenlik

LG webOS 24 için AVForums Editör’ün Seçimi logosu En İyi Smart TV Sistemi 2024/2025.

AVForums Editör’ün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2024/25

“webOS 24, aynı zamanda yepyeni ve düzenli olan şık, hızlı ve kullanımı kolay bir akıllı deneyim sunmaya devam ediyor.”

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

LG OLED evo AI TV ekranında büyüleyici detay, renk ve kontrasta sahip soyut bir resim yer alıyor. TV’nin arkasında alpha 11 AI İşlemci Gen2 büyütülmüş olarak gösteriliyor. İçinden yayılan ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlıkta LG OLED evo AI ifadesi yer alıyor. “LG alpha 11 AI işlemci Gen2 teknolojisinden güç alır” ibareli bir metin de bulunuyor. Köşede yer alan yıldızlı altın rengi logoda “12 yıldır dünyanın bir numaralı OLED TV’si” ibaresi yer alıyor.

LG OLED evo AI TV ekranında büyüleyici detay, renk ve kontrasta sahip soyut bir resim yer alıyor. TV’nin arkasında alpha 11 AI İşlemci Gen2 büyütülmüş olarak gösteriliyor. İçinden yayılan ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlıkta LG OLED evo AI ifadesi yer alıyor. “LG alpha 11 AI işlemci Gen2 teknolojisinden güç alır” ibareli bir metin de bulunuyor. Köşede yer alan yıldızlı altın rengi logoda “12 yıldır dünyanın bir numaralı OLED TV’si” ibaresi yer alıyor.

Aydınlık veya Karanlık Tüm Detayları Fark Edin

*Omdia. 2013-2024 en çok satılan ünitelere göre 12 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Görüntü KalitesiwebOS 25Ses KalitesiTasarımEfsanevi Filmler ve Oyunlar

En iyi görüntüleme deneyimi sunan muhteşem alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil ürünümüz

alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil, görselleri 4K kalitesine yükseltir, göz alıcı renkler ve parlaklık sağlar. AI motorları, nesneleri piksel düzeyinde algılar, görüntü kalitesini iyileştirir.

alpha 11 AI İşlemci Gen2 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan mor ve mavi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 6,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 2,2 kat daha hızlı çalışma, CPU. 3,6 kat gelişmiş grafikler, GPU.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alfa 7 AI İşlemcisi 8.Nesil ile karşılaştırıldığında.

Üstün Parlaklık Artırıcı ile 3 kat daha parlak görseller

Alpha 11 AI İşlemci Gen2’nin yeni Işık Artırıcı Algoritması ve Aydınlatma Kontrol Mimarisi üç kata kadar daha parlak görseller sunar.

Bir uzay mekiğinin fırlatılış anı. Sahne ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Sahnenin bir yarısı, LG’nin parlaklık artırma algoritmaları sayesinde canlı ve parlak olarak görüntüleniyor. Diğer yarısı ise karanlık, soluk ve gri olarak görüntüleniyor.

*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre LG OLED B5’e kıyasla @%10 aralığında 3 kat daha parlaktır.

Mükemmel Siyahı LG OLED ile Deneyimleyin

Her ışıkta netlik, her karanlıkta detay

Mükemmel Siyah, UL onaylıdır ve etrafınız ister aydınlık ister karanlık olsun, algılanan parlaklığı ve kontrastı artırmak için gerçek siyah seviyeleri sunar.

Duvara monte LG OLED TV’nin bulunduğu bir oturma odası alanı. TV ekranında yıldızlarla kaplı karanlık bir gökyüzüyle çevrili bir dağ silsilesi görüntüleniyor. Sahne ikiye ayrılmıştır. Bir tarafta manzaranın daha donuk ve gri bir versiyonu yer alıyor ve Mükemmel Olmayan Siyah ekran olarak etiketlenmiş. Diğer tarafta ise daha geniş bir siyah-beyaz dinamik aralığına sahip daha göz alıcı bir görüntü yer alıyor. Bu kısım, Mükemmel Siyah ekran olarak etiketlenmiştir. Logo sertifikası da görünüyor. Mükemmel Siyah Teknolojisi, 500 lüks’e kadar 0,24 nit veya daha düşük siyah seviyeleri sunar. Yanındaki metin balonunda Mükemmel Siyah onay işaretini kontrol edin yazıyor.

*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işığı Yansımasına göre ölçülen mükemmel siyah UL onayına sahiptir.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Mükemmel Renk

%100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikalı. Güneş ışıklı veya karanlık bir ortamda bile yansımasız ekranda doğru ve parlak renklerin tadını çıkarın.

Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. Detaylı su sıçramalarının bulunduğu koyu arka plan da ekranın yansıma yapmadığını vurguluyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu, %100 Renk Hacmi ve yansıma olmaması anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.

*’Yansımasız’ özelliği OLED M5 83/77/65 inç ve OLED G5 83/77/65/55 inç modelleri için geçerlidir.

*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.

*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.

*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.

*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır.

*LG OLED Ekran, Intertek tarafından yansımasız bir ekran olarak %1’in altında ölçülmüştür.

AI Görüntü Pro her kareyi canlandırır

Ormandaki bir leoparın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle leoparın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka plan da soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

*AI Görüntü Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Yeni nesil LG AI TV

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

Dört kişilik bir aile LG AI TV etrafında toplanmış. Uzaktan kumandayı tutan kişinin etrafında adını gösteren bir daire beliriyor. Bu, AI Voice ID’nin her kullanıcının sesli imzasını nasıl tanıdığını gösteriyor. Ardından webOS arayüzü, AI’ın hesaplar arasında otomatik geçiş yapma ve kişiselleştirilmiş içerik önerme özelliklerini ortaya koyuyor.

Dört kişilik bir aile LG AI TV etrafında toplanmış. Uzaktan kumandayı tutan kişinin etrafında adını gösteren bir daire beliriyor. Bu, AI Voice ID’nin her kullanıcının sesli imzasını nasıl tanıdığını gösteriyor. Ardından webOS arayüzü, AI’ın hesaplar arasında otomatik geçiş yapma ve kişiselleştirilmiş içerik önerme özelliklerini ortaya koyuyor.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Arama’nın nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama’nın nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile daha fazla sonuç ve çözüm de elde edebilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. .

*İnternet bağlantısı gereklidir.

LG OLED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

LG OLED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI, kullanıcıların amacını anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerji açabilirsiniz.

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Picture Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Kullanıcın seçimleri vurgulanarak bir dizi görüntü gösteriliyor. Bir yükleme simgesi beliriyor ve ardından soldan sağa doğru iyileştirilmiş bir manzara görüntüsü gösteriliyor.

AI Picture Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Kullanıcın seçimleri vurgulanarak bir dizi görüntü gösteriliyor. Bir yükleme simgesi beliriyor ve ardından soldan sağa doğru iyileştirilmiş bir manzara görüntüsü gösteriliyor.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Sound Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Bir dizi ses klibi simgesi seçiliyor. Bir caz şarkıcısı ile saksafoncu gösteriliyor, kişiselleştirilmiş sesi temsil eden ses dalgaları görselin üzerinden animasyonlu bir şekilde geçiyor.

AI Picture Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Kullanıcın seçimleri vurgulanarak bir dizi görüntü gösteriliyor. Bir yükleme simgesi beliriyor ve ardından soldan sağa doğru iyileştirilmiş bir manzara görüntüsü gösteriliyor.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece “Merhaba LG” diyerek LG TV’siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece “Merhaba LG” diyerek LG TV’siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

TV’nizle etkileşime geçmek için sadece “Merhaba LG” deyin

Televizyonunuzun yapay zekası her zaman isteklerinize hazırdır. Hiçbir düğmeye basmadan, sadece “Merhaba LG” dediğinizde, yapay zeka isteklerinizi dinlemeye başlayacaktır.

webOS Yenileme Programı logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

webOS Yenileme Programı logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için yeni güncellemeler

Yıllık güncellemelerle en yeni özelliklerden ve yazılımlardan yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

LG AI TV’nin sizin için neler yapabileceğini deneyimleyin!

AI Ses Kimliği

AI Arama

AI Chatbot & AI Resim/Ses Sihirbazı

AI Konsiyerj

Home Hub özellikli LG TV ekranının önünde TV uzaktan kumandası. Diğer akıllı cihazların tüm işlevleri ve kontrolleri gösterilmektedir.

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Çeşitli LG ev aletlerini, Google Home cihazlarınız ve daha fazlasıyla beraber sorunsuz bir şekilde yönetin. Tüm evinizi tek bir kullanımı kolay kontrol panelinden idare etmenin sonsuz rahatlığını deneyimleyin. 

*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alpha 9 AI İşlemci ve alpha 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*OLED G5, SG10TY ile eşleştirilebilir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

*WOW Orkestra/WOW Arayüzü, 2025 model LG OLED TV’ler için geçerlidir.


Tek Duvar Tasarımı

TV’nizi duvara monte ettiğinizde dar çerçeveleri ve kusursuz tasarımı sayesinde arada hiç boşluk kalmaz.

*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

*97/83/77/65/55 inç OLED G5 modellerinde Tek Duvar Tasarımı vardır.

*48 inç OLED G5 modelinde Ultra İnce Tasarım vardır ve sadece İngiltere’de mevcuttur. 

Oturma odasında telefon tutan kişi. Telefonda, telefon ekranının TV’ye yansıtıldığını gösteren bir aktarım simgesi bulunuyor. TV’de basketbol maçı var, yan tarafta ise oyuncu istatistiklerini gösteren yansıtılmış ekran bulunuyor.

Çoklu ekran ile eğlenceyi en üst düzeye çıkarın

Çoklu Ekran özelliği ile TV’nizden en yüksek faydayı alın. Google Cast ve AirPlay ile cihazlarınızı yansıtın. Ekranınızı iki ayrı görüntü olacak şekilde bölerek kusursuz çoklu ekran eğlencesi yaşayın.

*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır. 

*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid uygulamalarına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

Oyun Portalı ana ekranı. İmleç hareket edip tıklayarak birçok popüler oyun ismi gösterir. Ayrıca gerek oyun kumandası gerekse de uzaktan kumanda olsun, sahip olduğunuz kumandanın türüne bağlı olarak oyun seçebilmeye yönelik ek özelliği belirtir.

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

Oyun Deneyimi

G-Sync uyumluluğu, 165Hz VRR, 0,1 ms Piksel Tepki Süresi, AMD FreeSync Premium ve ClearMR 10000 sertifikası ile oyun deneyiminizi zirveye taşıyın. Gecikme ve hareket bulanıklığı olmayan oyunlar.

Bir video oyununda yan yana iki araba görseli. Birinde hareket bulanıklığı oldukça fazla. Keskin ve odaklı diğer görsel ise LG OLED TV’nin yüksek kare hızını gösteriyor. Nvidia G-Sync logosu ile 165Hz logosu ve diğer ilgili sertifikalar gösteriliyor.

*OLED G5 modeli NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC ve HGiG özelliklerine sahiptir.

*83/77/65/55 inç OLED G5 modelleri yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. Dolby Vision girişlerinde ise 144 Hz’e kadar destekler.  

*97 inç 120 Hz’i, 48 inç 144Hz’i destekler. 

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*48 inç OLED G5 modeli yalnızca ClearMR 9000 sertifikasına sahiptir.

*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

Film için En İyi LG OLED TV

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.

Dolby Atmos

Gerçekçi surround sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

Karbon azaltma ve karbon emisyonu ölçümü için Carbon Trust tarafından, kaynak verimliliği için Intertek tarafından verilen onay işareti.

Karbon azaltma ve karbon emisyonu ölçümü için Carbon Trust tarafından, kaynak verimliliği için Intertek tarafından verilen onay işareti.

Çevre dikkate alınarak üretildi

Saygın küresel kuruluşlar, LG TV’nin çevreye duyarlı çabalarını takdir etmektedir. Karbon azaltma ve karbon emisyonu ölçümü için Carbon Trust tarafından ve kaynak verimliliği için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Intertek Kaynak Verimliliği onayı aşağıdaki modeller için geçerlidir: OLED M5, G5, C5, B5 ve QNED9M, QNED85, QNED82 ve QNED80.

*Carbon Trust onayı, karbon ayak izini azaltmak için 83/77/65/55 inç OLED G5 ve 83 inç OLED C5 ve karbon ayak izi ölçümü için 77/65/55 inç OLED C5 için geçerlidir.

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.

LG’nin on yıldan uzun bir süredir çığır açan yeniliklere nasıl imza attığını gösteren, OLED TV’lerle dolu geniş beyaz alan. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED TV’si amblemi de yer alıyor.

LG OLED

Sonsuz yenilikleri görün

*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*AI Sihirli Kumanda’yı TV’nizin boyutuna, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

S.S.S

Q.

[G5 vs. G4] LG OLED evo G5 TV Serisi ile Önceki Seri (G4) Arasındaki Farklar Nelerdir?

A.

G5 ve G4 Arasındaki Temel Yenilikler:

 

1. Görüntü Kalitesi:

 

G5, Alpha 11 AI İşlemci’den, yeni nesil Alpha 11 AI İşlemci Gen2’ye yükseltildi. LG’nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü işlemci sayesinde televizyon, nesneleri piksel seviyesinde algılayarak görüntü kalitesini en üst seviyeye taşıyor ve olağanüstü bir izleme deneyimi sunuyor.

 

G5, UL tarafından Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renkler için onaylandı. Bu, ister parlak ister karanlık bir ortamda olun, televizyonun algılanan parlaklık ve kontrastı kusursuz bir şekilde sunmasını sağlıyor. LG’nin 2025 OLED TV’lerine uygulanan %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi sertifikaları sayesinde G5, güneş ışığında ya da karanlık ortamlarda bile yansımasız ekranda canlı ve doğru renkler sunuyor.

 

2. Ses Kalitesi:

 

Yeni geliştirilen AI Nesne Yeniden İşleme teknolojisi, sesleri, müzikleri ve efektleri detaylı bir şekilde ayırarak sesleri daha net ve dengeli bir şekilde sunuyor. Bu sayede mümkün olan en iyi ses deneyimi sağlanıyor.*****

 

3. Oyun Performansı:

 

G5, G-SYNC ve AMD FreeSync ile uyumlu olup mükemmel VRR (Değişken Yenileme Hızı) performansı sunar. Bu sayede oyunlarda akıcı ve yırtılmasız bir deneyim elde edilir. G5 ayrıca 165Hz’e kadar VRR desteği*, 0.1 ms tepki süresi ve ClearMR 10000** sertifikası** ile gecikmesiz ve bulanık olmayan ultra akıcı hareketler sağlar.

 

4. webOS ve Yapay Zeka:

 

webOS 25 sürümüne yükseltilen G5, daha akıllı ve sezgisel bir TV deneyimi sunar. LG AI, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir, yaşam tarzınızı anlar ve TV deneyiminizi sizin için kişisel olarak en ideal hale getirir.

 

Yeniden tasarlanan AI Sihirli Kumanda ise bu deneyimi tamamlar. Ekstra bir cihaza gerek olmadan, hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile kumandayı bir hava faresi gibi yönlendirebilir ya da sesli komutlarla kullanabilirsiniz.

 

Temel AI Özellikleri:

 

1) AI Ses Kimliği:

 

LG AI Ses Kimliği, her kullanıcının benzersiz ses tonunu tanır ve konuşur konuşmaz kişiye özel öneriler sunar.

 

2) AI Görüntü ve Ses Sihirbazı:

 

Gelişmiş algoritmalar, 1,6 milyar görüntü olasılığı üzerinden sizin tercihlerinizi öğrenir. Seçimlerinize göre televizyon size özel bir görüntü profili oluşturur. Ayrıca, ses örnekleri arasından beğendiğiniz tarzı seçebilirsiniz. 40 milyon parametre üzerinden AI, size özel bir ses profili oluşturur ve tüm ses unsurlarını dengeler.

 

3) AI Sohbet Botu:

 

AI Sihirli Kumanda üzerinden AI Sohbet Botu ile konuşarak tüm ayarlama ve sorun giderme ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilirsiniz. AI, kullanıcı niyetini algılar ve anında çözüm sunar.

 

4) AI Arama:

 

Televizyonunuza istediğinizi sorun. Dahili AI, sesinizi tanır ve size özel hızlı öneriler sunar. Microsoft Copilot desteği ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

 

5) AI Asistan (Concierge):

 

Kumandanızdaki AI butonuna kısa bir basışla AI Asistan açılır ve size arama geçmişiniz ve tercihleriniz üzerinden özel anahtar kelime ve öneriler sunar.

 

Teknik Bilgilendirme:

 

    • *LG OLED Ekran, UL tarafından, tipik iç ortam ışıklandırmasına (200 ila 500 lüks) göre IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk için onaylanmıştır. Gerçek performans ortam koşullarına göre değişebilir.

    • **%100 Renk Hacmi, bağımsız olarak Intertek tarafından DCI-P3 standart renk hacmini eşit ya da aşan performans olarak doğrulanmıştır.

    • ***83/77/65/55 inç OLED G5 modelleri, 165Hz destekleyen oyun veya PC girişleriyle çalışır. Dolby Vision girişlerinde 144Hz’e kadar desteklenir. 97 inç model 120Hz, 48 inç model ise 144Hz destekler.

    • ****ClearMR, VESA tarafından hareket bulanıklığını değerlendiren bir sertifikasyon programıdır. Bu desteğin mevcutluğu modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylanmıştır. ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylanmıştır.

    • *****Ses Çubuğu Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses kalitesi dinleme ortamına göre değişebilir.

Q.

LG OLED G5 ve C5 Arasındaki Farklar Nelerdir?

A.

Her iki model de UL tarafından Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renkler için onaylanmıştır. 2025 LG OLED TV’lere uygulanan %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi sertifikaları sayesinde güneş ışığında ya da karanlıkta yansımasız, canlı ve doğru renkler sunarlar.

Temel Farklar: G5 vs. C5

 

1. Görüntü Kalitesi ve İşlemci Gücü:

 

    • G5: En güçlü α11 AI İşlemci Gen2, görüntüleri 4K kaliteye yükseltir ve AI motorları nesneleri piksel seviyesinde algılayarak görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkarır.

    • C5: α9 AI İşlemci Gen8, kareleri detaylı şekilde işler ve özellikle yüzleri tanıyarak yüz ifadelerini ve derinliği geliştirir.

 

2. Parlaklık:

 

    • G5: α11 AI İşlemci Gen2, parlaklık artırma algoritması, yeni ışık yayan yapı ve ışık kontrol mimarisi sayesinde standart OLED TV'lere göre 3 kat daha parlak görüntüler sunar.

    • C5: α9 AI İşlemci Gen8 ve yeni parlaklık artırma algoritması ile standart OLED TV'lere göre %30 daha parlak bir görüntü sunar.

 

3. Oyun Performansı:

 

Her iki model de G-SYNC uyumlu, 0.1 ms piksel tepki süresine sahip ve AMD FreeSync Premium desteklidir. Ancak:

 

    • G5: 165Hz’e kadar destekler ve ClearMR 10000 sertifikalıdır.

    • C5: 144Hz’e kadar destekler ve ClearMR 9000 sertifikalıdır.

 

4. Tasarım:

    • C5: Ultra İnce Tasarım ile modern bir görünüm ve daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.

    • G5: Duvara sıfır One Wall Design ile monte edildiğinde çerçevesiz ve tamamen boşluksuz bir görünüm sağlar.

Q.

LG OLED G5 TV Duvara Nasıl Monte Edilir?

A.

Uyumlu Duvar Askı Aparatları ve VESA Ölçüleri:

 

    • 97 inç: WB22E97G veya WB24GD (VESA 600×400)

    • 83 inç: WB22EG veya WB24GC (VESA 180×55 / 400×400)

    • 77 inç: WB22EG veya WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

    • 65 inç: WB22EG veya WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

    • 55 inç: WB22EG veya OLW480 (VESA 180×55 / 300×200)

 

Montaj Adımları:

 

    1. Duvarınızın TV ve askı aparatını taşıyacak yeterli sağlamlığa sahip olduğundan emin olun.*

    2. Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen VESA ölçülerine göre delikleri işaretleyin ve delin.

    3. Uygun vida ve dübellerle askı aparatını sağlam şekilde duvara monte edin.

    4. TV’yi duvara asmadan önce tüm kabloları bağlayın.

    5. TV’yi dikkatlice askı aparatına yerleştirerek boşluksuz ve düzgün oturduğundan emin olun.

 

Özellikle büyük ekran boyutları için LG, profesyonel montaj hizmeti alınmasını kesinlikle önermektedir.

 

Özel G5 Standı (Opsiyonel):

 

Duvara monte edilen G5 modelleri için özel masaüstü standlar ayrıca satın alınabilir:

 

    • SA-G5SN55, SA-G5SN65, ST-G4WR8377, SQ-G2DT97

Not:

LG, ürün paketinde ve çevrimiçi olarak çok dilli ve görselli montaj kılavuzları sunar. Her zaman doğru model ve ekran boyutuna göre kılavuzları inceleyiniz.

*Duvar ve montaj malzemelerinin sağlamlığı müşterinin sorumluluğundadır. LG, yanlış kurulum veya yetersiz duvar sağlamlığından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

**Kutu içeriği ve aksesuarlar modele ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

***Stand ve askı aparatı her bölgede varsayılan olarak sunulmayabilir. Bazı aksesuarlar ülkeye ve modele göre opsiyonel olarak satılmaktadır.

****Kurulum ve desteklenen aksesuarlar ülkeye, TV boyutuna ve model yılına göre farklılık gösterebilir. Her zaman LG’nin resmi kılavuzlarını takip ediniz.

Q.

LG OLED G5 TV Hangi Boyutlarda Mevcut?

A.

Avrupa'da LG OLED evo G5 TV şu boyutlarda mevcuttur:

 

    • 97", 83", 77", 65" ve 55"

 

One Wall Design tüm bu boyutlarda geçerlidir.*

 

*Ürün yelpazesi ve stok durumu ülkeye göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiler için LG.com/tr sitesini inceleyin.

Q.

LG OLED evo TV Ekran Koruması Nedir ve Nasıl Çalışır?

A.

LG OLED evo TV’ler, ekran yanması ve görüntü kalıcı izlerinin önüne geçmek için özel ekran koruma teknolojileri ile donatılmıştır. Ana teknoloji: Piksel Temizleme.

Özellikler:

 

    • Otomatik Çalışma: Piksel Temizleme, belirli bir kullanım süresi sonrasında otomatik olarak devreye girer. Genelde televizyon kapatıldıktan sonra çalışır ve TV prize takılı kalmalıdır.

    • Manuel Çalışma: Piksel Temizleme işlemini istediğiniz zaman başlatabilirsiniz:

[Menü] → [Genel] → [OLED Bakımı] → [OLED Panel Bakımı] → [Piksel Temizleme]

 

Bu özellikler OLED panelinizi uzun süre en iyi durumda tutmanıza yardımcı olur.

 

*Piksel Temizleme kalıcı ekran yanması riskini azaltır fakat tamamen ortadan kaldırmaz. Statik görüntüleri uzun süre ekranda bırakmaktan kaçınmanız tavsiye edilir. TV’yi kapattıktan sonra prizden çekmeden bırakmanız, otomatik Piksel Temizleme işleminin tamamlanması için önemlidir.

Q.

LG OLED evo G5 TV’nin Kaç Adet HDMI Girişi Var ve Hangi Özellikleri Destekliyor?

A.

LG OLED evo G5 TV, 4 adet HDMI 2.1 girişi ile donatılmıştır ve gelişmiş oyun ve bağlantı özelliklerini destekler:

 

    • Değişken Yenileme Hızı (VRR): 83", 77", 65", 55" modellerde 165Hz’e kadar, 97" modelde 120Hz’e kadar destek.*

    • G-SYNC ve AMD FreeSync Premium uyumluluğu

    • Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ile optimize edilmiş oyun tepkisi

    • Hızlı Medya Geçişi (QMS) ve Hızlı Kare Aktarımı (QFT)

    • HDMI 2 portunda Gelişmiş Ses Geri Dönüş Kanalı (eARC)

    • HDR oyunlar için HGiG desteği

 

Tüm HDMI girişleri 48 Gbps bant genişliğini destekler. Böylece en yeni oyun konsolları, bilgisayarlar ve ev sinema sistemleri aynı anda bağlanabilir.

 

*Maksimum VRR, modele göre değişir: 83"/77"/65"/55" modellerde 165Hz, 97" modelde 120Hz desteklenir. Ayrıntılı model bilgileri için LG.com/tr’de modelleri inceleyin.

Yazdır

Tüm Özellikler

UYUMLULUK BİLGİLERİ

    UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

    Müşteri Yorumları

    FAQ

    Q.

    [G5 vs. G4] LG OLED evo G5 TV Serisi ile Önceki Seri (G4) Arasındaki Farklar Nelerdir?

    A.

    G5 ve G4 Arasındaki Temel Yenilikler:

     

    1. Görüntü Kalitesi:

     

    G5, Alpha 11 AI İşlemci’den, yeni nesil Alpha 11 AI İşlemci Gen2’ye yükseltildi. LG’nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü işlemci sayesinde televizyon, nesneleri piksel seviyesinde algılayarak görüntü kalitesini en üst seviyeye taşıyor ve olağanüstü bir izleme deneyimi sunuyor.

     

    G5, UL tarafından Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renkler için onaylandı. Bu, ister parlak ister karanlık bir ortamda olun, televizyonun algılanan parlaklık ve kontrastı kusursuz bir şekilde sunmasını sağlıyor. LG’nin 2025 OLED TV’lerine uygulanan %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi sertifikaları sayesinde G5, güneş ışığında ya da karanlık ortamlarda bile yansımasız ekranda canlı ve doğru renkler sunuyor.

     

    2. Ses Kalitesi:

     

    Yeni geliştirilen AI Nesne Yeniden İşleme teknolojisi, sesleri, müzikleri ve efektleri detaylı bir şekilde ayırarak sesleri daha net ve dengeli bir şekilde sunuyor. Bu sayede mümkün olan en iyi ses deneyimi sağlanıyor.*****

     

    3. Oyun Performansı:

     

    G5, G-SYNC ve AMD FreeSync ile uyumlu olup mükemmel VRR (Değişken Yenileme Hızı) performansı sunar. Bu sayede oyunlarda akıcı ve yırtılmasız bir deneyim elde edilir. G5 ayrıca 165Hz’e kadar VRR desteği*, 0.1 ms tepki süresi ve ClearMR 10000** sertifikası** ile gecikmesiz ve bulanık olmayan ultra akıcı hareketler sağlar.

     

    4. webOS ve Yapay Zeka:

     

    webOS 25 sürümüne yükseltilen G5, daha akıllı ve sezgisel bir TV deneyimi sunar. LG AI, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir, yaşam tarzınızı anlar ve TV deneyiminizi sizin için kişisel olarak en ideal hale getirir.

     

    Yeniden tasarlanan AI Sihirli Kumanda ise bu deneyimi tamamlar. Ekstra bir cihaza gerek olmadan, hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile kumandayı bir hava faresi gibi yönlendirebilir ya da sesli komutlarla kullanabilirsiniz.

     

    Temel AI Özellikleri:

     

    1) AI Ses Kimliği:

     

    LG AI Ses Kimliği, her kullanıcının benzersiz ses tonunu tanır ve konuşur konuşmaz kişiye özel öneriler sunar.

     

    2) AI Görüntü ve Ses Sihirbazı:

     

    Gelişmiş algoritmalar, 1,6 milyar görüntü olasılığı üzerinden sizin tercihlerinizi öğrenir. Seçimlerinize göre televizyon size özel bir görüntü profili oluşturur. Ayrıca, ses örnekleri arasından beğendiğiniz tarzı seçebilirsiniz. 40 milyon parametre üzerinden AI, size özel bir ses profili oluşturur ve tüm ses unsurlarını dengeler.

     

    3) AI Sohbet Botu:

     

    AI Sihirli Kumanda üzerinden AI Sohbet Botu ile konuşarak tüm ayarlama ve sorun giderme ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilirsiniz. AI, kullanıcı niyetini algılar ve anında çözüm sunar.

     

    4) AI Arama:

     

    Televizyonunuza istediğinizi sorun. Dahili AI, sesinizi tanır ve size özel hızlı öneriler sunar. Microsoft Copilot desteği ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

     

    5) AI Asistan (Concierge):

     

    Kumandanızdaki AI butonuna kısa bir basışla AI Asistan açılır ve size arama geçmişiniz ve tercihleriniz üzerinden özel anahtar kelime ve öneriler sunar.

     

    Teknik Bilgilendirme:

     

        • *LG OLED Ekran, UL tarafından, tipik iç ortam ışıklandırmasına (200 ila 500 lüks) göre IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk için onaylanmıştır. Gerçek performans ortam koşullarına göre değişebilir.

        • **%100 Renk Hacmi, bağımsız olarak Intertek tarafından DCI-P3 standart renk hacmini eşit ya da aşan performans olarak doğrulanmıştır.

        • ***83/77/65/55 inç OLED G5 modelleri, 165Hz destekleyen oyun veya PC girişleriyle çalışır. Dolby Vision girişlerinde 144Hz’e kadar desteklenir. 97 inç model 120Hz, 48 inç model ise 144Hz destekler.

        • ****ClearMR, VESA tarafından hareket bulanıklığını değerlendiren bir sertifikasyon programıdır. Bu desteğin mevcutluğu modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylanmıştır. ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylanmıştır.

        • *****Ses Çubuğu Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses kalitesi dinleme ortamına göre değişebilir.

    Q.

    LG OLED G5 ve C5 Arasındaki Farklar Nelerdir?

    A.

    Her iki model de UL tarafından Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renkler için onaylanmıştır. 2025 LG OLED TV’lere uygulanan %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi sertifikaları sayesinde güneş ışığında ya da karanlıkta yansımasız, canlı ve doğru renkler sunarlar.

    Temel Farklar: G5 vs. C5

     

    1. Görüntü Kalitesi ve İşlemci Gücü:

     

        • G5: En güçlü α11 AI İşlemci Gen2, görüntüleri 4K kaliteye yükseltir ve AI motorları nesneleri piksel seviyesinde algılayarak görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkarır.

        • C5: α9 AI İşlemci Gen8, kareleri detaylı şekilde işler ve özellikle yüzleri tanıyarak yüz ifadelerini ve derinliği geliştirir.

     

    2. Parlaklık:

     

        • G5: α11 AI İşlemci Gen2, parlaklık artırma algoritması, yeni ışık yayan yapı ve ışık kontrol mimarisi sayesinde standart OLED TV'lere göre 3 kat daha parlak görüntüler sunar.

        • C5: α9 AI İşlemci Gen8 ve yeni parlaklık artırma algoritması ile standart OLED TV'lere göre %30 daha parlak bir görüntü sunar.

     

    3. Oyun Performansı:

     

    Her iki model de G-SYNC uyumlu, 0.1 ms piksel tepki süresine sahip ve AMD FreeSync Premium desteklidir. Ancak:

     

        • G5: 165Hz’e kadar destekler ve ClearMR 10000 sertifikalıdır.

        • C5: 144Hz’e kadar destekler ve ClearMR 9000 sertifikalıdır.

     

    4. Tasarım:

        • C5: Ultra İnce Tasarım ile modern bir görünüm ve daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.

        • G5: Duvara sıfır One Wall Design ile monte edildiğinde çerçevesiz ve tamamen boşluksuz bir görünüm sağlar.

    Q.

    LG OLED G5 TV Duvara Nasıl Monte Edilir?

    A.

    Uyumlu Duvar Askı Aparatları ve VESA Ölçüleri:

     

        • 97 inç: WB22E97G veya WB24GD (VESA 600×400)

        • 83 inç: WB22EG veya WB24GC (VESA 180×55 / 400×400)

        • 77 inç: WB22EG veya WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

        • 65 inç: WB22EG veya WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

        • 55 inç: WB22EG veya OLW480 (VESA 180×55 / 300×200)

     

    Montaj Adımları:

     

        1. Duvarınızın TV ve askı aparatını taşıyacak yeterli sağlamlığa sahip olduğundan emin olun.*

        2. Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen VESA ölçülerine göre delikleri işaretleyin ve delin.

        3. Uygun vida ve dübellerle askı aparatını sağlam şekilde duvara monte edin.

        4. TV’yi duvara asmadan önce tüm kabloları bağlayın.

        5. TV’yi dikkatlice askı aparatına yerleştirerek boşluksuz ve düzgün oturduğundan emin olun.

     

    Özellikle büyük ekran boyutları için LG, profesyonel montaj hizmeti alınmasını kesinlikle önermektedir.

     

    Özel G5 Standı (Opsiyonel):

     

    Duvara monte edilen G5 modelleri için özel masaüstü standlar ayrıca satın alınabilir:

     

        • SA-G5SN55, SA-G5SN65, ST-G4WR8377, SQ-G2DT97

    Not:

    LG, ürün paketinde ve çevrimiçi olarak çok dilli ve görselli montaj kılavuzları sunar. Her zaman doğru model ve ekran boyutuna göre kılavuzları inceleyiniz.

    *Duvar ve montaj malzemelerinin sağlamlığı müşterinin sorumluluğundadır. LG, yanlış kurulum veya yetersiz duvar sağlamlığından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

    **Kutu içeriği ve aksesuarlar modele ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

    ***Stand ve askı aparatı her bölgede varsayılan olarak sunulmayabilir. Bazı aksesuarlar ülkeye ve modele göre opsiyonel olarak satılmaktadır.

    ****Kurulum ve desteklenen aksesuarlar ülkeye, TV boyutuna ve model yılına göre farklılık gösterebilir. Her zaman LG’nin resmi kılavuzlarını takip ediniz.

    Q.

    LG OLED G5 TV Hangi Boyutlarda Mevcut?

    A.

    Avrupa'da LG OLED evo G5 TV şu boyutlarda mevcuttur:

     

        • 97", 83", 77", 65" ve 55"

     

    One Wall Design tüm bu boyutlarda geçerlidir.*

     

    *Ürün yelpazesi ve stok durumu ülkeye göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiler için LG.com/tr sitesini inceleyin.

    Q.

    LG OLED evo TV Ekran Koruması Nedir ve Nasıl Çalışır?

    A.

    LG OLED evo TV’ler, ekran yanması ve görüntü kalıcı izlerinin önüne geçmek için özel ekran koruma teknolojileri ile donatılmıştır. Ana teknoloji: Piksel Temizleme.

    Özellikler:

     

        • Otomatik Çalışma: Piksel Temizleme, belirli bir kullanım süresi sonrasında otomatik olarak devreye girer. Genelde televizyon kapatıldıktan sonra çalışır ve TV prize takılı kalmalıdır.

        • Manuel Çalışma: Piksel Temizleme işlemini istediğiniz zaman başlatabilirsiniz:

    [Menü] → [Genel] → [OLED Bakımı] → [OLED Panel Bakımı] → [Piksel Temizleme]

     

    Bu özellikler OLED panelinizi uzun süre en iyi durumda tutmanıza yardımcı olur.

     

    *Piksel Temizleme kalıcı ekran yanması riskini azaltır fakat tamamen ortadan kaldırmaz. Statik görüntüleri uzun süre ekranda bırakmaktan kaçınmanız tavsiye edilir. TV’yi kapattıktan sonra prizden çekmeden bırakmanız, otomatik Piksel Temizleme işleminin tamamlanması için önemlidir.

    Q.

    LG OLED evo G5 TV’nin Kaç Adet HDMI Girişi Var ve Hangi Özellikleri Destekliyor?

    A.

    LG OLED evo G5 TV, 4 adet HDMI 2.1 girişi ile donatılmıştır ve gelişmiş oyun ve bağlantı özelliklerini destekler:

     

        • Değişken Yenileme Hızı (VRR): 83", 77", 65", 55" modellerde 165Hz’e kadar, 97" modelde 120Hz’e kadar destek.*

        • G-SYNC ve AMD FreeSync Premium uyumluluğu

        • Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ile optimize edilmiş oyun tepkisi

        • Hızlı Medya Geçişi (QMS) ve Hızlı Kare Aktarımı (QFT)

        • HDMI 2 portunda Gelişmiş Ses Geri Dönüş Kanalı (eARC)

        • HDR oyunlar için HGiG desteği

     

    Tüm HDMI girişleri 48 Gbps bant genişliğini destekler. Böylece en yeni oyun konsolları, bilgisayarlar ve ev sinema sistemleri aynı anda bağlanabilir.

     

    *Maksimum VRR, modele göre değişir: 83"/77"/65"/55" modellerde 165Hz, 97" modelde 120Hz desteklenir. Ayrıntılı model bilgileri için LG.com/tr’de modelleri inceleyin.

    LG Size Özel Seçimler