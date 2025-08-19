83 inç LG OLED evo AI G5 4K 165Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

G5 ve G4 Arasındaki Temel Yenilikler:

1. Görüntü Kalitesi:

G5, Alpha 11 AI İşlemci’den, yeni nesil Alpha 11 AI İşlemci Gen2’ye yükseltildi. LG’nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü işlemci sayesinde televizyon, nesneleri piksel seviyesinde algılayarak görüntü kalitesini en üst seviyeye taşıyor ve olağanüstü bir izleme deneyimi sunuyor.

G5, UL tarafından Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renkler için onaylandı. Bu, ister parlak ister karanlık bir ortamda olun, televizyonun algılanan parlaklık ve kontrastı kusursuz bir şekilde sunmasını sağlıyor. LG’nin 2025 OLED TV’lerine uygulanan %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi sertifikaları sayesinde G5, güneş ışığında ya da karanlık ortamlarda bile yansımasız ekranda canlı ve doğru renkler sunuyor.

2. Ses Kalitesi:

Yeni geliştirilen AI Nesne Yeniden İşleme teknolojisi, sesleri, müzikleri ve efektleri detaylı bir şekilde ayırarak sesleri daha net ve dengeli bir şekilde sunuyor. Bu sayede mümkün olan en iyi ses deneyimi sağlanıyor.*****

3. Oyun Performansı:

G5, G-SYNC ve AMD FreeSync ile uyumlu olup mükemmel VRR (Değişken Yenileme Hızı) performansı sunar. Bu sayede oyunlarda akıcı ve yırtılmasız bir deneyim elde edilir. G5 ayrıca 165Hz’e kadar VRR desteği*, 0.1 ms tepki süresi ve ClearMR 10000** sertifikası** ile gecikmesiz ve bulanık olmayan ultra akıcı hareketler sağlar.

4. webOS ve Yapay Zeka:

webOS 25 sürümüne yükseltilen G5, daha akıllı ve sezgisel bir TV deneyimi sunar. LG AI, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir, yaşam tarzınızı anlar ve TV deneyiminizi sizin için kişisel olarak en ideal hale getirir.

Yeniden tasarlanan AI Sihirli Kumanda ise bu deneyimi tamamlar. Ekstra bir cihaza gerek olmadan, hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile kumandayı bir hava faresi gibi yönlendirebilir ya da sesli komutlarla kullanabilirsiniz.

Temel AI Özellikleri:

1) AI Ses Kimliği:

LG AI Ses Kimliği, her kullanıcının benzersiz ses tonunu tanır ve konuşur konuşmaz kişiye özel öneriler sunar.

2) AI Görüntü ve Ses Sihirbazı:

Gelişmiş algoritmalar, 1,6 milyar görüntü olasılığı üzerinden sizin tercihlerinizi öğrenir. Seçimlerinize göre televizyon size özel bir görüntü profili oluşturur. Ayrıca, ses örnekleri arasından beğendiğiniz tarzı seçebilirsiniz. 40 milyon parametre üzerinden AI, size özel bir ses profili oluşturur ve tüm ses unsurlarını dengeler.

3) AI Sohbet Botu:

AI Sihirli Kumanda üzerinden AI Sohbet Botu ile konuşarak tüm ayarlama ve sorun giderme ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilirsiniz. AI, kullanıcı niyetini algılar ve anında çözüm sunar.

4) AI Arama:

Televizyonunuza istediğinizi sorun. Dahili AI, sesinizi tanır ve size özel hızlı öneriler sunar. Microsoft Copilot desteği ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

5) AI Asistan (Concierge):

Kumandanızdaki AI butonuna kısa bir basışla AI Asistan açılır ve size arama geçmişiniz ve tercihleriniz üzerinden özel anahtar kelime ve öneriler sunar.

Teknik Bilgilendirme:

• *LG OLED Ekran, UL tarafından, tipik iç ortam ışıklandırmasına (200 ila 500 lüks) göre IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk için onaylanmıştır. Gerçek performans ortam koşullarına göre değişebilir.

• **%100 Renk Hacmi, bağımsız olarak Intertek tarafından DCI-P3 standart renk hacmini eşit ya da aşan performans olarak doğrulanmıştır.

• ***83/77/65/55 inç OLED G5 modelleri, 165Hz destekleyen oyun veya PC girişleriyle çalışır. Dolby Vision girişlerinde 144Hz’e kadar desteklenir. 97 inç model 120Hz, 48 inç model ise 144Hz destekler.

• ****ClearMR, VESA tarafından hareket bulanıklığını değerlendiren bir sertifikasyon programıdır. Bu desteğin mevcutluğu modele göre değişebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylanmıştır. ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylanmıştır.

• *****Ses Çubuğu Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses kalitesi dinleme ortamına göre değişebilir.