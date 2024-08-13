Single Split

Her bir iç ünitesinin doğru yere kurulumu optimum performansa katkıda bulunur.

A. Kaset Tipi

Tavana monteli kaset tipi üniteler; kafe, fırın ve giyim mağazası gibi ticari kullanım için mükemmel uygunluk sağlar. İdeal ortam konforu için ünitenin tavanda merkezi bir konuma kurulumu önerilir.

B. Tavan Tipi Gizli Kanal

Tavan tipi gizli kanal, ofis veya otel gibi birden çok odalı mekanlarda aynı anda soğutma olanağı sağlar. Kanalın, havalandırmayı tıkayabilecek herhangi bir engel olmayacak şekilde duvara veya tavana kurulumu önerilir.

C. Salon Tipi

Optimum hava akışı sağlamak için salon tipi ünite ideal olarak pencereyle aynı yöne bakacak şekilde kurulmalıdır ve havalandırmayı tıkayabilecek engeller bulunmamalıdır.

D. Duvar Tipi

Duvara monteli ünitenin ideal kurulumu için, üniteyi odanın merkezinde tavana yakın ve havalandırmayı tıkayabilecek engeller olmayacak şekilde yerleştirin.