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Single Split

Single Split klimalar çeşitli mağazaları için ideal seçimdir. Çok çeşitli iç üniteleriyle uyumluluğu sayesinde mekanınızın konforunu yükseltir ve optimum enerji verimliliği ile güvenilir performans sunar.

Merkeze yerleştirilmiş LG Smart Inverter dış mekan ünitesi arkadan çeşitli iç mekan ünitesi kurulum kasalarıyla donatılmış halde sergileniyor.

Single Split nedir? Temel Özellikler Ürün Serisi SSS
Single Split nedir?
Satın Alma Talebi

Single Split nedir?

Single Split nedir?

Single Split Sistem

Single Split Sistem, tek bir iç ve tek bir dış ünitesiyle karakterize oluşur. Son derece kompakt ve sessiz bir yapıya sahiptir. Bu verimli eşleşme her türlü mekanda optimum enerji tasarrufu ve ideal iklim kontrolü sağlar.

Temel Özellikler

Sol kısımda LG Smart Inverter dış mekan ünitesi ile sağ kısımda yemek alanına yerleştirilmiş LG Zemin Tipi iç mekan ünitesi gösteriliyor.

Esnek Uyumluluk

Bir dış ünitesi LG'nin çok çeşitli iç üniteleriyle 1+1 olarak kusursuz bağlantı sağlayarak mekanınızın benzersiz ve konforlu atmosferini zenginleştiren farklı estetik tasarım seçeneklerini mümkün kılar.

LG Smart Inverter dış mekan ünitesi merkezde bir bölümü yakınlaştırılmış olarak sunuluyor. Smart Inverter Compressor’ün kompleks iç tasarımını gösteriyor.

Enerji Tasarrufu

Geleneksel kompresörlerin aksine, LG Smart Inverter Kompresör hava akışını akıllı bir şekilde ayarlayarak dış koşullar nasıl olursa olsun optimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.

Arkaplanda fabrikalardan çıkan koyu bir dumanı gösteren görüntüde metalik bir koruyucuyla şeffaf bir kutuya yerleştirilmiş LG Smart Inverter ünitesi sağda duruyor.

Güvenilirlik

Single Split Sistemin güçlü performansı düzensiz güç kaynağı ve şiddetli hava durumları gibi zor koşullar altında bile sorunsuz sürdürür.

Sol kısımda LG ThinQ uygulamasını gösteren bir akıllı telefon yer alıyor. Telefon, noktalı çizgiyle sağdaki taslağın içine alınmış LG duvara monteli üniteye bağlıdır.

LG ThinQ

Uzaktan ev yönetiminin özgürlüğünü deneyimleyin. LG ThinQ™ uygulamasının sunduğu kolay sıcaklık kontrolü ve anlık enerji tüketimi izleme özellikleriyle evinizin verimliliğini optimize ediyor.

LG ThinQ LG THINQ HAKKINDA DAHA FAZLASINI İNCELLEYİN

* Konumunuza göre bir WiFi modem gerekebilir.

Ürün Serisi

Kare şekilli LG Tavana Monteli Kaset görüntüleniyor.
4 YÖN KASET
Siyah vurgular ve dairesel kenar havalandırmalarına sahip LG Yuvarlak Kaset görüntüleniyor.
DAİRESEL KASET
Kare şekilli LG Çift Kanatlı Kaset görüntüleniyor.
DUAL VANE KASET
Dikdörtgen şekilli LG Tavan Tipi Gizli Kanal görüntüleniyor.
TAVAN TİPİ GİZLİ KANAL
SALON TİPİ
SALON TİPİ

* Ürün serisi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

SSS

Q.

Inverter klima nedir ve nasıl çalışır?

A.

Inverter klima, sıcaklığı düzenlemek için kompresörün motor hızını ayarlayabilir. Sabit hızlı kompresöre kıyasla, değişken hızlı kompresör daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük gürültü özellikleriyle tanınır.

Q.

Fin teknolojisi nedir ve ne kadar önemlidir?

A.

Fin teknolojisi gelişmiş korozyon direnci için tasarlanmıştır ve klimanın kondenser bobinlerini korozyon ve pasa karşı korur. Aşağıdaki teknolojiler klimaların soğutma verimliliğini ve ömrünü önemli ölçüde artırır.

- Gold Fin teknolojisi: Isı eşanjörü kanadına uygulanan özel altın rengi korozyon önleyici kaplamadır. Gold Fin teknolojisi ısı eşanjörünün dayanıklılığını artırır ve yüzeyinin korozyona karşı daha uzun süre dayanmasını sağlar.

- Black Fin teknolojisi: Klimanın harici ünitelerine uygulanan geliştirilmiş epoksi reçineli siyah kaplamadır. Tuz kirliliği ve duman dahil hava kirliliği gibi çeşitli aşındırıcı dış koşullara karşı güçlü bir koruma sağlar.

Q.

Single Split Sistem bakım gerektirir mi?

A.

Single Split Sistem düzenli bakım gerektirir. Bunun içerisinde daha verimli çalışmasına ve işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olmak için her yıl yapılan kapsamlı filtre temizliği yer alır. LG’nin üstün kompresör teknolojileri geniş bir sıcaklık aralığında sabit performansı destekler.

Q.

Single Split Sistemin iç ünitesini nereye kurmalıyım?

A.

Her bir iç ünitesinin doğru yere kurulumu optimum performansa katkıda bulunur.

A. Kaset Tipi

Tavana monteli kaset tipi üniteler; kafe, fırın ve giyim mağazası gibi ticari kullanım için mükemmel uygunluk sağlar. İdeal ortam konforu için ünitenin tavanda merkezi bir konuma kurulumu önerilir.

B. Tavan Tipi Gizli Kanal

Tavan tipi gizli kanal, ofis veya otel gibi birden çok odalı mekanlarda aynı anda soğutma olanağı sağlar. Kanalın, havalandırmayı tıkayabilecek herhangi bir engel olmayacak şekilde duvara veya tavana kurulumu önerilir.

C. Salon Tipi

Optimum hava akışı sağlamak için salon tipi ünite ideal olarak pencereyle aynı yöne bakacak şekilde kurulmalıdır ve havalandırmayı tıkayabilecek engeller bulunmamalıdır.

D. Duvar Tipi

Duvara monteli ünitenin ideal kurulumu için, üniteyi odanın merkezinde tavana yakın ve havalandırmayı tıkayabilecek engeller olmayacak şekilde yerleştirin.

Q.

Single Split ve Multi Split arasındaki fark nedir?

A.

Single Split tek bir iç ünitesinin tek bir dış ünitesiyle eşleştiği klima sistemini ifade eder. Multi Split Sistem ise birden çok iç ünitesinin tek bir iç ünitesiyle çalışmasını sağlar.

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