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Single Split
Single Split klimalar çeşitli mağazaları için ideal seçimdir. Çok çeşitli iç üniteleriyle uyumluluğu sayesinde mekanınızın konforunu yükseltir ve optimum enerji verimliliği ile güvenilir performans sunar.
Single Split nedir?
Temel Özellikler
* Konumunuza göre bir WiFi modem gerekebilir.
Ürün Serisi
* Ürün serisi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
SSS
Inverter klima nedir ve nasıl çalışır?
Inverter klima, sıcaklığı düzenlemek için kompresörün motor hızını ayarlayabilir. Sabit hızlı kompresöre kıyasla, değişken hızlı kompresör daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük gürültü özellikleriyle tanınır.
Fin teknolojisi nedir ve ne kadar önemlidir?
Fin teknolojisi gelişmiş korozyon direnci için tasarlanmıştır ve klimanın kondenser bobinlerini korozyon ve pasa karşı korur. Aşağıdaki teknolojiler klimaların soğutma verimliliğini ve ömrünü önemli ölçüde artırır.
- Gold Fin teknolojisi: Isı eşanjörü kanadına uygulanan özel altın rengi korozyon önleyici kaplamadır. Gold Fin teknolojisi ısı eşanjörünün dayanıklılığını artırır ve yüzeyinin korozyona karşı daha uzun süre dayanmasını sağlar.
- Black Fin teknolojisi: Klimanın harici ünitelerine uygulanan geliştirilmiş epoksi reçineli siyah kaplamadır. Tuz kirliliği ve duman dahil hava kirliliği gibi çeşitli aşındırıcı dış koşullara karşı güçlü bir koruma sağlar.
Single Split Sistem bakım gerektirir mi?
Single Split Sistem düzenli bakım gerektirir. Bunun içerisinde daha verimli çalışmasına ve işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olmak için her yıl yapılan kapsamlı filtre temizliği yer alır. LG’nin üstün kompresör teknolojileri geniş bir sıcaklık aralığında sabit performansı destekler.
Single Split Sistemin iç ünitesini nereye kurmalıyım?
Her bir iç ünitesinin doğru yere kurulumu optimum performansa katkıda bulunur.
A. Kaset Tipi
Tavana monteli kaset tipi üniteler; kafe, fırın ve giyim mağazası gibi ticari kullanım için mükemmel uygunluk sağlar. İdeal ortam konforu için ünitenin tavanda merkezi bir konuma kurulumu önerilir.
B. Tavan Tipi Gizli Kanal
Tavan tipi gizli kanal, ofis veya otel gibi birden çok odalı mekanlarda aynı anda soğutma olanağı sağlar. Kanalın, havalandırmayı tıkayabilecek herhangi bir engel olmayacak şekilde duvara veya tavana kurulumu önerilir.
C. Salon Tipi
Optimum hava akışı sağlamak için salon tipi ünite ideal olarak pencereyle aynı yöne bakacak şekilde kurulmalıdır ve havalandırmayı tıkayabilecek engeller bulunmamalıdır.
D. Duvar Tipi
Duvara monteli ünitenin ideal kurulumu için, üniteyi odanın merkezinde tavana yakın ve havalandırmayı tıkayabilecek engeller olmayacak şekilde yerleştirin.
Single Split ve Multi Split arasındaki fark nedir?
Single Split tek bir iç ünitesinin tek bir dış ünitesiyle eşleştiği klima sistemini ifade eder. Multi Split Sistem ise birden çok iç ünitesinin tek bir iç ünitesiyle çalışmasını sağlar.
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