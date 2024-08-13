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Kurutmalı Çamaşır Makineleri
Çamaşır Makineleri
Kurutma Makineleri

Orta Doğu ve Afrika’nın 1 Numaralı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Markası

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Bu görüntüde promosyon ürünleri gösterilir.

Kusursuz Sonuçlar için Akıllı Kurutma Makineler

Kusursuz Sonuçlar için Akıllı Kurutma Makineler Daha Fazla
Bu görüntüde çamaşır makinesinin yanına iliştirilmiş A enerji sınıfı etiketi gösterilir.

Enerji Verimliliği Sağlayan Ürün

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Bu görüntüde siyah bir çamaşır makinesi gösterilir.

Hepsi Bir Arada Çamaşır Yıkama Deneyimi

Hepsi Bir Arada Çamaşır Yıkama Deneyimi Daha Fazla

Çamaşır Makineleri

Bu görüntüde çamaşır odasına yerleştirilmiş bir çamaşır makinesi gösterilir.

%18 Daha Fazla Kumaş Koruma ile Akıllı Bakım

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Bu görüntüde AIDD™ işlevi gösterilir.

AIDD™

Akıllı Bakım İçin Kumaş Koruma

Bu görüntüde çamaşır makinesinden 5 yönde çıkan su gösterilir.

TurboWash360˚™

39 Dakikada Kapsamlı Bir Temizlik

Bu görüntüde çamaşır makinesine deterjan koyma işlemi gösterilir.

ezDispense™

Bir Kez Doldurarak 35 Kere Yıkayın

Kurutma Makineleri

Bu görüntüde yan yana yerleştirilmiş bir çamaşır ve kurutma makinesi gösterilir.

Kusursuz Sonuçlar için Akıllı Kurutma Makineleri

Kusursuz Sonuçlar için Akıllı Kurutma Makineleri Daha Fazla Bilgi Kusursuz Sonuçlar için Akıllı Kurutma Makineleri Hemen Satın Alın
Bu görüntüde kurutma makinesinin içindeki DUAL Inverter Heat Pump™'ın perspektifi gösterilir.

DUAL Inverter Heat Pump™

Verimli Kurutmada Yeni Standart

Bu görüntüde buhar işlevi gösterilir.

Steam™

Canlı Ev Tozu Akarlarını %99,9 Oranında Azaltır

Bu görüntüde otomatik temizleme kondenseri gösterilir.

Otomatik Temizleme Kondenseri

Zahmetsiz Bakımın Keyfini Çıkarın

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LG'nin yeni nesil akıllı teknoloji ve üstün kalite modern tasarımlı çamaşır makinesi modelleri verimlilik ve kapasite açısından yüksek performans sergiler.

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