Online Mağaza'ya Özel Klima Keşif Hizmeti Nedir?

Online Mağaza'ya Özel Klima Keşif Hizmeti" ifadesi, yalnızca LG.com/tr üzerinden klima satın alınması halinde, ödenen keşif hizmeti bedelinin tek kullanımlık indirim kuponu olarak tanımlanmasını ifade eder.

Keşif hizmeti ve buna bağlı olarak sağlanan indirim kuponu, yalnızca LG.com/tr üzerinden satın alınacak klima ürünleri için geçerlidir. LG.com/tr dışındaki satış kanallarından satın alınan LG klima ürünleri için geçerli değildir.

Keşif hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerin, öncelikle 444 6 543 numaralı LG Çağrı Merkezi’ni arayarak keşif hizmeti ücreti hakkında bilgi alması ve keşif randevusunu oluşturması gerekmektedir.

Keşif hizmeti bedeli, keşif sırasında LG Yetkili Servisi’ne müşteri tarafından ödenir. Müşterinin, keşif tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde LG Yetkili Servisi tarafından düzenlenen keşif formunu ve satın almayı planladığı klima modeli bilgisini, LG Online Müşteri Hizmetleri WhatsApp Hattı (0530 918 65 43) veya LG Online Müşteri Hizmetleri e-posta adresi (siparis@lge.com) üzerinden iletmesi gerekmektedir.

Onayın ardından, ödenen keşif hizmeti bedeli kadar tek kullanımlık indirim kuponu müşterinin LG.com/tr hesabına tanımlanır.

Tanımlanan tek kullanımlık indirim kuponu, tanımlandığı gün saat 23:59’a kadar geçerlidir.

Kupon yalnızca LG.com/tr üzerinden gerçekleştirilecek klima alışverişlerinde kullanılabilir ve kupon tutarı ödenen keşif hizmeti bedelini aşamaz.