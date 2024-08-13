Elektronik Ticaret İşlem Rehberi

ÜYE OLMA ADIMLARI

“www.lg.com/tr” ye üye olmak için ana sayfamızdan, sağ üst köşedeki "Kayıt Ol" seçeneğini tıklayın. "Şimdi Kayıt Ol" sayfasında Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cep Telefonu, E-Posta, Şifre bilgilerini eksiksiz doldurun. Üye olurken kullanacağınız e-posta adresinin doğruluğundan emin olunmalı ve aktif kullandığınız bir e-posta adresi tercih edilmelidir.

Eğer periyodik olarak e-posta adresiniz aracılığınızla sizinle iletişim kurulmasını istiyorsanız, “Elektronik Ticari İleti Onayı” başlıklı kutucuğu işaretleyebilirsiniz. "Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum." kutucuğunu işaretleyerek üye olabilirsiniz.

Üye olmadan sipariş vermek istiyorsanız ürün sayfalarından satın almak istediğiniz ürünleri sepete ekleyerek "Sepeti Onayla” adımında karşınıza çıkan ekrandan "Üye Olmadan Devam Et" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Üye olmaksızın vermiş olduğunuz siparişe ilişkin bilgilendirmeleri sipariş esnasında paylaştığınız e-posta adresinden takip edebilirsiniz.

Ana sayfamızdan sağ üst köşede yer alan Hesabım kısmına tıklayarak, üyelik bilgilerinizi, adreslerinizi ve siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

"Üyelik Bilgilerim" sekmesinin alt bölümünde bulunan “Kişisel Bilgileriniz” sekmesindeki “Kaydet” alanından kişisel bilgilerinizi ve şifrenizi güncelleyebilirsiniz. "Adres Bilgilerim" sekmesinden yeni adres bilgisi girebilir, adreslerinizi silebilir veya girdiğiniz adresleri düzenleyebilirsiniz.

Hesabım kısmında bulunan "Siparişlerim" sekmesinden siparişlerinizi görebilir ve son durumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÜYE GİRİŞİ ADIMLARI

www.lg.com/tr adresine girin ve sağ üst köşedeki "Hesabım" altındaki "Giriş Yap" sekmesinde üyeliğinizi oluştururken kullandığınız e-posta adresinizi ve belirlediğiniz şifrenizi girin. "Giriş Yap " butonuna basın. Eğer şifrenizi unuttuysanız "Şifre unuttum" linkine tıklayın. Açılan sayfadaki e-posta alanına üyeliğinizi oluştururken kullandığınız e-posta adresinizi ve "Doğrulama Kodu" alanında görülen yazıyı girin. "Gönder" butonuna basın. Şifreniz size e-posta ile bildirilecektir.

ÜRÜN SATIN ALMA ADIMLARI

www.lg.com/tr adresine giriş yaparak alışverişe başlayabilirsiniz. Alışveriş yaparken seçtiğiniz ürünleri, sepetinize "Sepete Ekle" butonu ile ekleyebilirsiniz. Sepetinize ürün eklediğinizde Sepete Ekle butonuna bastıktan sonra; "Ürün sepetinize eklendi." bilgilendirmesi çıkacaktır . Alışverişe devam etmek istiyorsanız; "Alışverişe Devam Et" butonuna tıklayarak, alışverişinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Farklı bir ürün daha sepetinize eklemeden, direkt satın alma yapmak istiyorsanız, "Sepetim" butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

“Sepeti Onayla” sayfasında adet kısmından ürününüzün adetini değiştirebilir, ürününüzün KDV dahil toplam tutarını görebilir veya sepetinizden ürünleri silebilirsiniz. Sepet sayfasının ilk aşamasında sepetinizdeki ürünleri görüntüleyebilirsiniz. "Satın Al" butonuna tıkladığınızda açılan sayfada "Teslimat Bilgileri" sayfasına yönlendirileceksiniz.

"Teslimat Bilgileri" alanında, siparişinizin adresinize teslim edilmesini istiyorsanız, adres bilgilerinizi girerek kayıt oluşturup kaydetmelisiniz.

Faturanızdaki adresin teslimat adresinden farklı olmasını istiyorsanız, "Fatura için farklı bir adres girmek istiyorum" seçeneğini tıklayarak fatura adresini giriniz. Siparişinizin faturasının doğru kesilebilmesi ve teslimatta problem yaşanmaması için fatura bilgilerinizin ve teslimat bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz.

Teslimat adresi ve fatura adresi bilgilerinizi oluşturduktan sonra “Devam Et” butonuna tıklayarak "Ödeme Bilgieri" alanına gelebilirsiniz. Alışverişinizde kullanmak istediğiniz ödeme tipini (kredi kartı) seçerek ve gerekli ödeme bilgilerini doldurarak "Ödeme Yap" butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bu sayfada fatura ve teslimat adresleri, sepetinizdeki ürünler ve miktarı, ödeme seçeneğinizin doğrulunu kontrol etmeniz; Ön Bilgilendirme Koşulları'nı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni okuyarak, sayfanın en üst solunda yer alan “Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum.” kutucuğunu tıklayıp, "Ödeme Yap” butonuna tıklayabilirsiniz. Ödemeyi kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. Kart bilgilerinizi girdikten sonra eğer taksit yapılabilen ürünlerse taksit seçeneklerinden birini seçip alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Ödemenin yapılmasını takiben siparişiniz onaylandığına dair bilgilendirme yapılmaktadır. Bununla birlikte "Siparişlerim” sekmesinden siparişinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Siparişiniz ile ilgili bilgiler e-posta adresinize de gönderilmektedir.

Satın aldığınız ürün, "Siparişlerim” sayfasında belirtilen teslimat tarih aralığında teslim edilecektir. Sipariş dağıtıma çıktığı zaman teslimatı yapacak kargo şirketi tarafından SMS yoluyla bilgilendirileceksiniz. Kargoya verildikten sonraki kargo aşamalarına "Siparişlerim” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SİPARİŞ ÖZETİ

Siparişinizi tamamlamadan önce girdiğiniz verilerin doğruluğunu kontrol edebilmeniz amacıyla, size alacağınız ürünler ve bu ürünler karşılığında ödeyeceğiniz KDV dahil toplam tutar "Sipariş Özeti” başlığı altında açık bir şekilde gösterilir. Sipariş Özetini inceleyip değiştirmek istediğiniz ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz bir bilgi varsa;

Sepetim sayfasında değişiklik yapmak isterseniz "Sepete Geri Dön” butonuna tıklayarak

Teslimat bilgilerinde değişiklik yapmak isterseniz "Adres Düzenle” veya "Adres Ekle” butonlarına tıklayarak

Ödeme bilgilerinizde değişiklik yapmak isterseniz "Değiştir” butonuna tıklayarak gerekli değişikliği yapabilirsiniz.

Siparişin tamamlanmasından önce ödeme sayfasından çıkarak siparişinizi tamamlamayabilirsiniz.

SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İşleminiz tamamlanmadan önce bilginize sunulacak Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni satış tamamlandıktan sonra sisteme gireceğiniz elektronik posta adresinize göndereceğiz.

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI

Uyuşmazlık halinde; T.C. Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen sınırlar dahilinde, mal veya hizmetin satın alındığı yerdeki veya ikametgahınızın bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

LG, elektronik ticaret işlemleri nedeniyle tüketicilerden elde ettiği kişisel bilgi ve verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlemekte ve gizli tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere “https://www.lg.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi-gizliligi” linkinden ulaşabilirsiniz.