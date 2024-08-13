Farklı kutularda altı özellik. LG OLED evo En Akıllı AI görselinde karanlıkta bir ana kart grafiği üzerinde LG alfa 11 İşlemci yer alıyor. Alttan neon mor ışıkla aydınlatılıyor ve anakart boyunca uzanan renkli neon çizgiler bulunuyor. LG OLED evo Mükemmel Kontrast görselinde yıldızlı bir gece gökyüzünün altında karanlık bir okyanustan atlayan bir balina yer alıyor. LG QNED Gerçekçi Renk görselinde ekranında canlı ve renkli bir desen bulunan LG QNED TV yer alıyor. LG UHD En Akıllı TV görselinde ekranında bir filme ait küçük resim, Hızlı Kartlar’lar ve akış hizmetlerinin logolarını gösteren duvara monteli bir LG TV ile önünde oturan iki kişi yer alıyor. Ultra Büyük TV Ne Kadar Büyük, O Kadar Net görselinde bir oturma odasının duvarına monteli 98 inç bir LG TV yer alıyor. Soundbar Mükemmel Uyumlu Soundbar görselinde bir TV dolabı üzerindeki standa sabitlenmiş LG TV ile LG Soundbar’ın yan açılı yakın çekim görüntüsü yer alıyor.