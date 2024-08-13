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Bana en uygun TV’yi nasıl seçerim?

Renkli bir oturma odasında duvara monteli LG TV’nin önündeki koltukta iki kadın oturuyor. Kadınlardan biri TV ekranına uzaktan kumanda uzatıyor.

OLED, QNED veya UHD—size en uygun TV hangisi? İster Smart AI TV, ister sizi içine alan büyüleyici büyüklükte bir TV veya ister
ekstra renkli görüntüler olsun sizin için mükemmel LG TV ve soundbar
çiftini bulmak için işte
kılavuzunuz.

İki kadın koltukta oturarak patlamış mısır yiyor. Duvara monteli LG TV ve altındaki duvara monteli LG Soundbar’ın sağ alt köşesinin yan açılı yakın çekim görüntüsü.

TV satın alırken sizin için en çok ne önemli?

Farklı kutularda altı özellik. LG OLED evo En Akıllı AI görselinde karanlıkta bir ana kart grafiği üzerinde LG alfa 11 İşlemci yer alıyor. Alttan neon mor ışıkla aydınlatılıyor ve anakart boyunca uzanan renkli neon çizgiler bulunuyor. LG OLED evo Mükemmel Kontrast görselinde yıldızlı bir gece gökyüzünün altında karanlık bir okyanustan atlayan bir balina yer alıyor. LG QNED Gerçekçi Renk görselinde ekranında canlı ve renkli bir desen bulunan LG QNED TV yer alıyor. LG UHD En Akıllı TV görselinde ekranında bir filme ait küçük resim, Hızlı Kartlar’lar ve akış hizmetlerinin logolarını gösteren duvara monteli bir LG TV ile önünde oturan iki kişi yer alıyor. Ultra Büyük TV Ne Kadar Büyük, O Kadar Net görselinde bir oturma odasının duvarına monteli 98 inç bir LG TV yer alıyor. Soundbar Mükemmel Uyumlu Soundbar görselinde bir TV dolabı üzerindeki standa sabitlenmiş LG TV ile LG Soundbar’ın yan açılı yakın çekim görüntüsü yer alıyor.

En Akıllı AI Mükemmel Kontrast Gerçekçi Renk En İyi Akıllı TV Ne Kadar Büyük, O Kadar Net Mükemmel Uyumlu Soundbar

TV için AI neden gerekli?

Ekranında bir kadın yüzü bulunan LG TV’nin üzerinde kırmızı gradyan bir desen içerisinde “EN AKILLI AI” yazısı yer alıyor. Kadının dış hatları boyunca uzanan kırmızı neon ışıklar ekrandan geçerek daha parlak bir görüntü meydana getiriyor. Sağ altta bir LG alfa 11 AI İşlemci grafiği yer alıyor.

AI, TV’nizin beynidir; görüntü ve ses kalitesi ile kullanılabilirliği geliştirmenin anahtarıdır. En akıllı AI teknolojimiz olan en gelişmiş alfa 11 AI İşlemci akılalmaz büyüleyicilik için tercihlerinizi öğrenir.

Ustalıkla kişiselleştirilmiş görüntü deneyimi

Tam istediğiniz gibi muhteşem bir görüntü kalitesi için AI Resim Sihirbazı görüntüyü hassas bir şekilde kişiselleştirir.

Her bir oda için kişiselleştirilmiş akustik

Yaşam alanınız için mükemmel sesi elde etmeyi amaçlayan AI Akustik Ayar, sesi odanızın akustiğine göre ayarlar.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**“En Akıllı AI”, alfa 11 AI İşlemci 4K’yı esas alan AI teknolojisini ifade eder.

Daha parlak ve daha canlı bir TV mi istiyorsunuz?

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Gelişmiş Işık Artırıcı Algoritma ve Işık Kontrol Mimarisi, son derece net ve muhteşem görüntüler için parlaklığı %150’ye kadar artırıyor.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Mükemmel siyah piksellere sahip Sonsuz Kontrast inanılmaz derecede keskin görüntü kalitesi sunar. 

*%150 parlaklık yükseltmesi ekranın %3’ünü kaplar ve 55/65/77/83 inç OLED G4 ile 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.

**%70 daha parlak 55/65/77/83 inç OLED G4 ile 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.

***Parlaklık seri ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

****Ekran görüntüleri temsilidir.

En akıllı AI teknolojimizle donatılmış OLED TV’lerimizle tanışın

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.

Gerçekçi renklere sahip bir TV mi istiyorsunuz?

Çok renkli gradyan desen içerisindeki “GERÇEKÇİ RENK” yazısı.

Ultra büyük QNED TV’leri nefes kesen renkli netlik için parlak ve büyüleyici renk tonlarıyla dolduran QNED Renk teknolojisi ile gerçek anlamda parlak renklerin göz alıcı dünyasına girin.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Daha büyük ekranda netlik aynı mı?

Hassas Karartma Teknolojisiyle, ayrıntılar daha geniş ekranda bile mükemmel keskinliğini korur.

Oturma odası duvarına monteli LG TV ve doğrudan altına monteli LG Soundbar. TV ekranında iki fil yer alıyor ve TV’nin önünde küçük bir çocuk ayakta duruyor.

LG’deki en büyük TV’yi mi arıyorsunuz? Karşınızda 98 inç QNED

Sizi içine çeken daha güçlü büyüleyicilik için, ultra büyük QNED TV’ler gerçek boyutlu maceralarla duyularınızı sarar.

*QNED99 ve QNED90 modellerinde QNED Renk Pro ve %100 Renk Hacmi özellikleri; QNED89, QNED85 ve QNED80 modellerinde QNED Renk özelliği mevcuttur.

**Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

***QNED99, QNED90 ve QNED89 modellerinde Hassas Karartma Teknolojisi mevcuttur.

****QNED99 modelinde Hassas Karartma Pro+; QNED85 ve QNED80 modellerinde Gelişmiş Bölgesel Karartma ve Profesyonel Karartma mevcuttur.

*****QNED99, QNED90, QNED85 ve QNED80 modelleri maksimum 86 inç boyutundadır; QNED89 modeli maksimum 98 inç boyutundadır.

******Geçerli modeller bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Daha büyük ve canlı QNED TV’leri keşfedin

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.

Fiyat açısından daha akıllı bir Smart TV’ye ne dersiniz?

LG TV’nin önünde mat üzerinde egzersiz yapan bir kadının üzerinde turuncu ve sarı gradyan desen içerisinde “EN İYİ AKILLI TV” yazısı. LG TV'nin yan tarafında yuvarlatılmış dikdörtgen grafiklerle çeşitli başka kanallar gösteriliyor.

Çok amaçlı ikinci TV için en iyi seçim. Ekonomik UHD TV’ler olağanüstü değer ve kalite sunar. En sevdiğiniz içerikleri evde istediğiniz yerde izleyin.

TV programlarına ait küçük resimler siyah arka planda ekran boyunca düz duruyor ve üzerinde aşağıdaki logolar yer alıyor: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV.

LG Smart TV’ler hangi akış hizmetlerini destekliyor?

Film ve TV tutkunları için en iyi akış platformlarına sahip webOS ile sonsuz eğlencenin tadını çıkarın.

Profilim ile her anı kişiselleştirin

Her aile üyesi için kolayca özel profiller oluşturarak Profilim’ı keşfedin. Özel içerik önerileri sunan kişiselleştirilmiş ana ekranlarla her deneyimi yükseltin.

Tek tıkla her yere erişin

Hızlı Kartlar'ın benzersiz rahatlığını yaşayın. İster oyun cennetiniz, ister sevdiğiniz çalma listeleriniz, ister üretken ev ofisiniz olsun, sizi istediğiniz yere anında ve zahmetsizce yönlendirir.

*Desteklenen özellikler, menüler ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve ağ bağlantısına göre değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.

**Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ ve ilgili hizmetleri için ayrı üyelik gereklidir.

***Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

****Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar ve diğer markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

*****Ana sayfada 10 profil oluşturulup görüntülenebilir.

Smart UHD TV’lerimizi daha akıllı fiyatlarla keşfedin

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.

Daha büyük TV daha mı iyidir?

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

Daha büyük ekran gerçekten de daha fazla büyüleyicilik anlamına gelir. Gelişmiş görüntüleme deneyimi için AI Süper Yükseltme ile TV’nizi büyütün; filmleri, sporları ve oyunları mümkün olan en derin büyüleyicilikle deneyimleyin.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

Hangi boyut TV’ye ihtiyacım var?

Koltuğun ekrana olan mesafesi ekran boyutuna göre değiştirilmelidir. Sizi içine alan büyüleyicilikte daha derin sinematik bir deneyim için, 40 derecelik bir koltuk-ekran açısı önerilir.

*TV boyutu ile mesafeler/açılar arasındaki ilişki, insan görsel alanlarına dayanmaktadır.

Ekranında bir astronotun yakın çekim görüntüsü bulunan duvara monteli ultra geniş LG TV konforlu bir oturma odasında duvarın büyük çoğunluğunu kaplıyor. Koltukta oturan bir adam köpeğiyle beraber TV izliyor ve pencereden bir gece şehir manzarası görünüyor.

Filmleri sever misiniz? En üst düzey görüntüleme elde edin

Kendi evinizde sinema heyecanını deneyimlemek için Ultra Büyük TV tercih edin.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

Yönetmenin kurgusunu her seferinde yakalayın

Dolby Vision her sahneyi canlı bir bitişle tamamlarken filmleri yönetmenin amaçladığı şekilde görüntüleyin.

Ultra büyük, duvara monteli LG TV, rahat bir oturma odasındaki tüm duvarı kaplıyor. TV’den yayılan beyaz ışık boncukları odanın etrafını kaplıyor.

Etrafınızı saran Dolby Atmos sesi

Dolby Atmos özellikli LG TV’ler etrafınızı muhteşem bir sesle sararak aksiyonun her bir detayını işitmenizi sağlar.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.

Ekranında basketbol oyunu görüntülenen ultra geniş LG TV’nin önünde koltukta oturan bir adam kolları havada tezahürat yapıyor.

Stadyumu yaşam alanınıza getirin

Her bir müsabakanın tadını olağanüstü spor özelliklere sahip ultra geniş gerçekçi görünümle çıkarın.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

Sevdiğiniz tüm spor içerikleri sizi bekliyor

Sports Portal, canlı oyunlar, maçların öne çıkan anları ve daha fazlası için tek adresiniz.

Ultra büyük, duvara monteli LG TV, rahat bir oturma odasındaki tüm duvarı kaplıyor. TV’den yayılan beyaz ışık boncukları odanın etrafını kaplıyor.

Dinamik hareketleri keskin hassasiyetle yakalayın

Spor Modu ile spor oyunlarının en büyük anlarını daha parlak, daha pürüzsüz ve daha çarpıcı ayrıntılarla yakalayın.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Desteklenen servis ve lig, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

***İnternet bağlantısı gereklidir.

Ekranında renkli bir oyun görüntülenen ve rahat bir oturma odasının duvarına monteli ultra geniş LG TV’nin yan açılı görünümü. Ellerinde oyun konsolu tutan iki çocuk TV’nin önünde oturuyor.

Efsanevi özelliklerle deneyiminizi yükseltin

Son derece iddialı oyunculara özel muhteşem oyun özelliklerine sahip LG TV’lerde destansı maceralar sizi bekliyor.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

Hızlı hareketler burada asla takılmaz

FreeSync, VRR ve eARC gibi profesyonel oyun özellikleri zafere giden yolu daha pürüzsüz ve hızlı hale getiriyor.

Ekranında oyun görüntüsü yer alan iki LG TV. Sol monitörde Oyun Kontrol Paneli, sağ monitörde Oyun Optimize Edici görüntüleniyor. Her ikisi de oyun ekranının üzerinde yer alıyor.

Kişiselleştirilebilir ayarlarla akışta kalın

LG TV’lerde oyunun ortasında duraklatmak zorunda kalmadan kullanışlı ayarlardan yararlanabilirsiniz.

*“Mükemmel Oyun Performansı” ve tepsi süreleri Intertek tarafından onaylanmıştır.

**VRR 40 Hz ila 144Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır. 

***144Hz Modu 65/77/83 inç evo M4, 55/65/77/83 inç G4 için geçerlidir ve bilgisayara bağlı içeriklerle uyumludur, 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 hariçtir.

****C4’ün 144Hz modu yalnızca 144Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*****Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir. 

******Ekran görüntüleri temsilidir.

Geniş yelpazeli Ultra Büyük TV serimizle tanışın.

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.

LG TV ürünüm için en iyi soundbar hangisi?

Koyu pembe ve mor renkli gradyan desen içerisinde “BÜTÜNLEŞMİŞ DENEYİM” yazısı.

LG TV’leri mükemmel şekilde tamamlamak için tasarlanmış LG Soundbar’lar her seferinde iyi dengelenmiş bir ses sağlar. Olağanüstü ses kalitesinden kullanım kolaylığına kadar zenginleştirilmiş LG TV deneyiminin keyfini çıkarın.

LG TV ekranında gitar çalan bir adam görüntüleniyor. Hemel altında LG Soundbar, başka bir hoparlörle birlikte yer alıyor.

LG Soundbar’lar LG TV deneyiminizi tamamlıyor

Bir oturma odasında bulunan LG Soundbar, LG TV ve subwoofer ile klasik müzik performansı sergileniyor. Beyaz damlacıklar, soundbar'dan yukarı ve ileriye fırlayan ve TV'den yansıyan ses dalgaları oluşturuyor. Subwoofer alttan bir ses efekti oluşturuyor.

Mükemmel uyumlu TV ve Soundbar

WOW Orkestra, LG Soundbar ve LG TV’nizi bir araya getirerek uyumlu bir uzamsal ses sağlar.

Anında erişim sağlayan tek bir uzaktan kumanda

WOW Arayüz, uzaktan kumandayla LG TV’nizden hızlı soundbar kontrolü sağlar.

Üstün ses için dahili kablosuz bağlantı

WOWCAST özellikli LG Soundbar seçerek olağanüstü ses kalitesi sunan kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın.

*LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır. 

**Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.

***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

****WOW Arayüz ile Uyumlu TV’ler: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63 

*****WOW Orkestra ile Uyumlu TV’ler: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. QNED 80 desteği 2022 ve 2023 modelleriyle sınırlıdır.

******Kullanıma Hazır WOWCAST ile Uyumlu TV’ler: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. QNED 80 desteği 2022 ve 2023 modelleriyle sınırlıdır. 

*******LG Soundbar’da WOW Orkestra, WOW Arayüz veya WOWCAST özelliklerinin kullanılabilirliği modele, bölgeye ve  piyasaya sürülme tarihine göre değişiklik gösterebilir. Hangi LG Soundbar modellerinin bu özellikleri desteklediğini öğrenmek için lütfen yerel LG web sitenizi ziyaret edin.

LG TV’nizle mükemmel uyumu yakalayın

Duvara monte veya ayakta kullanılabilen çok yönlü, kurulumu kolay braketimiz ile iç mekanınızı yükseltin.

LG TV ve LG Soundbar’ın yakından görünümü. Önce TV ardından Soundbar kaybolur. TV ve Soundbar şeklindeki beyaz çizgiler görünür. Arkalarında bir Sinerji Braketi görünür, TV ve Soundbar tekrar görüntüye girerken stand olarak kullanılır. Ardından, sahne başka bir duvara doğru kayarak arkasında Sinerji Braketi ile duvara monte edilmiş bir TV ve Soundbar haline gelen çizgileri gösterir.

*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir. Ürünlerin görünümü gerçek kullanıma, ayarlara ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. 

**LG OLED TV C2/C3 55, 65, 77 inç, QNED99/91/90/85/80 86, 75, 65, 55 inç ile uyumlu özel braket. Uyumlu TV ve braketlerin modelleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

En iyi LG Soundbar ve LG TV çiftini bulun

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.