TrueSteam™ Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi: Wifi Özellikli Akıllı Buharlı Çamaşır Makinesi. Akıllı teknoloji ve şık tasarımda lider olan LG TrueSteam çamaşır makineleri kirlere karşı sert ama kumaşlarınıza karşı yumuşaktır. Daha kapsamlı bir yıkama sağlayan son teknoloji özelliklere sahip gelişmiş buharlı çamaşır makinelerini bulun.