Ultra HD TV'lerimizle 4K dünyasına adım atın. Full HD ve HDR teknolojisinden dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde 4K Ultra HD televizyonlarımız, üstün kalite ve renk derinliğiyle içeriklerinizin keyfini çıkarmanızı sağlar. 4K UHD TV'lerimiz aynı zamanda maksimum bağlantı sağlamak için ThinQ teknolojisine sahiptir.