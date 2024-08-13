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DENEYİMİNİZ TAAHHÜDÜMÜZ BİR LG BRANDSHOP BULUN

2 katlı aydınlık bir mağaza, LG cihazlarının sergi alanı, LG ürününe bakarak gülümseyen iki kişi, müşteriye yardım eden bir Brandshop çalışanı ve gülümseyen bir Brandshop çalışanının fotoğrafını içeren slayt gösterisi.

LG BRANDSHOP'A
HOŞ GELDİNİZ

*Asıl mağaza görünümü bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

En güvenilir LG Mağazası

Yetkili LG mağazaları olan LG Brandshop'lar, en yeni ve en iyi LG ürünlerini deneyimlemek için en doğru yerdir. En son yeniliklerimizi deneyin ve LG uzmanlarından güvenilir tavsiyeler alın.

Bir ürünü incelemek için eğilen adam.

LG ÜRÜNLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN EN DOĞRU YER

Çeşitli LG ürünleri hakkında uzman tavsiyesi almak ve satın almak için bir LG Brandshop'u ziyaret edin.

Karanlık bir fonun önüne dizilen Gallery Design OLED G1, Real 8K OLED Z1, OLED A1, OLED B1 ve OLED C1 TV'ler.

En Yeni Ürünler

En son teknolojileri yakından keşfedin.

En yeni LG ürünleri ve teknolojisiyle uygulamalı bir deneyim yaşayın.

Karanlık bir ortamda sıralanmış hava arıtma cihazı, buzdolabı, styler, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge.

Birbirinden Farklı Seçenekler

Mükemmel uyumla tanışın

Beyaz eşya çeşitleri arasından size en uygun modeli keşfedin.

*Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Arkası kameraya dönük bir kadınla konuşurken arkasındaki buzdolabını göstererek gülümseyen, gömlekli ve kravatlı adam.

Uzman Tavsiyesi

Bir LG uzmanıyla konuşun

Tüm ürünlerimiz hakkında uzman bilgisi ve tavsiyesi almak için bir danışmanla sohbet edin.

LG Brandshop'u ziyaret etmeye hazır mısınız?

BİR LG BRANDSHOP BULUN

Binaya giren maskeli kadın.

SİZE ÖZEL TASARLANMIŞ
BİR DENEYİM

LG olarak, her alışverişinizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya kararlıyız.

Birkaç televizyonun önündeki masada otururken bir çiftle el sıkışan mor gömlekli adam.

Müşteri Hizmetleri

Size olan taahhüdümüz

Mağaza içi uzmanlarımızın hepsi, en iyi müşteri hizmetini ve ilgisini sunmak üzere eğitim almıştır.

Yeşil fonda &quot;Temizlik ve Hijyenden Vazgeçmeyin&quot; ibaresi.

Güvenli Bir Ortam

Sağlığınız ve güvenliğiniz her şeyden önce gelir

LG Brandshop'a yaptığınız her ziyaretin keyifli ve hijyenik olmasını sağlıyoruz.

LG Ürün Servis ve Destek

Ürün kurulum, kullanım ve bakım,
tamir ve onarım soruları hakkında cevap edinin . Yardımcı olabiliriz.