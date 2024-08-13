Hem bakım hem de verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanan çamaşır kurutma makinesi seçeneklerimiz, giysilerinizi kurutmak söz konusu olduğunda hiçbir endişe duymamanızı sağlar. ThinQ® akıllı cihaz uygulaması gibi yenilikçi özelliklerle birlikte gelen ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri ve ısıtıcılı çamaşır kurutma makineleri dahil olmak üzere çeşitli çamaşır kurutma makineleri arasından seçim yapın. Çeşitli entegrasyonlar ve ince stiller, herkes için hem kolaylık hem de yerden tasarruf sağlayan çözümler sunar.