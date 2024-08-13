Klimanız için ideal sıcaklık ayarları

Evinizin farklı alanlarında her gün çeşitli etkinlikler gerçekleşir ve bu etkinlikler, kendinizi rahat hissetmeniz için farklı sıcaklık ayarları gerektirebilir.

Oturma odaları ve yatak odaları gibi sık kullanılan odaların genellikle gün boyunca konforlu bir sıcaklıkta tutulması gerekir. Aksine, misafir odaları veya kiler gibi daha az kullanılan odalar biraz daha düşük bir sıcaklıkta tutulabilir. Sık sık fırın kullanarak yemek pişiriyorsanız, mutfağınızın ortam sıcaklığı yüksek olur ve daha sıcak havalarda daha fazla soğutma sistemi kullanmanızı gerektirir.

Ayrıca, bazı odaların belirli sıcaklık gereksinimleri olabilir. Örneğin, çocuk odası, sağlık sorunları olan birine özel bir oda veya spor odası gibi yerler farklı ve belirli sıcaklık aralıkları gerektirebilir.

Evdeki farklı odalarda konforlu bir sıcaklığı korumak için esnek ayarlara sahip bir klima sistemi kullanın. LG ThinQ uygulamasında istediğiniz zaman, istediğiniz yerden klimanızın ayarlarını uzaktan seçebilir ve ayarlayabilirsiniz. ThinQ uygulaması ayrıca enerji kullanımını izlemenize ve Enerji Tasarruf Modu gibi akıllı işlevlerden yararlanmanıza yardımcı olur.

*ThinQ tarafından sağlanan özellikler ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.