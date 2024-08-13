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Multi Split
Multi Split Sistem, tek bir dış ünitesiyle aynı anda birden fazla iç ünitelerini çalıştıran kompakt ve güçlü bir klimadır. Alan tararrufu, tarz, enerji verimliliği sağlayan olağanüstü bir çözüm.
Multi Split nedir?
Temel Özellikler
* Konumunuza göre bir WiFi modem gerekebilir.
SSS
Multi Split Sisteme kaç tane iç ünitesi bağlanabilir?
Çoklu Boru Tipi durumunda, tek bir dış ünitesi en fazla beş iç ünitesini destekleyebilir. Dokuzdan fazla iç ünitesi kurmak için bölgenizdeki yetkili uzmanlardan bilgi ve hizmet alın.
Her bir iç üniteleri birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir mi?
Evet, her bir iç ünitesinin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi Multi Split Sistemin ayırt edici bir özelliğidir. LG ThinQ uygulaması ile kolay bir şekilde her odada dilediğiniz şekilde kişiselleştirilmiş konforun keyfini çıkarın.
Single Split ve Multi Split Sistemlerinin farkı nedir?
Single Split sistemler tek bir dış ünitesinin tek bir iç ünitesine bağlandığı 1'e 1 yapılandırmaya sahipken Multi Split Sistemler birden çok iç ünitesine güç veren tek bir dış ünitesiyle çalışır.
Multi Split Sistemin dış ünitesini küçük alanlara kurabilir miyim?
Evet, Multi Split Sistem dış üniteleri kısıtlı dış mekan alanlarına (apartman balkonu, müşterek bina veya konak vb.) ideal şekilde uygun olarak tasarlandı. Alan yeterliliği konusunda şüpheleriniz varsa lütfen bölgelerdeki uzmanları ile iletişime geçin veya bize satın alma talebi gönderin. Uzmanlarımız alanınız için en ideal çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.