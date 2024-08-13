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Multi Split

Multi Split Sistem, tek bir dış ünitesiyle aynı anda birden fazla iç ünitelerini çalıştıran kompakt ve güçlü bir klimadır. Alan tararrufu, tarz, enerji verimliliği sağlayan olağanüstü bir çözüm.

A two-story mansion showcases four LG indoor units through large glass windows, their airflow discernible, with an LG Smart Inverter unit outside.

Multi Split nedir? Temel Özellikler SSS
Multi Split nedir?
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Multi Split nedir?

Multi Split Sistem

Multi Split Sistemin içindeki her bir iç ünitesi birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir. Bu sayede, farklı odalarda soğutma ve ısıtmayı dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Temel Özellikler

Dairenin kompakt balkonunda LG Smart Inverter dış mekan ünitesinin 2X2 yerleşimi kuruludur.

Alan Tasarrufu

Dış ünitelerinin kalabalığından kurtulun. Multi Split Sistem, tek bir dış ünitesiyle birden fazla iç ünitelerini bağlayarak kurulumda minimum alan gerektirir.

Noktalı çizgi ve kırmızı ok işaretiyle ünitenin 132 mm gövde yüksekliğini gösteren LG Tek Yönlü Tavan Kaseti görüntüsü.

Esnek Kurulum

Kompakt tasarımlı iç ünitelerinin ince gövdesi, özellikle de Tek Yönlü Kaset, kapladığı minimum alan sayesinde sınırlı tavan alanına sahip mekanlarda bile esnek kurulum sağlar.

Koltuk, masa ve ağaçlarla dolu ferah ve sıcak tonlu bir odaya kurulu LG Tavana Monteli Kaset görünür bir hava akışı sirkülasyonu sağlıyor.

Birden Fazla İç Üniteleri

Çeşitli seçenek ve tarzlı ortam. Çeşitli iç ünite seçeneklerine uyum sağlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir dış ünitedir. Mekana en uygun estetik tasarım seçimleri yapın.

Dairenin kompakt balkonunda LG Smart Inverter dış mekan ünitesinin 2X2 yerleşimi kuruludur.

LG ThinQ

Uzaktan ev yönetiminin özgürlüğünü deneyimleyin. LG ThinQ™ uygulamasının sunduğu kolay sıcaklık kontrolü ve anlık enerji tüketimi izleme özellikleriyle evinizin verimliliğini optimize ediyor.

LG ThinQ LG THINQ HAKKINDA DAHA FAZLASINI İNCELLEYİN

* Konumunuza göre bir WiFi modem gerekebilir.

SSS

Q.

Multi Split Sisteme kaç tane iç ünitesi bağlanabilir?

A.

Çoklu Boru Tipi durumunda, tek bir dış ünitesi en fazla beş iç ünitesini destekleyebilir. Dokuzdan fazla iç ünitesi kurmak için bölgenizdeki yetkili uzmanlardan bilgi ve hizmet alın.

Q.

Her bir iç üniteleri birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir mi?

A.

Evet, her bir iç ünitesinin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi Multi Split Sistemin ayırt edici bir özelliğidir. LG ThinQ uygulaması ile kolay bir şekilde her odada dilediğiniz şekilde kişiselleştirilmiş konforun keyfini çıkarın.

Q.

Single Split ve Multi Split Sistemlerinin farkı nedir?

A.

Single Split sistemler tek bir dış ünitesinin tek bir iç ünitesine bağlandığı 1'e 1 yapılandırmaya sahipken Multi Split Sistemler birden çok iç ünitesine güç veren tek bir dış ünitesiyle çalışır.

Q.

Multi Split Sistemin dış ünitesini küçük alanlara kurabilir miyim?

A.

Evet, Multi Split Sistem dış üniteleri kısıtlı dış mekan alanlarına (apartman balkonu, müşterek bina veya konak vb.) ideal şekilde uygun olarak tasarlandı. Alan yeterliliği konusunda şüpheleriniz varsa lütfen bölgelerdeki uzmanları ile iletişime geçin veya bize satın alma talebi gönderin. Uzmanlarımız alanınız için en ideal çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.

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