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LG Instaview | Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | Yapay Zeka Destekli | 508 Litre | Mat Siyah Renk
LG Instaview | Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | Yapay Zeka Destekli | 508 Litre | Mat Siyah Renk
İkonik ve Yenilikçi Tasarım
Modern Düz Kapı
Mutfağa modern bir dokunuş
Siyah Camlı InstaView™
İçini görmek için iki kere tıklatın
LG ThinQᵀᴹ
Her yerde bağlantıda kalın
Modern bir tarz için düz kapı tasarımı
Mutfağınız için çağdaş şıklık yeniden tanımlandı
Düz kapı ve cep kol mutfağınızı zahmetsizce modernleştiriyor ve zarafet ekliyor.
InstaView buzdolabı bulunan modern bir mutfağın içi.
Kolay erişim
İki kez tıklayın, içini görün
Yeni tasarlanan Siyah Camlı InstaView™’in kapısına iki kere tıklayın; size kapıyı açmaya gerek kalmadan buzdolabının içini gösterecektir.
Tazelik
Doğanın tazeliğini dolabınızda saklı
Yeni, premium Fransız kapılı buzdolabının ileri soğutma teknolojisi ürünlerinizi her zaman en taze şekilde korur.
Görüntünün üst kısmında tarladan marul toplanıyor. Görüntünün alt kısmında yuvarlak bir tabakta taze salata gösteriliyor. İki görüntüdeki sebzeler adeta tek bir görüntüymüş gibi doğal olarak bağlantılı.
Yiyecekleriniz 7 güne kadar taze kalsın**
LinearCooling™ sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃*** içerisinde azaltır.
Taze sebzelerin önünde bir grafik duruyor.
Eşit ve daha hızlı tazelik sağlar
Buzdolabının önünde yer alan Door Cooling+™ ile içeceklerinizi daha serin ve taze tutar.
Malzemelerle dolu buzdolabının içindeki soğuk anlamına gelen mavi oklar aşağıda, her iki yanda ve bütün olarak görüntülenir.
*Ürün görüntüsü temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
**LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesi rafında bulunan Çin lahanasında %5 ağırlık kaybı oranına ulaşmak için geçen süreyi ölçmek üzere LG’nin kurum içi test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller içindir. Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
***Yüksüz durumda fabrika sıcaklık ayarlarında, taze gıda bölmesindeki ortalama zirveden zirveye sıcaklık dalgalanmasını ölçen LG'nin dahili test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanmaktadır. Yalnızca geçerli modeller içindir. Sonuç, gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.
Wi-Fi Bağlantısı
Akıllı bir hayatı deneyimleyin: LG ThinQ™ ile bağlantıda kalın
LG ThinQ™ uygulaması ile buzdolabınızı kolaylıkla yönetin ve en son uyarıları her yerden alın.
Buzdolabı ve cep telefonu duruyor.
Buzdolabı ve akıllı telefonunuz birbirlerine bağlayın
LG ThinQ™ uygulaması akıllı buzdolabı takibi ve tek düğmeyle ‘Ekspres Dondurma’ özelliğini etkinleştirme olanağı sağlar.
Sağdaki görüntüde, alışveriş sepeti tutarken cep telefonuna bakan bir kadın gösteriliyor. Soldaki görüntüde, buzdolabının önden görünüşü gösteriliyor. Görüntülerin ortasında, telefon ve buzdolabı arasındaki bağlantıyı gösteren bir simge bulunuyor.
Buzdolabınızı her yerden, kolaylıkla kontrol edin
Buzdolabının kapısını kapatmayı mı unuttunuz? Endişe etmeyin. LG ThinQ™ uygulaması, sizi uyarmak için telefonunuza bir bildirim gönderir.
Solda görüntüde, cep telefonuna bakan bir kadın gösteriliyor. Sağdaki görüntüde, buzdolabının kapısının açık bırakıldığı gösteriliyor. İki görüntünün ön planında, LG ThinQ uygulama bildirimlerini ve telefonun üstündeki Wi-Fi simgesini gösteren telefon ekranı yer alıyor.
Buzdolabınız şimdi daha akıllı
Smart Learner soğutma, enerji ve buz kullanımı en uygun hale getirmek için rutin alışkanlıklarınızı öğrenir. Enerji israfını önlemek için yüksek kullanım dönemlerinden iki saat önce soğur. Durgunluk veya düşük kullanım zamanlarında, kompresör hareketlerini sınırlayarak enerji israfını önler.
Soldaki görüntüde, gündüz, açık bir buzdolabının önünde elinde bardak tutan bir çift gösteriliyor. Buzdolabının yalnızca bir tarafı açık ve buzdolabından dışarı mavi soğuk hava çıkıyor. Görüntünün altında soğuk hava anlamına gelen termometre simgesi yer alıyor. Sağdaki görüntüde, karanlık bir gecede mutfaktaki buzdolabı gösteriliyor. Görüntünün altında enerji tasarruf anlamına gelen elektrik simgesi yer alıyor.
*ThinQ işlevleri ürün ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Hizmetin kullanılırlığı konusunda yerel bayinize veya LG’ye danışın.
*Inverter Linear Compressor™: Inverter Linear Compressor™, benzersiz doğrudan iletim mekanizması ile kompresör parçalarının hem hızını hem de mesafesini tam olarak kontrol edebilir. Daha az aşınma ve yıpranma için daha az sürtünme noktası içeren bileşenleri sayesinde Inverter Linear Compressor™ çalışma sırasında daha az enerji tüketerek buzdolabını hem çok dayanıklı hem de çok sessiz hale getirir. LG geleneksel pistonlu kompresöre sahip buzdolabına kıyasla ölçülmüştür. LGE modelleri GBB530NSCXE ve GBB530NSQWB arasındaki enerji tüketimi ve gürültü seviyelerini karşılaştıran VDE testine dayanmaktadır.
Premium bir dokunuşla işlevsel tasarım
SSS
InstaView™ buzdolabınının avantajları nelerdir?
LG’nin zeki InstaView™ teknolojisi ile buzdolabınızın içindekileri görmek için kapısını açmanıza gerek kalmaz. Renkli cam panele iki kez tıkladığınızda içindekileri kontrol etmeniz için ışıkları yanar. Bu özelliğe neden mi ihtiyacınız vari? Soğuk hava kaybını önler, Buzdolabı sıcaklığını sabit tutar, enerjiden tasarruf eder ve yiyeceklerini daha uzun süre taze tutar.
Bu kapıyı açmadan LG Buzdolabınızın içindekileri kontrol etmek için basit enerji tasarrufu sağlama yoludur.
LG LinearCooling™ nedir?
LinearCooling™, soğuk hava beslemesini dikkatlice ayarlayarak buzdolabı sıcaklığını ±0,5℃ aralığı içinde sabit tutan, yiyeceklerdeki nem kaybını önleyen ve daha uzun süre taze kalmalarını sağlayan bir teknolojidir.
LG Door Cooling+™ nedir?
Door Cooling+™, buzdolabının önünde yer alan delikler aracılığıyla kapıda saklanan gıdalara güçlü soğuk hava sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji, buzdolabınızın kapısında sakladığınız her şeyin soğuk sıcaklarını ve tazeliğini korumasına yardımcı olur.
LG Donduruculu Buzdolabımın sıcaklık ayarını nasıl değiştirebilirim?
Buzdolabı veya buzluğunuzun sıcaklığını ayarlamak veya değiştirmek için kapıda veya buzdolabının içindeki Kontrol Panelini kullanın. Desteklenen modellerde, cep telefonunuzla sıcaklık ayarlarını uzaktan değiştirmek için LG ThinQ™ uygulamasını kullanın.
Donduruculu buzdolabı alırken nelere dikkat etmeli?
LG, çok sayıda akıllı özelliğe sahip, şık ve enerji tasarruflu geniş Donduruculu Buzdolabı yelpazesi sunar. Geniş Amerikan Tarzı ve Çok Kapılı modellerden InstaView™ Door-in-Door™ teknolojisi, Combi ve Slim Modellere kadar LG, her ev için mükemmel bir Donduruculu Buzdolabı sunuyor. Mutfağınızı sıfırdan tasarlıyorsanız hayalinizdeki tasarımları LG ile keşfedebilirsiniz. Hayat tarzınıza en iyi uyan Donduruculu Buzdolabına karar verdikten sonra saklama alanına, gıdalarınız daha uzun süre daha taze tutan yenilikçi soğutma teknolojileri, Totan No Frost gibi uygun özelliklere, otomatik temizleyen su ve buz sebili, katlanan raflar ve FRESHBalancer™ çekmece sistemi gibi özelliklere bakın. Enerji verimliliği ve ürün garantisini kontrol etmeyi unutmayın.
Hangi boyutta bir donduruculu buzdolabına ihtiyacım var?
Her ne kadar yaşam tarzınıza bağlı olsa da doğru bir yaklaşık hesap şu şekildedir: LG Kombi donduruculu buzdolabı (kapasite: 340-384L) normalde 1-2 kişilik küçük bir ev için yeterlidir; İnce Çok Kapılı modeller (506-508L) 3-4 kişilik bir aileye uygundur; daha büyük bir aile için geniş LG Çok Kapılı veya Amerikan Tarzı modelleri (kapasite 625-705L) tavsiye ederiz. Çok Kapılı modeller tepsiler veya servis tabakları için ekstra geniş alan sağlar. LG olarak her müşterimizin onlara en uygun Donduruculu Buzdolabına sahip olmasını istediğimiz için her ürün yelpazesinden bir dizi boyut sunarız.
Tesisatlı ve tesisatsız buzdolabı arasındaki fark nedir?
LG, tesisatlı ve tesisatsız modeller sunarak Donduruculu Buzdolabınızı nereye yerleştireceğiniz konusunda size en üst düzeyde özgürlük sunar. Tesisatlı buzdolabı, buz ve su sebilini beslemek için doğrudan su kaynağına bağlanır. Tesisatsız buzdolabında ise kapıya monte edilmiş sebile bağlı, dahili doldurulabilir bir su deposu bulunur. Muslukta soğutulmuş suyu keyfini çıkarmak için depoyu dolu tutmanız yeterlidir.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
835 x 1787 x 730
-
Kompresör Tipi
Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)
-
InstaView
Var
-
Door-in-Door
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Yüzey (Kapı)
Mat Siyah
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Çok Kapılı
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
835 x 1787 x 730
-
Ürün Ağırlığı (kg)
142
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
619
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
152
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Var
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
InstaView
Var
-
Koku Giderici
Var
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sıhhi tesisat
Sıhhi tesisat gerektirmez
-
Buz ve Su Sebili
Küp ve Ezilmiş Buz
-
Otomatik Buz Makinesi
Var (Slim Spaceplus)
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
Mat Siyah
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Akıllı İnverter Kompresör (BLDC)
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
2
-
Hygiene Fresh+
Var
-
Sebzelik
Var (2)
-
Raf_Katlanır
1 adımlı katlama
-
Ekstra Alan
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
Yok
-
Çoklu Hava Akışı
Var
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