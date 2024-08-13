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LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Beyaz Renk
EL_F4Y7EYWYW.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Beyaz Renk

EL_F4Y7EYWYW.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4Y7EYWYW

LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Beyaz Renk

Front

WD-Vivace-V900-VC2-White-01-1-Vivace-Intro-Desktop

WD-Vivace-V900-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-Desktop_V6

? Daha Fazla Kumaş Koruması Sağlayan Akıllı Bakım1
AI DD™ Özellikli Motor

18% Daha Fazla Kumaş Koruması Sağlayan Akıllı Bakım

AI DD™ özellikli motor, yıkama deneyimine ilişkin toplanan büyük verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, çamaşırlarınızın bakımı için en uygun yıkama hareketini sunar.

*Intertek tarafından Mart 2019’da test edildi. LG Geleneksel Pamuklu programına kıyasla 2 kg iç çamaşırı için pamuklu programı (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*AI DD özelliği 3 programda bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program)

AI DD™ özellikli motor nedir?1

AI DD™ özellikli motor nedir?

AI DD™ özellikli motor, sadece ağırlığı algılamakla kalmaz, aynı zamanda kumaşın yumuşaklığını da algılayarak kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçer.

*Pamuklu, Karışık Kumaş ve Kolay Program türleri seçili ve çalışır durumda olduğunda.

Çamaşıra Daha Az, Kendinize Daha Fazla Zaman Ayırın1

Çamaşıra Daha Az, Kendinize Daha Fazla Zaman Ayırın

LG daha yüksek kapasiteli çamaşır makinası sayesinde, çamaşırlarınıza az, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırın.

39 Dakika İçinde Tümüyle Temizlik1
TurboWash™360˚

39 Dakika İçinde Tümüyle Temizlik

TurboWash™ 360˚ sayesinde, çamaşırlarınızı kumaş koruması özelliği ile sadece 39 dakikada yıkayabilirsiniz. 4 yönlü 3D başlıklar çamaşırlarınızın her bir noktasına ulaşır.

* Intertek tarafından IEC 60456 : 5.0 sürümüne göre test edilmiştir. 5 kg IEC yüklü TurboWash39 programı ile TurboWash seçenekli Standart Pamuklu Program karşılaştırması. (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma

Program süresini ve giysilerde oluşabilecek yıpranmayı daha düşük enerji kullanarak azaltın.

Daha Fazla Enerji Verimliliği ve Daha Az Yıpranma1

İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme

İnverter motor kontrol pompası, pompa devir hızının değiştirilebilmesini sağlar ve yüksek açılı güçlü püskürtme sunar. Yavaş devir ise düşük açılı yumuşak püskürtme yapar ve deterjanlı suyun çamaşıra ulaşma süresini artırır.

İnverter Pompalı 3D Multi Püskürtme1

Steam™

Daha Az Kırışık, Daha Çok Hijyen

LG Steam+™ teknolojisi, 30% daha az kırışık sağlamanın yanı sıra alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerin 99.9%’unu yok eder.

Daha Az Kırışık, Daha Çok Hijyen1

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu akarlarını 99,9% oranında azaltır.
*Intertek tarafından Aralık 2018’de AATCC standardına göre test edilmiştir. ‘Kırışıklık Azaltma’ seçeneğine sahip Pamuklu programı (3 karışık gömlek) ile seçenek bulunmayan Pamuklu programı karşılaştırması. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Kırışıklı Azaltma seçeneği 6 programda mevcuttur.

30% Daha Az Kırışıklık1

30% Daha Az Kırışıklık

Su kaybı sırasında oluşan kırışıklıklar, tambur hareketi sırasında buharla ortadan kaybolur.
99,9% Alerjen Yok Etme1

99.9% Alerjen Yok Etme

Buhar ile alerjenleri 99,9% oranında azaltır.
Aynı Boyutta Daha Yüksek Kapasite1
Daha Yüksek Kapasite

Aynı Boyutta Daha Yüksek Kapasite

Aynı boyutta daha fazla tambur kapasitesine kavuşun!

* Resimler temsilidir. Resimlerdeki bazı özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.

Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik1

Daha Dayanıklı ve Daha Hijyenik

Güçlendirilmiş, dayanıklı ve zarif temperli dış cam kapı ile geliştirilmiş hijyenik ve dayanıklı paslanmaz çelik kaldırıcı.

*Intertek tarafından Temmuz 2013’te test edildi. İlk 12 gündeki başlangıç miktarına göre, paslanmaz çelik üzerindeki P.aeruginosa’ya yönelik bakteri yok etme etkisi.

Daha Görünür ve Daha Şık1
Tasarım

Daha Görünür ve Daha Şık

Daha görünür bir ekran ve metalik bitişli büyütülmüş düğme boyutu.
ThinQ™3

ThinQ™

ThinQ™ uygulaması ile çamaşır makineniz uzaktan çamaşır yıkamadan ek programlar indirmeye kadar birçok açıdan daha akıllı hale geldi. Çamaşır makinenizi dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden çalıştırabilir ve izleyebilirsiniz.

*Gösterilen video temsilidir. Videodaki ürün ülke veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    11

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    Yok

  • Buhar

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1100

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • Ağırlık (kg)

    69,0

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    70,5

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    620

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Beyaz

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    11

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    3-19 saat

  • Ekran Tipi

    Dokunmatik LED

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Merkez Sistemi

    Yok

  • Çift Kurutma

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Var

  • ezDispense

    Yok

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Köpük algılama sistemi

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Buhar

    Var

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Buhar +

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • TurboWash360˚

    Yok

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

  • TurboYıkama

    Yok

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Yok

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Otomatik Yıkama

    Yok

  • Bebek Bakımı

    Yok

  • Bebek Giyim

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Hassas Ürünler

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Var

  • Boşaltma + Sıkma

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Dış Mekan

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Yok

  • Tazeleme

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Yok

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Var

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    Yok

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Buharlı Tazeleme

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Var

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Pamuk 20°C

    Yok

  • Elde Yıkama

    Yok

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Ön Yıkama + Pamuklu

    Yok

  • Hızlı 12

    Yok

  • Hızlı 60

    Yok

  • Durulama

    Yok

  • Sıkma+Tahliye

    Yok

  • Yıkama+Kurulama

    Yok

  • Yün (Elde/Yün)

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Var

  • Öğe Ekleme

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Deterjan Seviyesi

    Yok

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Var

  • Durulama + Sıkma

    Yok

  • Durulama +

    Var

  • Yumuşatıcı Seviyesi

    Yok

  • Sıkma

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

  • Buhar

    Var

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Var

  • Yıkama

    Yok

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • ezDispense Başlık Temizliği

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Yok

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Tambur Temizleme Fonksiyonu

    Yok

  • Akıllı Eşleştirme

    Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

  • LG TWINWash ile Uyumlu

    Yok

BARKOD

  • Barkod

    8806084115140

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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