LG Çamaşır Makinesi | 6 Hareketli | AI DD™ | Wi-Fi | Buhar Özellikli | Beyaz Renk

*Intertek tarafından Mart 2019’da test edildi. LG Geleneksel Pamuklu programına kıyasla 2 kg iç çamaşırı için pamuklu programı (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, kıyafetlere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*AI DD özelliği 3 programda bulunur. (Pamuklu, Karışık Kumaş, Kolay Program)