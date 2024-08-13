Bulunduğunuz yer için mükemmel klimayı seçmeden önce klimanın boyutunu göz önünde bulundurmalısınız. Boyut derken, sistemin fiziksel boyutunu kastetmiyoruz. Buradaki boyut, klima ünitenizin soğutma kapasitesi anlamına gelir.



Bir klima, çevresine göre aşırı büyük olduğunda, sürekli açılma/kapanma eylemiyle aşırı ısınmaya veya aşırı soğutmaya neden olabilir. Bu durumda evinizde sıcak noktalar olacaktır. Bu da bazı odaların serin, bazılarını ise sıcak ve nemli olmasına neden olabilir. Çok küçük klimalar ise istediğiniz sıcaklığa ulaşmak için çok uzun süre çalışır.



Evinize doğru boyutta klimayı seçerken ihtiyacınız olan en önemli bilgi, soğutulacak alanın boyutudur. İdeal klima kapasitesine karar vermek için odanın büyüklüğünü hesaplamanız gerekir.



İkinci olarak, alan için ne kadar soğutma/ısıtma gerektiğini anlamanız gerekir. BTU, İngiliz Isı Birimi anlamına gelir. Bir klimanın bir saat içinde ısıyı evinizden uzaklaştırmak için ne kadar enerji tükettiğinin bir ölçüsüdür. Doğru BTU hesaplaması, klimanın elektrik faturanızı şişirmeden verimli soğutma yapmasını sağlar.



Ancak, tavan yüksekliği, pencere sayısı ve benzeri unsurlar dikkate alınmadığında bu hesaplama geçerli olmaz. Bu hesaplamalar kafanızı karıştırırsa bir profesyonelden yardım alın. Uzmanlar alanınızı analiz ederek size uygun bir klima boyutu önerirler.