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LG Klima Satın Alma Rehberi
Yeni bir klimaya ihtiyacınız var. Ama aramaya nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Burada, sizin için ideal LG klimaya ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir kılavuz sunuyoruz. Yaşam tarzınıza en uygun olan klimayı seçmenize yardımcı olacağız.
Karlı bir manzarayı gösteren sol pencerenin ile sıcak ahşap hissi veren sağ pencerenin ortasında, klimadan ılık bir rüzgar eser.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Sizin için doğru klima tipi hangisi?
LG klimalar, evinizin tüm yaz boyunca ferah kalmasını sağlayacak bir dizi özellik sunar. Ürünlerimizin optimum klima teknolojisi sunacağından emin olabilirsiniz.
Mini Split
Mini Split klimanın soğutma işleminde bir iç ve dış ünite sisteminden yararlanılır. Konutlar veya küçük ticari alanlar için uygun bir seçimdir.
Mini Split
Mini Split klimanın soğutma işleminde bir iç ve dış ünite sisteminden yararlanılır. Konutlar veya küçük ticari alanlar için uygun bir seçimdir.
Mini Split
Mini Split klimanın soğutma işleminde bir iç ve dış ünite sisteminden yararlanılır. Konutlar veya küçük ticari alanlar için uygun bir seçimdir.
Mini Split
Mini Split klimanın soğutma işleminde bir iç ve dış ünite sisteminden yararlanılır. Konutlar veya küçük ticari alanlar için uygun bir seçimdir.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Eviniz için doğru boyuttaki klimayı nasıl seçersiniz?
Bulunduğunuz yer için mükemmel klimayı seçmeden önce klimanın boyutunu göz önünde bulundurmalısınız. Boyut derken, sistemin fiziksel boyutunu kastetmiyoruz. Buradaki boyut, klima ünitenizin soğutma kapasitesi anlamına gelir.
Bir klima, çevresine göre aşırı büyük olduğunda, sürekli açılma/kapanma eylemiyle aşırı ısınmaya veya aşırı soğutmaya neden olabilir. Bu durumda evinizde sıcak noktalar olacaktır. Bu da bazı odaların serin, bazılarını ise sıcak ve nemli olmasına neden olabilir. Çok küçük klimalar ise istediğiniz sıcaklığa ulaşmak için çok uzun süre çalışır.
Evinize doğru boyutta klimayı seçerken ihtiyacınız olan en önemli bilgi, soğutulacak alanın boyutudur. İdeal klima kapasitesine karar vermek için odanın büyüklüğünü hesaplamanız gerekir.
İkinci olarak, alan için ne kadar soğutma/ısıtma gerektiğini anlamanız gerekir. BTU, İngiliz Isı Birimi anlamına gelir. Bir klimanın bir saat içinde ısıyı evinizden uzaklaştırmak için ne kadar enerji tükettiğinin bir ölçüsüdür. Doğru BTU hesaplaması, klimanın elektrik faturanızı şişirmeden verimli soğutma yapmasını sağlar.
Ancak, tavan yüksekliği, pencere sayısı ve benzeri unsurlar dikkate alınmadığında bu hesaplama geçerli olmaz. Bu hesaplamalar kafanızı karıştırırsa bir profesyonelden yardım alın. Uzmanlar alanınızı analiz ederek size uygun bir klima boyutu önerirler.
Doğru kurulum rehberiniz
Klimanızı kurması için profesyonel bir teknisyenle çalışmanız önerilir. Böyle bir uzman, optimum klima kullanımını sağlamak için ideal ortamı ayarlayacaktır.
Bununla birlikte, kurulum konusunda yardıma başvurmadan önce, seçtiğiniz klima tipinin ve ortamının birbirine uyumlu olduğundan emin olmak için sağlamanız gereken bazı temel koşullar vardır.
Tamirci klimayı tamir eder.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Mini Split
Mini Split klimalar dilediğiniz duvara monte edilebilse de, verimli çalışma, gürültü ve güvenilirlik için üretici tarafından önerilen uygun mesafenin korunması önerilir.
Mini Split
Mini Split klimalar dilediğiniz duvara monte edilebilse de, verimli çalışma, gürültü ve güvenilirlik için üretici tarafından önerilen uygun mesafenin korunması önerilir.
Mini Split
Mini Split klimalar dilediğiniz duvara monte edilebilse de, verimli çalışma, gürültü ve güvenilirlik için üretici tarafından önerilen uygun mesafenin korunması önerilir.
Mini Split
Mini Split klimalar dilediğiniz duvara monte edilebilse de, verimli çalışma, gürültü ve güvenilirlik için üretici tarafından önerilen uygun mesafenin korunması önerilir.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Özellikler
Alanınıza ve ihtiyaçlarınıza uyan uygun klima tipini belirledikten sonra, LG tarafından özel olarak sunulan özellikleri inceleyebilirsiniz.
DUAL İnverter Kompresörile daha hızlı serinleyin
Kompresör, klimanın kalbidir. Bu da, klimanın çalışması, etkinliği veya gürültüsü ile ilgili ayrıntıların stresli ve pahalı olabileceği anlamına gelir. LG'nin teknolojik olarak gelişmiş klima ürünleri yelpazesi arasında, sizi bu tür dertlerden kurtaracak LG DUAL İnverter Kompresör klima ünitesi bulunur. LG'nin DUAL İnverter Kompresörü, soğuk havayı hızla dağıtan teknoloji ile donatılmıştır. Klimayı hızla soğuttuğu için hızlı ve rahat soğutmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, tutarlı soğutma ve ısıtmaya ek olarak enerji verimliliği düşük gürültü seviyeleri de özellikleri de mevcuttur.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Enerji verimliliği ile zamanınızın değerini bilin
Elektrik faturalarından tasarruf etmenizi ve doğayı korumanıza yardımcı olmayı amaçlayan enerji verimli uygulamalar için aşağıya tıklayın
DUAL İnverter ile enerji harcamasına yönelik endişeleri azaltın
LG'nin DUAL İnverter teknolojisi bunu, kompresör hızını sıcaklıklara göre ayarlayarak yapar. İnverterli klimalarla, inverter olmayan klimalara göre %70'e* varan oranlarda daha fazla enerji tasarrufu sağlayın. Ayrıca DUAL İnverter Kompresör Teknolojisi, sahip olduğu 10 yıllık garanti ile kalıcı ve maksimum performans sağlar.
Ormandaki serin esintide klimayı izleyen bir kadın.
*TUV tarafından yapılan testler, LG inverter klimanın (US-Q242K*) LG inverter olmayan klimadan (TS-H2465DAO) %70'e kadar daha fazla enerji tasarrufu yaptığını göstermektedir.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
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Aktif Enerji Kontrolü size zahmetsiz kontrol sağlar
Enerji harcamasını ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için uzaktan kumandaya basit bir dokunuşla AEC (Aktif Enerji Kontrolü) özelliğini etkinleştirin. Enerji tüketimini ister tek başınıza ister ailenizle birlikte dört seviye (normal, %80, %60 ve %40'tan oluşan) üzerinden kontrol edebilirsiniz. Fan hızı, sıcaklıklar ve benzeri diğer ayarlar da ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Bu tür bir enerji kontrolü, belirli bir anda bir odanın ne kadar kalabalık olduğunu hesaba katmanızı sağlar.
Kanepede oturan ve serin klima esintisinde vakit geçiren bir aile.
Yepyeni bir temiz hava kalitesinin keyfini çıkarın
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*Ülkeye göre yapılandırılan filtreler farklıdır.
Temiz hava için temiz fan
Bir klima, içi bakımlı olmadığında ve fanı kirli olduğunda temiz hava üflemez. Fanınızı %99,99* oranında bakterilerden arındırmak için LG DUALCOOL'a yeni UV LED teknolojisi uygulandı.
UV LED teknolojisinin yaydığı soğuk havayı tekrar sterilize eder.
*TUV Rheinland ve KTR, 4 saat UV LED ışığına maruz bırakıldıktan sonra staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis ve Klebsiella pneumoniae bakterilerinin %99,99'unun klima fanından filtrelendiğini doğrulamıştır.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
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Otomatik iç temizlik
Hava filtrenizin düzenli olarak kontrol edilmesi, klima bakımı için çok önemlidir. Kirli bir hava filtresi, hava akışını kısıtlayarak klimanın verimliliğini azaltır. Optimum performans için filtrenin iki haftada bir temizlenmesi gerekir. Bu arada, LG DUALCOOL klimalarda, daha rahat klima yönetimi için kapattığınızda klimanın içini otomatik olarak kurutan Otomatik Temizleme işlevi bulunur.
Klimanın içindeki nemi gidermek için otomatik olarak havalandırma yapar
Basit, kolay kontrol
ThinQ uygulaması ile, konumunuz ne olursa olsun klimanıza bağlı kalın. Akıllı LG ThinQ uygulaması, ThinQ uyumlu cihazlara uzaktan bağlanarak evinizin dışından bile cihazlarınızın nasıl çalıştığını takip etmenizi sağlar. Hemen hemen her yerden, basit bir dokunuşla açıp kapatarak klimanızın kontrolünü elinizde tutun. Ayrıca sıcaklıkları, fan hızını ve benzeri diğer ayarları doğrudan akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden yapabilirsiniz.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*ThinQ işlevselliği ülkeye ve ürüne göre değişiklik gösterebilir.
Etkili ısıtma çözümü
Isıtıcınızın ısıtmasını veya klimanızın soğutmasını beklediğiniz günler geride kaldı. LG Klimalar, sıcak ve konforlu bir yaşam ortamı yaratmak için daha kısa sürede daha geniş bir alanı ısıtarak ve daha az enerji tüketerek ısınma ihtiyacınızı karşılar. Güçlü, hızlı ısıtma sağlamanın yanı sıra, hava sirkülasyonu ve eşit dağılımı sağlayarak tüm alanınızın sıcak kalmasını sağlar.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Gerilim dalgalanmasına karşı güvenlik
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
*LG Kurum İçi Test Sonucu: Soğutma Modu, Ayar Sıcaklığı 19°C, Oda Durumu 32°C (İç Mekan) / 48°C (Dış Mekan), Voltaj Aralığı 220/110V ± %25 Test Modeli: S4-Q09AA31C, S4-W12JA31A.
*Ürünün normal olarak amaçlanan davranışta çalıştığı voltaj, nominal voltajın (Garanti Edilen Voltaj) ±%15'i dahilindedir. ±%15 veya daha yüksek voltaj aralığında sürekli çalışma mümkündür, ancak ürünün performansı düşebilir.
Performans ve uzun ömür artışı için Gold Fin™ teknolojisi
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Daha Az Gürültü
Ev aletleri, evinizin sessizliğini bozmamalı. Kaliteli bileşenler ve kompresörlerle donatılmış LG Inverter klimalar, düşük hızlarda çalışır ve sonuç olarak inverter olmayan klimalara göre daha az gürültü üretir. Huzurunuzu bozmadan olağanüstü performans gösteren bu tür klimalar ile cihaz kalitesinden ve performansından hiçbir şey kaybetmeden rahatlayabilirsiniz.
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
Klima SSS
Klimam için uygun sıcaklık ayarı nedir?
Klimayı ilk kez açtığınızda, odadaki sıcaklığı hızla düşürmek için düşük bir sıcaklığa ayarlayın ve güçlü bir rüzgar ayarı kullanın. Odanız yeterince soğuduğunda, evi serin tutmak ve enerji tasarrufu yapmak için en uygun sıcaklık 25°C'dir.
İnverter klima ile inverter olmayan klima arasındaki fark nedir?
İnverter klimalar, inverter olmayan klimalara göre daha verimli çalışır. İnverter olmayan klimalarda, sıcaklıktan bağımsız olarak aynı hızda dönen, istenilen sıcaklığa ulaşıldığında kapanan ve sıcaklık yükseldiğinde tekrar devreye giren kompresörler bulunur. İnverter klimalar, kompresörü daha yüksek sıcaklıklarda daha hızlı, daha düşük sıcaklıklarda daha yavaş ayarlayarak çalışır. Bu da inverter olmayan klimalara göre daha fazla enerji tasarrufu anlamına gelir, ayrıca daha hızlı soğutma ve daha sessiz çalışma sağlar.
Akıllı klima nedir?
Akıllı klima, internet bağlantısı olan bir akıllı telefon veya akıllı hoparlör kullanılarak, uygulama aracılığıyla kontrol edilebilen ve izlenebilen bir klimadır. Klimayı zaman ve mekan kısıtlaması olmadan uzaktan kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.
LG DUALCOOL'un çeşitli kullanışlı akıllı işlevleri, LG ThinQ akıllı uygulaması aracılığıyla kullanılabilir. Akıllı telefonunuzla LG klimayı kolayca açıp kapatabilir veya aynı odada bulunmanıza gerek kalmadan sıcaklık ayarını ve modunu uzaktan kontrol edebilirsiniz! Ayrıca enerji izleme, enerji kullanımınızı görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanıyarak daha akıllı enerji seçimleri yapmanıza olanak tanır. (*Bu işlev bazı ülkelerde kullanılamayabilir).
Klimayı nasıl temizleyebilir ve yönetebilirim?
Optimum performans için filtrenin iki haftada bir temizlenmesi gerekir. Ön filtrenin dış yüzeyini suyla yıkayın veya ara sıra derinlemesine temizlik için nötr bir deterjan kullanın. Su ile yıkadıktan sonra ön filtreyi doğrudan güneş ışığından koruyarak gölgede kurutun.
Klimayı kullanırken nasıl enerji tasarrufu yapabilirim?
Gereksiz enerji israfını azaltmak için soğutma ve ısıtma sırasında uygun sıcaklıkları seçerek ve filtreleri düzenli olarak temizleyerek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
Klima benim evimi de ısıtabilir mi?
Soğutma sırasında, klima içeriye soğuk hava ve dışarıya sıcak hava gönderir. Isıtma sırasında, soğutucunun akış yönü, evi ısıtmak üzere eve sıcak hava göndermek için değiştirilebilir.
Klimayı nasıl kurarım?
Split klima, profesyonel bir mühendis tarafından kurulmalıdır. Çünkü kurulum işlemi, dış ve iç üniteleri bağlamak için duvarların delinmesini gerektirir.