LG Sound Suite M5 | 1.1.1 Kanal Uzamsal Ses Deneyimi | Dolby Atmos FlexConnect

M5, LG Sound Suite ailesinin premium hoparlörlerinden biridir; DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ile alan optimizasyonu, Sound Follow teknolojisi ve esnek konumlandırma ile genişletme özelliklerini bir araya getirir. AI Ses Pro ile güçlendirilen sistem, her mekâna akıllıca uyum sağlayarak zengin ve çok boyutlu Dolby Atmos sesi sunar — tümü, farklı ortamlar için tasarlanmış şık ve çok yönlü bir formda.