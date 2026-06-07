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LG Sound Suite M5 | 1.1.1 Kanal Uzamsal Ses Deneyimi | Dolby Atmos FlexConnect
Sound Suite System
T3 - CES 2026
“…Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturmanız için tasarlanmış.” (01/2026)
Esnek genişletme seçenekleriyle çok yönlü performans — LG Sound Suite M5
M5, LG Sound Suite ailesinin premium hoparlörlerinden biridir; DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ile alan optimizasyonu, Sound Follow teknolojisi ve esnek konumlandırma ile genişletme özelliklerini bir araya getirir. AI Ses Pro ile güçlendirilen sistem, her mekâna akıllıca uyum sağlayarak zengin ve çok boyutlu Dolby Atmos sesi sunar — tümü, farklı ortamlar için tasarlanmış şık ve çok yönlü bir formda.
1) Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemlerini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar 2) Optimize edilmiş ev ses sistemi için AI Ses Pro’yu simgeleyen altın renkli ses dalgaları yayan LG Sound Suite hoparlör 3) Ev ses sistemlerinde çok yönlü kullanım vurgusuyla TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlörleri
*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.
*M5’te DAFC özelliğinin çalışması için iki veya daha fazla ünite bağlanmalıdır.
*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.
*Sound Follow, H7’de desteklenir ve yalnızca aktif bir DAFC bağlantısı altında çalışır. DAFC için en az iki M5 hoparlör veya bir M7 hoparlör bağlı olmalıdır.
Dolby Atmos FlexConnect
Dilediğiniz yere yerleştirin, Dolby’yi her yerde deneyimleyin
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, serbestçe yerleştirilen veya sonradan eklenen her hoparlörün konumunu akıllı şekilde algılar ve ses sinyallerini gerçek zamanlı optimize ederek tüm alanınıza yayılan zengin ve etkileyici bir ses sunar.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.
*M5’te bu özelliğin çalışması için iki veya daha fazla ünite bağlanmalıdır.
*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
Peerless mirası ve Dolby Atmos teknolojisiyle güçlendirilmiş etkileyici ses deneyimi
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Peerless Units
Peerless mirasından ilham alan uzamsal ses, öne ve yukarı ateşlemeli hoparlörlerle güçlendirilmiştir.
İpek diyaframlı tweeter ve woofer içeren ön hoparlör dizilimi zengin ve net bir ses sunar. Tavana doğru ses yansıtan yukarı ateşlemeli ünite ile birleşerek tüm alanınızı dolduran etkileyici 3D ses deneyimi oluşturur.
Etkileyici 3D ses deneyimi için Peerless ön ve yukarı ateşlemeli hoparlör dizilimine sahip LG Sound Suite M5 hoparlör
Dolby Atmos
Dolby Atmos’u tam kapsamlı deneyimleyin
M5, ek hoparlör gerektirmeden tek başına tam Dolby Atmos sesi sunar. Tek bir cihazdan alanınızı dolduran net ve çok boyutlu ses deneyimi yaşayın.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
AI Ses Pro
Optimize edilmiş ses performansı için gerçek zamanlı tür algılama
Ritim, melodi veya ses odaklı modlar arasından tercihinize göre manuel seçim yapabilir ya da AI’nin sizin için en uygun modu belirlemesine izin verebilirsiniz. AI, sesi analiz eder ve türüne göre ayarlamalar yapar.
Oda Kalibrasyonu Pro ile mekânınıza özel ses
Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı ortama göre ayarlanır. Bu sayede odanın her noktasında doğal hissedilen, net ve dengeli bir ses deneyimi sunulur.
Hoparlör ile soundbar arasında eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarının görüldüğü, Oda Kalibrasyonu’nu gösteren bir oturma odasının üstten görünümü
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
Çok yönlü kullanım
Kişisel dinleme için tek başına bir hoparlör olarak kullanın, etkileyici bir ev sineması kurulumu için TV’nize bağlayın veya zengin surround ses için diğer hoparlörlerle eşleştirin — tek bir cihazla gerçek anlamda çok yönlü kullanım.
1) Akıllı telefonun yanında tek başına kullanılan LG Sound Suite M5 hoparlör 2) Akıllı telefonun yanında gösterilen stereo kurulum için iki adet LG Sound Suite M5 hoparlör 3) Genişletilmiş surround ses için H7 soundbar ile eşleştirilmiş LG Sound Suite M5 hoparlör 4) Etkileyici ev sesi deneyimini artırmak için TV’ye bağlanmış LG Sound Suite M5 hoparlörler
My Düğmesi
Tek dokunuşla anında, kayıpsız Spotify müziği
Favori Spotify veya LG Radio+ kanalınızı LG ThinQ uygulamasına kaydedin. Wi‑Fi üzerinden yayın ile My Düğmesi, 24‑bit/96 kHz’e kadar yüksek kaliteli sesi anında çalar — uygulamayı açmaya gerek yok, tek dokunuş yeterli.
Solda LG ThinQ uygulama ekranı, sağda Spotify uygulama ekranı; LG Sound Suite H7 üzerindeki My Düğmesi ile tek dokunuşta oynatım özelliğini vurgular
*My Düğmesi özelliği uygulamada ön kurulum gerektirir ve ses çözünürlüğü içeriğe bağlı olarak değişebilir.
Wi‑Fi Yayınlama
Google Cast ve Apple AirPlay 2 destekli akıllı Wi‑Fi yayını
Platformlar arasında kolay kontrol ve tutarlı, yüksek kaliteli ses ile Wi‑Fi üzerinden kesintisiz yayın yapın.
Kolay Wi‑Fi içerik yayını için Apple AirPlay 2 ve Google Cast destekli LG Sound Suite hoparlör
Oda Kalibrasyonu Pro ile profesyonel akustik artık çok kolay
LG ThinQ uygulaması üzerinden Oda Kalibrasyonu Pro’yu çalıştırarak stüdyo kalitesinde sese ulaşın. AI destekli süreç, odanızın benzersiz akustiğini ve mobilya yerleşimini analiz ederek her ses detayını hassas şekilde ayarlar. Bu hızlı kalibrasyon, yaşam alanınıza özel optimize edilmiş, kusursuz dengede ve distorsiyonsuz bir ses sunar.
LG ThinQ uygulamasıyla zahmetsiz Stereo mod eşleştirme
Güçlü bir çift ses kurulumu için iki M7 veya M5 hoparlörü LG ThinQ uygulaması üzerinden hızlıca eşleştirin. Uygulama yakındaki hoparlörleri otomatik olarak bulur ve favori müzikleriniz için daha geniş ve etkileyici bir ses sahnesi oluşturur.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
TV’nin her iki yanında konumlandırılmış Sound Suite hoparlörleriyle, odaya yayılan ses dalgaları eşliğinde tam Dolby Atmos deneyimi sunan LG eksiksiz ev sinema sistemi
*DAFC is supported on select LG TV models. Support began with the LG OLED C and G series in 2025, and in 2026 expands to additional OLED and QNED models.
*Supported models include:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*DAFC availability may vary by region.
TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü
Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’nize bağlayın. DAFC destekli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirerek odayı dolduran etkileyici bir ses deneyimi yaşayın.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI İşlemci
|X
|X
|X
|Ses Deneyimi
|Gerçek surround stereo ses
|Gerçek surround stereo ses
|Gerçek surround stereo ses
|Hoparlör birimleri
|15 Hoparlör birimleri (Depending on TV model)
|14 Hoparlör birimleri (Depending on TV model)
|12 Hoparlör birimleri (Depending on TV model)
|Ürün Listesi
|M7 2 adet + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV Boyutu
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|55 inç ve üzeri
|Dolby Atmos FlexConnect
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Oda Kalibrasyonu Pro
|O
|O
|O
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
H7 ile başlayın, Sound Suite’in merkezi
Sound Suite sisteminizi yalnızca H7 ile oluşturabilirsiniz. TV’nizi ve hoparlörlerinizi sorunsuz şekilde bağlamak için onu bir merkez (hub) olarak kullanın.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|Ses Deneyimi
|4 hoparlörle tam 3D ses
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Basic immersion setup
|Hoparlör birimleri
|29 Hoparlör birimleri
|21 Hoparlör birimleri
|19 Hoparlör birimleri
|20 Hoparlör birimleri
|18 Hoparlör birimleri
|13 Hoparlör birimleri
|Ürün Listesi
|H7 + M7 4 adet + W7
|H7 + M7 2 adet + W7
|H7 + M5 2 adet + W7
|H7 + M7 2 adet
|H7 + M5 2 adet
|H7 + W7
|TV Boyutu
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|Dolby Atmos FlexConnect
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Oda Kalibrasyonu Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin
Farklı Sound Suite modellerini inceleyin ve kendi ses kurulumunuzu oluşturmaya başlamak için en uygun seçeneği bulun.
H7
Sound Suite’in merkezi olan H7, 3.Nesil alfa 11 AI İşlemciye sahip hepsi bir arada bir ses sistemidir. 4 subwoofer ve 8 pasif radyatör ile tasarlanmıştır.
M7
Sürükleyici netlik için tasarlanan M7, DAFC destekli ve AI Ses Pro ile AI Kalibrasyon özelliklerine sahip bir hoparlördür. Bir woofer ve 3 full-range sürücü içerir.
M5
Kompakt ancak dinamik olan M5, DAFC destekli ve AI Ses Pro ile AI Kalibrasyon özelliklerine sahip bir hoparlördür. Bir woofer ve çift tweeter içerir.
LG Sound Suite’ten en iyi şekilde yararlanmanız için resmi rehberler
Dolby Atmos FlexConnect’ten AI destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS içerikleri.
H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir çift M5 hoparlör ve bir W7 woofer’dan oluşan LG Sound Suite ev sinema hoparlör seti
Tüm Özellikler
ERIŞILEBILIRLIK
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
Evet
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Evet
Dolby Atmos FlexConnect
Evet
Aydınlatma
Evet
Oda Kalibrasyonu Pro (Uygulama)
Evet
Stereo Modu
Evet
BOYUT (GXYXD)
Ana
152 x 199 x 152 mm
Kutu Boyutu
208 x 287 x 212 mm
AKSESUAR
Garanti belgesi
Evet
Açık Kaynak
Evet
Güç Kablosu
Evet
QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)
Evet
GENEL
Kanal Sayısı
1.1.1
Çıkış Gücü
60 W
Hoparlör Sayısı
3 EA
SES EFEKTI
Net Ses Pro
Evet
Standart
Evet
Özelleştirilmiş Ekolayzır
Evet
Bas Güçlendirme
Evet
AI Sound Pro
Evet
Yukarıya Yönlendiren
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
Örnekleme
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
SES FORMATI
Dolby Atmos
Evet
FLAC
Evet
AAC
Evet
ALAC
Evet
SBC
Evet
LPCM
Evet
AĞIRLIK
Ana
1,7 kg
Bürüt Ağırllık
2,4 kg
BAĞLANABILIRLIK
Google Home ile çalışır
Evet
Wi-Fi
Evet
Spotify Bağlantısı
Evet
Google Cast
Evet
Bluetooth Sürümü
5.4
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
Evet
AirPlay 3
Evet
GÜÇ
Güç Tüketimi (Ana)
15 W
Bekleme Durumu Güç Tüketimi
0.3 W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
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