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LG Sound Suite M5 | 1.1.1 Kanal Uzamsal Ses Deneyimi | Dolby Atmos FlexConnect

LG Sound Suite M5 | 1.1.1 Kanal Uzamsal Ses Deneyimi | Dolby Atmos FlexConnect

M5
Front view of LG Sound Suite M5 | 1.1.1 Kanal Uzamsal Ses Deneyimi | Dolby Atmos FlexConnect M5
rear view (design update implemented)
side view from right
side view from the top
top view
lighting close-up
buttons close-up
rear view from the bottom (design update implemented)
side view with stand
bottom view with stand (design update implemented)
side view from left
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: Peerless Audio Heritage
USP card: AI Sound Pro
USP card: Versatil usage
Front view of LG Sound Suite M5 | 1.1.1 Kanal Uzamsal Ses Deneyimi | Dolby Atmos FlexConnect M5
rear view (design update implemented)
side view from right
side view from the top
top view
lighting close-up
buttons close-up
rear view from the bottom (design update implemented)
side view with stand
bottom view with stand (design update implemented)
side view from left
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: Peerless Audio Heritage
USP card: AI Sound Pro
USP card: Versatil usage

Temel Özellikler

  • Esnek Hoparlör Konumlandırma
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Ses Pro
  • AI Oda Kalibrasyonu Pro
  • LG ThinQ
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T3 CES 2026 award logo

Sound Suite System

T3 - CES 2026

“…Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturmanız için tasarlanmış.” (01/2026)

LG Sound Suite M5 kablosuz hoparlör, siyah dokulu tasarımı ve kırmızı ışık detayıyla etkileyici surround ses sistemleri için tasarlanmıştır.

Esnek genişletme seçenekleriyle çok yönlü performans — LG Sound Suite M5

M5, LG Sound Suite ailesinin premium hoparlörlerinden biridir; DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ile alan optimizasyonu, Sound Follow teknolojisi ve esnek konumlandırma ile genişletme özelliklerini bir araya getirir. AI Ses Pro ile güçlendirilen sistem, her mekâna akıllıca uyum sağlayarak zengin ve çok boyutlu Dolby Atmos sesi sunar — tümü, farklı ortamlar için tasarlanmış şık ve çok yönlü bir formda.

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1) Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemlerini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar 2) Optimize edilmiş ev ses sistemi için AI Ses Pro’yu simgeleyen altın renkli ses dalgaları yayan LG Sound Suite hoparlör 3) Ev ses sistemlerinde çok yönlü kullanım vurgusuyla TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlörleri

*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.

*M5’te DAFC özelliğinin çalışması için iki veya daha fazla ünite bağlanmalıdır.

*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.

*Sound Follow, H7’de desteklenir ve yalnızca aktif bir DAFC bağlantısı altında çalışır. DAFC için en az iki M5 hoparlör veya bir M7 hoparlör bağlı olmalıdır.

Dolby Atmos FlexConnect

Dilediğiniz yere yerleştirin, Dolby’yi her yerde deneyimleyin

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, serbestçe yerleştirilen veya sonradan eklenen her hoparlörün konumunu akıllı şekilde algılar ve ses sinyallerini gerçek zamanlı optimize ederek tüm alanınıza yayılan zengin ve etkileyici bir ses sunar.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

LG Sound Suite, Dolby Atmos FlexConnect teknolojisiyle surround ses sistemlerini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar.

*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.

*M5’te bu özelliğin çalışması için iki veya daha fazla ünite bağlanmalıdır.

*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Peerless mirası ve Dolby Atmos teknolojisiyle güçlendirilmiş etkileyici ses deneyimi

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Peerless Units

Peerless mirasından ilham alan uzamsal ses, öne ve yukarı ateşlemeli hoparlörlerle güçlendirilmiştir.

İpek diyaframlı tweeter ve woofer içeren ön hoparlör dizilimi zengin ve net bir ses sunar. Tavana doğru ses yansıtan yukarı ateşlemeli ünite ile birleşerek tüm alanınızı dolduran etkileyici 3D ses deneyimi oluşturur.

Etkileyici 3D ses deneyimi için Peerless ön ve yukarı ateşlemeli hoparlör dizilimine sahip LG Sound Suite M5 hoparlör

Dolby Atmos

Dolby Atmos’u tam kapsamlı deneyimleyin

M5, ek hoparlör gerektirmeden tek başına tam Dolby Atmos sesi sunar. Tek bir cihazdan alanınızı dolduran net ve çok boyutlu ses deneyimi yaşayın.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

AI Ses Pro

Optimize edilmiş ses performansı için gerçek zamanlı tür algılama

Ritim, melodi veya ses odaklı modlar arasından tercihinize göre manuel seçim yapabilir ya da AI’nin sizin için en uygun modu belirlemesine izin verebilirsiniz. AI, sesi analiz eder ve türüne göre ayarlamalar yapar.

Oda Kalibrasyonu Pro ile mekânınıza özel ses

Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı ortama göre ayarlanır. Bu sayede odanın her noktasında doğal hissedilen, net ve dengeli bir ses deneyimi sunulur.

Hoparlör ile soundbar arasında eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarının görüldüğü, Oda Kalibrasyonu’nu gösteren bir oturma odasının üstten görünümü

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

Çalışma masası, komodin, TV kurulumu ve hoparlör standı gibi farklı ev ortamlarına yerleştirilmiş LG Sound Suite M5 kablosuz hoparlör

Çalışma masası, komodin, TV kurulumu ve hoparlör standı gibi farklı ev ortamlarına yerleştirilmiş LG Sound Suite M5 kablosuz hoparlör

Çok yönlü kullanım

Kişisel dinleme için tek başına bir hoparlör olarak kullanın, etkileyici bir ev sineması kurulumu için TV’nize bağlayın veya zengin surround ses için diğer hoparlörlerle eşleştirin — tek bir cihazla gerçek anlamda çok yönlü kullanım.

1) Akıllı telefonun yanında tek başına kullanılan LG Sound Suite M5 hoparlör 2) Akıllı telefonun yanında gösterilen stereo kurulum için iki adet LG Sound Suite M5 hoparlör 3) Genişletilmiş surround ses için H7 soundbar ile eşleştirilmiş LG Sound Suite M5 hoparlör 4) Etkileyici ev sesi deneyimini artırmak için TV’ye bağlanmış LG Sound Suite M5 hoparlörler

My Düğmesi

Tek dokunuşla anında, kayıpsız Spotify müziği

Favori Spotify veya LG Radio+ kanalınızı LG ThinQ uygulamasına kaydedin. Wi‑Fi üzerinden yayın ile My Düğmesi, 24‑bit/96 kHz’e kadar yüksek kaliteli sesi anında çalar — uygulamayı açmaya gerek yok, tek dokunuş yeterli.

Solda LG ThinQ uygulama ekranı, sağda Spotify uygulama ekranı; LG Sound Suite H7 üzerindeki My Düğmesi ile tek dokunuşta oynatım özelliğini vurgular

*My Düğmesi özelliği uygulamada ön kurulum gerektirir ve ses çözünürlüğü içeriğe bağlı olarak değişebilir.

Wi‑Fi Yayınlama

Google Cast ve Apple AirPlay 2 destekli akıllı Wi‑Fi yayını

Platformlar arasında kolay kontrol ve tutarlı, yüksek kaliteli ses ile Wi‑Fi üzerinden kesintisiz yayın yapın.

Kolay Wi‑Fi içerik yayını için Apple AirPlay 2 ve Google Cast destekli LG Sound Suite hoparlör

LG Sound Suite’i kolayca kontrol etmeyi gösteren, LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan kişi

LG Sound Suite’i kolayca kontrol etmeyi gösteren, LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan kişi

LG ThinQ

LG ThinQ uygulamasıyla kişiselleştirilmiş ses kontrolü

DAFC, Sound Follow ve Oda Kalibrasyonu Pro ayarlarını ThinQ üzerinden yapın. Mekânınıza göre optimize edilmiş tamamen kişisel bir ses deneyimi yaşayın.

Oda Kalibrasyonu Pro ile profesyonel akustik artık çok kolay

LG ThinQ uygulaması üzerinden Oda Kalibrasyonu Pro’yu çalıştırarak stüdyo kalitesinde sese ulaşın. AI destekli süreç, odanızın benzersiz akustiğini ve mobilya yerleşimini analiz ederek her ses detayını hassas şekilde ayarlar. Bu hızlı kalibrasyon, yaşam alanınıza özel optimize edilmiş, kusursuz dengede ve distorsiyonsuz bir ses sunar.

LG ThinQ uygulamasıyla zahmetsiz Stereo mod eşleştirme

Güçlü bir çift ses kurulumu için iki M7 veya M5 hoparlörü LG ThinQ uygulaması üzerinden hızlıca eşleştirin. Uygulama yakındaki hoparlörleri otomatik olarak bulur ve favori müzikleriniz için daha geniş ve etkileyici bir ses sahnesi oluşturur.

Sağlam tabanı ve stand bağlantısını vurgulayan LG Sound Suite kablosuz hoparlörün alttan görünümü

Sağlam tabanı ve stand bağlantısını vurgulayan LG Sound Suite kablosuz hoparlörün alttan görünümü

Zemin Standı

Temiz ve zarif bir kurulum için tasarlandı

Hoparlörü zemin standı ile eşleştirerek yaşam alanınıza kusursuz şekilde entegre edin. Dahili kablo yönetimi her şeyi düzenli ve toplu tutarak şık ve dağınıklıktan uzak bir görünüm sağlar.

Bir video, Sound Suite’in farklı kombinasyonlar için serbestçe konumlandırılabildiğini gösterir.

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

İdeal kombinasyonunuzu tasarlayın

H7, M7, M5 ve W7 arasından seçim yaparak tarzınıza ve tercihlerinize uygun bir konfigürasyon oluşturun. Nasıl yerleştirirseniz yerleştirin, Sound Suite sesi sizin için otomatik olarak optimize eder.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

TV’nin her iki yanında konumlandırılmış Sound Suite hoparlörleriyle, odaya yayılan ses dalgaları eşliğinde tam Dolby Atmos deneyimi sunan LG eksiksiz ev sinema sistemi

*DAFC is supported on select LG TV models. Support began with the LG OLED C and G series in 2025, and in 2026 expands to additional OLED and QNED models.

*Supported models include:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*DAFC availability may vary by region.

TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü

Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’nize bağlayın. DAFC destekli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirerek odayı dolduran etkileyici bir ses deneyimi yaşayın.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
Stereo Suite 5
AI İşlemciXXX
Ses DeneyimiGerçek surround stereo sesGerçek surround stereo sesGerçek surround stereo ses
Hoparlör birimleri15 Hoparlör birimleri (Depending on TV model)14 Hoparlör birimleri (Depending on TV model)12 Hoparlör birimleri (Depending on TV model)
Ürün ListesiM7 2 adet + W7M7 2eaM5 2ea
TV Boyutu65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri55 inç ve üzeri
Dolby Atmos FlexConnectMevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
Sound FollowXXX
Oda Kalibrasyonu ProOOO
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LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar’ın TV ile birlikte konumlandırıldığı, tam Dolby Atmos ile TV için zengin surround ses sistemi sunan kurulum

LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar’ın TV ile birlikte konumlandırıldığı, tam Dolby Atmos ile TV için zengin surround ses sistemi sunan kurulum

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

H7 ile başlayın, Sound Suite’in merkezi

Sound Suite sisteminizi yalnızca H7 ile oluşturabilirsiniz. TV’nizi ve hoparlörlerinizi sorunsuz şekilde bağlamak için onu bir merkez (hub) olarak kullanın.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Cinema Suite 7
AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
Ses Deneyimi4 hoparlörle tam 3D sesDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionBasic immersion setup
Hoparlör birimleri29 Hoparlör birimleri21 Hoparlör birimleri19 Hoparlör birimleri20 Hoparlör birimleri18 Hoparlör birimleri13 Hoparlör birimleri
Ürün ListesiH7 + M7 4 adet + W7H7 + M7 2 adet + W7H7 + M5 2 adet + W7H7 + M7 2 adetH7 + M5 2 adetH7 + W7
TV Boyutu65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri
Dolby Atmos FlexConnectMevcutMevcutMevcutMevcutMevcutMevcut
Sound FollowOOOOOO
Oda Kalibrasyonu ProOOOOOO
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Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin

Farklı Sound Suite modellerini inceleyin ve kendi ses kurulumunuzu oluşturmaya başlamak için en uygun seçeneği bulun.

H7

Sound Suite’in merkezi olan H7, 3.Nesil alfa 11 AI İşlemciye sahip hepsi bir arada bir ses sistemidir. 4 subwoofer ve 8 pasif radyatör ile tasarlanmıştır.

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M7

Sürükleyici netlik için tasarlanan M7, DAFC destekli ve AI Ses Pro ile AI Kalibrasyon özelliklerine sahip bir hoparlördür. Bir woofer ve 3 full-range sürücü içerir.

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M5

Kompakt ancak dinamik olan M5, DAFC destekli ve AI Ses Pro ile AI Kalibrasyon özelliklerine sahip bir hoparlördür. Bir woofer ve çift tweeter içerir.

Daha fazla bilgi edinin

W7

8 inç Peerless woofer’a sahip, 25Hz’e kadar ultra düşük bas sunan DAFC destekli bir bas modülüdür.

Daha fazla bilgi edinin

LG Sound Suite’ten en iyi şekilde yararlanmanız için resmi rehberler

Dolby Atmos FlexConnect’ten AI destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS içerikleri.

Keşfedin

H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir çift M5 hoparlör ve bir W7 woofer’dan oluşan LG Sound Suite ev sinema hoparlör seti

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Tüm Özellikler

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

    Evet

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Evet

  • Aydınlatma

    Evet

  • Oda Kalibrasyonu Pro (Uygulama)

    Evet

  • Stereo Modu

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    152 x 199 x 152 mm

  • Kutu Boyutu

    208 x 287 x 212 mm

AKSESUAR

  • Garanti belgesi

    Evet

  • Açık Kaynak

    Evet

  • Güç Kablosu

    Evet

  • QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    Evet

GENEL

  • Kanal Sayısı

    1.1.1

  • Çıkış Gücü

    60 W

  • Hoparlör Sayısı

    3 EA

SES EFEKTI

  • Net Ses Pro

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Özelleştirilmiş Ekolayzır

    Evet

  • Bas Güçlendirme

    Evet

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Yukarıya Yönlendiren

    Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Örnekleme

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

SES FORMATI

  • Dolby Atmos

    Evet

  • FLAC

    Evet

  • AAC

    Evet

  • ALAC

    Evet

  • SBC

    Evet

  • LPCM

    Evet

AĞIRLIK

  • Ana

    1,7 kg

  • Bürüt Ağırllık

    2,4 kg

BAĞLANABILIRLIK

  • Google Home ile çalışır

    Evet

  • Wi-Fi

    Evet

  • Spotify Bağlantısı

    Evet

  • Google Cast

    Evet

  • Bluetooth Sürümü

    5.4

  • Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

    Evet

  • AirPlay 3

    Evet

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Ana)

    15 W

  • Bekleme Durumu Güç Tüketimi

    0.3 W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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