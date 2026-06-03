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LG Sound Suite W7 | Sürükleyici Derin Bas İçin Kablosuz Subwoofer

LG Sound Suite W7 | Sürükleyici Derin Bas İçin Kablosuz Subwoofer

W7
Front view of LG Sound Suite W7 | Sürükleyici Derin Bas İçin Kablosuz Subwoofer W7
side view
top view
side view from left
front view from the top
side view from the bottom
internal units
top close-up
rear view
bottom view
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: Deep bass extended down to 25.9 Hz
USP card: Flexible placement
Front view of LG Sound Suite W7 | Sürükleyici Derin Bas İçin Kablosuz Subwoofer W7
side view
top view
side view from left
front view from the top
side view from the bottom
internal units
top close-up
rear view
bottom view
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: Deep bass extended down to 25.9 Hz
USP card: Flexible placement

Temel Özellikler

  • Esnek Hoparlör Konumlandırma
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • 25.9Hz Derin Bas
  • LG ThinQ
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T3 CES 2026 award logo

Sound Suite Sistemi

T3 - CES 2026

“Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturabilmeniz için tasarlandı.” (01/2026)

Premium surround ses sistemleri için tasarlanan, zarif siyah kaplamaya sahip LG Sound Suite W7 subwoofer; siyah bir yüzey üzerinde konumlandırılmıştır.

Premium surround ses sistemleri için tasarlanan, zarif siyah kaplamaya sahip LG Sound Suite W7 subwoofer; siyah bir yüzey üzerinde konumlandırılmıştır.

Bağlı cihazın AI ile işlediği ses sinyalini kullanır, ancak kendi içinde AI işlemcisi bulunmaz.

25,9 Hz’e uzanan derin bas performansı ve esnek konumlandırma özgürlüğü — LG Sound Suite W7

W7, LG Sound Suite serisinin özel woofer’ıdır. 25,9 Hz’e kadar uzanan ultra düşük ve odayı dolduran bas performansı sunan Peerless 8 inç sürücü ile donatılmıştır. Dikey ve yatay yerleşimi destekleyen çok yönlü tasarımı sayesinde kurulumunuza uyum sağlar ve her mekâna kusursuz şekilde entegre olur.

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1)Oturma odasına yerleştirilmiş LG Sound Suite, sürükleyici bir ev ses sistemi için esnek hoparlör konumlandırmasını gösteriyor 2)Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar 3)LG Sound Suite W7 woofer’ın sürücüsünü gösteren yakın plan görüntü; 29,5 Hz’e kadar uzanan derin bas performansı sunar

*W7, bir Dolby Atmos FlexConnect grubuna atanabilir, ancak DAFC modunda çalışmaz.

*Sahneler tanıtım amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim, kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

25,9 Hz’e kadar varan derin bas

Peerless’ın yüzyılı aşkın ses inovasyonu mirasıyla desteklenen, hassas şekilde ayarlanmış 22 litrelik muhafaza içindeki 8 inç woofer; olağanüstü kontrol ve minimum distorsiyonla güçlü, yüksek çıkışlı bas sunar. Her nota, duyduğunuz kadar hissedebileceğiniz derinlik ve hassasiyetle yankılanarak sürükleyici bir temel oluşturur.

Kablosuz surround ses sistemi için derin bas hassas kontrolüne sahip LG Sound Suite W7 woofer

*TV’ye bağlandığında woofer seviyesi ve faz ayarı desteklenecektir.

W7’yi TV’nize kablosuz olarak bağlayın

Ek cihaz yok, zahmet yok. Ses sisteminizi zahmetsizce genişletin ve yaşam alanınızı sürükleyici, sinematik sesle doldurun.

TV ve soundbar’ın altında konumlandırılmış LG Sound Suite W7 woofer, sürükleyici bir ev stereo ses sistemi için kolay kablosuz ses genişletmesini gösteriyor.

*Görseller temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim, kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.  

*DAFC, belirli LG TV modellerinde desteklenmektedir. Destek 2025 yılında LG OLED C ve G serileriyle başlamış olup, 2026 yılında ek OLED ve QNED modellere genişletilmiştir.  

*Desteklenen modeller şunlardır:  

2025: LG OLED G5, C5, CS5  

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82  

*DAFC kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.  

*W7, bir DAFC grubuna atanabilir, ancak DAFC modunda çalışmaz.*

Yaşam alanınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı

İster yatay ister dikey konumlandırılsın, W7 ortamınıza zahmetsizce uyum sağlar. Esnek yerleşim seçenekleri, tutarlı ses kalitesi ve iç mekânınıza kusursuz uyum sunar — eviniz için tasarlanmış gibi hissettiren temiz ve modern bir estetik sağlar.

LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan bir kişi, LG Sound Suite’in kolay kontrolünü gösteriyor.

LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan bir kişi, LG Sound Suite’in kolay kontrolünü gösteriyor.

LG ThinQ

LG ThinQ uygulaması üzerinden kişiselleştirilmiş ses kontrolü

DAFC, Sound Follow ve Oda Kalibrasyon Pro ayarlarını yapmak için ThinQ’yu kullanın. Mekânınıza göre optimize edilmiş, tamamen kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi yaşayın.

Bir video, Sound Suite’in çeşitli kombinasyonlar için özgürce yerleştirilebildiğini gösteriyor.

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

İdeal kombinasyonunuzu tasarlayın

Tarzınıza ve tercihlerinize uygun bir yapılandırma oluşturmak için H7, M7, M5 ve W7 arasından seçim yapın. Nasıl yerleştirirseniz yerleştirin, Sound Suite sesi sizin için otomatik olarak optimize eder.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim, kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.  

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

TV’nin her iki yanında Sound Suite hoparlörleri bulunan LG tam ev sinema sistemi, odaya Dolby Atmos’un etkileyici ses dalgalarını yayıyor.

*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.

*DAFC is supported on select LG TV models. Support began with the LG OLED C and G series in 2025, and in 2026 expands to additional OLED and QNED models.

*Supported models include:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*DAFC availability may vary by region.

*W7 can be assigned to a DAFC group, but does not operate in DAFC mode.

TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü

Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’nize bağlayın. Etkileyici ve odayı dolduran bir ses deneyimi için DAFC destekli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirin.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
Stereo Suite 5
AI İşlemciXXX
Ses DeneyimiGerçek surround stereo sesGerçek surround stereo sesGerçek surround stereo ses
Hoparlör birimi15 Hoparlör birimi (Depending on TV model)14 Hoparlör birimi (Depending on TV model)12 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
Ürün ListesiM7 2 adet + W7M7 2eaM5 2ea
TV Boyutu65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri55 inç ve üzeri
Dolby Atmos FlexConnectMevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
Ses TakibiXXX
Oda Kalibrasyonu ProOOO
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TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile zengin bir surround ses sistemi sunar.

TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile zengin bir surround ses sistemi sunar.

W7’nin lansmanı Mart 2026’dan sonra planlanmıştır.

H7 ile başlayın, Sound Suite’inizin kalbi.

Sound Suite’inizi yalnızca H7 ile oluşturabilirsiniz. TV’nizi ve hoparlörlerinizi sorunsuz bir şekilde bağlamak için onu bir merkez (hub) olarak kullanın.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Cinema Suite 7
AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
Ses Deneyimi4 hoparlörle tam 3D sesDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionBasic immersion setup
Hoparlör birimi29 hoparlör birimi21 hoparlör birimi19 hoparlör birimi20 hoparlör birimi18 hoparlör birimi13 hoparlör birimi
Ürün ListesiH7 + M7 4 adet + W7H7 + M7 2 adet + W7H7 + M5 2 adet + W7H7 + M7 2 adetH7 + M5 2 adetH7 + W7
TV Boyutu65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri
Dolby Atmos FlexConnectMevcutMevcutMevcutMevcutMevcutMevcut
Ses TakibiOOOOOO
Oda Kalibrasyonu ProOOOOOO
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Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin.

Çeşitli Sound Suite modellerini keşfedin ve kendi ses sisteminizi oluşturmaya başlamak için en uygun seçeneği bulun.

H7

Sound Suite’in merkezi olan H7, Alfa 11 AI işlemciye sahip hepsi bir arada bir ses sistemidir.

4 subwoofer ve 8 pasif radyatör ile tasarlanmıştır.

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M7

Sürükleyici netlik için tasarlanan M7, AI Sound Pro ve AI Calibration özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.

Bir woofer ve 3 full-range sürücü içerir.

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M5

Kompakt ancak güçlü olan M5, AI Ses Pro ve AI Kalibrasyon özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.

Bir woofer ve çift tweeter içerir.

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W7

8 inç Peerless woofer’a sahip, 25Hz’e kadar ultra düşük bas sunan DAFC destekli bir bas modülüdür.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinin

LG Sound Suite’ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak resmi kılavuzlar.

Dolby Atmos FlexConnect’ten yapay zekâ destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS’ler.

Keşfet

H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir çift M5 hoparlör ve W7 woofer’dan oluşan LG Sound Suite ev sinema hoparlör seti.

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Tüm Özellikler

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    410 x 415 x 194 mm

  • Kutu Boyutu

    485 x 540 x 278 mm

AKSESUAR

  • Garanti belgesi

    Evet

  • Açık Kaynak

    Evet

  • Güç Kablosu

    Evet

  • QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    Evet

AĞIRLIK

  • Ana

    8,8 kg

  • Bürüt Ağırllık

    12,3 kg

GÜÇ

  • Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi (Ana)

    45 W

BAĞLANABILIRLIK

  • Wi-Fi

    Evet

ERIŞILEBILIRLIK

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Evet

  • Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

    Evet

GENEL

  • Frekans Tepkisi

    as low as 25.9 Hz

  • Hoparlör Sayısı

    1 EA

  • Çıkış Gücü

    220 W

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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