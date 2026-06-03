LG Sound Suite W7 | Sürükleyici Derin Bas İçin Kablosuz Subwoofer

W7, LG Sound Suite serisinin özel woofer’ıdır. 25,9 Hz’e kadar uzanan ultra düşük ve odayı dolduran bas performansı sunan Peerless 8 inç sürücü ile donatılmıştır. Dikey ve yatay yerleşimi destekleyen çok yönlü tasarımı sayesinde kurulumunuza uyum sağlar ve her mekâna kusursuz şekilde entegre olur.