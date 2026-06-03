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LG Sound Suite W7 | Sürükleyici Derin Bas İçin Kablosuz Subwoofer
Sound Suite Sistemi
T3 - CES 2026
“Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturabilmeniz için tasarlandı.” (01/2026)
Bağlı cihazın AI ile işlediği ses sinyalini kullanır, ancak kendi içinde AI işlemcisi bulunmaz.
25,9 Hz’e uzanan derin bas performansı ve esnek konumlandırma özgürlüğü — LG Sound Suite W7
W7, LG Sound Suite serisinin özel woofer’ıdır. 25,9 Hz’e kadar uzanan ultra düşük ve odayı dolduran bas performansı sunan Peerless 8 inç sürücü ile donatılmıştır. Dikey ve yatay yerleşimi destekleyen çok yönlü tasarımı sayesinde kurulumunuza uyum sağlar ve her mekâna kusursuz şekilde entegre olur.
1)Oturma odasına yerleştirilmiş LG Sound Suite, sürükleyici bir ev ses sistemi için esnek hoparlör konumlandırmasını gösteriyor 2)Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar 3)LG Sound Suite W7 woofer’ın sürücüsünü gösteren yakın plan görüntü; 29,5 Hz’e kadar uzanan derin bas performansı sunar
*W7, bir Dolby Atmos FlexConnect grubuna atanabilir, ancak DAFC modunda çalışmaz.
*Sahneler tanıtım amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim, kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
25,9 Hz’e kadar varan derin bas
Peerless’ın yüzyılı aşkın ses inovasyonu mirasıyla desteklenen, hassas şekilde ayarlanmış 22 litrelik muhafaza içindeki 8 inç woofer; olağanüstü kontrol ve minimum distorsiyonla güçlü, yüksek çıkışlı bas sunar. Her nota, duyduğunuz kadar hissedebileceğiniz derinlik ve hassasiyetle yankılanarak sürükleyici bir temel oluşturur.
Kablosuz surround ses sistemi için derin bas hassas kontrolüne sahip LG Sound Suite W7 woofer
*TV’ye bağlandığında woofer seviyesi ve faz ayarı desteklenecektir.
W7’yi TV’nize kablosuz olarak bağlayın
Ek cihaz yok, zahmet yok. Ses sisteminizi zahmetsizce genişletin ve yaşam alanınızı sürükleyici, sinematik sesle doldurun.
TV ve soundbar’ın altında konumlandırılmış LG Sound Suite W7 woofer, sürükleyici bir ev stereo ses sistemi için kolay kablosuz ses genişletmesini gösteriyor.
*Görseller temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim, kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*DAFC, belirli LG TV modellerinde desteklenmektedir. Destek 2025 yılında LG OLED C ve G serileriyle başlamış olup, 2026 yılında ek OLED ve QNED modellere genişletilmiştir.
*Desteklenen modeller şunlardır:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*DAFC kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*W7, bir DAFC grubuna atanabilir, ancak DAFC modunda çalışmaz.*
Yaşam alanınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı
İster yatay ister dikey konumlandırılsın, W7 ortamınıza zahmetsizce uyum sağlar. Esnek yerleşim seçenekleri, tutarlı ses kalitesi ve iç mekânınıza kusursuz uyum sunar — eviniz için tasarlanmış gibi hissettiren temiz ve modern bir estetik sağlar.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim, kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
TV’nin her iki yanında Sound Suite hoparlörleri bulunan LG tam ev sinema sistemi, odaya Dolby Atmos’un etkileyici ses dalgalarını yayıyor.
*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.
*DAFC is supported on select LG TV models. Support began with the LG OLED C and G series in 2025, and in 2026 expands to additional OLED and QNED models.
*Supported models include:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*DAFC availability may vary by region.
*W7 can be assigned to a DAFC group, but does not operate in DAFC mode.
TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü
Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’nize bağlayın. Etkileyici ve odayı dolduran bir ses deneyimi için DAFC destekli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirin.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI İşlemci
|X
|X
|X
|Ses Deneyimi
|Gerçek surround stereo ses
|Gerçek surround stereo ses
|Gerçek surround stereo ses
|Hoparlör birimi
|15 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
|14 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
|12 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
|Ürün Listesi
|M7 2 adet + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV Boyutu
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|55 inç ve üzeri
|Dolby Atmos FlexConnect
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Ses Takibi
|X
|X
|X
|Oda Kalibrasyonu Pro
|O
|O
|O
|Daha fazla bilgi edinin
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W7’nin lansmanı Mart 2026’dan sonra planlanmıştır.
H7 ile başlayın, Sound Suite’inizin kalbi.
Sound Suite’inizi yalnızca H7 ile oluşturabilirsiniz. TV’nizi ve hoparlörlerinizi sorunsuz bir şekilde bağlamak için onu bir merkez (hub) olarak kullanın.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|Ses Deneyimi
|4 hoparlörle tam 3D ses
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Basic immersion setup
|Hoparlör birimi
|29 hoparlör birimi
|21 hoparlör birimi
|19 hoparlör birimi
|20 hoparlör birimi
|18 hoparlör birimi
|13 hoparlör birimi
|Ürün Listesi
|H7 + M7 4 adet + W7
|H7 + M7 2 adet + W7
|H7 + M5 2 adet + W7
|H7 + M7 2 adet
|H7 + M5 2 adet
|H7 + W7
|TV Boyutu
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|Dolby Atmos FlexConnect
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Ses Takibi
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Oda Kalibrasyonu Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
|Daha fazla bilgi edinin
Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin.
Çeşitli Sound Suite modellerini keşfedin ve kendi ses sisteminizi oluşturmaya başlamak için en uygun seçeneği bulun.
H7
Sound Suite’in merkezi olan H7, Alfa 11 AI işlemciye sahip hepsi bir arada bir ses sistemidir.
4 subwoofer ve 8 pasif radyatör ile tasarlanmıştır.
M7
Sürükleyici netlik için tasarlanan M7, AI Sound Pro ve AI Calibration özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.
Bir woofer ve 3 full-range sürücü içerir.
M5
Kompakt ancak güçlü olan M5, AI Ses Pro ve AI Kalibrasyon özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.
Bir woofer ve çift tweeter içerir.
LG Sound Suite’ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak resmi kılavuzlar.
Dolby Atmos FlexConnect’ten yapay zekâ destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS’ler.
H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir çift M5 hoparlör ve W7 woofer’dan oluşan LG Sound Suite ev sinema hoparlör seti.
Tüm Özellikler
BOYUT (GXYXD)
Ana
410 x 415 x 194 mm
Kutu Boyutu
485 x 540 x 278 mm
AKSESUAR
Garanti belgesi
Evet
Açık Kaynak
Evet
Güç Kablosu
Evet
QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)
Evet
AĞIRLIK
Ana
8,8 kg
Bürüt Ağırllık
12,3 kg
GÜÇ
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
0.5 W ↓
Güç Tüketimi (Ana)
45 W
BAĞLANABILIRLIK
Wi-Fi
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
Dolby Atmos FlexConnect
Evet
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Evet
GENEL
Frekans Tepkisi
as low as 25.9 Hz
Hoparlör Sayısı
1 EA
Çıkış Gücü
220 W
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
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