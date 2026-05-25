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LG Sound Suite H7 | 9.1.6 Uzamsal Ses Deneyimi |All-in-one | Dolby Atmos FlexConnect
H7 Soundbar
TechRadar - Best of CES 2026
"Sesi harika ve yerleştirme özgürlüğü oyunun kurallarını değiştiriyor." (01/2026)
Sound Suite System
T3 - CES 2026
"…Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturmanız için tasarlanmış." (01/2026)
Serinin AI ile ayarlanmış merkezi — LG Sound Suite H7
H7, LG Sound Suite serisinin merkezinde yer alan premium bar tipi bir hoparlördür. Dünyanın Dolby Atmos FlexConnect ile çalışan ilk soundbar ses sistemi olarak, esnek kurulum ve genişletme seçenekleriyle birlikte mekânsal optimizasyonu destekler. Nöral motor tabanlı Alpha 11 işlemciden güç alan H7, ses bileşenlerini ve kanalları hassas şekilde analiz ederken, Peerless tam aralıklı sürücüler, woofer’lar ve pasif radyatörler zengin netlik ve derin, etkileyici bas sunar.
1) Oturma odasına yerleştirilmiş LG Sound Suite, etkileyici bir ev ses sistemi için esnek hoparlör konumlandırmasını gösterir 2) Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemlerini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar 3) AI Ses Pro+ teknolojisini temsil edecek şekilde parlayan 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci yakın plan görüntüsü
*M5, DAFC özelliğini kullanmak için iki veya daha fazla ünitenin bağlanmasını gerektirir.
*W7 bir DAFC grubuna atanabilir ancak DAFC modunda çalışmaz.
*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.
Dolby Atmos FlexConnect
Nereye yerleştirirseniz yerleştirin, Dolby deneyimini her yerde yaşayı
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, ister serbestçe yerleştirilmiş ister yeni eklenmiş olsun her hoparlörün konumunu akıllıca algılar ve tüm alanınızda zengin, etkileyici bir ses sunmak için ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.
*M5, DAFC özelliğini kullanmak için iki veya daha fazla ünitenin bağlanmasını gerektirir.
*W7 bir DAFC grubuna atanabilir ancak DAFC modunda çalışmaz.
*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
Sound Follow™
Yapay zekâ destekli Sound Follow, hareket ettiğiniz her yerde sesi optimize eder
Her hareketinizde hoparlörünüzü yeniden konumlandırmanıza gerek yok. H7’nin Sound Follow teknolojisi yalnızca bulunduğunuz alanı değil, aynı zamanda o alan içindeki konumunuzu ve hareketinizi de analiz ederek nerede olursanız olun optimum ses deneyimi sağlar.
*UWB destekli akıllı telefonlarda desteklenir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
*Sound Follow özelliği Ocak 2026’dan itibaren kullanılabilir olacaktır.
*Sound Follow, H7’de desteklenir ve yalnızca aktif bir DAFC bağlantısı altında çalışır. DAFC için en az iki M5 hoparlörün veya bir M7 hoparlörün bağlı olması gerekir.
Sesin her detayı, H7’nin AI teknolojisiyle mükemmelleştirildi
3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
LG’nin amiral gemisi OLED TV’lerinin arkasındaki inovasyondan güç alan bu gelişmiş nöral motor, her türü ve sesi gerçek zamanlı olarak analiz eder; gelişmiş nesne tabanlı işleme sayesinde sesi Konuşma, Müzik ve Efekt olarak ayırır. Ardından her bir unsur, derin öğrenme optimizasyonuyla yeniden düzenlenir; sesler olağanüstü netlikle, müzik ise etkileyici bir derinlikle ortaya çıkar. Canlı hissettiren bir ses deneyimine kendinizi bırakın.
Gelişmiş AI ses işleme teknolojisini temsil eden, parlayan 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci yakın plan görüntüsü
AI Ses Pro+
AI nesne ayırma teknolojisi, net vokaller ve berrak ses için sesleri yeniden düzenler
3.Nesil alfa 11 AI İşlemci’nin nöral motorundan güç alan Clear Voice Pro+ özellikli AI Upmix, derin öğrenme tabanlı ses işleme uygulayarak konuşma, müzik ve efektleri hassasiyetle ayırır ve yeniden düzenler. Nesne ayırma ve tür tanımayı birleştirerek vokal netliğini artırır ve mekânsal derinliği genişletir — canlı, dengeli ve akıllı biçimde saran bir ses deneyimi sunar.
TV altında konumlanan LG Sound Suite H7 Soundbar’dan yukarı, ileri ve yanlara doğru yayılan katmanlı ses dalgaları, 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci tarafından gerçekleştirilen AI Upmix özelliğini gösterir.
*9.1.6 kanala yükseltme (upmix) yalnızca Dolby Atmos içeriklerde kullanılabilir.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
Alanınıza özel ses için Oda Kalibrasyonu Pro
Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı mekâna göre ayarlanır. Bu sayede odanın her noktasında doğal hissettiren, net ve dengeli bir ses deneyimi sunulur.
LG Sound Suite H7 soundbar’dan eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarıyla bir oturma odasının üstten görünümü, Oda Kalibrasyonu özelliğini gösterir.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
Dolby Atmos
Dolby Atmos’u tam kapsamıyla deneyimleyin
H7, ek hoparlöre ihtiyaç duymadan tek başına tam Dolby Atmos sesi sunar. Tek bir cihazdan alanınızı dolduran net ve çok boyutlu bir ses deneyimi yaşayın.
TV için Dolby Atmos FlexConnect destekli surround ses sistemine sahip LG Sound Suite soundbar’dan yayılan kavisli ses dalgalarıyla bir oturma odası
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
Peerless Üniteler
Peerless mirasından ilham alan güçlü bas
Sound Suite H7, Peerless’a ait sekiz tam aralıklı hoparlör ünitesiyle donatılmıştır. Ön, yan ve üst kısımlara stratejik olarak konumlandırılan bu üniteler, alanınızın her köşesini zengin ve etkileyici sesle doldurur. Dört dahili woofer ve sekiz pasif radyatör birlikte çalışarak güçlü bas ve dinamik ses katmanları sunar.
Peerless dahili üniteleriyle güçlü bas ve geniş bir ses sahnesi sunan LG Sound Suite H7 soundbar
Etkileyiciliğin ötesine geçin — 13.1.7’ye kadar
Dolby Atmos FlexConnect’i en üst seviyede deneyimlemek için H7’yi M7, M5 ve W7 ile eşleştirin ve sinematik, her yönden saran bir sesin keyfini çıkarın. H7 tek başına 9.1.6 mekânsal ses sunarken, genişletilmiş kurulum nefes kesici 13.1.7 kanallı bir ses sahnesinin kapılarını aralar.
Dolby Atmos ev sinema sistemi oluşturmak için titreşimli ses dalgaları yayan LG Sound Suite hoparlörler, soundbar ve woofer ile bir oturma odası
*9.1.6 mekânsal ses yalnızca Dolby Atmos içerik oynatıldığında etkinleştirilir.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
LG ThinQ uygulamasıyla kolay DAFC kurulumu ve ayarlama
Mükemmel surround ses elde etmek için LG ThinQ uygulamasını kullanarak hoparlör yerleşiminizi kolayca yapılandırın ve değiştirin. Uygulama, optimum senkronizasyonu sağlamak için konumları istediğiniz zaman ayarlamanıza olanak tanır. Değişen yaşam alanınıza uyum sağlayan esnek ve profesyonel düzeyde bir Dolby Atmos ortamının keyfini çıkarın.
Sound Follow etkinleştirme ile kişiselleştirilmiş ses hassasiyeti
LG ThinQ uygulamasında Sound Follow’u etkinleştirerek sesin “sweet spot” noktasını akıllı telefonunuzun konumuna sabitleyin. Sistem hareketinizi otomatik olarak takip ederek ses sahnesini yeniden merkezler. Oda boyunca sizi kusursuz şekilde takip eden, size özel bir dinleme deneyimi yaşayın.
Oda Kalibrasyonu Pro ile zahmetsiz profesyonel akustik
LG ThinQ uygulaması üzerinden Oda Kalibrasyonu Pro’yu çalıştırarak stüdyo kalitesinde ses elde edin. AI destekli süreç, odanızın benzersiz akustiğini ve mobilya yerleşimini analiz ederek her ses detayını ince ayarlar. Bu hızlı kalibrasyon, yaşam alanınıza özel olarak optimize edilmiş, mükemmel dengeli ve distorsiyonsuz bir ses sunar.
My Düğmesi
Tek dokunuşla anında, kesintisiz Spotify müziği
Favori Spotify çalma listenizi veya LG Radio+ kanalınızı LG ThinQ uygulamasında kaydedin. Wi-Fi üzerinden akış sayesinde My Düğmesi, 24-bit/96 kHz’e kadar yüksek kaliteli sesi anında çalar — uygulamayı açmanıza gerek yok, tek bir dokunuş yeterli.
Sol tarafta LG ThinQ uygulama ekranı, sağ tarafta Spotify uygulama ekranı; LG Sound Suite H7 üzerindeki My Düğmesi ile tek dokunuşta oynatımı vurguluyor.
*Spotify Connect, H7 üzerinde ilk oynatımın Spotify uygulaması üzerinden başlatılmasını gerektirir. My Düğmesi, en son çalınan çalma listesini geri çağırır ve oynatır.
*My Düğmesi özelliği uygulamada önceden kurulum gerektirir ve ses çözünürlüğü içeriğe bağlı olarak değişebilir.
Sezgisel ve zahmetsiz kontrol için akıllı OLED ekran
1,3 inç ön OLED ekran; cihaz durumu, modlar ve içerik detaylarını net bir şekilde gösterir. İzleme deneyiminizi bölmemek için otomatik olarak kararır veya kapanır; ihtiyaç duyduğunuzda ise anında erişim için açık kalır. Zahmetsiz etkileşim için tasarlanan bu ekran, H7’nin rafine ve minimalist formunu zarif bir akıllılıkla tamamlar.
İşlenmiş alüminyum detaylarla premium tasarım
H7’nin minimalist formu, derin siyah kumaş dokularla uyumlu, hassas işlenmiş alüminyum detaylara sahiptir. İnce aydınlatma ve dengeli hoparlör yerleşimi hem sesi hem de tasarımı üst seviyeye taşır; teknolojiyi ve zarafeti her mekâna kusursuz biçimde entegre eder.
1) Hafif açılı üstten görünümde siyah Sound Suite H7 soundbar, işlenmiş alüminyum detaylara sahip premium tasarımı vurgular 2) Siyah bir yüzey üzerinde LG Sound Suite H7 soundbar’ın üst detay görünümü, altından hafif turuncu bir ışık yayılır 3) Derin siyah kumaş dokularla tamamlanan hassas işlenmiş alüminyum detaylara sahip LG Sound Suite H7 soundbar’ın yan görünümü
*Images are simulated for illustrative purposes.
*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.
Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin
Farklı Sound Suite modellerini inceleyin ve kendi ses kurulumunuzu oluşturmaya başlamak için size en uygun seçeneği bulun.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
Powered by the advanced α11 Processor, the H7 Soundbar delivers a truly immersive experience with 12 speaker drivers and 8 passive radiators. Enjoy exceptional vocal clarity, deep bass, and cinematic depth in every scene. Create the perfect Sound Suite system around the H7 as the centerpiece of your sound system, adding the M7, M5, and W7 units piece by piece at your own pace.
M7
Experience expansive, premium sound, the M7 is powered by a larger subwoofer and three full-range drivers for richer, more immersive audio. Pair two M7 units to unlock Dolby Atmos, delivering spatial sound that fills bigger rooms. Expand your system effortlessly with Dolby Atmos FlexConnect, wirelessly pairing with your LG C5 or G5 TV and Sound Suite speakers for versatile placement.
M5
Experience clear, balanced sound, the M5 is powered by a subwoofer and dual tweeters for compact yet immersive audio. Pair two M5 units to unlock Dolby Atmos, delivering spatial sound that adapts beautifully to any room. Expand your system effortlessly with Dolby Atmos FlexConnect, wirelessly pairing with your LG C5 or G5 TV or Sound Suite speakers for flexible placement.
W7
Deepen your sound with the W7 wireless speaker, featuring a powerful 8” subwoofer for rich, room-filling bass. Set it vertically or horizontally to fit your space, and enjoy dynamic low-end that completes your immersive audio experience. Complement your Sound Suite system with the W7 to elevate your immersive sound experience.
LG Sound Suite’ten en iyi şekilde yararlanmanız için resmi rehberler
Dolby Atmos FlexConnect’ten AI destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS içerikleri.
Tüm Özellikler
ERIŞILEBILIRLIK
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
Evet
Aydınlatma
Evet
Dolby Atmos FlexConnect
Evet
Oda Kalibrasyonu Pro (Uygulama)
Evet
Soundbar Modu Kontrolü
Evet
Ses Takip Özelliği
Evet
WOW Arayüzü
Evet
WOW Orkestra
Evet
BOYUT (GXYXD)
Ana
1200 x 63 x 143 mm
Kutu Boyutu
1296 x 222 x 163 mm
AKSESUAR
Garanti belgesi
Evet
HDMI Kablosu
Evet
Açık Kaynak
Evet
Güç Kablosu
Evet
QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)
Evet
Uzaktan Kontrol
Evet
Duvara Monte Aparatı
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
Örnekleme
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
SES FORMATI
Dolby Atmos
Evet
Dolby Digital
Evet
AAC+
Evet
AAC
Evet
AĞIRLIK
Ana
7,7 kg
Bürüt Ağırllık
11,0 kg
GÜÇ
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
0.5 W ↓
Güç Tüketimi (Ana)
80 W
BAĞLANABILIRLIK
USB-A Girişi
Evet
AirPlay 3
Evet
Wi-Fi
Evet
Spotify Bağlantısı
Evet
HDMI Çıkışı
1
Bluetooth Sürümü
5.4
GENEL
Çıkış Gücü
500 W
Hoparlör Sayısı
12 EA
HDMI DESTEKLI
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
Evet
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)
Evet
HDMI Sürümü
2.1
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
SES EFEKTI
Yapay Zeka Upmix
Evet
Bas Güçlendirme
Evet
Özelleştirilmiş Ekolayzır
Evet
Standart
Evet
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