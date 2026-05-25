LG Sound Suite H7 | 9.1.6 Uzamsal Ses Deneyimi |All-in-one | Dolby Atmos FlexConnect

LG’nin amiral gemisi OLED TV’lerinin arkasındaki inovasyondan güç alan bu gelişmiş nöral motor, her türü ve sesi gerçek zamanlı olarak analiz eder; gelişmiş nesne tabanlı işleme sayesinde sesi Konuşma, Müzik ve Efekt olarak ayırır. Ardından her bir unsur, derin öğrenme optimizasyonuyla yeniden düzenlenir; sesler olağanüstü netlikle, müzik ise etkileyici bir derinlikle ortaya çıkar. Canlı hissettiren bir ses deneyimine kendinizi bırakın.