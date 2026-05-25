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LG Sound Suite H7 | 9.1.6 Uzamsal Ses Deneyimi |All-in-one | Dolby Atmos FlexConnect

LG Sound Suite H7 | 9.1.6 Uzamsal Ses Deneyimi |All-in-one | Dolby Atmos FlexConnect

H7
Front view of LG Sound Suite H7 | 9.1.6 Uzamsal Ses Deneyimi |All-in-one | Dolby Atmos FlexConnect H7
OLED close-up
top view
logo close-up
front view from the top
rear view
ports close-up
lighting close-up
side view from left
side view from the bottom
internal units
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: AI-powered Sound Follow optimizes sound around you
USP card: Flexible placement, intelligently optimized sound
USP card: AI Sound Pro+
Front view of LG Sound Suite H7 | 9.1.6 Uzamsal Ses Deneyimi |All-in-one | Dolby Atmos FlexConnect H7
OLED close-up
top view
logo close-up
front view from the top
rear view
ports close-up
lighting close-up
side view from left
side view from the bottom
internal units
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: AI-powered Sound Follow optimizes sound around you
USP card: Flexible placement, intelligently optimized sound
USP card: AI Sound Pro+

Temel Özellikler

  • Esnek Hoparlör Konumlandırma
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Ses Pro+
  • Ses Takibi
Daha fazla
TechRadar Best of CES 2026 ödül logosu

H7 Soundbar

TechRadar - Best of CES 2026

"Sesi harika ve yerleştirme özgürlüğü oyunun kurallarını değiştiriyor." (01/2026)

T3 - CES 2026 award logo

Sound Suite System

T3 - CES 2026

"…Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturmanız için tasarlanmış." (01/2026)

LG Sound Suite H7 soundbar, ince ve şık siyah tasarımıyla bir yüzey üzerinde spot ışığı altında sergileniyor

LG Sound Suite H7 soundbar, ince ve şık siyah tasarımıyla bir yüzey üzerinde spot ışığı altında sergileniyor

Serinin AI ile ayarlanmış merkezi — LG Sound Suite H7

H7, LG Sound Suite serisinin merkezinde yer alan premium bar tipi bir hoparlördür. Dünyanın Dolby Atmos FlexConnect ile çalışan ilk soundbar ses sistemi olarak, esnek kurulum ve genişletme seçenekleriyle birlikte mekânsal optimizasyonu destekler. Nöral motor tabanlı Alpha 11 işlemciden güç alan H7, ses bileşenlerini ve kanalları hassas şekilde analiz ederken, Peerless tam aralıklı sürücüler, woofer’lar ve pasif radyatörler zengin netlik ve derin, etkileyici bas sunar.

Daha fazla bilgi edinin

1) Oturma odasına yerleştirilmiş LG Sound Suite, etkileyici bir ev ses sistemi için esnek hoparlör konumlandırmasını gösterir 2) Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemlerini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar 3) AI Ses Pro+ teknolojisini temsil edecek şekilde parlayan 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci yakın plan görüntüsü

*M5, DAFC özelliğini kullanmak için iki veya daha fazla ünitenin bağlanmasını gerektirir.

*W7 bir DAFC grubuna atanabilir ancak DAFC modunda çalışmaz.

*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.

Dolby Atmos FlexConnect

Nereye yerleştirirseniz yerleştirin, Dolby deneyimini her yerde yaşayı

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, ister serbestçe yerleştirilmiş ister yeni eklenmiş olsun her hoparlörün konumunu akıllıca algılar ve tüm alanınızda zengin, etkileyici bir ses sunmak için ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize eder.

*M5, DAFC özelliğini kullanmak için iki veya daha fazla ünitenin bağlanmasını gerektirir.

*W7 bir DAFC grubuna atanabilir ancak DAFC modunda çalışmaz.

*Görseller yalnızca temsil amaçlıdır. Güç kabloları gösterilmeyebilir. Gerçek ürün görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Sound Follow™

Yapay zekâ destekli Sound Follow, hareket ettiğiniz her yerde sesi optimize eder

Her hareketinizde hoparlörünüzü yeniden konumlandırmanıza gerek yok. H7’nin Sound Follow teknolojisi yalnızca bulunduğunuz alanı değil, aynı zamanda o alan içindeki konumunuzu ve hareketinizi de analiz ederek nerede olursanız olun optimum ses deneyimi sağlar.

*UWB destekli akıllı telefonlarda desteklenir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

*Sound Follow özelliği Ocak 2026’dan itibaren kullanılabilir olacaktır.

*Sound Follow, H7’de desteklenir ve yalnızca aktif bir DAFC bağlantısı altında çalışır. DAFC için en az iki M5 hoparlörün veya bir M7 hoparlörün bağlı olması gerekir.

Sesin her detayı, H7’nin AI teknolojisiyle mükemmelleştirildi

3.Nesil alfa 11 AI İşlemci

LG’nin amiral gemisi OLED TV’lerinin arkasındaki inovasyondan güç alan bu gelişmiş nöral motor, her türü ve sesi gerçek zamanlı olarak analiz eder; gelişmiş nesne tabanlı işleme sayesinde sesi Konuşma, Müzik ve Efekt olarak ayırır. Ardından her bir unsur, derin öğrenme optimizasyonuyla yeniden düzenlenir; sesler olağanüstü netlikle, müzik ise etkileyici bir derinlikle ortaya çıkar. Canlı hissettiren bir ses deneyimine kendinizi bırakın.

Gelişmiş AI ses işleme teknolojisini temsil eden, parlayan 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci yakın plan görüntüsü

AI Ses Pro+

AI nesne ayırma teknolojisi, net vokaller ve berrak ses için sesleri yeniden düzenler

3.Nesil alfa 11 AI İşlemci’nin nöral motorundan güç alan Clear Voice Pro+ özellikli AI Upmix, derin öğrenme tabanlı ses işleme uygulayarak konuşma, müzik ve efektleri hassasiyetle ayırır ve yeniden düzenler. Nesne ayırma ve tür tanımayı birleştirerek vokal netliğini artırır ve mekânsal derinliği genişletir — canlı, dengeli ve akıllı biçimde saran bir ses deneyimi sunar.

TV altında konumlanan LG Sound Suite H7 Soundbar’dan yukarı, ileri ve yanlara doğru yayılan katmanlı ses dalgaları, 3.Nesil alfa 11 AI İşlemci tarafından gerçekleştirilen AI Upmix özelliğini gösterir.

*9.1.6 kanala yükseltme (upmix) yalnızca Dolby Atmos içeriklerde kullanılabilir.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

Alanınıza özel ses için Oda Kalibrasyonu Pro

Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı mekâna göre ayarlanır. Bu sayede odanın her noktasında doğal hissettiren, net ve dengeli bir ses deneyimi sunulur.

LG Sound Suite H7 soundbar’dan eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarıyla bir oturma odasının üstten görünümü, Oda Kalibrasyonu özelliğini gösterir.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

Dolby Atmos

Dolby Atmos’u tam kapsamıyla deneyimleyin

H7, ek hoparlöre ihtiyaç duymadan tek başına tam Dolby Atmos sesi sunar. Tek bir cihazdan alanınızı dolduran net ve çok boyutlu bir ses deneyimi yaşayın.

TV için Dolby Atmos FlexConnect destekli surround ses sistemine sahip LG Sound Suite soundbar’dan yayılan kavisli ses dalgalarıyla bir oturma odası

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

Peerless Üniteler

Peerless mirasından ilham alan güçlü bas

Sound Suite H7, Peerless’a ait sekiz tam aralıklı hoparlör ünitesiyle donatılmıştır. Ön, yan ve üst kısımlara stratejik olarak konumlandırılan bu üniteler, alanınızın her köşesini zengin ve etkileyici sesle doldurur. Dört dahili woofer ve sekiz pasif radyatör birlikte çalışarak güçlü bas ve dinamik ses katmanları sunar.

Peerless dahili üniteleriyle güçlü bas ve geniş bir ses sahnesi sunan LG Sound Suite H7 soundbar

Etkileyiciliğin ötesine geçin — 13.1.7’ye kadar

Dolby Atmos FlexConnect’i en üst seviyede deneyimlemek için H7’yi M7, M5 ve W7 ile eşleştirin ve sinematik, her yönden saran bir sesin keyfini çıkarın. H7 tek başına 9.1.6 mekânsal ses sunarken, genişletilmiş kurulum nefes kesici 13.1.7 kanallı bir ses sahnesinin kapılarını aralar.

Dolby Atmos ev sinema sistemi oluşturmak için titreşimli ses dalgaları yayan LG Sound Suite hoparlörler, soundbar ve woofer ile bir oturma odası

*9.1.6 mekânsal ses yalnızca Dolby Atmos içerik oynatıldığında etkinleştirilir.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

LG Sound Suite’i kolayca kontrol etmeyi gösteren, LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan kişi

LG Sound Suite’i kolayca kontrol etmeyi gösteren, LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan kişi

LG ThinQ

LG ThinQ uygulaması ile kişiselleştirilmiş ses kontrolü

Ses seviyesi ve bağlantı gibi çeşitli Sound Suite özelliklerini kontrol etmek için LG ThinQ uygulamasını indirin. Ayrıca Sound Suite ürünleri arasında DAFC kurulumunu yapabilir ve yönetebilirsiniz — hepsi tek bir yerde, doğrudan uygulama üzerinden.

LG ThinQ uygulamasıyla kolay DAFC kurulumu ve ayarlama

Mükemmel surround ses elde etmek için LG ThinQ uygulamasını kullanarak hoparlör yerleşiminizi kolayca yapılandırın ve değiştirin. Uygulama, optimum senkronizasyonu sağlamak için konumları istediğiniz zaman ayarlamanıza olanak tanır. Değişen yaşam alanınıza uyum sağlayan esnek ve profesyonel düzeyde bir Dolby Atmos ortamının keyfini çıkarın.

Sound Follow etkinleştirme ile kişiselleştirilmiş ses hassasiyeti

LG ThinQ uygulamasında Sound Follow’u etkinleştirerek sesin “sweet spot” noktasını akıllı telefonunuzun konumuna sabitleyin. Sistem hareketinizi otomatik olarak takip ederek ses sahnesini yeniden merkezler. Oda boyunca sizi kusursuz şekilde takip eden, size özel bir dinleme deneyimi yaşayın.

Oda Kalibrasyonu Pro ile zahmetsiz profesyonel akustik

LG ThinQ uygulaması üzerinden Oda Kalibrasyonu Pro’yu çalıştırarak stüdyo kalitesinde ses elde edin. AI destekli süreç, odanızın benzersiz akustiğini ve mobilya yerleşimini analiz ederek her ses detayını ince ayarlar. Bu hızlı kalibrasyon, yaşam alanınıza özel olarak optimize edilmiş, mükemmel dengeli ve distorsiyonsuz bir ses sunar.

My Düğmesi

Tek dokunuşla anında, kesintisiz Spotify müziği

Favori Spotify çalma listenizi veya LG Radio+ kanalınızı LG ThinQ uygulamasında kaydedin. Wi-Fi üzerinden akış sayesinde My Düğmesi, 24-bit/96 kHz’e kadar yüksek kaliteli sesi anında çalar — uygulamayı açmanıza gerek yok, tek bir dokunuş yeterli.

Sol tarafta LG ThinQ uygulama ekranı, sağ tarafta Spotify uygulama ekranı; LG Sound Suite H7 üzerindeki My Düğmesi ile tek dokunuşta oynatımı vurguluyor.

*Spotify Connect, H7 üzerinde ilk oynatımın Spotify uygulaması üzerinden başlatılmasını gerektirir. My Düğmesi, en son çalınan çalma listesini geri çağırır ve oynatır.

*My Düğmesi özelliği uygulamada önceden kurulum gerektirir ve ses çözünürlüğü içeriğe bağlı olarak değişebilir.

Sezgisel ve zahmetsiz kontrol için akıllı OLED ekran

1,3 inç ön OLED ekran; cihaz durumu, modlar ve içerik detaylarını net bir şekilde gösterir. İzleme deneyiminizi bölmemek için otomatik olarak kararır veya kapanır; ihtiyaç duyduğunuzda ise anında erişim için açık kalır. Zahmetsiz etkileşim için tasarlanan bu ekran, H7’nin rafine ve minimalist formunu zarif bir akıllılıkla tamamlar.

İşlenmiş alüminyum detaylarla premium tasarım

H7’nin minimalist formu, derin siyah kumaş dokularla uyumlu, hassas işlenmiş alüminyum detaylara sahiptir. İnce aydınlatma ve dengeli hoparlör yerleşimi hem sesi hem de tasarımı üst seviyeye taşır; teknolojiyi ve zarafeti her mekâna kusursuz biçimde entegre eder.

1) Hafif açılı üstten görünümde siyah Sound Suite H7 soundbar, işlenmiş alüminyum detaylara sahip premium tasarımı vurgular 2) Siyah bir yüzey üzerinde LG Sound Suite H7 soundbar’ın üst detay görünümü, altından hafif turuncu bir ışık yayılır 3) Derin siyah kumaş dokularla tamamlanan hassas işlenmiş alüminyum detaylara sahip LG Sound Suite H7 soundbar’ın yan görünümü

*Images are simulated for illustrative purposes.

Bir video, Sound Suite’in farklı kombinasyonlar için serbestçe konumlandırılabildiğini gösterir.

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

İdeal kombinasyonunuzu tasarlayın

Tarzınıza ve tercihlerinize uygun bir konfigürasyon oluşturmak için H7, M7, M5 ve W7 arasından seçim yapın. Nasıl yerleştirirseniz yerleştirin, Sound Suite sesi sizin için otomatik olarak optimize eder.

*Sahneler temsil amaçlı olarak simüle edilmiştir. Gerçek deneyim kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile zengin bir TV surround ses sistemi sunar

*W7’nin Mart 2026’dan sonra piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin

Farklı Sound Suite modellerini inceleyin ve kendi ses kurulumunuzu oluşturmaya başlamak için size en uygun seçeneği bulun.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7

    Powered by the advanced α11 Processor, the H7 Soundbar delivers a truly immersive experience with 12 speaker drivers and 8 passive radiators. Enjoy exceptional vocal clarity, deep bass, and cinematic depth in every scene. Create the perfect Sound Suite system around the H7 as the centerpiece of your sound system, adding the M7, M5, and W7 units piece by piece at your own pace.

    Daha fazla bilgi edinin

  2. M7

    Experience expansive, premium sound, the M7 is powered by a larger subwoofer and three full-range drivers for richer, more immersive audio. Pair two M7 units to unlock Dolby Atmos, delivering spatial sound that fills bigger rooms. Expand your system effortlessly with Dolby Atmos FlexConnect, wirelessly pairing with your LG C5 or G5 TV and Sound Suite speakers for versatile placement.

    Daha fazla bilgi edinin

  3. M5

    Experience clear, balanced sound, the M5 is powered by a subwoofer and dual tweeters for compact yet immersive audio. Pair two M5 units to unlock Dolby Atmos, delivering spatial sound that adapts beautifully to any room. Expand your system effortlessly with Dolby Atmos FlexConnect, wirelessly pairing with your LG C5 or G5 TV or Sound Suite speakers for flexible placement.

    Daha fazla bilgi edinin

  4. W7

    Deepen your sound with the W7 wireless speaker, featuring a powerful 8” subwoofer for rich, room-filling bass. Set it vertically or horizontally to fit your space, and enjoy dynamic low-end that completes your immersive audio experience. Complement your Sound Suite system with the W7 to elevate your immersive sound experience.

    Daha fazla bilgi edinin

LG Sound Suite’ten en iyi şekilde yararlanmanız için resmi rehberler

Dolby Atmos FlexConnect’ten AI destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS içerikleri.

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Tüm Özellikler

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • Aydınlatma

    Evet

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Evet

  • Oda Kalibrasyonu Pro (Uygulama)

    Evet

  • Soundbar Modu Kontrolü

    Evet

  • Ses Takip Özelliği

    Evet

  • WOW Arayüzü

    Evet

  • WOW Orkestra

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    1200 x 63 x 143 mm

  • Kutu Boyutu

    1296 x 222 x 163 mm

AKSESUAR

  • Garanti belgesi

    Evet

  • HDMI Kablosu

    Evet

  • Açık Kaynak

    Evet

  • Güç Kablosu

    Evet

  • QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    Evet

  • Uzaktan Kontrol

    Evet

  • Duvara Monte Aparatı

    Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Örnekleme

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

SES FORMATI

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • AAC+

    Evet

  • AAC

    Evet

AĞIRLIK

  • Ana

    7,7 kg

  • Bürüt Ağırllık

    11,0 kg

GÜÇ

  • Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi (Ana)

    80 W

BAĞLANABILIRLIK

  • USB-A Girişi

    Evet

  • AirPlay 3

    Evet

  • Wi-Fi

    Evet

  • Spotify Bağlantısı

    Evet

  • HDMI Çıkışı

    1

  • Bluetooth Sürümü

    5.4

GENEL

  • Çıkış Gücü

    500 W

  • Hoparlör Sayısı

    12 EA

HDMI DESTEKLI

  • Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

    Evet

  • Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

    Evet

  • HDMI Sürümü

    2.1

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

SES EFEKTI

  • Yapay Zeka Upmix

    Evet

  • Bas Güçlendirme

    Evet

  • Özelleştirilmiş Ekolayzır

    Evet

  • Standart

    Evet

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