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LG Sound Suite M7 | 2.1.1 Kanal Uzamsal Ses Genişletme| Dolby Atmos FlexConnect
Sound Suite Sistemi
T3 - CES 2026
“…Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturmanız için tasarlandı.” (01/2026)
Esnek genişleme seçenekleriyle çok yönlü performans — LG Sound Suite M7
M7, LG Sound Suite ailesinin premium hoparlörüdür ve serinin temel güçlü yönlerini bir araya getirir — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ile mekâna göre ses optimizasyonu, Ses Takibi teknolojisi ve esnek konumlandırma ile genişletme imkânı. AI Ses Pro ile güçlendirilen sistem, bulunduğu ortama akıllıca uyum sağlayarak zengin ve çok boyutlu Dolby Atmos sesi sunar — tüm bunlar farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan şık ve çok yönlü bir tasarımda sunulur.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
"*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.
*M5’te DAFC özelliğinin kullanılabilmesi için iki veya daha fazla ünite bağlantısı gerekir.
*Görseller temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.
*Ses Takibi, H7’de desteklenir ve yalnızca aktif bir DAFC bağlantısı altında çalışır. DAFC için en az iki M5 hoparlör veya bir M7 hoparlör bağlı olmalıdır."
Dolby Atmos FlexConnect
Dilediğiniz yere yerleştirin, Dolby deneyimini her yerde yaşayın
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, hoparlörlerin serbestçe yerleştirilmiş ya da sonradan eklenmiş olmasına bakmaksızın konumlarını akıllıca algılar ve ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek tüm alanınıza yayılan zengin ve sürükleyici bir ses deneyimi sunar.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
"*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.
*M5’te özelliğin kullanılabilmesi için iki veya daha fazla ünite bağlantısı gerekir.
*Görseller temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.
*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır."
Peerless mirası ve Dolby Atmos teknolojisiyle güçlendirilmiş sürükleyici ses deneyimi
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Peerless Üniteler
Peerless mirasından ilham alan uzamsal ses deneyimi, öne ve yukarı ateşleyen hoparlörlerle güçlendirilmiştir
Zengin ve kristal netliğinde stereo ses, 1,5 inç full‑range sürücüler ve bir woofer içeren ön hoparlör dizisinden gelir. Tavandan yansıyan yukarı ateşlemeli sürücü ile birleştiğinde, önden ve tavandan gelen seslerle odanıza yayılan sürükleyici 3D ses deneyimi oluşturur.
Uzamsal ses ve öne ile yukarı ateşlemeli Peerless hoparlör dizileri sayesinde her yönden sürükleyici 3D ses sunan LG Sound Suite M7 hoparlör
Dolby Atmos
Dolby Atmos’u tam kapsamlı şekilde deneyimleyin
M7, ek hoparlöre ihtiyaç duymadan tek başına tam Dolby Atmos sesi sunar. Tek bir cihazdan alanınızı dolduran net ve çok boyutlu ses deneyimi yaşayın.
*Sahneler temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre farklılık gösterebilir.
AI Ses Pro
Optimize edilmiş ses performansı için gerçek zamanlı tür algılama
Tercihinize göre ritim, melodi veya vokal odaklı modları manuel olarak seçin ya da en uygun modu AI’ın sizin için belirlemesine izin verin. AI, sesi analiz eder ve türüne göre ayarlar.
Mekânınıza özel ses için Oda Kalibrasyonu Pro
Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı mekâna göre ayarlanır. Böylece odanın her noktasında doğal hissedilen, net ve dengeli bir ses elde edilir.
Hoparlör ve soundbar arasında eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarıyla Oda Kalibrasyonu'nu gösteren, üstten görünüm bir oturma odası
*Sahneler temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre farklılık gösterebilir.
Çok yönlü kullanım
Kişisel dinleme için bağımsız hoparlör olarak kullanın, sürükleyici bir ev sinema sistemi için TV’nize bağlayın veya zengin surround ses için diğer hoparlörlerle eşleştirin — tek bir cihazla gerçek anlamda çok yönlü kullanım.
"1) Akıllı telefonun yanında bağımsız hoparlör olarak kullanılan LG Sound Suite M7 2) Akıllı telefon yanında stereo kullanım için konumlandırılmış bir çift LG Sound Suite M7 hoparlör 3) Genişletilmiş surround ses için H7 soundbar ile eşleştirilmiş LG Sound Suite M7 hoparlör 4) Sürükleyici ev ses deneyimini artırmak için TV’ye bağlanmış LG Sound Suite M7 hoparlörler"
My Düğmesi
Tek dokunuşla anında, kesintisiz Spotify müziği
Favori Spotify veya LG Radio+ kanalınızı LG ThinQ uygulamasına kaydedin. Wi‑Fi streaming ile My Button, 24‑bit/96 kHz’e kadar yüksek kaliteli sesi anında çalar — uygulama açmadan, tek dokunuşla.
Solda LG ThinQ uygulama ekranı, sağda Spotify uygulama ekranı; LG Sound Suite H7 üzerindeki My Button ile tek dokunuşla oynatımı vurgular
*My Düğmesi özelliği uygulama üzerinden ön kurulum gerektirir ve ses çözünürlüğü içeriğe bağlı olarak değişebilir.
Wİ-Fİ Yayınlama
Google Cast ve Apple AirPlay 2 destekli akıllı Wi‑Fi Yayınlama
Platformlar arası kolay kontrol ve tutarlı, yüksek kaliteli sesle Wi‑Fi üzerinden kesintisiz yayın yapın.
Apple AirPlay 2 ve Google Cast destekli, kolay Wi‑Fi içerik aktarımı sağlayan LG Sound Suite hoparlör
Oda Kalibrasyonu Pro ile profesyonel akustik artık çok kolay
LG ThinQ uygulaması üzerinden Oda Kalibrasyonu Pro’yu çalıştırarak stüdyo kalitesinde sese ulaşın. AI destekli süreç, odanızın benzersiz akustiğini ve mobilya yerleşimini analiz ederek her ses detayını hassas şekilde ayarlar. Bu hızlı kalibrasyon, yaşam alanınıza özel, mükemmel dengelenmiş ve distorsiyonsuz bir ses sunar.
LG ThinQ uygulamasıyla zahmetsiz Stereo Mod eşleştirme
Güçlü bir çift ses kurulumu için LG ThinQ uygulaması üzerinden iki M7 veya M5 hoparlörü hızlıca eşleştirin. Uygulama, yakındaki hoparlörleri otomatik olarak bularak müzikleriniz için daha geniş ve daha sürükleyici bir ses sahnesi oluşturur.
"*Sahneler temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre farklılık gösterebilir.
*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır."
TV’nin her iki yanında Sound Suite hoparlörlerin yer aldığı ve tam Dolby Atmos için odaya yayılan ses dalgalarıyla gösterilen LG tam ev sinema sistemi
*DAFC is supported on select LG TV models. Support began with the LG OLED C and G series in 2025, and in 2026 expands to additional OLED and QNED models.
*Supported models include:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*DAFC availability may vary by region.
TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü
Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’ye bağlayın. Sürükleyici ve odayı dolduran bir ses deneyimi için DAFC destekli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirin.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI İşlemci
|X
|X
|X
|Ses Deneyimi
|Gerçek surround stereo ses
|Gerçek surround stereo ses
|Gerçek surround stereo ses
|Hoparlör birimi
|15 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
|14 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
|12 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
|Ürün Listesi
|M7 2 adet + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV Boyutu
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|55 inç ve üzeri
|Dolby Atmos FlexConnect
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
|Ses Takibi
|X
|X
|X
|Oda Kalibrasyonu Pro
|O
|O
|O
|Daha fazla bilgi edinin
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*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır.
TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile TV için zengin surround ses sistemi sunar
*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
|Ses Deneyimi
|4 hoparlörle tam 3D ses
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Deep 2-speaker immersion
|Basic immersion setup
|Hoparlör birimi
|29 hoparlör birimi
|21 hoparlör birimi
|19 hoparlör birimi
|20 hoparlör birimi
|18 hoparlör birimi
|13 hoparlör birimi
|Ürün Listesi
|H7 + M7 4 adet + W7
|H7 + M7 2 adet + W7
|H7 + M5 2 adet + W7
|H7 + M7 2 adet
|H7 + M5 2 adet
|H7 + W7
|TV Boyutu
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|65 inç ve üzeri
|Dolby Atmos FlexConnect
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Ses Takibi
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Oda Kalibrasyonu Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Daha fazla bilgi edinin
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|Daha fazla bilgi edinin
Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin
Farklı Sound Suite modellerini inceleyin ve kendi ses sisteminizi oluşturmaya başlamak için size en uygun seçeneği bulun.
H7
Sound Suite’in merkezi olan H7, Alfa 11 AI işlemciye sahip hepsi bir arada bir ses sistemidir.
4 subwoofer ve 8 pasif radyatör ile tasarlanmıştır.
M7
Sürükleyici netlik için tasarlanan M7, AI Sound Pro ve AI Calibration özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.
Bir woofer ve 3 full-range sürücü içerir.
M5
Kompakt ancak güçlü olan M5, AI Ses Pro ve AI Kalibrasyon özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.
Bir woofer ve çift tweeter içerir.
LG Sound Suite’tan en iyi şekilde yararlanmanız için resmi rehberler
Dolby Atmos FlexConnect’ten yapay zekâ destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS içerikleri.
H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir çift M5 hoparlör ve bir W7 woofer’dan oluşan LG Sound Suite ev sinema hoparlör seti.
Tüm Özellikler
ERIŞILEBILIRLIK
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
Evet
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Evet
Dolby Atmos FlexConnect
Evet
Aydınlatma
Evet
Oda Kalibrasyonu Pro (Uygulama)
Evet
Stereo Modu
Evet
BOYUT (GXYXD)
Ana
177 x 238 x 177 mm
Kutu Boyutu
236 x 324 x 230 mm
AKSESUAR
Garanti belgesi
Evet
Açık Kaynak
Evet
Güç Kablosu
Evet
QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)
Evet
GENEL
Kanal Sayısı
2.1.1
Çıkış Gücü
100 W
Hoparlör Sayısı
4 EA
SES EFEKTI
Net Ses Pro
Evet
Standart
Evet
Özelleştirilmiş Ekolayzır
Evet
Bas Güçlendirme
Evet
AI Sound Pro
Evet
Yukarıya Yönlendiren
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
Örnekleme
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
SES FORMATI
Dolby Atmos
Evet
FLAC
Evet
AAC
Evet
ALAC
Evet
SBC
Evet
LPCM
Evet
AĞIRLIK
Ana
2,8 kg
Bürüt Ağırllık
3,5 kg
BAĞLANABILIRLIK
Google Home ile çalışır
Evet
Wi-Fi
Evet
Spotify Bağlantısı
Evet
Google Cast
Evet
Bluetooth Sürümü
5.4
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
Evet
AirPlay 3
Evet
GÜÇ
Güç Tüketimi (Ana)
25 W
Bekleme Durumu Güç Tüketimi
0.3 W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
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