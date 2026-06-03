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LG Sound Suite M7 | 2.1.1 Kanal Uzamsal Ses Genişletme| Dolby Atmos FlexConnect

LG Sound Suite M7 | 2.1.1 Kanal Uzamsal Ses Genişletme| Dolby Atmos FlexConnect

M7
Front view of LG Sound Suite M7 | 2.1.1 Kanal Uzamsal Ses Genişletme| Dolby Atmos FlexConnect M7
rear view (design update implemented)
side view from left
front view from the top
top view
buttons close-up from the top
buttons close-up
rear view from the bottom (design update implemented)
side view with floor stand
bottom view with floor stand (design update implemented)
side view from right
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: Peerless Audio Heritage
USP card: AI Sound Pro
USP card: Versatil usage
Front view of LG Sound Suite M7 | 2.1.1 Kanal Uzamsal Ses Genişletme| Dolby Atmos FlexConnect M7
rear view (design update implemented)
side view from left
front view from the top
top view
buttons close-up from the top
buttons close-up
rear view from the bottom (design update implemented)
side view with floor stand
bottom view with floor stand (design update implemented)
side view from right
USP card: Dolby Atmos FlexConnect
USP card: Peerless Audio Heritage
USP card: AI Sound Pro
USP card: Versatil usage

Temel Özellikler

  • Esnek Hoparlör Konumlandırma
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Ses Pro
  • AI Oda Kalibrasyonu Pro
  • LG ThinQ
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T3 CES 2026 award logo

Sound Suite Sistemi

T3 - CES 2026

“…Sound Suite yaklaşımı, size en uygun sistemi oluşturmanız için tasarlandı.” (01/2026)

LG Sound Suite M7 kablosuz hoparlör, sürükleyici surround ses sistemleri için siyah dokulu tasarımı ve turuncu ışık detayıyla

Esnek genişleme seçenekleriyle çok yönlü performans — LG Sound Suite M7

M7, LG Sound Suite ailesinin premium hoparlörüdür ve serinin temel güçlü yönlerini bir araya getirir — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ile mekâna göre ses optimizasyonu, Ses Takibi teknolojisi ve esnek konumlandırma ile genişletme imkânı. AI Ses Pro ile güçlendirilen sistem, bulunduğu ortama akıllıca uyum sağlayarak zengin ve çok boyutlu Dolby Atmos sesi sunar — tüm bunlar farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan şık ve çok yönlü bir tasarımda sunulur.

Daha fazla bilgi edinin

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

"*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.

*M5’te DAFC özelliğinin kullanılabilmesi için iki veya daha fazla ünite bağlantısı gerekir.

*Görseller temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.

*Ses Takibi, H7’de desteklenir ve yalnızca aktif bir DAFC bağlantısı altında çalışır. DAFC için en az iki M5 hoparlör veya bir M7 hoparlör bağlı olmalıdır."

Dolby Atmos FlexConnect

Dilediğiniz yere yerleştirin, Dolby deneyimini her yerde yaşayın

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) teknolojisi, hoparlörlerin serbestçe yerleştirilmiş ya da sonradan eklenmiş olmasına bakmaksızın konumlarını akıllıca algılar ve ses sinyallerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek tüm alanınıza yayılan zengin ve sürükleyici bir ses deneyimi sunar.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Dolby Atmos FlexConnect teknolojisine sahip LG Sound Suite, surround ses sistemini optimize etmek için her hoparlörün konumunu algılar

"*Sound Suite M7/M5 üzerindeki Dolby Atmos FlexConnect yalnızca uyumlu bir TV’ye veya Sound Suite H7’ye bağlandığında kullanılabilir.

*M5’te özelliğin kullanılabilmesi için iki veya daha fazla ünite bağlantısı gerekir.

*Görseller temsilidir. Güç kabloları gösterilmeyebilir ve ürünün gerçek görünümü farklılık gösterebilir.

*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır."

Peerless mirası ve Dolby Atmos teknolojisiyle güçlendirilmiş sürükleyici ses deneyimi

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Peerless Üniteler

Peerless mirasından ilham alan uzamsal ses deneyimi, öne ve yukarı ateşleyen hoparlörlerle güçlendirilmiştir

Zengin ve kristal netliğinde stereo ses, 1,5 inç full‑range sürücüler ve bir woofer içeren ön hoparlör dizisinden gelir. Tavandan yansıyan yukarı ateşlemeli sürücü ile birleştiğinde, önden ve tavandan gelen seslerle odanıza yayılan sürükleyici 3D ses deneyimi oluşturur.

Uzamsal ses ve öne ile yukarı ateşlemeli Peerless hoparlör dizileri sayesinde her yönden sürükleyici 3D ses sunan LG Sound Suite M7 hoparlör

Dolby Atmos

Dolby Atmos’u tam kapsamlı şekilde deneyimleyin

M7, ek hoparlöre ihtiyaç duymadan tek başına tam Dolby Atmos sesi sunar. Tek bir cihazdan alanınızı dolduran net ve çok boyutlu ses deneyimi yaşayın.

*Sahneler temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre farklılık gösterebilir.

AI Ses Pro

Optimize edilmiş ses performansı için gerçek zamanlı tür algılama

Tercihinize göre ritim, melodi veya vokal odaklı modları manuel olarak seçin ya da en uygun modu AI’ın sizin için belirlemesine izin verin. AI, sesi analiz eder ve türüne göre ayarlar.

Mekânınıza özel ses için Oda Kalibrasyonu Pro

Odanızın akustik özellikleri ölçülerek ses çıkışı mekâna göre ayarlanır. Böylece odanın her noktasında doğal hissedilen, net ve dengeli bir ses elde edilir.

Hoparlör ve soundbar arasında eşit şekilde yayılan dairesel ses dalgalarıyla Oda Kalibrasyonu'nu gösteren, üstten görünüm bir oturma odası

*Sahneler temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre farklılık gösterebilir.

Çok yönlü kullanım

Kişisel dinleme için bağımsız hoparlör olarak kullanın, sürükleyici bir ev sinema sistemi için TV’nize bağlayın veya zengin surround ses için diğer hoparlörlerle eşleştirin — tek bir cihazla gerçek anlamda çok yönlü kullanım.

"1) Akıllı telefonun yanında bağımsız hoparlör olarak kullanılan LG Sound Suite M7 2) Akıllı telefon yanında stereo kullanım için konumlandırılmış bir çift LG Sound Suite M7 hoparlör 3) Genişletilmiş surround ses için H7 soundbar ile eşleştirilmiş LG Sound Suite M7 hoparlör 4) Sürükleyici ev ses deneyimini artırmak için TV’ye bağlanmış LG Sound Suite M7 hoparlörler"

Masa, komodin, TV ünitesi ve hoparlör standı gibi farklı ev ortamlarında konumlandırılmış LG Sound Suite M7 kablosuz hoparlör

Masa, komodin, TV ünitesi ve hoparlör standı gibi farklı ev ortamlarında konumlandırılmış LG Sound Suite M7 kablosuz hoparlör

My Düğmesi

Tek dokunuşla anında, kesintisiz Spotify müziği

Favori Spotify veya LG Radio+ kanalınızı LG ThinQ uygulamasına kaydedin. Wi‑Fi streaming ile My Button, 24‑bit/96 kHz’e kadar yüksek kaliteli sesi anında çalar — uygulama açmadan, tek dokunuşla.

Solda LG ThinQ uygulama ekranı, sağda Spotify uygulama ekranı; LG Sound Suite H7 üzerindeki My Button ile tek dokunuşla oynatımı vurgular

*My Düğmesi özelliği uygulama üzerinden ön kurulum gerektirir ve ses çözünürlüğü içeriğe bağlı olarak değişebilir.

Wİ-Fİ Yayınlama

Google Cast ve Apple AirPlay 2 destekli akıllı Wi‑Fi Yayınlama

Platformlar arası kolay kontrol ve tutarlı, yüksek kaliteli sesle Wi‑Fi üzerinden kesintisiz yayın yapın.

Apple AirPlay 2 ve Google Cast destekli, kolay Wi‑Fi içerik aktarımı sağlayan LG Sound Suite hoparlör

LG Sound Suite’in kolay kontrolünü gösteren, LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan kişi

LG Sound Suite’in kolay kontrolünü gösteren, LG ThinQ uygulaması açık bir akıllı telefon tutan kişi

LG ThinQ

LG ThinQ uygulamasıyla kişiselleştirilmiş ses kontrolü

DAFC, Sound Follow ve Oda Kalibrasyonu Pro ayarlarını ThinQ üzerinden yapın. Mekânınıza göre optimize edilmiş tamamen kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi yaşayın.

Oda Kalibrasyonu Pro ile profesyonel akustik artık çok kolay

LG ThinQ uygulaması üzerinden Oda Kalibrasyonu Pro’yu çalıştırarak stüdyo kalitesinde sese ulaşın. AI destekli süreç, odanızın benzersiz akustiğini ve mobilya yerleşimini analiz ederek her ses detayını hassas şekilde ayarlar. Bu hızlı kalibrasyon, yaşam alanınıza özel, mükemmel dengelenmiş ve distorsiyonsuz bir ses sunar.

LG ThinQ uygulamasıyla zahmetsiz Stereo Mod eşleştirme

Güçlü bir çift ses kurulumu için LG ThinQ uygulaması üzerinden iki M7 veya M5 hoparlörü hızlıca eşleştirin. Uygulama, yakındaki hoparlörleri otomatik olarak bularak müzikleriniz için daha geniş ve daha sürükleyici bir ses sahnesi oluşturur.

LG Sound Suite kablosuz hoparlörün sağlam tabanını ve stand bağlantısını vurgulayan alt görünüm

LG Sound Suite kablosuz hoparlörün sağlam tabanını ve stand bağlantısını vurgulayan alt görünüm

Zemin Standı

Temiz ve şık bir kurulum için tasarlandı

Hoparlörü zemin standı ile eşleştirerek yaşam alanınıza kusursuz şekilde entegre edin. Dahili kablo yönetimi sistemi, düzenli ve sade bir görünüm sağlar.

Bir videoda Sound Suite’in farklı kombinasyonlar için serbestçe konumlandırılabildiği gösterilmektedir.

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

İdeal kombinasyonunuzu tasarlayın

Tarzınıza ve tercihlerinize uygun bir konfigürasyon oluşturmak için H7, M7, M5 ve W7 arasından seçim yapın. Nasıl yerleştirirseniz yerleştirin, Sound Suite sesi sizin için otomatik olarak optimize eder.

"*Sahneler temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre farklılık gösterebilir.

*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır."

TV’nin her iki yanında Sound Suite hoparlörlerin yer aldığı ve tam Dolby Atmos için odaya yayılan ses dalgalarıyla gösterilen LG tam ev sinema sistemi

*DAFC is supported on select LG TV models. Support began with the LG OLED C and G series in 2025, and in 2026 expands to additional OLED and QNED models.

*Supported models include:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*DAFC availability may vary by region.

TV’nize doğrudan bağlanma özgürlüğü

Hoparlörlerinizi soundbar olmadan doğrudan TV’ye bağlayın. Sürükleyici ve odayı dolduran bir ses deneyimi için DAFC destekli OLED ve QNED TV’lerle eşleştirin.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
Stereo Suite 5
AI İşlemciXXX
Ses DeneyimiGerçek surround stereo sesGerçek surround stereo sesGerçek surround stereo ses
Hoparlör birimi15 Hoparlör birimi (Depending on TV model)14 Hoparlör birimi (Depending on TV model)12 Hoparlör birimi (Depending on TV model)
Ürün ListesiM7 2 adet + W7M7 2eaM5 2ea
TV Boyutu65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri55 inç ve üzeri
Dolby Atmos FlexConnectMevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.Mevcut. DAFC destekli bir TV’ye bağlandığında kullanılabilir.
Ses TakibiXXX
Oda Kalibrasyonu ProOOO
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TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile TV için zengin surround ses sistemi sunar

TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile TV için zengin surround ses sistemi sunar

*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır.

TV ile birlikte konumlandırılmış LG Sound Suite hoparlör çifti ve soundbar, tam Dolby Atmos ile TV için zengin surround ses sistemi sunar

*W7’nin lansmanı Mart 2026 sonrasında planlanmaktadır.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Cinema Suite 7
AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci3.Nesil alfa 11 AI İşlemci
Ses Deneyimi4 hoparlörle tam 3D sesDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionDeep 2-speaker immersionBasic immersion setup
Hoparlör birimi29 hoparlör birimi21 hoparlör birimi19 hoparlör birimi20 hoparlör birimi18 hoparlör birimi13 hoparlör birimi
Ürün ListesiH7 + M7 4 adet + W7H7 + M7 2 adet + W7H7 + M5 2 adet + W7H7 + M7 2 adetH7 + M5 2 adetH7 + W7
TV Boyutu65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri / 80 inç ve üzeri65 inç ve üzeri65 inç ve üzeri
Dolby Atmos FlexConnectMevcutMevcutMevcutMevcutMevcutMevcut
Ses TakibiOOOOOO
Oda Kalibrasyonu ProOOOOOO
  Daha fazla bilgi edininDaha fazla bilgi edininDaha fazla bilgi edinin Daha fazla bilgi edinin

Sound Suite serisinden daha fazlasını keşfedin

Farklı Sound Suite modellerini inceleyin ve kendi ses sisteminizi oluşturmaya başlamak için size en uygun seçeneği bulun.

H7

Sound Suite’in merkezi olan H7, Alfa 11 AI işlemciye sahip hepsi bir arada bir ses sistemidir.

4 subwoofer ve 8 pasif radyatör ile tasarlanmıştır.

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M7

Sürükleyici netlik için tasarlanan M7, AI Sound Pro ve AI Calibration özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.

Bir woofer ve 3 full-range sürücü içerir.

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M5

Kompakt ancak güçlü olan M5, AI Ses Pro ve AI Kalibrasyon özelliklerine sahip, DAFC destekli bir hoparlördür.

Bir woofer ve çift tweeter içerir.

Daha fazla bilgi edinin

W7

8 inç Peerless woofer’a sahip, 25Hz’e kadar ultra düşük bas sunan DAFC destekli bir bas modülüdür.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinin

LG Sound Suite’tan en iyi şekilde yararlanmanız için resmi rehberler

Dolby Atmos FlexConnect’ten yapay zekâ destekli ses özelliklerine kadar Sound Suite’i kurmanıza, özelleştirmenize ve tam anlamıyla deneyimlemenize yardımcı olan adım adım videolar ve SSS içerikleri.

Keşfedin

H7 soundbar, bir çift M7 hoparlör, bir çift M5 hoparlör ve bir W7 woofer’dan oluşan LG Sound Suite ev sinema hoparlör seti.

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Tüm Özellikler

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

    Evet

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Evet

  • Aydınlatma

    Evet

  • Oda Kalibrasyonu Pro (Uygulama)

    Evet

  • Stereo Modu

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    177 x 238 x 177 mm

  • Kutu Boyutu

    236 x 324 x 230 mm

AKSESUAR

  • Garanti belgesi

    Evet

  • Açık Kaynak

    Evet

  • Güç Kablosu

    Evet

  • QSG(Hızlı Kurulum Kılavuzu)

    Evet

GENEL

  • Kanal Sayısı

    2.1.1

  • Çıkış Gücü

    100 W

  • Hoparlör Sayısı

    4 EA

SES EFEKTI

  • Net Ses Pro

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Özelleştirilmiş Ekolayzır

    Evet

  • Bas Güçlendirme

    Evet

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Yukarıya Yönlendiren

    Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Örnekleme

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

SES FORMATI

  • Dolby Atmos

    Evet

  • FLAC

    Evet

  • AAC

    Evet

  • ALAC

    Evet

  • SBC

    Evet

  • LPCM

    Evet

AĞIRLIK

  • Ana

    2,8 kg

  • Bürüt Ağırllık

    3,5 kg

BAĞLANABILIRLIK

  • Google Home ile çalışır

    Evet

  • Wi-Fi

    Evet

  • Spotify Bağlantısı

    Evet

  • Google Cast

    Evet

  • Bluetooth Sürümü

    5.4

  • Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

    Evet

  • AirPlay 3

    Evet

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Ana)

    25 W

  • Bekleme Durumu Güç Tüketimi

    0.3 W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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