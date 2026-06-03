LG Sound Suite M7 | 2.1.1 Kanal Uzamsal Ses Genişletme| Dolby Atmos FlexConnect

M7, LG Sound Suite ailesinin premium hoparlörüdür ve serinin temel güçlü yönlerini bir araya getirir — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ile mekâna göre ses optimizasyonu, Ses Takibi teknolojisi ve esnek konumlandırma ile genişletme imkânı. AI Ses Pro ile güçlendirilen sistem, bulunduğu ortama akıllıca uyum sağlayarak zengin ve çok boyutlu Dolby Atmos sesi sunar — tüm bunlar farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan şık ve çok yönlü bir tasarımda sunulur.