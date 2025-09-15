Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ 45 inç OLED Dual-Mode 5K2K Oyun Monitörü | 0.03ms (GtG), Zengin Bas (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 ve USB-C
20250121140002_45GX950A PD (E).pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

LG UltraGear™ 45 inç OLED Dual-Mode 5K2K Oyun Monitörü | 0.03ms (GtG), Zengin Bas (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 ve USB-C

LG UltraGear™ 45 inç OLED Dual-Mode 5K2K Oyun Monitörü | 0.03ms (GtG), Zengin Bas (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 ve USB-C

45GX950A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Right side image
Left side image
Temel Özellikler

  • 45 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekran
  • Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
  • 0.03ms (GtG) tepki süresi
  • DisplayPort 2.1 / USB-C (PD 90W)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Daha fazla
EKRANHIZTEKNOLOJİ
UltraGear™ OLED GX9 Logo image.

Dünyanın ilk 5K2K OLED Oyun Monitörü

Front image of the UltraGear™ OLED 45GX950A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 45GX950A gaming monitor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Mart 2025 itibarıyla yayınlanan tüm OLED monitör spesifikasyonlarına göre LG 45GX950A, 5K2K (5120x2160) çözünürlüğe sahip tek OLED ekrandır. 

Ödüllü mükemmellik

PCWorld Editörün Seçimi logosu

PCWorld - Editörün Seçimi

“45GX950A-B, OLED rakiplerini keskinlikte geride bırakırken diğer tüm avantajlarını da korur; bu da onu sürükleyici HDR oyun için yeni en iyi seçenek haline getirir.”

Tom's Guide Editörün Seçimi logosu.

Tom's Guide - Editörün Seçimi

“...LG UltraGear 45GX950A-B, test ettiğim en etkileyici oyun monitörlerinden biri.” Tom's Guide, 04/2025

Image-summary
Anchor-display seçeneğine dokunun

Dünyanın ilk 5K2K OLED’i

Dünyanın ilk 45 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekranı, UHD’ye (3840x2160)1) kıyasla %33 daha fazla piksel sunar ve DQHD’ye (5120x1440) göre %50 daha geniş ekran alanı2) sağlar. Bu 5K2K OLED, her ortamda oyun sırasında daha derin gölgeler, daha parlak ışıklar ve canlı renkler sunar.

Bu animasyonlu monitör, ekranın 16:9 UHD 4K’dan 21:9 UltraWide 5K2K’ya genişlemesini gösteriyor.

1) Rakamlar, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmıştır; 16:9 UHD için 8,3 milyon piksel, 21:9 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilir.

2) Ekran alanı, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmış olup DQHD için 7,37 milyon piksel, 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilmiştir.

 

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir. 

Hareketli görüntüler LG OLED monitörlerde daha parlak ve nettir.

En parlak OLED**

LG WOLED ile muhteşem görselleri deneyimleyin. LG’nin OLED liderliği üzerinde yükselen ve Micro Lens Array+ (MLA+) teknolojisi özelliğine sahip bu ürün, %37,5’e kadar daha parlak SDR sunarak ışık verimliliğini optimize eder ve kaybı en aza indirir. 275 nit (%100 APL) standart aydınlatma ve 1300 nit (%1,5 APL) pik parlaklığa sahiptir. Delta E ≦ 2 renk doğruluğu sayesinde aydınlık ortamlarda bile sürükleyici ve hassas bir oyun deneyimi sunan canlı, gerçekçi renkler sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

**MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.

Geniş açıya geçin. Kısa değil.
Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi

Aşırı geniş yatay ve yetersiz dikey çözünürlükler nedeniyle 49 inç 32:9 ekranın her iki yanını tek bakışta görmeye çalışan balık gözü deneyimine artık son. 45 inç 21:9 kavisli OLED monitör, DQHD’ye (5120x1440) kıyasla %50 daha geniş ekran alanı1) sunar ve bu optimize edilmiş oran, oyun için ideal bir ekran deneyimi oluşturur. 45 inç 21:9’un ideal noktasını deneyimlediğinizde, bir daha asla kısa ekrana dönmek istemeyeceksiniz.

Bu animasyonlu monitör, ekranın 49 inç 32:9’dan 45 inç 21:9’a geçişini gösteriyor.

1) Ekran alanı, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmış olup DQHD için 7,37 milyon piksel, 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilmiştir.

 

*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir. *Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

800R ideal kavis

Doğal görüşle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir masada, tutarlı bir FOV (Görüş Alanı) için 800R kavisine dalın ve kendinizi kavisin merkezinde konumlandırın. Tüm ekranda tutarlı 90 derecelik görüş açısı sunarak, oyun evrenini keşfederken canlı ve bozulmasız grafikler sağlar.

Kavisli bir monitörün önden görünümünden üstten görünümüne geçiş yapan animasyonlu bir video.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Görüntüleme deneyimi ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.

Daha derin siyah,
gerçekçi renkler

VESA DisplayHDR True Black 400 ile en karanlık sahnelerde bile ayrıntılı siyah tonları yakalayarak eşsiz derinlik ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 98.5% (tipik) renk gamı ​​ve Delta E ≦2 renk doğruluğu, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*1.5M:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder. 

Gelişmiş göz konforu teknolojileri
üç UL sertifikasıyla

Anti-glare yüzeye sahip LG WOLED’in gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir, gözlerinizi rahat tutar ve tutarlı netlikle kristal berraklığında oyun performansı sunar. Zararlı mavi ışığa maruziyeti sınırlayan ve titreşen ışıkların neden olduğu dikkat dağıtıcı unsurları önleyen kritik alanlardaki UL doğrulamaları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.

Fütüristik bir ortamda robot karakterin göründüğü kavisli oyun monitörü; altta UL sertifikalarıyla birlikte.

*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.

*LG WOLED paneller, UL tarafından Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikalarıyla doğrulanmıştır.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

125 PPI, artırılmış okunabilirlik

125 PPI (İnç Başına Piksel) ve RGWB alt piksel düzeniyle, hassas bir oyun deneyimi sunar ve her önemli detayı yakalamanızı sağlar. Ayrıca belgeleri ya da web sitesi içeriklerini düzenleme gibi verimlilik görevlerini de daha okunabilir kılar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

UltraGear OLED oyun monitörü için 2 YIL YANMA GARANTİSİ.

UltraGear OLED oyun monitörleri için 2 YIL GARANTİ

Orijinal perakende satın alma tarihinden itibaren 2 yıl, OLED Ekran Paneli dahil olmak üzere yalnızca iç ve işlevsel parçalar için.

*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.

Anchor-speed seçeneğine dokunun.

8 seçenekli Dual-Mode
330Hz ile165Hz arasında geçiş yapar

VESA sertifikalı Dual-Mode ile grafik açısından zengin oyunlar için WUHD 165Hz ile hızlı aksiyon için WFHD 330Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. 8 seçenekli Dual-Mode’un keyfini çıkarın ve Ekran Üzeri Menü üzerinden iki yenileme hızı (165Hz, 330Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi optimize edebilirsiniz.

Şövalye ve yarış arabası, 165Hz WQHD ve 330Hz WFHD ile sergileniyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Dual-Mode’un performansı, oyun türüne, bilgisayarın grafik özelliklerine ve yapılandırmalara bağlı olarak değişebilir.

*Dual-Mode seçenekleri: Kapalı (Tam Geniş), Kapalı (16:9 37 inç), Açık (Tam Geniş), Açık (21:9 39 inç), Açık (21:9 34 inç), Açık (16:9 37 inç), Açık (16:9 27 inç), Açık (16:9 24 inç).

Olağanüstü hızlı 0.03ms (GtG) tepki süresine sahip bir yarış oyunu sahnesi.

0.03ms (GtG), inanılmaz hız

Keskin ve net görseller için gölgelenmeyi en aza indirerek yıldırım hızında 0.03ms (GtG) tepki süresini deneyimleyin. Rakipsiz hız ve akıcı hareketle her oyunda önde olun.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Şimşek hızında oyun deneyimi için en yeni DisplayPort 2.1

Yeni DisplayPort 2.1 ile oyun ve üretkenliğinizi artırın; 5K2K çözünürlükte 165Hz yüksek hızlı oyun deneyimi sağlar. USB-C; ekran, veri aktarımı ve 90W cihaz şarjını aynı anda destekleyerek tek bir kabloyla sorunsuz dizüstü bilgisayar desteği sunar. Hem işte hem oyunda daha hızlı ve akıcı performansın keyfini çıkarın.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Power Delivery’yi doğru şekilde kullanmak için monitörün USB-C portuna bağlanacak bir USB-C kablosu gereklidir.

*DP, HDMI ve USB-C kabloları pakete dahildir.

PC ve konsol oyunları dünyasına adım atın!

LG UltraGear™ monitörler, ister hızlı aksiyonlara dalın ister geniş açık dünyaları keşfedin, hem PC hem de konsolda akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunar. HDMI 2.1 desteğiyle, klavye ve fareden joystick’e kadar esnek uyumluluk sunar; akıcı hareket, düşük gecikme ve canlı ayrıntılarla farklı tür ve platformlarda optimize edilmiş bir oyun deneyimi sağlar.

Kavisli bir oyun monitörü, neon ışıklarıyla aydınlanan bir şehirde kırmızı bir süper otomobilin yer aldığı bir yarış oyununu gösteriyor. Diğer oyun sahneleri ekranın etrafında süzülür. Önde beyaz bir konsol kumandası yer alır ve konsol oyun deneyimi vurgulanır.

Kavisli bir oyun monitörü, neon ışıklarıyla aydınlanan bir şehirde kırmızı bir süper otomobilin yer aldığı bir yarış oyununu gösteriyor. Diğer oyun sahneleri ekranın etrafında süzülür. Önde beyaz bir konsol kumandası yer alır ve konsol oyun deneyimi vurgulanır.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

**En-boy oranı desteği konsola göre değişebilir. Optimum oyun performansı için lütfen ekran ayarlarınızı yapın.

Anchor-technology seçeneğine dokunun

Anchor-technology seçeneğine dokunun

Yaygın olarak benimsenmiş bir teknolojiyle sertifikalıdır.

AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync™ certification ile donatılan bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.

Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.

NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync ve AMD FreeSync Premium Pro logoları.

NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync ve AMD FreeSync Premium Pro logoları.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

10Wx2 Güçlü Bas ile kendinizi müziğe kaptırın.

10Wx2 stereo hoparlörlerle zengin baslı sesi deneyimleyin, sürükleyici atmosferi artırın. Daha kişisel bir deneyim için kulaklığınızı 4 kutuplu çıkışa kolayca bağlayın ve DTS Headphone:X ile gerçekçi 3D sesin keyfini çıkarın. Bu, sesli sohbet sırasında ekip iletişimi ve yönlü sesin kritik önem taşıdığı FPS oyunları için büyük bir avantajdır.

Bu animasyonlu video, monitörün altından çıkan ses dalgalarını ve 4 kutuplu kulaklığın bağlanmasını gösteriyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Kulaklıklar ayrı satılır.

Tek bir 5K2K UltraWide tuval ile üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarın.

UltraGear yalnızca oyun için değil; 125 PPI’lik geniş 5K2K çözünürlüğüyle, hem içerik üreticileri hem de çoklu görevler için ideal keskin ve ayrıntılı görseller sunar. Tipik bir 16:9 çift ya da üçlü monitör kurulumu, ekranlar arasındaki çerçeveler nedeniyle görüşünüzde kesintiler yaratabilirken, daha geniş 21:9 en-boy oranı tüm iş akışınızı tek bir ekranda yönetmenizi sağlar. İster fotoğraf rötuşlayın, ister video düzenleyin ya da referans arayın, her şey görünür kalır.

Oyun, video düzenleme, tasarım ve görüntülü aramaları farklı uygulamalar üzerinden gösteren ve tümü LG 5K2K OLED monitörde sergilenen çoklu görev kurulumu.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

On-Screen Display üzerinden OLED Koruması

On-Screen Display sayesinde OLED parlaklığını ayarlayabilir, görüntü kalıntısı veya yanmayı önlemek için koruma ayarlarını etkinleştirebilirsiniz. Böylece üstün OLED görüntü kalitesinin keyfini daha uzun süre çıkarırsınız. Ayrıca oyuncular, optimum performans için oyun ayarlarını kolayca özelleştirebilir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

On-Screen Display Kullanımı

Oyun oynarken ya da keşfe dalarken en sevdiğiniz özelliklere sorunsuzca erişmenin keyfini çıkarın! Monitörünüzün ortasında yer alan joystick’i bulalım. Oyun arayüzünün ana menüsünü açmak için joystick tuşuna basın.

Parlaklık

Pik Parlaklık

OLED Ekran Hareketi

Dual-Mode

Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
OLED Ekran Hareketi için GUI ayarı görüntüsü.
Dual-Mode için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
OLED Ekran Hareketi için GUI ayarı görüntüsü.
Dual-Mode için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Parlaklık

Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Pik Parlaklık

OLED Ekran Hareketi için GUI ayarı görüntüsü.

OLED Ekran Hareketi

Dual-Mode için GUI ayarı görüntüsü.

Dual-Mode

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Daha parlak modda ekran yanması meydana gelebilir.

Bu animasyonlu video, LG Switch uygulamasının monitörü hem oyun hem de günlük yaşam için nasıl optimize ettiğini gösteriyor.

LG Switch ile kesintisiz oyun deneyimi

LG Switch uygulaması, monitörünüzü hem oyun hem de günlük yaşamınız için optimize eder. Tercih ettiğiniz görüntü kalitesini ve parlaklığı zahmetsizce özelleştirin, ayarlarınızı bir kısayol tuşuyla anında uygulayın. Ayrıca Dual-Mode ile 330Hz ve 165Hz arasında geçiş yapabilir, ekranı 11 seçeneğe bölebilir ve görüntülü arama platformunuzu hızlıca başlatarak daha da kullanışlı hale getirebilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.

LG Switch uygulaması için eğitim

LG Switch uygulaması sayesinde monitör ayarlarınızı zahmetsizce özelleştirin.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.

Gelişmiş oyun özellikleri

•Dynamic Action Sync reduces input lag for real-time response.

•Black Stabilizer brightens dark scenes, helping gamers spot enemies and details.

•Crosshair enhances precision for deadly accuracy. 

•FPS Counter shows your real-time frame rate.

•Dynamic Action Sync gerçek zamanlı tepki için giriş gecikmesini azaltır.<br>
•Black Stabilizer karanlık sahneleri aydınlatarak oyuncuların düşmanları ve ayrıntıları fark etmesine yardımcı olur.<br>
•Crosshair, ölümcül isabet için nişan hassasiyetini artırır. <br>
•FPS Counter, gerçek zamanlı kare hızınızı gösterir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.

Dağınıklığı önleyen şık tasarım

Dağınıklık yaratmayan L-stand ve şık tasarım, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri en aza indirmek üzere geliştirilmiştir; böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur. Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme ile yükseklik ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir tabanla birleşen, 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin.

Dönüşü ayarlanabilir simgesi.

Dönüş

Eğimi ayarlanabilir simgesi.

Eğim

Yüksekliği ayarlanabilir simgesi.

Yükseklik

Çerçevesiz tasarım simgesi.

Borderless design

Çerçevesiz tasarım

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    44,5

  • Çözünürlük

    5120 x 2160

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • eğrilik

    800R

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • Tepki Süresi

    0,03 ms (GTG)

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    44,5

  • Boyut [cm]

    113

  • Çözünürlük

    5120 x 2160

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,2035 mm × 0,2035 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %94,0 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98,5 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07B

  • Renk Biti

    10 bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Tepki Süresi

    0,03 ms (GTG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    165

  • eğrilik

    800R

ÖZELLIKLER

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • AMD FreeSync™

    G-SYNC Uyumlu

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Hız Aşırtma

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    EVET

  • PBP

    Unity Hexagon Lighting

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Kamera

    18 Ülke (İngilizce, Cermen, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Portekizce (Brezilya), Lehçe, Rusça, Türkçe, Ukraynaca, Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Arapça)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • DP Sürümü

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    EVET (1 adet)

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (USB-C üzerinden)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2 adet/sürüm 3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • UL (cUL)

    EVET

  • CE

    EVET

SES

  • Zengin Bas

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç (Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3W'tan az

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    991,6 x 460,7 x 225,5 mm

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    991,6 x 665,6 x 342 mm (YUKARI) 991,6 x 545,6 x 342 mm (Aşağı)

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    1142 x 301 x 564 mm

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9,4 kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    14 kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    20,5 kg

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    Hayır

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • USB-C

    EVET (1 adet)

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Kapı, Fare Tutucu

