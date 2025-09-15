We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 45 inç OLED Dual-Mode 5K2K Oyun Monitörü | 0.03ms (GtG), Zengin Bas (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 ve USB-C
LG UltraGear™ 45 inç OLED Dual-Mode 5K2K Oyun Monitörü | 0.03ms (GtG), Zengin Bas (10Wx2), DisplayHDR True Black 400, DP 2.1 ve USB-C
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Mart 2025 itibarıyla yayınlanan tüm OLED monitör spesifikasyonlarına göre LG 45GX950A, 5K2K (5120x2160) çözünürlüğe sahip tek OLED ekrandır.
Ödüllü mükemmellik
PCWorld - Editörün Seçimi
“45GX950A-B, OLED rakiplerini keskinlikte geride bırakırken diğer tüm avantajlarını da korur; bu da onu sürükleyici HDR oyun için yeni en iyi seçenek haline getirir.”
Tom's Guide - Editörün Seçimi
“...LG UltraGear 45GX950A-B, test ettiğim en etkileyici oyun monitörlerinden biri.” Tom's Guide, 04/2025
Dünyanın ilk 5K2K OLED’i
Dünyanın ilk 45 inç 5K2K (5120x2160) OLED ekranı, UHD’ye (3840x2160)1) kıyasla %33 daha fazla piksel sunar ve DQHD’ye (5120x1440) göre %50 daha geniş ekran alanı2) sağlar. Bu 5K2K OLED, her ortamda oyun sırasında daha derin gölgeler, daha parlak ışıklar ve canlı renkler sunar.
1) Rakamlar, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmıştır; 16:9 UHD için 8,3 milyon piksel, 21:9 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilir.
2) Ekran alanı, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmış olup DQHD için 7,37 milyon piksel, 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilmiştir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
**MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.
Geniş açıya geçin. Kısa değil.
Oyun için ideal 21:9 UltraWide deneyimi
Aşırı geniş yatay ve yetersiz dikey çözünürlükler nedeniyle 49 inç 32:9 ekranın her iki yanını tek bakışta görmeye çalışan balık gözü deneyimine artık son. 45 inç 21:9 kavisli OLED monitör, DQHD’ye (5120x1440) kıyasla %50 daha geniş ekran alanı1) sunar ve bu optimize edilmiş oran, oyun için ideal bir ekran deneyimi oluşturur. 45 inç 21:9’un ideal noktasını deneyimlediğinizde, bir daha asla kısa ekrana dönmek istemeyeceksiniz.
1) Ekran alanı, yatay ve dikey çözünürlüklerin çarpılmasıyla hesaplanmış olup DQHD için 7,37 milyon piksel, 5K2K için ise 11,05 milyon piksel elde edilmiştir.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir. *Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
800R ideal kavis
Doğal görüşle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir masada, tutarlı bir FOV (Görüş Alanı) için 800R kavisine dalın ve kendinizi kavisin merkezinde konumlandırın. Tüm ekranda tutarlı 90 derecelik görüş açısı sunarak, oyun evrenini keşfederken canlı ve bozulmasız grafikler sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Görüntüleme deneyimi ekranla olan mesafeye ve kullanıcının postürüne göre değişiklik gösterebilir.
Daha derin siyah,
gerçekçi renkler
VESA DisplayHDR True Black 400 ile en karanlık sahnelerde bile ayrıntılı siyah tonları yakalayarak eşsiz derinlik ve canlı gerçekçiliği deneyimleyin. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 98.5% (tipik) renk gamı ve Delta E ≦2 renk doğruluğu, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*1.5M:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.
Gelişmiş göz konforu teknolojileri
üç UL sertifikasıyla
Anti-glare yüzeye sahip LG WOLED’in gelişmiş göz konforu teknolojileri, rahatsız edici yansımaları en aza indirir, gözlerinizi rahat tutar ve tutarlı netlikle kristal berraklığında oyun performansı sunar. Zararlı mavi ışığa maruziyeti sınırlayan ve titreşen ışıkların neden olduğu dikkat dağıtıcı unsurları önleyen kritik alanlardaki UL doğrulamaları sayesinde bu teknolojiler, ister parlak ortamlarda ister LED aydınlatmalı odalarda oyun oynayın, görsel konfor sağlar ve daha akıcı bir oyun deneyimine katkıda bulunur.
Fütüristik bir ortamda robot karakterin göründüğü kavisli oyun monitörü; altta UL sertifikalarıyla birlikte.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir.
*LG WOLED paneller, UL tarafından Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikalarıyla doğrulanmıştır.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
125 PPI, artırılmış okunabilirlik
125 PPI (İnç Başına Piksel) ve RGWB alt piksel düzeniyle, hassas bir oyun deneyimi sunar ve her önemli detayı yakalamanızı sağlar. Ayrıca belgeleri ya da web sitesi içeriklerini düzenleme gibi verimlilik görevlerini de daha okunabilir kılar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.
8 seçenekli Dual-Mode
330Hz ile165Hz arasında geçiş yapar
VESA sertifikalı Dual-Mode ile grafik açısından zengin oyunlar için WUHD 165Hz ile hızlı aksiyon için WFHD 330Hz arasında sorunsuzca geçiş yapın. 8 seçenekli Dual-Mode’un keyfini çıkarın ve Ekran Üzeri Menü üzerinden iki yenileme hızı (165Hz, 330Hz) arasından favori ekran boyutunuzu kolayca seçin. Ayrıca LG Switch ile fiziksel tuş ya da klavye kısayolu arasında kolayca geçiş yapabilir, tüm oyun türlerinde deneyiminizi optimize edebilirsiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Dual-Mode’un performansı, oyun türüne, bilgisayarın grafik özelliklerine ve yapılandırmalara bağlı olarak değişebilir.
*Dual-Mode seçenekleri: Kapalı (Tam Geniş), Kapalı (16:9 37 inç), Açık (Tam Geniş), Açık (21:9 39 inç), Açık (21:9 34 inç), Açık (16:9 37 inç), Açık (16:9 27 inç), Açık (16:9 24 inç).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Şimşek hızında oyun deneyimi için en yeni DisplayPort 2.1
Yeni DisplayPort 2.1 ile oyun ve üretkenliğinizi artırın; 5K2K çözünürlükte 165Hz yüksek hızlı oyun deneyimi sağlar. USB-C; ekran, veri aktarımı ve 90W cihaz şarjını aynı anda destekleyerek tek bir kabloyla sorunsuz dizüstü bilgisayar desteği sunar. Hem işte hem oyunda daha hızlı ve akıcı performansın keyfini çıkarın.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Power Delivery’yi doğru şekilde kullanmak için monitörün USB-C portuna bağlanacak bir USB-C kablosu gereklidir.
*DP, HDMI ve USB-C kabloları pakete dahildir.
PC ve konsol oyunları dünyasına adım atın!
LG UltraGear™ monitörler, ister hızlı aksiyonlara dalın ister geniş açık dünyaları keşfedin, hem PC hem de konsolda akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunar. HDMI 2.1 desteğiyle, klavye ve fareden joystick’e kadar esnek uyumluluk sunar; akıcı hareket, düşük gecikme ve canlı ayrıntılarla farklı tür ve platformlarda optimize edilmiş bir oyun deneyimi sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
**En-boy oranı desteği konsola göre değişebilir. Optimum oyun performansı için lütfen ekran ayarlarınızı yapın.
Yaygın olarak benimsenmiş bir teknolojiyle sertifikalıdır.
AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync™ certification ile donatılan bu monitör, yırtılmasız ve ultra akıcı görseller ile düşük gecikme sunarak benzersiz oyun hassasiyeti ve akıcılığı sağlar.
Akışkan oyun deneyimi karşılaştırması - Soldaki görüntü yırtılma içerirken Sağdaki görüntüde yırtılma meydana gelmez.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
10Wx2 Güçlü Bas ile kendinizi müziğe kaptırın.
10Wx2 stereo hoparlörlerle zengin baslı sesi deneyimleyin, sürükleyici atmosferi artırın. Daha kişisel bir deneyim için kulaklığınızı 4 kutuplu çıkışa kolayca bağlayın ve DTS Headphone:X ile gerçekçi 3D sesin keyfini çıkarın. Bu, sesli sohbet sırasında ekip iletişimi ve yönlü sesin kritik önem taşıdığı FPS oyunları için büyük bir avantajdır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Kulaklıklar ayrı satılır.
Tek bir 5K2K UltraWide tuval ile üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarın.
UltraGear yalnızca oyun için değil; 125 PPI’lik geniş 5K2K çözünürlüğüyle, hem içerik üreticileri hem de çoklu görevler için ideal keskin ve ayrıntılı görseller sunar. Tipik bir 16:9 çift ya da üçlü monitör kurulumu, ekranlar arasındaki çerçeveler nedeniyle görüşünüzde kesintiler yaratabilirken, daha geniş 21:9 en-boy oranı tüm iş akışınızı tek bir ekranda yönetmenizi sağlar. İster fotoğraf rötuşlayın, ister video düzenleyin ya da referans arayın, her şey görünür kalır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
On-Screen Display üzerinden OLED Koruması
On-Screen Display sayesinde OLED parlaklığını ayarlayabilir, görüntü kalıntısı veya yanmayı önlemek için koruma ayarlarını etkinleştirebilirsiniz. Böylece üstün OLED görüntü kalitesinin keyfini daha uzun süre çıkarırsınız. Ayrıca oyuncular, optimum performans için oyun ayarlarını kolayca özelleştirebilir.
*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
On-Screen Display Kullanımı
Oyun oynarken ya da keşfe dalarken en sevdiğiniz özelliklere sorunsuzca erişmenin keyfini çıkarın! Monitörünüzün ortasında yer alan joystick’i bulalım. Oyun arayüzünün ana menüsünü açmak için joystick tuşuna basın.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Daha parlak modda ekran yanması meydana gelebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.
LG Switch uygulaması için eğitim
LG Switch uygulaması sayesinde monitör ayarlarınızı zahmetsizce özelleştirin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.
Gelişmiş oyun özellikleri
•Dynamic Action Sync reduces input lag for real-time response.
•Black Stabilizer brightens dark scenes, helping gamers spot enemies and details.
•Crosshair enhances precision for deadly accuracy.
•FPS Counter shows your real-time frame rate.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
Dağınıklığı önleyen şık tasarım
Dağınıklık yaratmayan L-stand ve şık tasarım, masa alanından tasarruf sağlamak ve ölü bölgeleri en aza indirmek üzere geliştirilmiştir; böylece kurulumunuz temiz ve verimli olur. Altıgen aydınlatmayı ve döndürme, eğme ile yükseklik ayarlarına olanak tanıyan tamamen ayarlanabilir tabanla birleşen, 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımı deneyimleyin.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
Boyut [İnç]
44,5
Çözünürlük
5120 x 2160
En Boy Oranı
16:9
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
eğrilik
800R
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
Tepki Süresi
0,03 ms (GTG)
Tüm Özellikler
BILGI
Ürün adı
UltraGear
Yıl
Y25
EKRAN
Boyut [İnç]
44,5
Boyut [cm]
113
Çözünürlük
5120 x 2160
En Boy Oranı
16:9
Piksel Aralığı [mm]
0,2035 mm × 0,2035 mm
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m²
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %94,0 (CIE1976)
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98,5 (CIE1976)
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07B
Renk Biti
10 bit
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
Tepki Süresi
0,03 ms (GTG)
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
165
eğrilik
800R
ÖZELLIKLER
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 GERÇEK SİYAH
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
Okuyucu Modu
EVET
Renk Zayıflığı
EVET
AMD FreeSync™
G-SYNC Uyumlu
FPS Sayacı
EVET
Hız Aşırtma
EVET
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
RGB LED Aydınlatma
EVET
PBP
Unity Hexagon Lighting
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
Kamera
18 Ülke (İngilizce, Cermen, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Portekizce (Brezilya), Lehçe, Rusça, Türkçe, Ukraynaca, Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Arapça)
YAZILIM UYGULAMASI
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
HDMI
EVET (2 adet)
DP Sürümü
2.1 (DSC)
USB-C
EVET (1 adet)
USB-C (Veri İletimi)
EVET
USB-C (Güç Dağıtımı)
90W
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (USB-C üzerinden)
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2 adet/sürüm 3.0)
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
STANDART
UL (cUL)
EVET
CE
EVET
SES
Zengin Bas
EVET
GÜÇ
Tip
Harici Güç (Adaptör)
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5W'tan az
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3W'tan az
MEKANIK
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
991,6 x 460,7 x 225,5 mm
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
991,6 x 665,6 x 342 mm (YUKARI) 991,6 x 545,6 x 342 mm (Aşağı)
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
1142 x 301 x 564 mm
Ayaklı Ağırlık [kg]
9,4 kg
Ayaksız Ağırlık [kg]
14 kg
Nakliye Ağırlığı [kg]
20,5 kg
AKSESUAR
Güç kablosu
EVET
Adaptör
EVET
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
Hayır
HDMI
EVET (2 adet)
USB-C
EVET (1 adet)
Diğerleri (Aksesuar)
Kapı, Fare Tutucu
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.