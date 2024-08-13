Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ 27 inç OLED 480Hz QHD Oyun Monitörü | 0,03 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400
27GX790A-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG UltraGear™ 27 inç OLED 480Hz QHD Oyun Monitörü | 0,03 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400

27GX790A-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

LG UltraGear™ 27 inç OLED 480Hz QHD Oyun Monitörü | 0,03 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400

27GX790A-B
()
  • front view
  • -15 derece yandan görünüm
  • +15 derece yandan görünüm
  • yandan görünüm
  • ışıklar açıkken arkadan görünüm
  • ışıklar kapalıyken arkadan görünüm
  • arkadan perspektif görünümü
  • stand aşağıdayken monitörün önden görünümü
  • monitörün +15 derece eğimli yandan görünüm
  • eğimli monitörün yandan görünüm
  • üstten görünüm
  • +30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
  • -30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
  • arkadaki amblemin yakın çekim görünümü
  • bağlantı noktalarının yakın çekim görünümü
front view
-15 derece yandan görünüm
+15 derece yandan görünüm
yandan görünüm
ışıklar açıkken arkadan görünüm
ışıklar kapalıyken arkadan görünüm
arkadan perspektif görünümü
stand aşağıdayken monitörün önden görünümü
monitörün +15 derece eğimli yandan görünüm
eğimli monitörün yandan görünüm
üstten görünüm
+30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
-30 derece döndürülmüş monitörün üstten görünümü
arkadaki amblemin yakın çekim görünümü
bağlantı noktalarının yakın çekim görünümü

Temel Özellikler

  • 27 inç QHD (2560x1440) OLED ekran
  • DisplayHDR True Black 400 / 1,5M:1 kontrast oranı
  • 480Hz yenileme hızına sahip OLED
  • 0,03 ms (GtG) yanıt süresi
  • NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu / VESA Sertifikalı AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Yer tasarrufu sağlayan L standlı altıgen aydınlatma tasarımı
Daha fazla

UltraGear™ OLED GX7 Logo görüntüsü.




Süper Hızlı 480 Hz OLED ile
DP 2.1 ve ClearMR 21000

“UltraGear™ OLED 27GX790A oyun monitörünün önden görüntüsü.”

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Ekran

27 inç QHD (2560x1440) OLED

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 %98,5 (Tipik)

Parlama önleyici / Düşük yansıma

Hız

En yüksek 480Hz yenileme hızı

0,03 ms (GtG) tepki süresi

DisplayPort 2.1

Teknoloji

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

LG OLED, sürekli evrim

Micro Lens Array+ teknolojisine sahip mükemmel UltraGear™ monitörümüz, 1300 nit pik parlaklık ve dünyanın en yükseği olan 480 Hz muhteşem yenileme hızıyla daha parlak bir OLED’e sahiptir. En karanlık oyun sahnelerinde bile sunduğu detaylı siyah derinlik ifadesi, canlı renklere hayat veren geniş renk gamı ve yüksek en boy oranı rakipsiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

En hızlı 480Hz

Yenileme hızı

En yeni DisplayPort 2.1

QHD@480Hz

En parlak OLED

MLA+ teknolojisi özelliğiyle

Süper siyah ifade

DisplayHDR True Black 400

*SDR parlaklığı, yayımlanan teknik özelliklere göre MLA, 27GR95QE, 45GR95QE’li önceki OLED monitörlerden %37,5 daha parlaktır.

*480Hz, Kasım 2024 itibarıyla yayımlanan OLED monitörlerin teknik özelliklerine göre dünyanın en yüksek yenileme hızıdır. (241112)

En hızlı OLED, 480Hz ve 0,03 ms (GtG)

Şimşek hızında

480Hz yenileme hızına sahip UltraGear™ OLED monitörümüz, eşsiz bir güç sunarak ultra akıcı görseller ve keskin, gölgesiz bir oyun deneyimi için 0,03 ms (GtG) tepki süresiyle size rekabet avantajı sağlar.

Son derece hızlı 0,03 ms (GtG) tepki süresine ve yüksek 480Hz yenileme hızına sahip yarış oyunu sahnesi.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

 DP 2.1 ile bekleme sona erdi

En yeni DisplayPort 2.1, yeni nesil oyun deneyimi için yeni standardı belirliyor. Yeni nesil GPU’larla birlikte tanıtılması beklenen, QHD çözünürlük ve 480Hz ile yüksek hızlı oyun deneyimini mümkün kılan gelişmiş bir arayüzdür. Ayrıca HDMI 2.1 x2 gibi çoklu portları sayesinde en yeni konsollara ve PC’lere sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.

DP 2.1 kablolarının yüksek bant genişliği, QHD çözünürlük ve 480Hz ile yüksek hızda oyun oynamayı mümkün kılar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*DP, HDMI ve USB kablosu pakete dahildir.

*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR.

Hareketli görüntüler LG OLED monitörlerde daha parlak ve nettir.

En parlak OLED**

LG WOLED ile muhteşem görselleri deneyimleyin. LG’nin OLED liderliği üzerinde yükselen ve Micro Lens Array+ (MLA+) teknolojisi özelliğine sahip bu ürün, %37,5’e kadar daha parlak SDR sunarak ışık verimliliğini optimize eder ve kaybı en aza indirir. 275 nit (%100 APL) standart aydınlatma ve 1300 nit (%1,5 APL) pik parlaklığa sahiptir. Delta E ≦ 2 renk doğruluğu sayesinde aydınlık ortamlarda bile sürükleyici ve hassas bir oyun deneyimi sunan canlı, gerçekçi renkler sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

**MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 %98,5

Renk cümbüşü

VESA DisplayHDR True Black 400, farklı ortamlara göre değişmeyen derin ve tutarlı siyah renk seviyeleri sunar. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 %98,5 (tipik) renk gamı ​​ve Delta E ≦2 renk doğruluğu, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*1.5m:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.

Parlama önleyici ve Düşük yansıma

Işık altında bile mükemmel görünürlük

Artık loş odalarda oynamak zorunda değilsiniz. Parlama Önleyici ve Düşük Yansıma teknolojisiyle aydınlık ortamlarda ya da LED aydınlatmalı oyun odalarında bile kesintisiz ve süper net görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Düşük Mavi Işık

Mavi ışığa karşı güçlü koruma

Azaltılmış zararlı mavi ışık sayesinde özgürce oyun oynayın. UL’nin low blue light platinum sertifikasına sahip LG WOLED, mavi ışık seviyelerini azaltırken canlı ve gerçekçi renkleri koruyan gelişmiş bir teknolojiden yararlanır. Böylece canlı oyun renkleri ve daha rahat bir izleme deneyimi sağlar.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.

*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı

Zevkinize uygun

Sadece bir görüntü seçerek tercihlerinize uygun kalitede oyun ve video deneyiminizi yükseltin. Sistem, ayarları sezgisel ve zahmetsiz bir şekilde zevkinize göre özelleştirerek sizin için en uygun kaliteyi sunar.

AI Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı işlevini çalışırken gösteren animasyonlu video.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazını kurma: 1. Adım. Kişiselleştirilmiş resim kalitesi ayarına adapte edin. (LG Switch uygulamasını çalıştırın → Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı → 6 adımda kalite tercihinizi seçin → Analiz aracılığıyla kişisel kalite ayarlarınızı tamamlayın). 2. Adım. On-Screen Ekran’da Kişiselleştirilmiş Resmi Çalıştırın. (Oyun Ayarı → Oyun Modu → Kişiselleştirilmiş Resim).

Akıcı hareket,
sonsuz oyun

Bir Orta çağ şövalyesi at üstünde savaşıyor.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.

*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış G-SYNC® Compatible monitörümüz, size çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.

VESA certified AdaptiveSync

VESA AdaptiveSync Display sertifikalı bu monitör, oyun oynarken kaydadeğer şekilde daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme sağlar. Daha akıcı, yırtılmasız oyun görüntülerinin ve titreşimsiz video oynatmanın keyfini sürün.

AMD FreeSync™ Premium Pro

FreeSync™ Premium Pro teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.

VESA ClearMR 21000 sertifikası alan ilk OLED monitör

ClearMR 21000 sertifikalı ilk OLED oyun monitörü, hareketli nesnelerin kenarlarında oluşan en küçük bulanıklığı bile mutlaka yakalayarak hızlı aksiyonun keskin ve detaylarıyla görüntülenmesini sağlar. Üstelik sizi zafere bir adım daha yaklaştırır.

Pistte yarışan yeşil araba görüntüsü.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

En üst seviyede netliğe ulaşın:
ClearMR 21000

Yeni standart. VESA testlerini 19500’ün üzerinde Net Hareket Oranı ile geçen monitörümüz, ClearMR 21000 sertifikasını alan dünyadaki ilk monitördür. Benzersiz netlik ve akıcılığı yaşayın.

Kompakt ve zarif

Altıgen aydınlatmamızı ve döndürme, eğme, yükseklik ve eksen ayarı özelliğine sahip tamamen ayarlanabilir tabanıyla 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L standı ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı verimli hale getirmek tasarlanmıştır.

LG UltraGear OLED oyun monitörü 27GX790A modelinin oyun kurulumunu gösteren bir görüntü.

UltraGear OLED 27GX790A oyun monitörünün ürün görüntüsü.

Swivel adjustable icon.

Dönüş

-30~30°

Tilt adjustable icon.

Eğim

-5~15°

Height adjustable icon.

Yükseklik

110 m

Pivotable icon.

Eksen

Saat yönünde

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

4 kutuplu kulaklık kablosu monitöre bağlıdır.

4 kutuplu kulaklık çıkışı

Sürükleyici
ses efekti eklentisi

4 kutuplu kulaklık çıkışı ile kolayca bağlanarak sesli sohbet eşliğinde oyunların tadını çıkarın. Ayrıca DTS Headphone:X ile sanal 3D ses sayesinde sürükleyicilik hissini daha da yükseltebilirsiniz.

*Kulaklıklar ayrı satılır.

Oyun GUI’si

Ödüllü oyun GUI’sı

Oyun severler, On-Screen Ekran ve LG Switch özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulamasını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.

Kompakt boyut, hızlı hareket

27 inç ekrana sahip oyun monitörü, ek olarak hızlı tepki süresi gerektiren oyunlar için 24 inç ekran boyutu ayarlama seçeneği de sunuyor. Böylece oyuncular, daha geniş görünüm ve daha az harekete olanak sunan daha kompakt bir ekran boyutuna uyum sağlayarak rekabette bir adım öne geçiyor.

*24 inç modunu ayarlama: OSD Menüsünü açın → Giriş → En Boy Oranı ve 16:9 24’ü seçin.

Dynamic Action Sync

Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.

Black Stabilizer

Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.

Nişan İmleci

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

FPS Sayacı

FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.

*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.

LG Calibration Studio yazılımı.

LG Calibration Studio

Güncellenen doğru renkler

LG Calibration Studio’nun donanım kalibrasyonunu kullanarak geniş bir renk yelpazesi ve tutarlılık sunan gelişmiş renk kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yazılım ve sensör pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Calibration Studio yazılımını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 1] Turn off the Smart Energy Saving mode.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 2] Set Game Mode as Gamer 1.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 3] Set Brightness to 100.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 4] Set Peak Brightness as High.

GUI setting image of SMART ENERGY SAVING.
GUI setting image of Gamer Mode.
GUI setting image of Brightness.
GUI setting image of Peak Brightness.
AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.
Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.
Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.
AKILLI ENERJİ TASARRUFU için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 1] Turn off the Smart Energy Saving mode.

Oyuncu Modu için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 2] Set Game Mode as Gamer 1.

Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 3] Set Brightness to 100.

Pik Parlaklık için GUI ayarı görüntüsü.

Daha parlak OLED için hızlı kurulum

[Option 4] Set Peak Brightness as High.

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki seçenekler tercih edildiğinde güç tüketimi artabilir.

*Yukarıdaki seçeneklerin herhangi biri seçili olduğunda ekran yanması meydana gelebilir.

OLED’inizi Koruma Yolları

Ekranı düzenli aralıklarla hareket ettiren “OLED Ekran Hareketi”, “Ekran Koruyucu” ve “Görüntü Temizleme” özelliklerini aktif hale getirerek ardıl görüntülerin oluşumunu veya ekran yanmalarını önleyebilirsiniz.

*Bu özellik, monitör üzerindeki 4 yönlü joystick düğmesi ile kontrol edilebilir veya ayarlanabilir.

*Bu yöntem, her bir ardıl görüntünün oluşumunu veya ekran yanmalarını engellemeyebilir.

UltraGear OLED oyun monitörü için 2 YIL YANMA GARANTİSİ.

UltraGear OLED oyun monitörleri için 2 YIL GARANTİ

Orijinal perakende satın alma tarihinden itibaren 2 yıl, OLED Ekran Paneli dahil olmak üzere yalnızca iç ve işlevsel parçalar için.

*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    26.5

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Pano Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    480

  • Tepki Süresi

    0.03ms (GTG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    Y25

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    26.5

  • Boyut [cm]

    67.3

  • Çözünürlük

    2560 x 1440

  • Pano Tipi

    OLED

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Min.)

    1200000:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1500000:1

  • Tepki Süresi

    0.03ms (GTG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    480

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • RGB LED Aydınlatma

    Altıgen Aydınlatma

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • Diğerleri (Özellikler)

    VESA DSC Tech

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET (ver 2.1)

  • DP Sürümü

    2.1

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1adet/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2adet/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    4 kutuplu (Ses+Mikrofon)

STANDART

  • CE

    EVET

SES

  • DTS HP:X

    EVET

GÜÇ

  • DC Output

    19V 7.37A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    48.22W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0.5W dan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0.3W dan az

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    4 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100 x 100 mm

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    605.2x579.3x249.1(yukarı)/605.2x469.3x249.1(Aşağı)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    820x183x532

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9.3

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    12.5

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    Black / 1.8m

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET (ver 2.1)

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Stand gövdesi / Stand tabanı

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler