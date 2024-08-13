We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27 inç OLED 480Hz QHD Oyun Monitörü | 0,03 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400
LG UltraGear™ 27 inç OLED 480Hz QHD Oyun Monitörü | 0,03 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400
Temel Özellikler
- 27 inç QHD (2560x1440) OLED ekran
- DisplayHDR True Black 400 / 1,5M:1 kontrast oranı
- 480Hz yenileme hızına sahip OLED
- 0,03 ms (GtG) yanıt süresi
- NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu / VESA Sertifikalı AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Yer tasarrufu sağlayan L standlı altıgen aydınlatma tasarımı
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
LG OLED, sürekli evrim
Micro Lens Array+ teknolojisine sahip mükemmel UltraGear™ monitörümüz, 1300 nit pik parlaklık ve dünyanın en yükseği olan 480 Hz muhteşem yenileme hızıyla daha parlak bir OLED’e sahiptir. En karanlık oyun sahnelerinde bile sunduğu detaylı siyah derinlik ifadesi, canlı renklere hayat veren geniş renk gamı ve yüksek en boy oranı rakipsiz bir oyun deneyimi sağlıyor.
*SDR parlaklığı, yayımlanan teknik özelliklere göre MLA, 27GR95QE, 45GR95QE’li önceki OLED monitörlerden %37,5 daha parlaktır.
*480Hz, Kasım 2024 itibarıyla yayımlanan OLED monitörlerin teknik özelliklerine göre dünyanın en yüksek yenileme hızıdır. (241112)
En hızlı OLED, 480Hz ve 0,03 ms (GtG)
Şimşek hızında
480Hz yenileme hızına sahip UltraGear™ OLED monitörümüz, eşsiz bir güç sunarak ultra akıcı görseller ve keskin, gölgesiz bir oyun deneyimi için 0,03 ms (GtG) tepki süresiyle size rekabet avantajı sağlar.
Son derece hızlı 0,03 ms (GtG) tepki süresine ve yüksek 480Hz yenileme hızına sahip yarış oyunu sahnesi.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
DP 2.1 ile bekleme sona erdi
En yeni DisplayPort 2.1, yeni nesil oyun deneyimi için yeni standardı belirliyor. Yeni nesil GPU’larla birlikte tanıtılması beklenen, QHD çözünürlük ve 480Hz ile yüksek hızlı oyun deneyimini mümkün kılan gelişmiş bir arayüzdür. Ayrıca HDMI 2.1 x2 gibi çoklu portları sayesinde en yeni konsollara ve PC’lere sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.
DP 2.1 kablolarının yüksek bant genişliği, QHD çözünürlük ve 480Hz ile yüksek hızda oyun oynamayı mümkün kılar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*DP, HDMI ve USB kablosu pakete dahildir.
*Ekran kartı pakete dahil DEĞİLDİR.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
**MLA+ özelliğine sahip LG OLED oyun monitörleri arasında. Yayımlanan teknik özelliklere göre SDR parlaklığı, önceki modellerimize (27GR95QE, 45GR95QE) kıyasla %37,5 daha yüksektir.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 %98,5
Renk cümbüşü
VESA DisplayHDR True Black 400, farklı ortamlara göre değişmeyen derin ve tutarlı siyah renk seviyeleri sunar. 1.5M kontrast oranı, DCI-P3 %98,5 (tipik) renk gamı ve Delta E ≦2 renk doğruluğu, renklerin esasen amaçlandığı gibi gerçekçi ayrıntılarla görüntülenmesini sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*1.5m:1, %25 APL değerinde (Ortalama Görüntü Seviyesi) yüzde olarak verilir ve siyah seviyesi ile beyaz için referans seviyesi arasındaki değeri ifade eder.
Parlama önleyici ve Düşük yansıma
Işık altında bile mükemmel görünürlük
Artık loş odalarda oynamak zorunda değilsiniz. Parlama Önleyici ve Düşük Yansıma teknolojisiyle aydınlık ortamlarda ya da LED aydınlatmalı oyun odalarında bile kesintisiz ve süper net görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Düşük Mavi Işık
Mavi ışığa karşı güçlü koruma
Azaltılmış zararlı mavi ışık sayesinde özgürce oyun oynayın. UL’nin low blue light platinum sertifikasına sahip LG WOLED, mavi ışık seviyelerini azaltırken canlı ve gerçekçi renkleri koruyan gelişmiş bir teknolojiden yararlanır. Böylece canlı oyun renkleri ve daha rahat bir izleme deneyimi sağlar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG OLED panelleri UL’nin Flicker-Free, Discomfort Glare Free ve Low Blue Light sertifikasına sahiptir.
*Sertifika Numarası: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR'nin 22'den az olduğu koşullar), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Yukarıdaki özellik kullanıcının bilgisayar ortamı veya koşullarına göre farklılık gösterebilir.
Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı
Zevkinize uygun
Sadece bir görüntü seçerek tercihlerinize uygun kalitede oyun ve video deneyiminizi yükseltin. Sistem, ayarları sezgisel ve zahmetsiz bir şekilde zevkinize göre özelleştirerek sizin için en uygun kaliteyi sunar.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazını kurma: 1. Adım. Kişiselleştirilmiş resim kalitesi ayarına adapte edin. (LG Switch uygulamasını çalıştırın → Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı → 6 adımda kalite tercihinizi seçin → Analiz aracılığıyla kişisel kalite ayarlarınızı tamamlayın). 2. Adım. On-Screen Ekran’da Kişiselleştirilmiş Resmi Çalıştırın. (Oyun Ayarı → Oyun Modu → Kişiselleştirilmiş Resim).
Akıcı hareket,
sonsuz oyun
Bir Orta çağ şövalyesi at üstünde savaşıyor.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Özelliğin performansı, sync teknolojisi uygulanmayan modellerle karşılaştırılmıştır.
*Ağ bağlantısına göre hatalar veya gecikmeler meydana gelebilir.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
NVIDIA tarafından test edilmiş ve resmi olarak onaylanmış G-SYNC® Compatible monitörümüz, size çok daha az yırtılma ve takılma içeren iyi bir oyun deneyimi sunar.
VESA certified AdaptiveSync
VESA AdaptiveSync Display sertifikalı bu monitör, oyun oynarken kaydadeğer şekilde daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme sağlar. Daha akıcı, yırtılmasız oyun görüntülerinin ve titreşimsiz video oynatmanın keyfini sürün.
AMD FreeSync™ Premium Pro
FreeSync™ Premium Pro teknolojisi sayesinde oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilir. Ekran yırtılması ve takılmayı yok denecek kadar azaltır.
VESA ClearMR 21000 sertifikası alan ilk OLED monitör
ClearMR 21000 sertifikalı ilk OLED oyun monitörü, hareketli nesnelerin kenarlarında oluşan en küçük bulanıklığı bile mutlaka yakalayarak hızlı aksiyonun keskin ve detaylarıyla görüntülenmesini sağlar. Üstelik sizi zafere bir adım daha yaklaştırır.
Pistte yarışan yeşil araba görüntüsü.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
En üst seviyede netliğe ulaşın:
ClearMR 21000
Yeni standart. VESA testlerini 19500’ün üzerinde Net Hareket Oranı ile geçen monitörümüz, ClearMR 21000 sertifikasını alan dünyadaki ilk monitördür. Benzersiz netlik ve akıcılığı yaşayın.
Kompakt ve zarif
Altıgen aydınlatmamızı ve döndürme, eğme, yükseklik ve eksen ayarı özelliğine sahip tamamen ayarlanabilir tabanıyla 4 yönlü neredeyse çerçevesiz tasarımımızı deneyimleyin. Dağınıklığı önleyen L standı ve geniş çaplı döndürme ayarı, masa alanı kullanımını en aza indirmek ve ölü alanı verimli hale getirmek tasarlanmıştır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Kulaklıklar ayrı satılır.
Oyun GUI’si
Ödüllü oyun GUI’sı
Oyun severler, On-Screen Ekran ve LG Switch özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*LG Switch uygulamasını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.
Kompakt boyut, hızlı hareket
27 inç ekrana sahip oyun monitörü, ek olarak hızlı tepki süresi gerektiren oyunlar için 24 inç ekran boyutu ayarlama seçeneği de sunuyor. Böylece oyuncular, daha geniş görünüm ve daha az harekete olanak sunan daha kompakt bir ekran boyutuna uyum sağlayarak rekabette bir adım öne geçiyor.
*24 inç modunu ayarlama: OSD Menüsünü açın → Giriş → En Boy Oranı ve 16:9 24’ü seçin.
Dynamic Action Sync
Oyuncular, Dynamic Action Sync ile giriş gecikmelerini azaltarak kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalayabilir ve hızlı bir şekilde tepki verebilir.
Black Stabilizer
Black Stabilizer oyuncuların en karanlık köşelerde gizlenen nişancıları tespit etmesine ve ani patlamalarda hızlı bir şekilde gezinmesine yardımcı olur.
Nişan İmleci
|Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.
FPS Sayacı
FPS Sayacı, yüklemenin ne kadar iyi gittiğini gösterir. İster düzeltme yapın ister oyun oynayın ya da film izleyin; her kare önemlidir, bu yüzden FPS Sayacı ile gerçek zamanlı veriler elde edersiniz.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Nişan İmleci özelliği FPS Sayacı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.
*FPS Sayacı, monitörün maksimum yenileme hızını aşan bir değer gösterebilir.
*FPS (Saniye Başına Kare) Sayacı: Saniye başına karelerin ölçülmesi.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yazılım ve sensör pakete dahil DEĞİLDİR. En güncel LG Calibration Studio yazılımını indirmek için LG.COM adresini ziyaret edin.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 1] Turn off the Smart Energy Saving mode.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 2] Set Game Mode as Gamer 1.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 3] Set Brightness to 100.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 4] Set Peak Brightness as High.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 1] Turn off the Smart Energy Saving mode.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 2] Set Game Mode as Gamer 1.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 3] Set Brightness to 100.
Daha parlak OLED için hızlı kurulum
[Option 4] Set Peak Brightness as High.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.
*Yukarıdaki seçenekler tercih edildiğinde güç tüketimi artabilir.
*Yukarıdaki seçeneklerin herhangi biri seçili olduğunda ekran yanması meydana gelebilir.
OLED’inizi Koruma Yolları
Ekranı düzenli aralıklarla hareket ettiren “OLED Ekran Hareketi”, “Ekran Koruyucu” ve “Görüntü Temizleme” özelliklerini aktif hale getirerek ardıl görüntülerin oluşumunu veya ekran yanmalarını önleyebilirsiniz.
*Bu özellik, monitör üzerindeki 4 yönlü joystick düğmesi ile kontrol edilebilir veya ayarlanabilir.
*Bu yöntem, her bir ardıl görüntünün oluşumunu veya ekran yanmalarını engellemeyebilir.
*Sınırlı garanti. Hüküm ve koşullar ülkeye göre değişebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
26.5
-
Çözünürlük
2560 x 1440
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
480
-
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
UltraGear
-
Yıl
Y25
EKRAN
-
Boyut [İnç]
26.5
-
Boyut [cm]
67.3
-
Çözünürlük
2560 x 1440
-
Pano Tipi
OLED
-
En Boy Oranı
16:9
-
Piksel Aralığı [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Renk Biti
10bit
-
Kontrast Oranı (Min.)
1200000:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1500000:1
-
Tepki Süresi
0.03ms (GTG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
480
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
HDR Etkisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Donanım Kalibrasyonu
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
artı işareti
EVET
-
FPS Sayacı
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
RGB LED Aydınlatma
Altıgen Aydınlatma
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
-
Diğerleri (Özellikler)
VESA DSC Tech
YAZILIM UYGULAMASI
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET (ver 2.1)
-
DP Sürümü
2.1
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1adet/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2adet/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
4 kutuplu (Ses+Mikrofon)
STANDART
-
CE
EVET
SES
-
DTS HP:X
EVET
GÜÇ
-
DC Output
19V 7.37A
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
48.22W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0.5W dan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0.3W dan az
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
4 Taraflı Neredeyse Sınırsız Tasarım
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100 x 100 mm
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
605.2x579.3x249.1(yukarı)/605.2x469.3x249.1(Aşağı)
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
820x183x532
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
9.3
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5.1
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
12.5
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
Black / 1.8m
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET (ver 2.1)
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
Stand gövdesi / Stand tabanı
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
-
-
-
uzatma
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.