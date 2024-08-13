LG UltraGear™ 27 inç OLED 480Hz QHD Oyun Monitörü | 0,03 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400

LG WOLED ile muhteşem görselleri deneyimleyin. LG’nin OLED liderliği üzerinde yükselen ve Micro Lens Array+ (MLA+) teknolojisi özelliğine sahip bu ürün, %37,5’e kadar daha parlak SDR sunarak ışık verimliliğini optimize eder ve kaybı en aza indirir. 275 nit (%100 APL) standart aydınlatma ve 1300 nit (%1,5 APL) pik parlaklığa sahiptir. Delta E ≦ 2 renk doğruluğu sayesinde aydınlık ortamlarda bile sürükleyici ve hassas bir oyun deneyimi sunan canlı, gerçekçi renkler sağlar.