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Tüm LG ThinQ cihazlarınız için tek bir kontrol merkezi
LG ThinQ uygulamasıyla eviniz daima elinizin altında. Tek ihtiyacınız olan, hareket halindeyken bile cihazlarınızı izleyip yönetebileceğiniz bir internet bağlantısı.
Eve gelmeden hemen önce klimayı açın.
Hassas kumaşlar için özel kurutma programları seçin.
Telefonunuzdan yıkama durumunu ve programın sona erip ermediğini kontrol edin.
Uzaktan kumandayı bulamıyor musunuz? TV'nizi kontrol etmek için LG ThinQ uygulamasını kullanın.
Evde yokken enerji tasarrufu yapmak için düşük enerji modunu açın.
Robot süpürgenizi uzaktan kontrol edin.
LG ThinQ, bulaşık makinesinin program süresini kontrol ederek size yardımcı olur.
Akıllı Ev
Evinizi günlük yaşamınıza uygun hale getirin
LG ThinQ rutinlerini kullanarak, akıllı ev cihazlarınızı ister uyurken, ister tatildeyken veya eve dönerken sorunsuz çalışacak şekilde otomatik hale getirebilirsiniz. Uyku modunu açın ve tüm işi LG ThinQ cihazlarına bırakıp iyi bir gece uykusu çekin.
Akıllı Ev
Eviniz avucunuzun içinde
Çamaşır makinesinin başında sabırsızlıkla beklediğimiz günler geride kaldı. LG ThinQ uygulamasıyla akıllı ev cihazlarınızın durumunu hızlı ve kolay bir şekilde izleyebilirsiniz.
LG ThinQ uygulamasında çamaşır makinesinin durum güncellemelerini gösteren bir ekranın görüntüsü.
Yemek Pişirmek Artık Çok Kolay
Çeşitli hazır veya dondurulmuş yemeklerin barkodunu tarayarak yemek tariflerini doğrudan fırınınıza gönderebilirsiniz. Ayarlar, kişisel pişirme tercihlerinize göre özelleştirilmiştir. Üstelik, taranan yemekleri LG ThinQ uygulamasındaki "Tariflerim" başlığına kaydedebilirsiniz.
Mevcut Markalar¹⁾:
DiGiorno, Hot Pockets, Jack's, Lean Cuisine, Stouffers, Tombstone, Sweet Earth, Ore Ida, Smart Ones, Smart Made, Devour, Boca, Bagel Bites vb.
TV'nizi ve telefonunuzu bağlamak için Sihirli Dokunuş
Uzaktan kumandanızı LG ThinQ uygulamasıyla değiştirin. Tek bir Sihirli Dokunuş ile TV'nizden telefonunuza görüntü yansıtabilir, yayınlayabilir ve ses paylaşabilirsiniz.²⁾
LG ThinQ uygulamasının sizin için neler yapabileceğini görün
Tüm cihazlarınızı tek bir yerden yönetmek için LG ThinQ Uygulamasını indirin
*Fiyatlar, promosyonlar ve stoklar mağazaya ve internet satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Stoklar sınırlıdır. Son fiyat ve stok durumu için yerel bayilerinize danışın.
**Videolarda veya web sitesinde tanıtılan ürünler, hizmetler ve mevcut özellikler modele veya bölgeye / ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
***Alexa ve Google Asistan, başkalarına ait ticari markalardır.
[Ev]
1) Bazı TV modellerinde sesli komutu kullanmak için uzaktan kumandaya ihtiyacınız olabilir.
[Uygulama]
1) Scan to Cook özelliği yalnızca ortak ürünlerle kullanılabilir. Sınırlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
2) Sihirli Dokunuş ayna özelliği yalnızca sınırlı LG telefon modellerinde çalışır ve içerikler belirli zaman ve kanallarla sınırlıdır.
3) Akıllı yeniden sipariş bölümünde görüntülenen hoparlör bir Amazon ürünüdür.
[Teknoloji]
1) Sesli komut kontrolü yalnızca yerel olarak mevcuttur.
[Hizmetler]
1) Teklif paketine göre değişiklik gösterir.
2) Enerji Talep Katılımı: Ödüller, yoğun yaz dönemlerinde tam katılıma dayalıdır. Kayıt gereklidir. Hüküm ve koşullar geçerlidir. See https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response for full terms and conditions.
3) Talep Katılımı programı, uygulanan alana ve döneme göre değişiklik gösterir.
4) Gerçek uygulama push bildirimi, ThinQ Care uyarıları için değişiklik gösterebilir.
Cep telefonu, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge gibi LG ürünlerini yaşamınıza katarak LG ThinQ ile dünyanızı zenginleştirin. LG ThinQ'nun evde ve hareket halindeyken kusursuz bağlantılar oluşturmaya ve hayatı güzelleştirmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. Cihazlar arasında iletişim kurmanın ve veri paylaşmanın daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturarak nasıl hayatınızı zenginleştirdiğini ve sizi en önemli şeyleri yapmak için özgür bıraktığını kendiniz görün. İşte sizi bekleyen ürün ve deneyimlerden bazıları:
ThinQ özellikli LG OLED ve NanoCell TV'ler, son teknoloji AI (Yapay Zeka) ve gelişmiş izleme deneyimlerini oturma odanıza getirir. Sinematik bir deneyimin sunmanın yanı sıra akıllı eviniz ve ötesi için ezber bozan bir merkez oluşturan bu zekayı keşfedin.
LG Beyaz Eşya. LG’nin sezgisel ve akıllı AI teknolojisiyle desteklenen beyaz eşyaları tercih ettiğinizde, bu ürünler sıradan ev aletleri olmanın ötesine geçerek evinizi ve yaşamınızı yönetmenize yardımcı olur. InstaView™ Door-in-Door® buzdolabında yerleşik Amazon Alexa sayesinde her türlü işlemi birkaç basit sesli komutla yapabilirsiniz. Market alışverişi yapın, yapılacaklar listesi oluşturun, en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve çok daha fazlasını yapın. ThinQ teknolojisini elektrikli süpürgeler ve çamaşır makineleri dahil olmak üzere diğer cihazlarda da bulabilirsiniz.
AI sizin için başka ne yapabilir? LG'nin en son yeniliklerini keşfedin, mutfak ve tüm eve yönelik en yeni akıllı çözümlere kavuşun ve bağlantılı bir yaşamın hayatı nasıl güzelleştirdiğini keşfedin.