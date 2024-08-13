*Fiyatlar, promosyonlar ve stoklar mağazaya ve internet satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Stoklar sınırlıdır. Son fiyat ve stok durumu için yerel bayilerinize danışın.



**Videolarda veya web sitesinde tanıtılan ürünler, hizmetler ve mevcut özellikler modele veya bölgeye / ülkeye göre değişiklik gösterebilir.



***Alexa ve Google Asistan, başkalarına ait ticari markalardır.



[Ev]

1) Bazı TV modellerinde sesli komutu kullanmak için uzaktan kumandaya ihtiyacınız olabilir.



[Uygulama]

1) Scan to Cook özelliği yalnızca ortak ürünlerle kullanılabilir. Sınırlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

2) Sihirli Dokunuş ayna özelliği yalnızca sınırlı LG telefon modellerinde çalışır ve içerikler belirli zaman ve kanallarla sınırlıdır.

3) Akıllı yeniden sipariş bölümünde görüntülenen hoparlör bir Amazon ürünüdür.



[Teknoloji]

1) Sesli komut kontrolü yalnızca yerel olarak mevcuttur.



[Hizmetler]

1) Teklif paketine göre değişiklik gösterir.

2) Enerji Talep Katılımı: Ödüller, yoğun yaz dönemlerinde tam katılıma dayalıdır. Kayıt gereklidir. Hüküm ve koşullar geçerlidir. See https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response for full terms and conditions.

3) Talep Katılımı programı, uygulanan alana ve döneme göre değişiklik gösterir.

4) Gerçek uygulama push bildirimi, ThinQ Care uyarıları için değişiklik gösterebilir.



Cep telefonu, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge gibi LG ürünlerini yaşamınıza katarak LG ThinQ ile dünyanızı zenginleştirin. LG ThinQ'nun evde ve hareket halindeyken kusursuz bağlantılar oluşturmaya ve hayatı güzelleştirmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. Cihazlar arasında iletişim kurmanın ve veri paylaşmanın daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturarak nasıl hayatınızı zenginleştirdiğini ve sizi en önemli şeyleri yapmak için özgür bıraktığını kendiniz görün. İşte sizi bekleyen ürün ve deneyimlerden bazıları:



ThinQ özellikli LG OLED ve NanoCell TV'ler, son teknoloji AI (Yapay Zeka) ve gelişmiş izleme deneyimlerini oturma odanıza getirir. Sinematik bir deneyimin sunmanın yanı sıra akıllı eviniz ve ötesi için ezber bozan bir merkez oluşturan bu zekayı keşfedin.



LG Beyaz Eşya. LG’nin sezgisel ve akıllı AI teknolojisiyle desteklenen beyaz eşyaları tercih ettiğinizde, bu ürünler sıradan ev aletleri olmanın ötesine geçerek evinizi ve yaşamınızı yönetmenize yardımcı olur. InstaView™ Door-in-Door® buzdolabında yerleşik Amazon Alexa sayesinde her türlü işlemi birkaç basit sesli komutla yapabilirsiniz. Market alışverişi yapın, yapılacaklar listesi oluşturun, en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve çok daha fazlasını yapın. ThinQ teknolojisini elektrikli süpürgeler ve çamaşır makineleri dahil olmak üzere diğer cihazlarda da bulabilirsiniz.



AI sizin için başka ne yapabilir? LG'nin en son yeniliklerini keşfedin, mutfak ve tüm eve yönelik en yeni akıllı çözümlere kavuşun ve bağlantılı bir yaşamın hayatı nasıl güzelleştirdiğini keşfedin.