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LG ThinQ Logosu

Ana Sayfa Uygulama Blog

Çamaşır makinesinin yanında duran ve gülümseyerek telefonuna bakan bir kadının görüntüsü.

Tek Uygulama, Tam Kontrol

LG ThinQ uygulamasıyla tüm LG ThinQ akıllı cihazlarınızı yönetin.

 

Tek Uygulama, Tam Kontrol GOOGLE PLAY ÜZERİNDEN İNDİRİN Tek Uygulama, Tam Kontrol APP STORE ÜZERİNDEN İNDİRİN

Akıllı Ev

Kendinizi evinizde gibi hissedin

ThinQ uygulamasında sanal evinizi kurun. Odaya göre düzenleyin, tüm LG akıllı cihazlarınızı ekleyin ve renkli duvar kağıtları ile süsleyin.
Akıllı Ev

Tüm LG ThinQ cihazlarınız için tek bir kontrol merkezi

LG ThinQ uygulamasıyla eviniz daima elinizin altında. Tek ihtiyacınız olan, hareket halindeyken bile cihazlarınızı izleyip yönetebileceğiniz bir internet bağlantısı.

LG ThinQ uygulamasındaki klima ekranının görüntüsü

Eve gelmeden hemen önce klimayı açın.

LG ThinQ uygulamasındaki kurutma makinesi ekranının görüntüsü

Hassas kumaşlar için özel kurutma programları seçin.

LG ThinQ uygulamasındaki çamaşır makinesi ekranının görüntüsü

Telefonunuzdan yıkama durumunu ve programın sona erip ermediğini kontrol edin.

LG ThinQ uygulamasındaki TV ekranının görüntüsü

Uzaktan kumandayı bulamıyor musunuz? TV'nizi kontrol etmek için LG ThinQ uygulamasını kullanın.

LG ThinQ uygulamasındaki buzdolabı ekranının görüntüsü

Evde yokken enerji tasarrufu yapmak için düşük enerji modunu açın.

LG ThinQ uygulamasındaki robot süpürge ekranının görüntüsü

Robot süpürgenizi uzaktan kontrol edin.

LG ThinQ uygulamasındaki bulaşık makinesi ekranının görüntüsü

LG ThinQ, bulaşık makinesinin program süresini kontrol ederek size yardımcı olur.

LG ThinQ uygulamasındaki klima ekranının görüntüsü
LG ThinQ uygulamasındaki kurutma makinesi ekranının görüntüsü
LG ThinQ uygulamasındaki çamaşır makinesi ekranının görüntüsü
LG ThinQ uygulamasındaki TV ekranının görüntüsü
LG ThinQ uygulamasındaki buzdolabı ekranının görüntüsü
LG ThinQ uygulamasındaki robot süpürge ekranının görüntüsü
LG ThinQ uygulamasındaki bulaşık makinesi ekranının görüntüsü

Akıllı Ev

Evinizi günlük yaşamınıza uygun hale getirin

LG ThinQ rutinlerini kullanarak, akıllı ev cihazlarınızı ister uyurken, ister tatildeyken veya eve dönerken sorunsuz çalışacak şekilde otomatik hale getirebilirsiniz. Uyku modunu açın ve tüm işi LG ThinQ cihazlarına bırakıp iyi bir gece uykusu çekin.
Tatil simgesi

Tatil

Gece simgesi

Gece

Eve Dönüş simgesi

Eve Dönüş

Akıllı Ev

Eviniz avucunuzun içinde

Çamaşır makinesinin başında sabırsızlıkla beklediğimiz günler geride kaldı. LG ThinQ uygulamasıyla akıllı ev cihazlarınızın durumunu hızlı ve kolay bir şekilde izleyebilirsiniz.

LG ThinQ uygulamasında çamaşır makinesinin durum güncellemelerini gösteren bir ekranın görüntüsü.

Akıllı Ev

Yemek Pişirmek Artık Çok Kolay

Çeşitli hazır veya dondurulmuş yemeklerin barkodunu tarayarak yemek tariflerini doğrudan fırınınıza gönderebilirsiniz. Ayarlar, kişisel pişirme tercihlerinize göre özelleştirilmiştir. Üstelik, taranan yemekleri LG ThinQ uygulamasındaki "Tariflerim" başlığına kaydedebilirsiniz.

Mevcut Markalar¹⁾:
DiGiorno, Hot Pockets, Jack's, Lean Cuisine, Stouffers, Tombstone, Sweet Earth, Ore Ida, Smart Ones, Smart Made, Devour, Boca, Bagel Bites vb.

Bir barkod ve barkod tarayıcının olduğu LG ThinQ uygulama ekranının yanında bir fırının görüntüsü.
Akıllı Ev

TV'nizi ve telefonunuzu bağlamak için Sihirli Dokunuş

Uzaktan kumandanızı LG ThinQ uygulamasıyla değiştirin. Tek bir Sihirli Dokunuş ile TV'nizden telefonunuza görüntü yansıtabilir, yayınlayabilir ve ses paylaşabilirsiniz.²⁾

Kahve içerken sohbet eden iki kadının görüntüsü. Soldaki kadının yanında bir akıllı telefon, sağdaki kadının yanında bir uzaktan kumanda vardır.

Alışveriş

Tüm temel ihtiyaçlarınızı satın alın

Orijinal sarf malzemelerini ve yedek parçaları doğrudan LG ThinQ Mağazasından satın alın. Kullanım alışkanlıklarınızı takip eden uygulama, daha fazla ürüne ihtiyacınız olduğunda veya özel bir teklif olduğunda sizi bilgilendirir.

Alışveriş

Yeniden siparişleri önceden ayarlayın

LG ThinQ cihazlarınız, su filtresi veya çamaşır deterjanı gibi sarf malzemelerinizin azaldığını algılayarak Amazon'dan otomatik sipariş verebilir. Yeniden sipariş verebilmek için LG ThinQ hesabınızı Alexa'ya bağlayın.³⁾

Müşteri Desteği

Sorunları yerinde çözün

LG ThinQ Smart Diagnosis ile cihazlarınızdaki sorunları anında giderin. Cihazlarınızın düzgün çalışıp çalışmadığını anında kontrol etmek için uygulamayı kullanın, bir sorun ortaya çıktığında bildirim alın ve hemen uygulayabileceğiniz bir çözüme ulaşın.

Müşteri Desteği

Her zaman kontrolü elinde tutarak size yardımcı olur

Beyaz eşya büyük bir yatırımdır. LG uygulaması, olası sorunlar hakkında sizi önceden olarak uyarır.

Tüm çözümler tek bir yerde

ThinQ Care tarafından desteklenen LG ThinQ uygulamasından doğrudan müşteri desteğine anında erişin.
Akıllı Ev

LG ThinQ uygulamasının sizin için neler yapabileceğini görün

01 LG ThinQ uygulamasını edinin ve bir hesap oluşturun

LG ThinQ uygulamasını indirin ve oturum açmak için hesabınızı kullanın. Hala bir hesabınız yok mu? Hesap oluşturmak hızlı ve kolaydır.

02 Cihazınızı bulun ve seçin

Uygulamadaki + sembolüne tıklayın ve yakındaki cihazları taramasına izin verin. Ayrıca cihazınızın yerini LG ThinQ ürünleri listesinden veya ürününüzün QR kodunu tarayarak da bulabilirsiniz.

03 Kablosuz internete bağlanın

Cihazınızdaki Wi-Fi düğmesine 3 saniye basın.
Cihazı telefonunuzdan kontrol etmek için LG ThinQ
uygulamasında görünen Wi-Fi ağına bağlanın.

Tüm cihazlarınızı tek bir yerden yönetmek için LG ThinQ Uygulamasını indirin

Google Play üzerinden indirin simgesi
App Store üzerinden indirin simgesi

*Fiyatlar, promosyonlar ve stoklar mağazaya ve internet satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Stoklar sınırlıdır. Son fiyat ve stok durumu için yerel bayilerinize danışın.

**Videolarda veya web sitesinde tanıtılan ürünler, hizmetler ve mevcut özellikler modele veya bölgeye / ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

***Alexa ve Google Asistan, başkalarına ait ticari markalardır.

[Ev]
1) Bazı TV modellerinde sesli komutu kullanmak için uzaktan kumandaya ihtiyacınız olabilir.

[Uygulama]
1) Scan to Cook özelliği yalnızca ortak ürünlerle kullanılabilir. Sınırlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
2) Sihirli Dokunuş ayna özelliği yalnızca sınırlı LG telefon modellerinde çalışır ve içerikler belirli zaman ve kanallarla sınırlıdır.
3) Akıllı yeniden sipariş bölümünde görüntülenen hoparlör bir Amazon ürünüdür.

[Teknoloji]
1) Sesli komut kontrolü yalnızca yerel olarak mevcuttur.

[Hizmetler]
1) Teklif paketine göre değişiklik gösterir.
2) Enerji Talep Katılımı: Ödüller, yoğun yaz dönemlerinde tam katılıma dayalıdır. Kayıt gereklidir. Hüküm ve koşullar geçerlidir. See https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response for full terms and conditions.
3) Talep Katılımı programı, uygulanan alana ve döneme göre değişiklik gösterir.
4) Gerçek uygulama push bildirimi, ThinQ Care uyarıları için değişiklik gösterebilir.

Cep telefonu, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürge gibi LG ürünlerini yaşamınıza katarak LG ThinQ ile dünyanızı zenginleştirin. LG ThinQ'nun evde ve hareket halindeyken kusursuz bağlantılar oluşturmaya ve hayatı güzelleştirmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. Cihazlar arasında iletişim kurmanın ve veri paylaşmanın daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturarak nasıl hayatınızı zenginleştirdiğini ve sizi en önemli şeyleri yapmak için özgür bıraktığını kendiniz görün. İşte sizi bekleyen ürün ve deneyimlerden bazıları:

ThinQ özellikli LG OLED ve NanoCell TV'ler, son teknoloji AI (Yapay Zeka) ve gelişmiş izleme deneyimlerini oturma odanıza getirir. Sinematik bir deneyimin sunmanın yanı sıra akıllı eviniz ve ötesi için ezber bozan bir merkez oluşturan bu zekayı keşfedin.

LG Beyaz Eşya. LG’nin sezgisel ve akıllı AI teknolojisiyle desteklenen beyaz eşyaları tercih ettiğinizde, bu ürünler sıradan ev aletleri olmanın ötesine geçerek evinizi ve yaşamınızı yönetmenize yardımcı olur. InstaView™ Door-in-Door® buzdolabında yerleşik Amazon Alexa sayesinde her türlü işlemi birkaç basit sesli komutla yapabilirsiniz. Market alışverişi yapın, yapılacaklar listesi oluşturun, en sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve çok daha fazlasını yapın. ThinQ teknolojisini elektrikli süpürgeler ve çamaşır makineleri dahil olmak üzere diğer cihazlarda da bulabilirsiniz.

AI sizin için başka ne yapabilir? LG'nin en son yeniliklerini keşfedin, mutfak ve tüm eve yönelik en yeni akıllı çözümlere kavuşun ve bağlantılı bir yaşamın hayatı nasıl güzelleştirdiğini keşfedin.