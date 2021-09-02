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LG Multi Split Klimalarla Tek Dış Ünite ile Birden Fazla İç Üniteyi Isıtmak ve Soğutmak Mümkün
Tek Dış Ünite ile Tüm Odalarda Klima Konforu
LG Multi Split Klimalar, tek bir dış ünite ile beş ayrı iç üniteyi ısıtıp soğutabiliyor. İster ev, ister iş yeri için olsun, LG Multi Split Klima kullanıcıları konfor ve şıklığın yanı sıra, kullanım kolaylığı ve mekandan tasarruf sağlıyor, enerji verimli ve sürdürülebilir bir iklimlendirme çözümü ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
LG Electronics (LG) tarafından sunulan LG Multi Split Kimalar, birden çok odada klima kullanımı için mükemmel bir çözüm sunuyor. LG Multi Split Klimaların tek bir dış ünitesine çok sayıda iç ünite bağlanabiliyor. Böylelikle her ayrı oda için bir dış, bir de iç ünitenin yaratacağı görüntü kirliliği ve alan ihtiyacı ortadan kalkıyor, hem bütçeye hem de gözlere hitap eden bir sistem sunuyor. Üstelik, kullanıcıların tercihlerine göre seçilebilecek şık, zarif iç üniteleri her evin iç mekanını tamamlıyor. LG Multi Split Klima sahipleri, ev ya da iş yerlerinin tasarımına göre, ister duvar tipi, ister gizli tavan tipi, kaset tipi ünite tercih edebiliyorlar. Kullanıcıların mekan bağımsız olarak iklim kontrolünü etkili bir şekilde yönetmesine imkan veren çok yönlü bir çözüm olan Multi Split Klima sistemi, evleri ya da ofisleri dönüştürebilecek işlevsellik, esneklik ve performans sunuyor. LG iç ünite tasarımları ile her binaya mükemmel uyum sağlayabiliyor. Daha küçük form faktörlü ünite aynı zamanda dış mekanda yer açıyor ve bahçe veya ofis binasını bölmüyor.
Tek Üniteden Beş Odaya Isıtma / Soğutma Çözümü
LG Multi Split, tek bir dış üniteden 5 iç üniteye kadar ısıtma ve soğutma sağlayabiliyor. Üstelik, bunu yaparken tüm odalardaki ünitelerin ayrı ayrı izlenmesine ve kontrolüne izin veriyor. LG Multi Split Klimalar, daha fazla alanı iklimlendirme ihtiyacı ortaya çıktığında ise, sisteme Dağıtım (DB) Kutusunun eklenmesiyle, tek bir dış üniteden 9 iç üniteyi destekleyebiliyor. LG’nin basınç sensörü, hedef sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasına olanak tanıyor.
Enerji Tasarrufu, Düşük Maliyet
LG Multi Split Klimalarda bulunan R1 kompresörlerin alttan sıkıştırması ve şaft geçişli tasarımı, düşük yük koşullarında bile son derece kararlı çalışma sağlıyor ve çalışma verimliliğini daha da artırıyor. Gelişmiş pik akım kontrolü enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltıyor. Bu yüksek verimli performansla birlikte, soğutma sürelerini yüzde 33, ısıtma sürelerini de yüzde 45 azaltan gelişmiş sıcaklık ve nem sensörü teknolojisi geliyor. Güçlü 5 aşamalı hava temizleme ise, kokuları, mikropları ve görünmez PM 1.0 ince tozunu gideriyor. Bu filtre su ile temizlenerek yarı kalıcı kullanıma olanak sağlıyor.
İstenen Zaman İstenen Yerden Kontrol
Multi Split Kima sisteminde kullanıcılar, Wi-Fi aracılığıyla LG ThinQ'ya bağlıyken sistemlerini istedikleri zaman istedikleri yerden kontrol edebiliyor ve izleyebiliyorlar. Sistem performansından ve çalışmasından haberdar olmak için mobil cihazlarından uygulamaya rahatça erişebiliyorlar. Buna ek olarak, LGMV (İzleme Görünümü) bağlantısı, tüm uygulama içinde bulunan döngü izleme ve akıllı sorun giderme ile montajcıların veya servis mühendislerinin sistemle ilgili sorunları izlemelerine ve teşhis etmelerine olanak tanıyor.
LG Electronics Hakkında:
LG Electronics, Inc. dünya genelinde 140 şehirde ve 70.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2019 yılında dünya çapındaki satış rakamı 53 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Mobil İletişim, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler olmak üzere 5 iş biriminden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve mobil cihaz alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.