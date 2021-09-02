Tek Dış Ünite ile Tüm Odalarda Klima Konforu

LG Electronics (LG) tarafından sunulan LG Multi Split Kimalar, birden çok odada klima kullanımı için mükemmel bir çözüm sunuyor. LG Multi Split Klimaların tek bir dış ünitesine çok sayıda iç ünite bağlanabiliyor. Böylelikle her ayrı oda için bir dış, bir de iç ünitenin yaratacağı görüntü kirliliği ve alan ihtiyacı ortadan kalkıyor, hem bütçeye hem de gözlere hitap eden bir sistem sunuyor. Üstelik, kullanıcıların tercihlerine göre seçilebilecek şık, zarif iç üniteleri her evin iç mekanını tamamlıyor. LG Multi Split Klima sahipleri, ev ya da iş yerlerinin tasarımına göre, ister duvar tipi, ister gizli tavan tipi, kaset tipi ünite tercih edebiliyorlar. Kullanıcıların mekan bağımsız olarak iklim kontrolünü etkili bir şekilde yönetmesine imkan veren çok yönlü bir çözüm olan Multi Split Klima sistemi, evleri ya da ofisleri dönüştürebilecek işlevsellik, esneklik ve performans sunuyor. LG iç ünite tasarımları ile her binaya mükemmel uyum sağlayabiliyor. Daha küçük form faktörlü ünite aynı zamanda dış mekanda yer açıyor ve bahçe veya ofis binasını bölmüyor.

