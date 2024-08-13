About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Cerrahi Monitör 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Cerrahi Monitör 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

27HJ710S-W

Cerrahi Monitör 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

27” IPS 8MP Premium
UHD

LG cerrahi monitörünün detaylı resim kalitesi ameliyathane gereksinimlerini karşılar. LG cerrahi monitör 27 inçlik IPS 8MP ekranıyla, ayrıntılı gözlemi mümkün kılmasının yanı sıra çoklu görüntüleme uygulamasını sunarak iş verimliliğini artırır.

IPS ve %99 üzeri sRGB + Derin RED

LG cerrahi monitör, ameliyathanede doğru renk üretimini sağlamak için parlaklık ve %99 üzeri sRGB sağlar. Dahası, derin kırmızı renk spektrumunu ekleyerek, LG cerrahi monitör kırmızı spektrumun renk ifadesini sağlar.

DICOM Bölüm 14 ve Parlaklık Dengeleme

LG cerrahi monitör, görüntüleri doğru ve tutarlı bir şekilde göstermek amacıyla DICOM Bölüm 14 ile uyumlu bir monitör üretmek için her bir gri tonu dikkatli bir şekilde ayarlamaktadır. Buna ek olarak, yerel aydınlatma koşullarını karşılayacak şekilde cerrahi prosedür esnasında hızlıca uyum sağlayan dengeli parlaklık ayarları sunmaktadır.

*DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim): Tıp alanında kullanılan monitörlerin gri tonlama özelliklerine uygulanan standarttır.

Dinamik Senkronizasyon Modu ve Hızlı Tepki Süresi

Dinamik Hareket Senkronizasyonu modu, gecikme olmaksızın kullanıcıların rakibe anlık olarak müdahale etmesini sağlar. Bu mod, giriş gecikmesini en aza indirgeyerek, duygularınızı hızlı tempodaki bir oyunda gerçekleşen gerçek zamanlı sahnelerle senkronize eder.

*Dinamik Senkronizasyon Modu yalnızca 60 Hz giriş kaynağı için kullanılabilir.

Toz ve Su Geçirmez

LG'nin çok kaplamalı camı oldukça sağlam ve çizilmeye karşı dirençlidir; cerrahi prosedür esnasında paneli korur. LG cerrahi monitörün ön paneli koruma seviyesi IP35 ve arka paneli koruma seviyesi IP32'dir. Bu seviyeler bir operasyon esnasında temas edebilecek su veya sıvılara karşı koruma sağlar.

Yansıma Önleyici ve Optik Bağlı Cam

Optik bağlı cam barındıran LG cerrahi monitör, doğruluğu artırmak için kaplama camı ile LCD arasındaki iç yansımayı önemli derecede düşürür. Artırılan yansıma önleme yeteneği, ekranların en yüksek görüntü kalitesi için daha parlak ve net görünmesini mümkün kılar. Dahası, titreşimi ortadan kaldırarak gözleri yorgunluğa karşı korur.
Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Tip

    IPS + Cam

  • Boyut

    27” (16:9)

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160

  • Piksel Sıklığı

    0,1554 mm x 0,1554 mm

  • Ekran Renkleri

    10 bit/sRGB %100 + Derin Kırmızı (sRGB %115)

  • İzleme Açıları

    178/178

  • Parlaklık

    800cd/m2

  • Yüzey İşleme

    Optik Bağlı Cam (1.3T)

  • Kontrast Oranı (tipik)

    1000:01:00

  • Tepki Süresi (tipik)

    14ms (Tip.)

VIDEO SINYALLERI

  • Giriş Terminalleri

    HDMI (2.0) x 1, DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1

  • Çıkış Terminalleri

    DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1

  • Dijital Tarama Frekansı (H/V)

    HDMI, DP: 30~135kHz/56~61Hz
    DVI-D: 30~83kHz/56~61Hz

  • Senkronizasyon Biçimleri

    Dinamik Senkronizasyon Modu (Thru Modu)

USB

  • İşlev

    1 yukarı akış, 1 aşağı akış (Kalibrasyon için)

  • Standart

    USB 3.0

GÜÇ

  • Güç Gereksinimleri

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Maksimum Güç Tüketimi

    120W

  • Güç Yönetimi

    0,3W

SENSÖR

  • Sensör

    Parlaklık Dengeleme

ÇEVRESEL GEREKSINIMLER

  • Çevresel Gereksinimler

    IP35/IP32 (Ön/Arka)

SERTIFIKALAR VE STANDARTLAR

  • Sertifikalar ve Standartlar

    IEC (IEC60601-1/IEC60601-1-2), FCC (FCC bölüm 15 Sınıf A), CB, UL (UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI, CE MDD (Sınıf 1)

VERILEN AKSESUARLAR

  • Verilen Aksesuarlar

    Güç kablosu, HDMI Kablosu, DP Kablosu, Adaptör, CD/Kitap Kullanım Kılavuzu

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Ağırlık (Ayaksız)

    7,7kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.