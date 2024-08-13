Cerrahi Monitör 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms

LG cerrahi monitör, görüntüleri doğru ve tutarlı bir şekilde göstermek amacıyla DICOM Bölüm 14 ile uyumlu bir monitör üretmek için her bir gri tonu dikkatli bir şekilde ayarlamaktadır. Buna ek olarak, yerel aydınlatma koşullarını karşılayacak şekilde cerrahi prosedür esnasında hızlıca uyum sağlayan dengeli parlaklık ayarları sunmaktadır.