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Cerrahi Monitör 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms
Cerrahi Monitör 27 İnç 8MP 3840x2160 UHD / IPS Ekran Tepki Süresi 14ms
*DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim): Tıp alanında kullanılan monitörlerin gri tonlama özelliklerine uygulanan standarttır.
*Dinamik Senkronizasyon Modu yalnızca 60 Hz giriş kaynağı için kullanılabilir.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Tip
IPS + Cam
-
Boyut
27” (16:9)
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160
-
Piksel Sıklığı
0,1554 mm x 0,1554 mm
-
Ekran Renkleri
10 bit/sRGB %100 + Derin Kırmızı (sRGB %115)
-
İzleme Açıları
178/178
-
Parlaklık
800cd/m2
-
Yüzey İşleme
Optik Bağlı Cam (1.3T)
-
Kontrast Oranı (tipik)
1000:01:00
-
Tepki Süresi (tipik)
14ms (Tip.)
VIDEO SINYALLERI
-
Giriş Terminalleri
HDMI (2.0) x 1, DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1
-
Çıkış Terminalleri
DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1
-
Dijital Tarama Frekansı (H/V)
HDMI, DP: 30~135kHz/56~61Hz
DVI-D: 30~83kHz/56~61Hz
-
Senkronizasyon Biçimleri
Dinamik Senkronizasyon Modu (Thru Modu)
USB
-
İşlev
1 yukarı akış, 1 aşağı akış (Kalibrasyon için)
-
Standart
USB 3.0
GÜÇ
-
Güç Gereksinimleri
100-240Vac, 50/60Hz
-
Maksimum Güç Tüketimi
120W
-
Güç Yönetimi
0,3W
SENSÖR
-
Sensör
Parlaklık Dengeleme
ÇEVRESEL GEREKSINIMLER
-
Çevresel Gereksinimler
IP35/IP32 (Ön/Arka)
SERTIFIKALAR VE STANDARTLAR
-
Sertifikalar ve Standartlar
IEC (IEC60601-1/IEC60601-1-2), FCC (FCC bölüm 15 Sınıf A), CB, UL (UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI, CE MDD (Sınıf 1)
VERILEN AKSESUARLAR
-
Verilen Aksesuarlar
Güç kablosu, HDMI Kablosu, DP Kablosu, Adaptör, CD/Kitap Kullanım Kılavuzu
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Ağırlık (Ayaksız)
7,7kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
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