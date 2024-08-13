32HL710S; 4PBP, PIP ve genişletilmiş bağlantı noktalarına kadar destek sunar ve tek bir ekranda birkaç cihazdan birden fazla sinyali görmenize olanak tanır. Endoskopik kameradaki endoskopik video, yaşamsal belirti görüntüsü ve floroskopik görüntüden oluşan bir kombinasyon ekranı oluşturabilirsiniz.

