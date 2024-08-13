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Yeterli Parlaklık Seviyesi
75UH5J-M serisi, iç mekan ekranları için 500 cd/m²’lik yeterli parlaklık seviyesi ile içerikleri etkili bir şekilde sergiler ve halkın dikkatini çeker. Bu sayede toplantı odaları, havaalanları, perakende satış mağazaları ve alışveriş merkezleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda pazarlama amaçları için uygun bir ekran çözümü haline gelir.
* Gerçek resimler gösterilen örnek resimlerden farklı olabilir.