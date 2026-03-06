Disclaimer

1)AI Fresh

-„Smart Fresh Air“ wurde in „AI Fresh“ umbenannt; dies ist nur eine Namensänderung und hat keinen Einfluss auf die Produktfunktionalität.

-Um die Funktion „AI Fresh“ zu verwenden, sollte das Produkt mit der App „LG ThinQ“ verbunden werden.

LG ThinQ™ App verfügbar auf kompatiblen Android- oder iOS-Smartphones. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ™ erforderlich. Besuche https://www.lg.com/de/haushaltsgeraete/thinq/ für Eigenschaften, Systemkompatibilität und Serviceverfügbarkeit, die abhängig ist von Land und Modell.

2)KI-Sparmodus

-Der KI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 4,5 % für Stufe 1 und bis zu 20 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.

-Die KI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:

1.Testmodell: M876AAA582

2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede KI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.

5. Bei Verwendung des KI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.

6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.

7. Der KI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.

-Das obige Video dient nur zur Veranschaulichung. Die Verfügbarkeit von Produkten mit KI-Speichermodus kann je nach Land variieren.

3)ThinQ™

-EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

-Bei Verwendung des Energiesparmodus Stufe 2

