Küche neu erfunden
mit LG AI Core-Tech
Die Essenz von
LG KI-Küchengeräten
Entwickelt, um effizient zu arbeiten, intuitiv zu reagieren und die tägliche Kontrolle zu vereinfachen.
KI bis zum Kern,
optimale Frische
AI Core-Tech koordiniert die Kühlung mit deiner Routine und hilft, die Frische mit natürlicher Präzision zu erhalten.
KI-Wechselrichter
Auf Stabilität ausgelegt,
abgestimmt durch KI
Der LG KI Inverter Compressor wird durch eine intelligente Musteranalyse unterstützt und passt die Motordrehzahl für eine stabile, effiziente Kühlung an, die präzise Steuerung und dauerhafte Zuverlässigkeit bietet.
AI Fresh
Frische zur Spitzenzeit, bereit im Voraus
Durch die Analyse der dreiwöchigen Nutzung wird die Temperatur zwei Stunden vor der Spitzenzeit um 1 °C gesenkt – Lebensmittel bleiben frisch, wenn es am wichtigsten ist1).
KI-Sparmodus
Energieeffizienz, neu definiert
Während der Niedrignutzungsstunden, die durch drei Wochen Analyse identifiziert wurden, erhöht sich die Temperatur um 1 °C – was bis zu 20 % Energie spart und Lebensmittel frisch hält2).
Haltbarkeit
Zuverlässige Leistung auf Langlebigkeit ausgelegt
Der KI Inverter Compressor von LG ist mit langlebiger Technik und intelligenter Diagnose darauf ausgelegt, Ausfallzeiten und Wartung zu reduzieren.
ThinQ™3⁾
Vollständiger Zugriff in deinen Händen
Erlernen jedes Musters, um ein wirklich intelligentes Küchenerlebnis zu ermöglichen.
Feinabstimmung von Temperatur und Energie für mühelose Pflege.
Hören und Echtzeit-Reaktionen für ein nahtloses Leben.
Erlebe AI Core-Tech
FAQ
Q.
Was ist LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech integriert künstliche Intelligenz in Schlüsseltechnologien wie Motoren und Kompressoren. Es ermöglicht eine intelligente Steuerung von Geräten, optimiert die Leistung, Energieeffizienz und Benutzerpersonalisierung.
Q.
Was sind die Vorteile der Verwendung eines LG KI-Geräts?
A.
LG KI-Geräte bieten einen intelligenteren Betrieb, verbesserte Energieeinsparungen und personalisierte Leistung. Sie erleichtern alltägliche Aufgaben, indem sie für einen verbesserten Lebensstil deine Gewohnheiten erlernen und wichtige Funktionen automatisieren.
Q.
Sind LG KI-Kühlschränke energieeffizient?
A.
Ja, LG ThinQ™ Kühlschränke sind auf Energieeffizienz ausgelegt. Sie bieten Funktionen wie Energiesparmodi und fortschrittliche Kühlsysteme, die gleichbleibende Temperaturen aufrechterhalten, und so den Energieverbrauch senken.
Disclaimer
1)AI Fresh
-„Smart Fresh Air“ wurde in „AI Fresh“ umbenannt; dies ist nur eine Namensänderung und hat keinen Einfluss auf die Produktfunktionalität.
-Um die Funktion „AI Fresh“ zu verwenden, sollte das Produkt mit der App „LG ThinQ“ verbunden werden.
LG ThinQ™ App verfügbar auf kompatiblen Android- oder iOS-Smartphones. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ™ erforderlich. Besuche https://www.lg.com/de/haushaltsgeraete/thinq/ für Eigenschaften, Systemkompatibilität und Serviceverfügbarkeit, die abhängig ist von Land und Modell.
2)KI-Sparmodus
-Der KI-Sparmodus kann in zwei Stufen angepasst werden (bis zu 4,5 % für Stufe 1 und bis zu 20 % für Stufe 2), und die Sparquote variiert je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts.
-Die KI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
-Die spezifischen Testdetails für die Sparquote lauten wie folgt:
1.Testmodell: M876AAA582
2.Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, keine Beladung
3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %
4.Prüfmethode: 8 Stunden Öffnung, 16 Stunden keine Öffnung. Gesamtöffnungszahlen während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28-mal, Gefrierschrank 6-mal. Energieergebnisse für jede KI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in 24-Stunden-Energieverbrauch umgewandelt und verglichen.
5. Bei Verwendung des KI-Sparmodus können der Frostentfernungszyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung der Stufe 2 kann zu einer Erhöhung der Innentemperatur des Gefriergeräts und des Kühlschranks führen.
6. Die Prüfergebnisse wurden von TÜV Rheinland Inc. anhand der angegebenen Prüfmethode verifiziert, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.
7. Der KI-Speichermodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ hat möglicherweise einige Einschränkungen in Bezug auf unterstützte Umgebungen und Nutzungsmethoden.
-Das obige Video dient nur zur Veranschaulichung. Die Verfügbarkeit von Produkten mit KI-Speichermodus kann je nach Land variieren.
