LG KI-Geräte-Logo mit KI-Text mit Farbverlauf auf schwarzem Hintergrund

Küche neu erfunden
mit LG AI Core-Tech

AI Core-Tech-Chipset mit lila leuchtenden Schaltkreisen, die auf einem dunklen Leiterplattenhintergrund nach außen ausstrahlen

Die Essenz von
LG KI-Küchengeräten

Entwickelt, um effizient zu arbeiten, intuitiv zu reagieren und die tägliche Kontrolle zu vereinfachen.

Symbol für rosa und lila AI-Chip auf dunklem Hintergrund
Adaptive Leistung

Passt sich für zuverlässige Leistung und maßgeschneiderte Küchenpflege deinen täglichen Gewohnheiten an.

Rosa und lilafarbenes Steckersymbol auf dunklem Hintergrund
Energieeffizienz

Verwaltet den Stromverbrauch automatisch über den Tag für intelligentere Energieeinsparungen.

Hausförmiges Smart-Home-Symbol in Rosa und Lila auf dunklem Hintergrund
Konnektivität

Überwache und steuere deine Küchengeräte jederzeit und überall mit der LG ThinQ App.

LG Kühlschrank KI-Logo mit KI-Text mit Farbverlauf

KI bis zum Kern,
optimale Frische

AI Core-Tech koordiniert die Kühlung mit deiner Routine und hilft, die Frische mit natürlicher Präzision zu erhalten.

LG-Kühlschrank mit sichtbarer Getränkelagerung und Kühlsystem-Abbildung, verbunden mit einem KI-Prozessorsymbol

KI-Wechselrichter

Auf Stabilität ausgelegt,
abgestimmt durch KI

Der LG KI Inverter Compressor wird durch eine intelligente Musteranalyse unterstützt und passt die Motordrehzahl für eine stabile, effiziente Kühlung an, die präzise Steuerung und dauerhafte Zuverlässigkeit bietet.

Transparente, violette Darstellung eines KI-betriebenen Kühlschrankkompressors mit internen Komponenten

AI Fresh

Frische zur Spitzenzeit, bereit im Voraus

Durch die Analyse der dreiwöchigen Nutzung wird die Temperatur zwei Stunden vor der Spitzenzeit um 1 °C gesenkt – Lebensmittel bleiben frisch, wenn es am wichtigsten ist1).

KI-Sparmodus

Energieeffizienz, neu definiert

Während der Niedrignutzungsstunden, die durch drei Wochen Analyse identifiziert wurden, erhöht sich die Temperatur um 1 °C – was bis zu 20 % Energie spart und Lebensmittel frisch hält2).

Haltbarkeit

Zuverlässige Leistung auf Langlebigkeit ausgelegt

Der KI Inverter Compressor von LG ist mit langlebiger Technik und intelligenter Diagnose darauf ausgelegt, Ausfallzeiten und Wartung zu reduzieren.

ThinQ™3

Vollständiger Zugriff in deinen Händen

Erlernen jedes Musters, um ein wirklich intelligentes Küchenerlebnis zu ermöglichen.

Feinabstimmung von Temperatur und Energie für mühelose Pflege.

Hören und Echtzeit-Reaktionen für ein nahtloses Leben.

Erlebe AI Core-Tech

FAQ

Q.

Was ist LG AI Core-Tech?

A.

LG AI Core-Tech integriert künstliche Intelligenz in Schlüsseltechnologien wie Motoren und Kompressoren. Es ermöglicht eine intelligente Steuerung von Geräten, optimiert die Leistung, Energieeffizienz und Benutzerpersonalisierung.

Q.

Was sind die Vorteile der Verwendung eines LG KI-Geräts?

A.

LG KI-Geräte bieten einen intelligenteren Betrieb, verbesserte Energieeinsparungen und personalisierte Leistung. Sie erleichtern alltägliche Aufgaben, indem sie für einen verbesserten Lebensstil deine Gewohnheiten erlernen und wichtige Funktionen automatisieren.

Q.

Sind LG KI-Kühlschränke energieeffizient?

A.

Ja, LG ThinQ™ Kühlschränke sind auf Energieeffizienz ausgelegt. Sie bieten Funktionen wie Energiesparmodi und fortschrittliche Kühlsysteme, die gleichbleibende Temperaturen aufrechterhalten, und so den Energieverbrauch senken.

Disclaimer

 

1)AI Fresh

-„Smart Fresh Air“ wurde in „AI Fresh“ umbenannt; dies ist nur eine Namensänderung und hat keinen Einfluss auf die Produktfunktionalität.

-Um die Funktion „AI Fresh“ zu verwenden, sollte das Produkt mit der App „LG ThinQ“ verbunden werden.

LG ThinQ™ App verfügbar auf kompatiblen Android- oder iOS-Smartphones. Telefon und Heim-Wi-Fi-Datenverbindung und Produktregistrierung mit LG ThinQ™ erforderlich. Besuche https://www.lg.com/de/haushaltsgeraete/thinq/ für Eigenschaften, Systemkompatibilität und Serviceverfügbarkeit, die abhängig ist von Land und Modell.

 

