Lerne AI Core-Tech
in LG-Geräten kennen
Das bewährte Engineering von LG, Core-Tech seit 1998, wird zu AI Core-Tech – mechanische Präzision kombiniert mit menschenzentrierter Sensibilität, die Verkörperung der LG-Vision von „Affectionate Intelligence“.
LG KI-Geräte
treiben die Evolution des Zuhauses voran
Hinter jeder einfachen Berührung verwandelt LG AI Core-Tech jahrzehntelange Expertise in durchdachte Aktionen – Lernen, Anpassen und Reagieren in deinem Zuhause.