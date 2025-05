SCHWERPUNKTE DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

LG Electronics Inc. (“LGE”), in Verbindung mit seinen Tochterfirmen und Partnern (die “LG Group”, “wir”, “unser” oder “uns”), respektiert Ihre Privatsphäre. Diese Datenschutzerklärung gilt für die personenbezogenen Daten, die wir über die Webseite lg.com (die "Webseite”), sowie andere LG Webseiten, LG Konten, unseren SmartHome-Diensten, die über unsere ThinQ App zur Verfügung gestellt werden (kollektiv die “Dienste”) verarbeiten und die von der LG Group angeboten werden. Des Weiteren gilt sie für sämtliche andere personenbezogenen Daten, die Sie Ihrem örtlichen Mitglied der LG Group zur Verfügung stellen.

Für Nutzer von LG Smart TV- oder Smart Media-Produkten gilt unsere separate Datenschutzerklärung für die Smart Media-Produktmitgliedschaft (Menüpunkt Kontoverwaltung oder im LG-Konto im Menüpunkt Einstellungen des Smart TV-/ Media-Produkts), darin sind Einzelheiten darüber einzusehen, wie LGE personenbezogene Informationen im Verlauf der Bereitstellung seiner Smart TV- / Media-Produktdienste verarbeitet. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Verarbeitung, die in der Datenschutzerklärung für die Smart Media-Produktmitgliedschaft beschrieben ist, obwohl die LG Group personenbezogene Daten, die über den Smart TV- / Media-Produktdienst erhoben wurden, ebenfalls wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, verwenden kann. LGE kann auch personenbezogene Daten, die über die Dienste erhoben wurden, wie in der Datenschutzerklärung für die Smart TV-Mitgliedschaft beschrieben, verwenden. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf die Datenschutzerklärung für die Smart Media-Produktmitgliedschaft im Menüpunkt Kontoverwaltung oder im LG-Konto im Menüpunkt Einstellungen des Smart TV-/ Media-Produkts.

ÜBERSICHT DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir die Arten von personenbezogenen Daten, die wir über unsere Dienste erheben, wie wir diese Daten nutzen, über welchen Zeitraum wir diese aufbewahren und mit welchen Parteien wir diese teilen. Des weiteren erklären wir, welche Optionen und Rechte Sie in Bezug auf die Nutzung Ihrer Daten haben, einschließlich dem Recht, einigen Arten der Verarbeitung, die wir durchführen , zu widersprechen(sofern dies das geltende Recht vorsieht). Weitere Informationen über Ihre Rechte und wie man von ihnen Gebrauch macht, sind in dem Abschnitt “ Ihre Rechte ” dargelegt. Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung und unseren Datenschutzpraktiken können Sie uns unter den angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Zuletzt aktualisiert am: 12 / 12 / 2024

1. Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten zuständig?

Ihre örtliche LG Zweigstelle ist für das Betreiben der Webseite oder anderen Webseiten der LG Group in Ihrem Land verantwortlich, sowie für Ihre Daten, die über die Webseite erhoben werden. Ihre örtliche LG Zweigstelle ist außerdem für sämtliche personenbezogenen Daten verantwortlich, die Sie ihr direkt zur Verfügung stellen beispielsweise im Rahmen von Kundendienstanrufen oder über Produktregistrierungskarten. LGE ist verantwortlich für das Betreiben aller sonstigen Dienste sowie für die Informationen über Sie, die durch oder in Verbindung mit diesen Diensten erhoben wurden.

Sie finden den Namen und die Kontaktdaten Ihrer örtlichen LG Zweigstelle und von LGE im Abschnitt ‘Kontakt’.

2. Personenbezogene Daten, die wir erheben

Wenn wir in dieser Datenschutzerklärung auf “personenbezogene Daten” verweisen, meinen wir damit Informationen, die sich auf eine identifizierbare Person beziehen (zum Beispiel Name, Kontaktdaten, Kaufinformationen). Die folgenden Arten von personenbezogenen Daten werden in Verbindung mit unseren Diensten erhoben:

Daten, die Sie uns direkt oder über Dritte zur Verfügung stellen

Einige Dienste ermöglichen uns, Daten direkt von Ihnen oder von anderen Unternehmen, zu denen Sie eine Verbindung haben, zu erheben. Zum Beispiel:

• Wenn Sie unsere Dienste nutzen (z. B. wenn Sie ein LG-Konto erstellen, ein Gerät oder Produkt registrieren, einen Kauf tätigen, ein Produkt bewerten oder mit uns in Kontakt treten), stellen Sie uns Informationen zur Verfügung, wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihr Geschlecht, Ihre Stimme, Ihr Foto, Ihr Video, Ihre Zahlungskarteninformationen, Ihre Lieferadresse (einschließlich Postleitzahl), Ihre Kaufinformationen und Ihre Interaktionen mit angeschlossenen elektronischen Geräten.

• Wenn Sie sich mit einem Drittanbieterkonto oder -profil anmelden, erhalten wir einen Zugang zu Ihren Daten, wie beispielsweise Ihren Namen, Ihre E-Mailadresse und Social Media Tags.

• Wenn Sie mit unserem Kundendienst oder sonstigem Personal der LG Group kommunizieren, werden wir diese Kommunikation inklusive Daten, die wir zur Beantwortung Ihrer Anfrage benötigen, verarbeiten.

Informationen zur Nutzung unserer Dienste

Zusätzlich zu den Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, können wir Daten über Ihre Nutzung unserer Dienste mittels der Software auf Ihren Geräten und über andere elektronische Maßnahmen (wie z. B. die Verwendung von Cookies und Sensoren) erheben. Folgende Daten erheben wir:

• Geräte-Informationen: Name deines Geräts, IMEI, UUID, OS-Version, Land, Ort, Sprache, IP-Adresse, Mac-Adresse, Informationen über das angeschlossene Modem, Informationen über den Internet-Router und Einstellungen der Geräte.

• Log-Informationen: Anwendungsinformationen, wie beispielsweise URL, umgeleitete URL, Performance-Timing, Referrer, Netzwerktyp, Netzwerkinfo, Ladestatus, Ad-Block-Info und Cookies. Weitere Informationen darüber, wie wir Cookies für unsere Dienste verwenden, entnehmen Sie bitte den Cookie-Richtlinien der Dienste, die Sie verwenden.

• Standortinformationen: Wir verarbeiten Ihre Standortinformationen basierend auf Ihrer Einwilligung oder wenn dies notwendig ist, um Ihnen die Dienste zu bieten, die Sie selbst angefordert haben (beispielsweise fragen wir Ihren Standort ab, um Ihnen eine Wegbeschreibung zu geben).

• Sonstige Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Dienste, wie zum Beispiel die Webseiten, die Sie besuchen, Tippverhalten (Autofill), Verhalten des angeschlossenen Geräts und Anwendungshistorie, Informationen zu Strom und Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts und wie Sie mit Inhalten interagieren, die über unsere Dienste angeboten werden.

Nachstehend erklären wir im Einzelnen, welche Arten von Daten und Informationen wir erfassen, wenn Sie unsere Dienste verwenden:

Zeitpunkt der Datenerfassung Arten der personenbezogenen Daten Daten, die über die Webseite erfasst werden - Daten, die über das LG Konto (siehe weiter unten), Webregistrierungsformular, Umfrageformular, Demo- oder Kaufantragsformular, Kundendienstkontaktformular oder über den Online-Chat erfasst werden. - Produkt- und Dienstleistungsinformationen, einschließlich Informationen über die Produkte und Dienstleistungen, die Sie über die Website kaufen oder nutzen, einschließlich Ländercode, Produktkategorie, Code und Modellnummer, Geräte-ID, Abrechnungs- und Zahlungsinformationen, Lieferinformationen (z. B. Lieferadresse, Postleitzahl), Registrierungsinformationen, IP-Adresse sowie Firmware- und Softwareinformationen. - Daten zur Nutzung der Webseite: einschließlich Daten darüber, wie Sie mit der Webseite umgehen und welches Gerät Sie hierfür nutzen. Weitere Informationen hierüber finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie. - Bild- und Sprachdaten. - Kommentare oder ggf. ähnliche Beiträge auf der Webseite, einschließlich dem Zeitpunkt des Beitrags, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Pseudonym sowie angehängten Bildern oder Dateien. Daten, die über das LG Konto erfasst werden - Daten zur Identität , einschließlich Ihrem Anzeigenamen, Ländercode, Sprache, Ihrem Namen, Ihrem Geburtsdatum, Ihrer Adresse, Kontaktdaten, Profilbild, sowie der Benutzerauthentifizierung nach Namen. Wenn Sie ein Geschäftskunde oder ein Mitarbeiter einer unserer Geschäftskunden sind, beinhaltet dies außerdem sämtliche Daten in Hinsicht auf Ihr Unternehmen, z. B. Kontaktdaten, Steuernummer des Unternehmens, Stellenbezeichnung und Tätigkeitssektor. - Gerätedaten , einschließlich der Geräteidentifikationsdaten, wie beispielsweise die IMEI-Nummer, sowie die Produktseriennummer, UUID, Werbekennung und IP-Adresse Daten, die über den ThinQ-Dienst erfasst werden - Identitätsdaten , einschließlich der Stimme des Sprechers und dessen übersetzten Text. Sollten Sie Mitglied eines virtuellen „Homes“ oder Raums sein: Benutzernummer, Profilbild, Name und E-Mailadresse - Profildaten , einschließlich Status des Host-Benutzers, geteilte Home-ID, kundengenerierte Home- und Raumdaten (wie beispielsweise Home-Name, Home-ID, Hintergrundbildschirm-URL, Adresse, Ortsvorwahl, Geolokalisierung) - Informationen zur Nutzung des ThinQ-Dienstes Dazu gehören Informationen darüber, wie Sie innerhalb der ThinQ-App interagieren und welches Gerät Sie dafür verwenden. Für weitere Informationen hierüber, beziehen Sie sich bitte auf unsere Cookie-Richtlinie. - Produktdaten (die zu Garantiezwecken verwendet werden): Datum und Ort des Kaufs, Foto des Kaufbelegs - Standortinformationen , einschließlich Postleitzahl, Server-Adresse, Geolokalisierungsinformationen - Kommunikationsinformationen, einschließlich Details zur Anfrage und angehängte Bilddateien, wenn Sie 1:1 Inquiry oder den One Stop Service nutzen - Technische Informationen , einschließlich Informationen über Ihre Internetverbindung, Ihren Zugriff auf die App (beispielsweise Anzahl der Besuche auf der App, Zeitachse), sowie Informationen, die während Ihrer Nutzung unseres Dienstes erfasst werden (wie beispielsweise Logdaten, Cookie-Daten) Informationen, die über elektronische Geräte erfasst werden, die mit ThinQ verlinkt sind - Geräteinformationen , einschließlich Geräteregistrierungsdaten (beispielsweise einmaliger Identifikationswert, Typ, Name, Hersteller, Modellnummer, Herstellungsnummer, Vertriebsland, Versionsdaten), Gerätestatus, Geräteeinstellungen, Geräteverhalten und Verwendungshistorie, Power (ein/aus) und Daten zum Stromverbrauch, Daten zur Netzwerkverbindung und die umliegende Netzwerkumgebung, Informationen zur Ausführung und zum Betrieb verschiedener Funktionen des LG Electronics-Dienstes, Produktfehler / Informationen zu Fehlfunktionen, IP-Adresse Daten, die über den Service-Bereitstellungsprozess des ThinQ Care erfasst werden - Produktdaten , einschließlich dem Modellnamen, der Herstellungsnummer, Daten zum Produktstatus, Produkthistorie, Daten über die Produktdiagnostik, Daten zu Reparaturanfragen, Datum und Ort des Kaufs Daten, die bei der Nutzung der Klimaanlage mit intelligenter Pflege erfasst werden - Produkt- und Einstellungsdaten , einschließlich Reservierungsdaten, Filter, Temperatureinheitsdaten, Einstellungswerte, Innenraumverschmutzungsgrad und Energieüberwachung - Raumbezogene Daten , einschließlich Benutzerstandort (gemäß Entfernung und Winkel), Temperaturdaten (Temperatur des benutzten Raums, Temperatureinstellung), menschliche Erkennungsdaten und Innenraumlastdaten Informationen, die bei der Verwendung der Upload-Funktion von Kamera- oder Galeriefotos erfasst werden (Dies bezieht sich auf die Funktionen: Panoramaansicht des Kühlschranks, Hintergrundbildschirm / Upload-Galeriefoto vom Kühlschrank in Insta-Ansicht, Roboking Home-Ansicht / Home-Wächter, Klimaanlage) - Bild- und Videodaten : einschließlich Fotodaten, Galeriefotos vom Smartphone, Daten zur Positionsanzeige der Home-Ansicht/des Home-Wächters, Home-Ansicht Foto-/Videodaten, spezifizierter Wert des Home-Wächters, Fotodaten zur Home-Pflege, Meine Home-Ansicht (Streaming). - Diese Daten werden nur dann erfasst, wenn Sie Funktionen verwenden, die eine Bild- oder Videofunktion erfordern oder unterstützen, und/oder über Ihre Betriebssystemeinstellungen Zugang zur Kamera oder Fotogalerie auf Ihrem Gerät gewähren. Bild- und Videodaten werden einzig auf Ihrem Gerät gespeichert, und auch nur so lange, wie dies erforderlich ist, um die Dienste anzubieten. - Wenn Sie unsere Home-Ansicht/Home-Wächter-Funktionen verwenden, werden Sie gebeten, Personen, die sich in dem überwachten Raum befinden, darüber zu informieren, dass Bild- oder Videoaufzeichnung von uns verarbeitet werden. Daher werden Sie von uns auch aufgefordert den davon betroffenen Personen diese Datenschutzerklärung zugänglich zu machen. Daten, die während des Anschließens des Staubsaugerroboters erfasst werden - Bilder und Zeichnungskarte, Daten zur Reinigungsreservierung, Reinigungshistorie, Reinigungstagebuch und Videodaten Daten, die während der Verwendung der Sprachverbindung erfasst werden - Daten zur Geräteidentifikation , - Technische Daten , die bei der Verbindung mit externen Geräten benötigt werden, sowie - Produktdaten : einschließlich Name und Typ des Produktmodells, Produktpseudonym, Status (An/Aus, verbleibende Zeit im Einsatz, Gerätestatuswert), sowie Statuseigenschaften, Spanne der Produkteigenschaftswerte, Produktkontrollwerte, Sitzungsschlüssel - Sprachinformationen . Daten, die erfasst werden, wenn Sie sich mit dem Smart TV verbinden. - OTA-ID, TV-OS-Version, Gerätemerkmal-Einstellcode, ID der Inhaltsempfehlungsliste, Inhalts-ID

Sonstige Daten, die wir erfassen

Sofern wir Ihre Zustimmung einholen, erklären wir jeweils im Einzelfall und vorab, welche Daten wir erheben werden, und wie wir diese verwenden werden.

Manchmal erhalten wir Informationen über Sie von Dritten; das sind andere Unternehmen, wie beispielsweise Facebook, Google, Amazon oder Line. Wir erhalten beispielsweise Ihre Daten von Betreibern sozialer Netzwerkdienste, wenn Sie sich dazu entschließen, sich über das Konto eines sozialen Netzwerks mit unseren Diensten zu verbinden.

Zum Schutz vor Betrug, gleichen wir bestimmte Daten, die Sie bereitstellen, mit Drittanbietern, beispielsweiseAnbietern von Identitätsprüfungen, ab.

Wir verwenden personenbezogene Daten, die ursprünglich über den Smart-TV-Dienst/Media-Produktdienst von LGE erfasst wurden, ebenfalls für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke. Bitte beachten Sie für weitere Details die separate Datenschutzerklärung für die Smart Media-Produktmitgliedschaft von LGE.

Des weiteren verarbeiten wir Informationen über Sie, die wir von Dritten, beispielsweise Vertriebsgesellschaften und Daten-Brokern, erhalten um uns ein besseres Bild von Ihren Interessen machen zu können und Ihnen gegebenenfalls Dienste und Werbung anzubieten, die besser auf Sie zugeschnitten sind. Beispielsweise empfangen wir aggregierte Daten über den Lebensstil oder die Kaufmuster bestimmter demografischer Gruppen, um Ihre wahrscheinlichen Interessen besser zu verstehen.

Zusätzlich können wir weitere Daten über Sie, Ihre Geräte oder Ihre Nutzung unserer Dienste verarbeiten, soweit dies gesetzlich erforderlich ist (beispielsweise wo es uns gesetzlich vorgeschrieben ist, Internetsuchprotokolle zu erfassen) oder soweit Sie dieser Verarbeitung zugestimmt haben.

Links zu anderen Webseiten, Geräten, Apps und Funktionen

Unsere Dienste ermöglichen Ihnen teilweise, sich mit anderen Webseiten, Geräten, Apps oder sonstigen Funktionen zu verbinden, die nicht von LGE betrieben werden und die über eigene Datenschutzinformationen oder Richtlinien verfügen. Wir empfehlen Ihnen, diese zu prüfen, bevor Sie sich damit verbinden. Für die Inhalte, Verwendung personenbezogener Daten und Datenschutzpraktiken dieser Anbieter ist LGE nicht verantwortlich.

3. Wie wir diese Informationen verwenden

In diesem Abschnitt legen wir die Rechtsgrundlagen dar, die uns die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erlauben. Unter jeder dieser Rechtsgrundlagen erklären wir die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verwenden.

Wenn Sie mehr als einen unserer Dienste, einschließlich der Dienste, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind, sowie unsere Smart TV- / Media-Produktdienst, nutzen, werden wir personenbezogene Daten, die wir von Ihnen in Verbindung mit jedem dieser Dienste erfassen, kombinieren und für die unten aufgeführten Zwecke oder, wie in der Datenschutzerklärung für die von Ihnen genutzten Dienste beschrieben, verwenden. Dadurch wird u. a. verhindert, dass Sie sich für verschiedenen Dienste mehrmals anmelden müssen.

Bereitstellung von Diensten basierend auf Ihrer Vertragsbeziehung mit uns

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies für die Durchführung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, beispielsweise um:

• Dienste und spezifischen Funktionen zu ermöglichen, die Sie wählen, wenn Sie unsere Dienste benutzen und die ggf. das Personalisieren des Inhalts unserer Dienste erfordern.

• Bestellungen und Zahlungen zu verarbeiten und Ihnen unsere Produkte oder Produkte von Drittanbietern zur Verfügung zu stellen, die Sie über unsere Dienste erwerben, und um Ihnen zu ermöglichen, von Ihren Garantierechten oder anderen Rechten Gebrauch zu machen, die Ihnen im Rahmen dieses Vertrags zustehen.

• Sie zu identifizieren und zu authentifizieren, damit Sie bestimmte Dienste von uns nutzen können.

Installationen und Registrierungen zu erleichtern, technische Probleme zu beheben, Ihnen unseren Kundendienst anzubieten und Ihnen notwendige Informationen in Hinsicht auf unsere Dienste zu liefern.

Berechtigte Interessen der LG Group und/oder von Dritten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in unserem berechtigten Interesse nur in dem Umfang, der für die Erfüllung unserer berechtigten Interessen (oder den berechtigten Interessen von Dritten) erforderlich ist (es sei denn, wir sind nach lokalen Gesetzen gesetzlich verpflichtet, Ihre Einwilligung hierfür einzuholen), beispielsweise um:

• Unsere Beziehung zu unseren Kunden effektiv zu verwalten, einschließlich der Kommunikation mit Ihnen, und um Ihre Anfragen zu beantworten;

• direkte Marketingtätigkeiten durchzuführen, einschließlich indem wir Ihnen Marketingmitteilungen via E-Mail, Telefonanrufe, Beiträge, Textnachrichten, Kanäle der sozialen Medien oder via Push-Benachrichtigungen über unsere mobilen Apps zukommen lassen, und Ihnen Online-Werbung sowohl auf unseren Diensten als auch auf den Webseiten Dritter vorstellen, Marketingprofile erstellen und Empfehlungen und Werbeinhalte, die wir und andere Ihnen präsentieren, personalisieren, sowie Werbeaktionen, Wettbewerbe und Preisauslosungen durchführen. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten für das Direktmarketing jederzeit zu widersprechen – mehr dazu im Abschnitt “Ihre Optionen”.

• unsere Geschäftstätigkeiten vor Betrug zu schützen, Betrug und andere unrechtmäßige Aktivitäten, sowie Aktivitäten, die durch unsere Nutzungsbedingungen unzulässig sind, zu erkennen und zu verhindern.

• die Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität unserer Dienste und Informationssysteme zu schützen, beispielsweise durch die Verwendung von Authentifizierungsmechanismen und andere Sicherheitsmaßnahmen, um unsere Systeme auf Sicherheitsbedrohungen zu überprüfen, Backups aufzubewahren, Daten zu anonymisieren und Systemwartungsdienste durchzuführen.

• unsere Rechtsansprüche und die Sicherheit der Endnutzer zu schützen, einschließlich durch Reklamationsbearbeitung, Erhalt von Rechtsberatung und Ermittlung, der Durchsetzung von Rechtsansprüchen in Hinsicht auf uns oder andere Unternehmen unseres Konzerns, sowie durch Geltendmachung und Verteidigung unserer Dienste;

• Ihre Nutzererfahrung zu verbessern, einschließlich indem wir Ihnen maßgeschneiderte Funktionen wie die automatische Ausfüllfunktion, eine Schnellsuchfunktion basierend auf Ihren am meisten besuchten Webseiten und indem wir Ihnen zusätzliche Inhalte, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind, anbieten;

• unsere Dienste und den Kundendienst zu verbessern, einschließlich, indem wir Sie um eine Rückmeldung bitten,Umfragen und Marktforschungen durchführen, Datenanalysen in Hinsicht auf die Nutzung unserer Dienste durchführen, das Kundenverhalten analysieren, Verwendungsmuster und Profile unserer Kunden erstellen, um regionale und globale Nutzertrends zu erkennen und unsere Angebote für Kunden weltweit zu optimieren;

• unsere Geschäftstätigkeiten effektiv zu verwalten, einschließlich durch das Erstellen von Berichten und das Analysieren der Erbringung unserer Dienste (durch die Verwendung von aggregierten Informationen), sowie unsere Geschäftsprozesse mithilfe von Statistiken zu überprüfen, um fachkundige Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wo wir uns auf unsere berechtigten Interessen berufen, haben wir eine Abwägungsprüfung vorgenommen, um Auswirkungen der Verarbeitung auf Ihre Rechte und Freiheiten zu identifizieren und um festzustellen, ob Ihre Interessen unsere Interessen bei der stattfindenden Verarbeitung überwiegen. Sie erhalten weitere Informationen zu diesen Abwägungsprüfungen über die Kontaktdaten am Ende dieser Datenschutzerklärung.

Ihre Einwilligung

Sofern keine anderweitige Erlaubnis vorliegt oder wo dies gesetzlich erforderlich ist, bitten wir um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten . Wir bitten beispeilsweise um Ihre Einwilligung, um:

• Cookies zu platzieren und ähnliche Technologien in Übereinstimmung mit unserer Cookie-Richtlinie einzusetzen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Cookie-Richtlinie des Dienstes, den Sie benutzen.

• Ihnen Marketingmitteilungen zuzusenden (sofern Ihre Einwilligung gesetzlich vorgeschrieben ist, oder wir selbst entscheiden, Hierfür Ihre Einwilligung einzuholen).

• Wir bieten Ihnen Empfehlungen und angepasste Werbeinhalte, Produkte und Dienste, von denen wir oder andere denken, dass sie Ihnen gefallen könnten, nachdem wir die Daten in Bezug auf Ihre Nutzung der Dienste analysiert haben, in Kombination mit den verschiedenen Informationen, die Sie uns über andere Wege mitgeteilt haben, für die Zwecke, die im Einklang mit dieser Datenschutzrichtlinie sind. Dies kann die Sendung von Werbung über verschiedene Kanäle, einschließlich via E-Mail, das LG-Konto, auf unseren Webseiten oder auf Plattformen Dritter (einschließlich den sozialen Netzwerken), beinhalten.

Bei anderen Gelegenheiten, wo wir Sie um Ihre Einwilligung bitten, werden wir die Daten zu dem Zweck verwenden, den wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt kommuniziert haben.

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung geben, haben Sie immer das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit wieder zurückzuziehen. Dies beeinträchtigt nicht die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die wir durchgeführt haben, bevor Sie Ihre Einwilligung zurückgezogen haben. Wie Sie von diesem Recht Gebrauch machen können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt “Ihre Rechte”.

Rechtliche Verpflichtungen

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im jeweils erforderlichen Umfang, um:

• unsere rechtlichen Anforderungen im Rahmen der geltenden Gesetze (z. B. Steuer- und buchhalterische Pflichten, Pflichten in Hinsicht auf die Produktsicherheit, Gewährleistungen und Kundenschutz) zu erfüllen.

• gerichtliche Verfügungen und Vorladungen einzuhalten und auf rechtlich verbindliche Forderungen der Regierung, Strafverfolgungsbehörden, öffentlichen Behörden und/oder Aufsichtsbehörden zu reagieren.

Wenn wir Ihre Daten benötigen, um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen oder unsere rechtlichen Pflichten einzuhalten, sind Sie verpflichtet, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ansonsten sind Sie nicht verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, kann es die Weise, wie Sie unsere Dienste nutzen, beeinträchtigen oder unmöglich machen.

4. Teilen von Informationen

Wir übertragen, veröffentlichen oder machen Ihre personenbezogenen Daten für Dritte wie unten beschrieben verfügbar:

• LG Group und ihr Personal : Wir teilen personenbezogene Daten mit den Mitgliedern der LG Group, hierzu gehören Auftragnehmer, Vertreter und sonstige Unternehmen in unserer Gruppe, in dem Umfang, wie dies notwendig oder angemessem ist, um unsere Dienste anzubieten und die Zwecke zu erfüllen, die in Abschnitt 3 oben dargelegt oder die in den Datenschutzerklärungn in Bezug auf unsere Dienste beschrieben sind. Beispielsweise teilen wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Produktentwicklung und der Verbesserung mit LGE und zu Marketingzwecken mit Ihrem örtlichen Mitglied der LG Group.

• Dienstleister : Wir übermitteln Ihre Daten nur an sorgfältig ausgewählte Unternehmen und Einzelpersonen, die in unserem Auftrag tätig werden; zum Beispiel an Unternehmen, die uns dabei helfen, Systeme für unsere Dienste zu entwickeln und zu betreiben, an Anbieter von IT-Diensten, Sicherheit, Hosting, Webseitenpflege, Datenpflege und Analytik, Kundendienst und Kommunikation, Bestellverarbeitung und Erfüllung, Mailing, Abrechnung, Markt- und Marktforschungsdienste, autorisierte Service- und Reparaturzentren, sonstige administrative Dienste und an Unternehmen, die Wettbewerbe, Gewinnspiele und sonstige Aktionen in unserem Namen durchführen. Diese Unternehmen sind nur in dem Ausmaß autorisiert, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und sie zu verwenden, wie dies notwendig ist, um den von uns beauftragten Dienst durchzuführen. Sie sind zudem vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nicht für andere Zwecke zu verwenden. Einige unserer Dienstleister befinden sich in der Republik Korea oder in anderen Ländern außerhalb Europas / des EWR-Raums.

• Dritte IoT-Anbieter : Wenn Sie Konnektivitätseigenschaften Dritter aktivieren, beispielsweise wenn Sie die Home-IoT-Geräte mit unseren Diensten verbinden, leiten wir personenbezogene Daten an die Dienstanbieter dieser IoT-Geräte weiter, um Ihnen zu ermöglichen, die entsprechenden Eigenschaften in unseren Diensten zu verwenden.

• Autorisierte Wiederverkäufer : In bestimmten Ländern werden die Produkte auf unserer Webseite von autorisierten Wiederverkäufern verkauft. Wenn Sie in diesen Ländern Produkte von unserer Webseite erwerben, geben wir Ihre personenbezogenen Daten an diese Wiederverkäufer weiter.

• Werbepartner : Wir teilen personenbezogene Daten, einschließlich, wie Sie mit unseren Diensten interagieren, welche Werbungen Sie sehen und die Käufe, die Sie bei den sozialen Netzwerken und anderen Werbepartnern tätigen, um die Wirksamkeit unserer Werbung zu analysieren, unsere Marketingpraktiken zu verbessern und um Ihnen relevantere Werbung zusenden können. In Übereinstimmung mit Ihren Marktpräferenzen leiten wir unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weiter, die Produkte oder Dienste anbieten, von denen wir glauben, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, oder welche auf andere Weise Marktforschung und Analysen betreiben. Diese Werbepartner könnten Ihre personenbezogenen Daten dafür verwenden, Sie in Hinsicht auf Angebote oder Werbung zu kontaktieren.

• Sonstige Geschäftspartner : Wir offenbaren sonstigen Geschäftspartnern ihre personenbezogenen Daten, sofern es notwendig ist, damit Sie einen Zugang zu den von Ihnen durch unsere Dienste oder Werbematerialien mit Bezug auf unsere Dienste angeforderten Dienste erhalten.

• Besucher auf unserer Webseite : Nachrichten, die Sie in einigen Bereichen der Webseite online stellen, einschließlich in Produktprüfungsforen, Chaträumen, Foren oder anderen öffentlichen Bereichen, können von anderen Besuchern unserer Webseite eingesehen werden. [Wir erklären auf unserer Webseite, wo Daten, die Sie online stellen, sichtbar für andere sein werden.]

• Geschäftsberater : Beispielsweise unsere Anwälte, Buchhalter, Unternehmensberater, Versicherer, Wirtschaftsprüfer, in dem Umfang, der für die Erbringung des jeweiligen Dienstes erforderlich ist.

• Regierungsbehörden, Rechtsbehörden, Aufsichtsbehörden oder andere Drittparteien, wo erforderlich : Wir werden personenbezogene Daten an Regierungsbehörden, Rechtsbehörden, Aufsichtsbehörden und sonstige Dritte dort weitergeben, wo es uns gesetzlich vorgeschrieben ist, dies zu tun, oder wo wir denken, dass dies notwendig ist:

- um Gesetze einzuhalten oder auf vorgeschriebene Rechtsverfahren einzugehen (wie beispielsweise bei einem Haftbefehl, einer Vorladung oder einem Gerichtsbeschluss);

- um die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und Richtlinien, die unsere Dienste regeln, zu verifizieren oder durchzusetzen und um Betrug oder sonstige unrechtmäßigen Aktivitäten in Bezug auf die Nutzung unserer Dienste, oder welche unser Unternehmen beeinträchtigen, zu dem Ausmaß zu untersuchen und zu verhindern, dass eine solche Offenlegung von den geltenden Datenschutzgesetzen genehmigt wird; und

- um unsere Rechte, unser Eigentum und die Sicherheit unserer Geschäftstätigkeiten und denen unserer entsprechenden Tochtergesellschaften, unseres Personals, unserer Geschäftspartner, Kunden oder Mitglieder, die in der Öffentlichkeit stehen, zu schützen und zu verteidigen.

• Unternehmenstransaktionen : Wir geben Ihre Daten – wenn notwendig – an Dritte (und deren Unternehmensberater) als Teil einer Fusion, eines Transfers, einer Neuorganisation, einer Übernahme oder eines Verkaufs (einschließlich im Zusammenhang mit Verhandlungen), einer Auflösung oder einer sonstigen Transaktion oder im Fall eines Bankrotts weiter.

• Sonstige Parteien mit Ihrer Einwilligung oder auf Ihren Wunsch : Zusätzlich zu den Übermittlungen, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind, geben wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an Dritte weiter, wenn Sie einer solchen Weitergabe separat zustimmen oder diese wünschen (beispielsweise bei der Registrierung zum Erhalt von Presseinformationen über eine unserer Webseiten).

• Analytics: Wir können personenbezogene Informationen über Ihre Online-Aktivitäten auf Webseiten und angeschlossenen Geräten über einen Zeitraum und über Drittanbieter-Webseiten, Geräte, Apps und andere Online-Funktionen und -Dienste hinweg erheben. Wir können Drittanbieter-Analyse-Dienste nutzen, z. B. Google Analytics, Firebase und sonstige ( siehe weitere ). Die Informationen, die wir erhalten, könnten direkt an diese Anbieter und andere relevante Dritte weitergegeben oder von diesen erfasst werden. Diese verwenden die Informationen zum Beispiel zur Bewertung der Nutzung der Dienste. Weitere Informationen über Google Analytics finden Sie unter „Wie Google Daten verwendet, wenn Sie die Webseiten oder Apps unserer Partner nutzen“ (unter https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), „Schutz Ihrer Daten“ (unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) und „Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics“ (unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

5. Speicherung personenbezogener Daten

Wir unternehmen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass wir Daten in Übereinstimmung mit den folgenden Prinzipien verarbeiten und speichern:

• mindestens für die Dauer, für die diese Daten genutzt werden, um Ihnen unsere Dienste anbieten zu können;

• wenn die Speicherung gesetzlich vorgeschrieben ist (beispielsweise Steuergesetze), im Rahmen eines Vertrags;

• solange dies vernünftigerweise erforderlich ist, um eine tatsächliche oder drohende Beschwerde, Untersuchung oder einen Rechtsstreit zu bearbeiten;

• nur so lange, wie es für den Zweck notwendig ist, für den diese Daten erhoben und verarbeitet werden, oder länger, wenn dies vertraglich, durch ein geltendes Gesetz vorgeschrieben ist, oder in anonymisierter Form, für statistische Zwecke und mit angemessenen Schutzmaßnahmen erfolgt. Wenn beispielsweise ein Streitfall zwischen Ihnen und der LG Group auftritt oder Sie es versäumen, für unsere Dienste zu zahlen, speichern wir die entsprechenden Daten, bis dieser Streitfall beendet ist beziehungsweise die Zahlung entsprechend geleistet wurde. Wenn Sie Ihr gesamtes LG-Konto löschen, werden Ihre Daten sofort danach gelöscht, sofern nichts anderes durch geltende Gesetze gefordert wird.

• Wo wir Ihre Daten verarbeiten, speichern wir Ihre Daten bis Sie uns zur Löschung auffordern. Darüber hinaus speichern wir Widerrufe von Einwilligungen und Widersprüche gegen einzelne Verarbeitungen, um Ihren entsprechenden Wünschen in Zukunft nachkommen können.

6. Ihre Optionen

Wo dies zulässig ist, kontaktieren wir Sie möglicherweise via E-Mail, Telefonanruf, Textnachricht oder Push-Benachrichtigungen über unsere mobilen Apps. Um eine Anfrage hinsichtlich dem Empfang solcher Kommunikationen durch uns zu übermitteln, kontaktieren Sie uns bitte mit Hilfe der im unten stehenden Abschnitt “ Kontakt ” angegebenen Daten.

Sie können sich jederzeit von unseren Marketingmitteilungen abmelden, indem Sie auf den Link “Abbestellen” am Ende der E-Mails klicken, oder indem Sie uns direkt kontaktieren (siehe Abschnitt “Kontakt” unten). Wie im nachfolgenden Abschnitt über Ihre Rechte vermerkt, haben Sie – unabhängig davon, auf welche Rechtsgrundlage wir uns hierfür im Einzelfall berufen – das Recht, der Nutzung Ihrer Daten für Direktmarketingzwecke jederzeit zu widersprechen.

Bitte beachten Sie, dass wir, wenn Sie sich von unseren Marketingmitteilungen abmelden, Ihre Abmeldung schnellstmöglich bearbeiten, aber seien Sie sich dennoch bewusst, dass Sie unter Umständen über einen kurzen Zeitraum, in der wir Ihre Bitte bearbeiten, noch immer Marketingmitteilungen erhalten könnten. Wir werden Ihnen außerdem weiterhin Dienstmitteilungen senden, um Ihnen die nötigen Informationen in Hinsicht auf Ihren Vertrag und die Dienste, die Sie nutzen, zu senden (beispielsweise, um Sie über Änderungen an unseren Nutzungsbedingungen zu informieren).

7. Ihre Rechte

Bis zu dem vom Gesetz vorgegebenen Ausmaß, können Sie Ihr örtliches Mitglied der LG Group um eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, anfordern. Sie können uns außerdem auffordern, personenbezogene Daten zu löschen oder Unrichtigkeiten zu korrigieren, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu begrenzen oder einzuschränken, Ihre Einwilligung zurückziehen und Ihnen personenbezogenen Daten, , die Sie uns im Rahmen eines Vertrags oder mit Ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format zu übermitteln oder diese Daten an einen anderen Controller weiterzuleiten (zu portieren).

Darüber hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen widersprechen, soweit das geltende Recht dies vorsieht (insbesondere, wenn wir die Daten in unserem überwiegenden Interesse verarbeiten). Sie haben außerdem das Recht, der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke, einschließlich der Erstellung von Profilen im Zusammenhang mit Direktmarketing, jederzeit zu widersprechen.

Diese Rechte können jedoch eingeschränkt sein, z. B. wenn die Erfüllung Ihrer Anfrage personenbezogene Daten über eine andere Person offenlegen würde, wenn sie die Rechte eines Drittanbieters (einschließlich unserer Rechte) verletzen würde, oder wenn Sie uns bitten, Informationen zu löschen, zu deren Aufbewahrung wir gesetzlich verpflichtet sind, oder wir ein zwingendes berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung haben. Einschlägige Ausnahmen sind sowohl in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als auch in den nationalen Rechtsvorschriften enthalten. Wir werden Sie über relevante Ausnahmeregelungen informieren, auf die wir uns bei der Beantwortung Ihrer Anfrage berufen. Um einen Antrag in Hinblick auf Ihre Rechte oder um eine Anfrage zu stellen, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten im Abschnitt “ Kontakt ”. In einigen Fällen können Sie außerdem direkt über die Webseite von Ihren Rechten Gebrauch machen.

8. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und verfügen über Schutzmaßnahmen, die dafür vorgesehen sind, die Daten, die wir über unsere Dienste erfassen, zu schützen. Beachten Sie jedoch bitte, dass obwohl wir angemessene Schritte einleiten, um Ihre Daten zu schützen, keine Webseite, Internetübertragung, kein Computersystem und keine drahtlose Verbindung vollständig sicher ist.

9. Internationale Übertragung von Informationen

Ihre Nutzung unserer Dienste beinhaltet übereinstimmend mit dieser Datenschutzerklärung die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb und außerhalb des Landes, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet. Insbesondere werden Ihre personenbezogenen Daten in die Republik Korea übermittelt. Bitte beachten Sie, dass die Datenschutzgesetze und andere Gesetze des Landes, in das Ihre Informationen übertragen werden können, eventuell nicht so umfassend sind, wie in Ihrem Heimatland.

[Für europäische Einwohner]

Wenn Sie Einwohner des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum, der in der Europäischen Union, sowie Island, Liechtenstein und Norwegen liegt), Großbritanniens oder der Schweiz sind: Ihre personenbezogenen Daten werden an Empfänger außerhalb des EWR, Großbritanniens oder der Schweiz übermittelt, einschließlich Empfängern in der Republik Korea und den Vereinigten Staaten. Die Datenschutzkommission der Europäischen Union bescheinigt der Republik Korea einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland übermitteln, dessen Datenschutzniveau nicht als angemessen in Hinsicht auf den Schutz erachtet wird, treffen wir geeignete Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sind, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt bleiben. Diese Maßnahmen beinhalten beispielsweise die Verwendung von Standarddatenschutzklauseln, die von der EU, Großbritannien und der Schweiz genehmigt wurden. In Ausnahmefällen bitten wir um Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Empfänger in Drittländern. Zur Anforderung weiterer Informationen oder zum Erhalt eines Exemplars der vertraglichen Vereinbarungen oder anderer vorliegender Sicherheitsvorkehrungen, nutzen Sie bitte die Kontaktdaten, die im Abschnitt „ Kontakt “ aufgeführt sind.

10. Aktualisierungen zu unserer Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu aktualisieren, wenn wir die Art und Weise ändern, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, oder wenn wir im Rahmen der Datenschutzgesetze dazu verpflichtet sind. Wir werden Sie auf alle entscheidenden Änderungen an unserer Datenschutzerklärung in angemessener Weise aufmerksam machen (beispielsweise, indem wir eine Mitteilung auf den Webseiten und Apps, über die wir unsere Dienste anbieten, veröffentlichen und über der Mitteilung vermerken, wann die neueste Aktualisierung stattfand).

11. Kontakt

Um von Ihren Rechten Gebrauch zu machen, oder für weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, kontaktieren Sie uns bitte.

Für Fragen und Anfragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die via Webseite oder auf andere Weise von Ihrem örtlichen Mitglied der LG Group erfasst wurden, kontaktieren Sie bitte das für Sie zuständige örtliche Mitglied der LG Group. Den Namen und die Kontaktdaten für das für Sie zuständige örtliche Mitglied der LG Group finden Sie hier .

Für Fragen und Anfragen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die via anderen Diensten erfasst wurden, kontaktieren Sie bitte LGE unter [ hier ] oder per Post [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea].

Unseren EU-Vertreter für Datenschutz im EWR erreichen Sie per E-Mail unter [dpo-eu@lge.com], oder postalisch unter LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Den Namen und die Kontaktdaten für das für Sie zuständige örtliche Mitglied der LG Group finden Sie hier .

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter [dpo-eu@lge.com].

Wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, nicht einverstanden sind oder glauben, dass dies nicht im Einklang mit den Datenschutzgesetzen steht, haben Sie das Recht, sich bei der Datenschutzbehörde Ihres Wohnsitzes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem Sie glauben, dass ein Verstoß gegen die Datenschutzgesetze stattgefunden hat, zu informieren und zu beschweren.

12. Personenbezogene Daten von Kindern

Unsere Dienste wurden für ein allgemeines Publikum konzipiert und richten sich nicht an Kinder. In Verbindung mit unseren Diensten erfassen oder speichern wir unter Umständen ohne unser Wissen personenbezogene Daten von Minderjährigen (Kindern unter 18 Jahren) oder ermöglichen Minderjährigen ohne Kenntnis des Alters unsere Dienste zu benutzen. Bitte stellen Sie uns daher keine personenbezogenen Daten von Personen unter 18 Jahren zur Verfügung. Sollten Sie selbst unter 18 Jahre alt sein, versuchen Sie nicht, sich für unsere Dienste zu registrieren, und stellen Sie uns bitte nicht Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung. Sollten wir feststellen, dass uns eine Person unter 18 Jahren ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt hat, werden wir diese personenbezogenen Daten unverzüglich löschen. Wenn Sie denken, dass uns ein Kind unter 18 Jahren seine personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt hat, kontaktieren Sie uns bitte. Siehe dazu Punkt 11.

In einigen Ländern greifen wir möglicherweise auf strengere oder weniger strenge Altersrichtlinien zurück. Für weitere Informationen, lesen Sie bitte die ergänzenden Informationen für Ihr Land unter dieser Datenschutzerklärung durch.

LG Zweigstelle

Land LG Entität Registrierte Adresse Kontaktdaten Österreich LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Österreich Guglgasse 15/3A 1110 Wien, Österreich Tel: +43 1 52 152-0, E-Mail: www.lg.com/at/service/email

Dienste

Dienst LG Entität Registrierte Adresse Kontaktdaten ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea thinq@lge.com https://www.lg.com/at LG Electronics Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Österreich Guglgasse 15/3A 1110 Wien, Österreich www.lg.com/at/service/email

Ergänzende Bedingungen zur Datenschutzrichtlinie: Gerichtsstandsspezifisch – Österreich

Da die Datenschutzgesetze in den einzelnen Regionen unterschiedlich sind, gelten die folgenden Zusatzbedingungen ausschließlich für Benutzer mit Wohnsitz in Deutschland. Sie gewährleisten die Einhaltung der lokalen Vorschriften und verbessern den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den folgenden Zusatzbedingungen und den Bestimmungen des Hauptteils der Datenschutzrichtlinie haben die folgenden Bedingungen Vorrang.

A. In Abschnitt 3 der Datenschutzrichtlinie wird dieser Satz gelöscht und durch Folgendes ersetzt:

3. Wie wir diese Informationen verwenden

Berechtigte Interessen der LG Group und/oder von Dritten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in unserem berechtigten Interesse nur in dem Umfang, der für die Erfüllung unserer berechtigten Interessen (oder den berechtigten Interessen von Dritten) erforderlich ist (es sei denn, wir sind nach lokalen Gesetzen gesetzlich verpflichtet, Ihre Einwilligung hierfür einzuholen), beispielsweise um:

• Unsere Beziehung zu unseren Kunden effektiv zu verwalten, einschließlich der Kommunikation mit Ihnen, und um Ihre Anfragen zu beantworten;

• Ihnen per E-Mail personalisierte Marketingnachrichten zukommen zu lassen, wenn Sie uns diese E-Mail-Adresse beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen aus unserem Sortiment zur Verfügung gestellt haben. Haben Sie der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zur Direktwerbung anfänglich widersprochen, übersenden wir Ihnen keine Marketingnachrichten per Mail. Sie können der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zur Direktwerbung jederzeit für die Zukunft widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach Basistarifen an. Nach Eingang Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu Zwecken der Direktwerbung unverzüglich eingestellt. . Mehr dazu im Abschnitt “ Ihre Optionen ”.

• unsere Geschäftstätigkeiten vor Betrug zu schützen, Betrug und andere unrechtmäßige Aktivitäten, sowie Aktivitäten, die durch unsere Nutzungsbedingungen unzulässig sind, zu erkennen und zu verhindern.

• die Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität unserer Dienste und Informationssysteme zu schützen, beispielsweise durch die Verwendung von Authentifizierungsmechanismen und andere Sicherheitsmaßnahmen, um unsere Systeme auf Sicherheitsbedrohungen zu überprüfen, Backups aufzubewahren, Daten zu anonymisieren und Systemwartungsdienste durchzuführen.

• unsere Rechtsansprüche und die Sicherheit der Endnutzer zu schützen, einschließlich durch Reklamationsbearbeitung, Erhalt von Rechtsberatung und Ermittlung, der Durchsetzung von Rechtsansprüchen in Hinsicht auf uns oder andere Unternehmen unseres Konzerns, sowie durch Geltendmachung und Verteidigung unserer Dienste;

• Ihre Nutzererfahrung zu verbessern, einschließlich indem wir Ihnen maßgeschneiderte Funktionen wie die automatische Ausfüllfunktion, eine Schnellsuchfunktion basierend auf Ihren am meisten besuchten Webseiten und indem wir Ihnen zusätzliche Inhalte, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind, anbieten;

• unsere Dienste und den Kundendienst zu verbessern, einschließlich, indem wir Sie um eine Rückmeldung bitten,Umfragen und Marktforschungen durchführen, Datenanalysen in Hinsicht auf die Nutzung unserer Dienste durchführen, das Kundenverhalten analysieren, Verwendungsmuster und Profile unserer Kunden erstellen, um regionale und globale Nutzertrends zu erkennen und unsere Angebote für Kunden weltweit zu optimieren;

• unsere Geschäftstätigkeiten effektiv zu verwalten, einschließlich durch das Erstellen von Berichten und das Analysieren der Erbringung unserer Dienste (durch die Verwendung von aggregierten Informationen), sowie unsere Geschäftsprozesse mithilfe von Statistiken zu überprüfen, um fachkundige Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wo wir uns auf unsere berechtigten Interessen berufen, haben wir eine Abwägungsprüfung vorgenommen, um Auswirkungen der Verarbeitung auf Ihre Rechte und Freiheiten zu identifizieren und um festzustellen, ob Ihre Interessen unsere Interessen bei der stattfindenden Verarbeitung überwiegen. Sie erhalten weitere Informationen zu diesen Abwägungsprüfungen über die Kontaktdaten am Ende dieser Datenschutzerklärung.

B. In Abschnitt 3 der Datenschutzrichtlinie wird Folgendes eingefügt:

3. Wie wir diese Informationen verwenden

Ihre Einwilligung

Sofern keine anderweitige Erlaubnis vorliegt oder wo dies gesetzlich erforderlich ist, bitten wir um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten . Wir bitten beispeilsweise um Ihre Einwilligung, um:

• Ihnen auf Ihre Anforderung hin regelmäßig unseren Newsletter per E-Mail zuzusenden. Wenn Sie unseren Newsletter per Kontaktformular auf unserer Webseite, via E-Mail oder über Ihr Online-Konto bei LG bestellen, werden Ihre so an uns übermittelten personenbezogenen Daten zu diesem Zweck verarbeitet. Mit Bestellung des Newsletters stimmen Sie auch zu, dass wir Informationen zur Nutzung des Newsletters erheben und analysieren und personenbezogen in einem Nutzerprofil zu Ihrer Person speichern. Für die Erhebung dieser Daten setzen wir Technologien wie z.B. Cookies, Web-Beacons oder Tracking-Pixels ein, deren Einsatz Sie mit Bestellung des Newsletters zustimmen. Wir nutzen diese Informationen, einschließlich Browsertyp, Zeitpunkt der Nutzung und Ihrer IP-Adresse sowie einer individuellen ID, um die Informationen, die wir Ihnen via Newsletter zukommen lassen, auf Ihre Interessen zuzuschneiden und Ihnen damit möglichst für Sie relevante Werbeinhalte zukommen zu lassen. Darüber hinaus nutzen wir die Daten Ihres Nutzerprofils zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen, potenziellen Risiken und Ergebnissen und setzen hierfür Algorithmen und Methoden des statistischen Predictive Modellings ein (eine mathematische Methode zur Entwicklung von Vorhersagemodellen basierend auf historischen Daten).

Sie können Ihre Newsletter-Bestellung jederzeit für die Zukunft über den Abmeldelink auf dem Newsletter, durch Nachricht an uns oder durch Deaktivierung der Bestellung in Ihrem Online-Konto widerrufen. Zur Überprüfung der Authentizität Ihrer bei der Newsletter-Bestellung angegebenen E-Mail-Adresse erhalten Sie nach Übermittlung Ihrer Bestellung eine automatisch generierte E-Mail mit der Bitte um Rückbestätigung (Double Opt-In). Erst nach erfolgter Bestätigung gilt Ihre Einwilligung zur Zusendung des Newsletters als erteilt. Wenn Sie den Newsletter nicht über Ihr Online-Konto bestellen, wird Ihre in der Newsletter-Bestellung angegebene E-Mail-Adresse wieder gelöscht; andernfalls bleibt die Adresse im Rahmen des Online-Kontos gespeichert, ohne jedoch die Zusendung eines Newsletters und die damit verbundene und hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten auszulösen. Mit Widerruf Ihrer Einwilligung werden auch die Date Ihres Nutzerprofils gelöscht (anonymisiert).

Ihnen auf Ihre Anforderung als registrierter Nutzer hin regelmäßig personalisierte Marketing-Nachrichten zuzusenden. Zur Personalisierung der Nachrichten erfassen, sortieren und analysieren wir Ihre Interaktionen per E-Mail, Social-Media, Kontaktformularen und Diensten auf unseren Webseiten, Newslettern, Ihrem Online-Konto bei LG und werten diese Informationen aus, um Ihnen auf Ihre persönlichen Interessen zugeschnittene Nachrichten zukommen zu lassen. Mit Bestellung von Marketing-Nachrichten stimmen Sie zu, dass wir diese Informationen erheben und analysieren und personenbezogen in einem Nutzerprofil zu Ihrer Person speichern. Für die Erhebung dieser Daten setzen wir Technologien wie z.B. Cookies, Web-Beacons oder Tracking-Pixels ein, zu deren Einsatz Sie bei Erteilung der Einwilligung ebenfalls zustimmen. Wir nutzen diese Informationen, einschließlich Browsertyp, Zeitpunkt der Nutzung und Ihrer IP-Adresse sowie einer individuellen ID, um die Informationen, die wir Ihnen via Marketing-Nachricht zukommen lassen, auf Ihre Interessen zuzuschneiden und Ihnen damit möglichst für Sie relevante Werbeinhalte zukommen zu lassen. Darüber hinaus nutzen wir die Daten Ihres Nutzerprofils zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen, potenziellen Risiken und Ergebnissen und setzen hierfür Algorithmen und Methoden des statistischen Predictive Modellings ein (eine mathematische Methode zur Entwicklung von Vorhersagemodellen basierend auf historischen Daten).

Sie können Ihre Marketing-Nachrichten-Bestellung jederzeit für die Zukunft über den Abmeldelink in der Nachricht oder durch Deaktivierung der Bestellung in Ihrem Online-Konto bei LG.com widerrufen. Mit Widerruf Ihrer Einwilligung werden auch die Daten Ihres Nutzerprofils gelöscht (anonymisiert).

C. In Abschnitt 4 der Datenschutzrichtlinie wird dieser Satz gelöscht und durch Folgendes ersetzt:

4. Teilen von Informationen

Wir übertragen, veröffentlichen oder machen Ihre personenbezogenen Daten für Dritte wie unten beschrieben verfügbar:

• Regierungsbehörden, Gerichte , Aufsichtsbehörden oder andere Drittparteien, wo erforderlich : Wir werden personenbezogene Daten an Regierungsbehörden, Rechtsbehörden, Aufsichtsbehörden und sonstige Dritte dort weitergeben, wo es uns gesetzlich vorgeschrieben ist, dies zu tun, oder wo wir denken, dass dies notwendig ist:

- um Gesetze einzuhalten oder auf vorgeschriebene Rechtsverfahren einzugehen (wie beispielsweise bei einem Haftbefehl, einer Vorladung oder einem Gerichtsbeschluss);

- um die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und Richtlinien, die unsere Dienste regeln, zu verifizieren oder durchzusetzen und um Betrug oder sonstige unrechtmäßigen Aktivitäten in Bezug auf die Nutzung unserer Dienste, oder welche unser Unternehmen beeinträchtigen, zu dem Ausmaß zu untersuchen und zu verhindern, dass eine solche Offenlegung von den geltenden Datenschutzgesetzen genehmigt wird; und

- um unsere Rechte, unser Eigentum und die Sicherheit unserer Geschäftstätigkeiten und denen unserer entsprechenden Tochtergesellschaften, unseres Personals, unserer Geschäftspartner, Kunden oder Mitglieder, die in der Öffentlichkeit stehen, zu schützen und zu verteidigen.

D. Zusatzklausel: Anfragen über den Kundendienst

1. Anfragen via E-Mail, Chat, oder Telefon

Telefonanrufe könnten zu Zwecken des Trainings und der Qualitätskontrolle aufgezeichnet werden. Dies geschieht jedoch nur mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung gemäß Art. 6 Para. 1 a DSGVO. Die Aufzeichnung Ihrer Einwilligung, sowie die Aufzeichnung Ihres Telefonats werden nach 3 Monaten wieder gelöscht. Sollte es einen spezifischen Grund dafür geben, werden die Aufzeichnungen der Telefonate auch über den Zeitraum entsprechender Gerichtsverfahren zu Beweiszwecken aufbewahrt.

2 Anfragen via Videotelefonie

Sollten Sie uns über unseren Kundendienst eine Anfrage per Videotelefonie senden, erfassen und speichern wir das Video und die Audiodaten mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung gemäß Art. 6 Para. 1 a DSGVO, sowie Ihre Kontaktdaten (E-Mailadresse, Telefonnummer), Gerätedaten, die OS-Version des verwendeten Smartphones, den Browsernamen des verwendeten Webbrowsers und die Protokolldaten des Servers, inkl. der IP-Adresse für die Ausführung des Vertrags gemäß Art. 6 Para. 1 b DSGVO. Für die Videotelefonie verwenden wir den Webservice "Telespresence", der von LGE veröffentlicht wurde. Der Videoanruf beim LGE Kundendienst und den Technikern, die von LGE eingestellt wurden, wird aufgezeichnet und Ihrem Support-Fall zugewiesen. Wir verwenden die Daten, um Ihre Anfrage weiter zu bearbeiten und auf Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Desweiteren dient die Aufzeichnung des Anrufs der präziseren und effizienteren Verarbeitung Ihrer Anfrage, damit das übertragene Bild oder der übertragene Ton bereits teilweise das entscheidende technische Problem erkennt und dies in der Nachbearbeitung schneller behoben werden kann. Sollte Ihre Fehlerbeschreibung technisch oder rechtlich wichtige Informationen über unsere Produkte enthalten, verwenden wir zudem Ihre Beschreibung in unserem Interesse gemäß. 6 (1) f DSGVO, um Fehler zu eliminieren oder um unsere Produkte zu verbessern.

Für die Bereitstellung unseres LGE Kundendienstes verwenden wir Rechner, die die Aufzeichnungen zum Zweck der Bereitstellung der gewünschten Dienste einsehen können, in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung.

Die Aufzeichnungen werden nach 6 Monaten gelöscht. Weitere Daten werden gelöscht, wenn der Support-Fall rechtlich geschlossen ist.

Sie können Ihre Zustimmung zur Aufbewahrung von Video- und Audiodaten jederzeit mit zukünftiger Wirkung unter dpo-eu@lge.com zurückziehen.

3. Sie können den Verarbeitungsprozessen, die wir auf dieser Rechtsgrundlage durchführen, widersprechen. Sie finden weitere Informationen darüber unter "Ihre Rechte".