*Getestet von Intertek im Juli 2024. Verglichen mit dem Zyklus „Baumwolle“ hat der Zyklus „Al Dry®“ bei einer gemischten Beladung von 3 kg weicher Stoffe (Hemden, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffon-Röcke, Poly-Shorts usw.) eine Reduzierung der Trocknungszeit um 32,1 % und des Energieverbrauchs um 9,1 % gezeigt (RH90X75V3N). Je nach Art und Dicke der Kleidung und der Umgebung kann sich der Zeit- oder Energieverbrauch erhöhen und die Ergebnisse können variieren.
*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry® sollte nur bei ähnlichen Stoffarten verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].
**26%/15% niedrigerer Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestwert der Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU-Verordnung 392/2012 bei Einstellung auf das Eco-Programm. Die Energieklasse A+++-26% ist die höchste Effizienzklasse in unserem New AI Trockner. Erhältlich für ausgewählte Modelle.
***Getestet von Intertek im Juli 2024. TurboDry-Zyklus mit 5kg Beladung (Hemd aus Mischgewebe, T-Shirt aus 100% Polyamid, T-Shirt aus 100% Baumwolle) mit 33% Anfangsfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 23°C. Die Trockengangdauer kann je nach Kleidung und Umgebung unterschiedlich sein.