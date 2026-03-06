About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
In der Mitte wird ein geschwungenes rosa und violettes Symbol angezeigt, das die LG-KI-Technologie repräsentiert.

AI-Wäschelösungen

Entdecke LG AI Core-Tech
für Waschmaschinen & Trockner

 

LG hat AI als „Affectionate Intelligence“ neu definiert und betont sein Engagement für die Entwicklung empathischer und fürsorglicher AI, die außergewöhnliche Kundenerlebnisse bietet.

Der Kühlschrank, die Waschmaschine, die Klimaanlage und der Geschirrspüler von LG in der Mitte werden dezent beleuchtet. Unten wird der Text „AI to the Core“ mit dem Symbol „2d LG AI“ angezeigt.

Der Kühlschrank, die Waschmaschine, die Klimaanlage und der Geschirrspüler von LG in der Mitte werden dezent beleuchtet. Unten wird der Text „AI to the Core“ mit dem Symbol „2d LG AI“ angezeigt.

LG Core-Tech entstand 1998 durch die bahnbrechende Entwicklung entscheidender Schlüsselkomponenten und ist heutzutage das Herzstück der LG Haushaltsgeräte. Core-Tech dient als Motor für Innovationen aus dem Hause LG und wird mittels kontinuierlicher Forschung stetig weiterentwickelt. Mit Core-Tech betriebenen LG Haushaltsgeräten bereichern das Leben von Konsumentinnen und Konsumenten und machen die Welt zu einem besseren Ort.

 

AI Core-Tech ist das Resultat der Kreuzung von AI und Core-Tech. Diese Verschmelzung ermöglicht die intelligente Steuerung von Schlüsselkomponenten, eine verbesserte Energieeffizienz sowie personalisierte Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten sind.

Auf der linken Seite zeigt das Bild die Wicklungen des Inverter DD-Motors, die über eine Länge von 30.373.920 km an Erde und Mond angeschlossen sind – ausreichend für 40 Umläufe. In der Mitte sind die um den Inverter DD-Motor gewickelten Wicklungen dargestellt. Rechts ist das AI Core-Tech-Chipset auf einer Leiterplatte zu sehen, wobei sich ein violettes Licht nach außen erstreckt.

Meilensteine in der AI Core-Tech für Waschmaschinen

Die Gesamtlänge der Spulen im Inverter DD Motor kann 40 Reisen zum Mond überbrücken und spiegelt zahllose Experimente wider, die zur Entwicklung des Spiral Core führten. Durch die Kombination fortschrittlicher Hardware mit AI-Technologie entsteht der AI DD®, die revolutionäre AI Core-Tech für Waschmaschinen.

Es wird eine LG Waschmaschine mit einer transparenten Sicht auf die AI DD-Komponente gezeigt, zusammen mit dem Titel „AI Core-Tech in Washing Machines“ und dem AI DD-Emblem mit stilisierten Buchstaben „DD“, die die AI Direct Drive-Technologie repräsentieren, das alles vor einem dunklen Hintergrund mit einem rosa und violetten Rand.

Eine LG Waschmaschine wird mittig in Vorderansicht positioniert und die Beleuchtung der inneren Trommel ist eingeschaltet.

AI DD®

 

AI DD® kombiniert die Deep-Learning-Technologie mit 6-Motion-Direct-Drive, um Stofftypen zu analysieren und Waschzyklen zu optimieren. Dieses fortschrittliche System erzeugt sechs einzigartige Trommelbewegungen, die eine maßgeschneiderte Pflege bewirken ‒ für eine bessere Wascheffizienz und weniger Schäden an der Kleidung.

*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Ladung unter 3kg wiegt.

*Die AI-Erkennung wird nicht aktiviert, wenn die Dampf-Option eingestellt ist.

*AI-Wash sollte nur mit gleichen Stoffarten und geeignetem Waschmittel verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].

Eine Nahaufnahme des Bedienfelds der LG Waschmaschine hebt die Bedientasten mit Leuchteffekt hervor.

*Produkt kann von Abbildung abweichen.

Ein Icon eines Blatts, das mit einem Stromstecker in Pink- und Lilatönen verbunden ist und Energieeffizienz darstellt.
Energieeffizienz

Spare mehr mit den Energieklassen A-55%/A-40%/A-30%* und der präzisen Invertertechnologie.

Ein Icon eines Schildes mit der Aufschrift '10 Jahre' in Pink- und Lilatönen, das Haltbarkeit symbolisiert.
Langlebigkeit

Vereinfachtes Design mit weniger** 

Teilen und einer 10-Jahres-Garantie.***

Ein Icon eines Lautsprechers, der Schallwellen in Pink- und Lilatönen ausstrahlt und niedrigen Geräuschpegel sowie Vibrationen symbolisiert.
Weniger Geräusche & Vibrationen

Geringe Geräuschentwicklung durch direkten Motoranschluss und Reduzierung der Vibrationen durch integrierte Komponenten.

*55%/40%/30% niedrigerer Energieeffizienzindex im Vergleich zur Mindestschwelle der Energieeffizienzklasse A, wie in der EU-Verordnung 2019/2014 definiert. Die Energieklasse A-55% ist die höchste Effizienzklasse unserer New AI Waschmaschinen. Erhältlich für ausgewählte Modelle.

**Vereinfacht im Vergleich zu Motoren, die durch Riemen und Riemenscheiben getrennt sind.

***10 Jahre Garantie gilt nur für den Direct Drive-Motor.

Ein LG Trockner mit einer transparenten Ansicht der AI Dual Inverter-Komponente wird zusammen mit dem Titel „AI Core-Tech in Dryer“ und dem AI Dual Inverter-Emblem mit einem „D“ in der Mitte angezeigt, umgeben von zwei Pfeilen, die eine Schleife bilden, vor einem dunklen Hintergrund mit einem rosa und violetten Rand.

Ein LG Trockner befindet sich in der Mitte eines minimalistisch eingerichteten und hellen Raums.

AI DUAL Inverter™

 

Die AI erkennt das Beladungsgewicht und das Feuchtigkeitslevel noch genauer, um die Trocknung mit individualisierter Zeit und Temperatur durchzuführen ‒ 10 Jahre Garantie inklusive.*

*10 Jahre Garantie auf den Kompressor/Motor. Diese Teilegarantie gilt nur für den Kompressor/Motor, Arbeitsgebühren werden berechnet.  

Das Aktivieren des AI Dry Panel, gefolgt von der Erkennung des Stofftyps, die einen maßgeschneiderten Waschzyklus auslöst und die Zeit verkürzt.

Ein Icon eines Mikrochips mit 'AI' darin, dargestellt in Pink- und Lilatönen, symbolisiert die AI Dry Technologie.
AI Dry®

Optimieren Sie die Trocknung durch Einstellen von Textilart und Beladungsgröße. Das spart Energie und Zeit.*

Ein Icon eines Blatts, das mit einem Stromstecker in Pink- und Lilatönen verbunden ist, fördert die Energieeffizienz des LG Trockners.
Energieeffizienz

AI DUAL Inverter™, Inverter Motor und optimale Programmalgorithmen sparen Energie.**

Ein Icon eines Tachometers in Pink- und Lilatönen, das die schnelle Trocknungstechnologie symbolisiert.
Schnelltrocknung

AI DUAL Inverter™ komprimiert das Kältemittel so, dass Wärmeverluste minimiert und die Trocknungszeiten verkürzt werden.***

*Getestet von Intertek im Juli 2024. Verglichen mit dem Zyklus „Baumwolle“ hat der Zyklus „Al Dry®“ bei einer gemischten Beladung von 3 kg weicher Stoffe (Hemden, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffon-Röcke, Poly-Shorts usw.) eine Reduzierung der Trocknungszeit um 32,1 % und des Energieverbrauchs um 9,1 % gezeigt (RH90X75V3N). Je nach Art und Dicke der Kleidung und der Umgebung kann sich der Zeit- oder Energieverbrauch erhöhen und die Ergebnisse können variieren. 

*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry® sollte nur bei ähnlichen Stoffarten verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].

**26%/15% niedrigerer Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestwert der Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU-Verordnung 392/2012 bei Einstellung auf das Eco-Programm. Die Energieklasse A+++-26% ist die höchste Effizienzklasse in unserem New AI Trockner. Erhältlich für ausgewählte Modelle.

***Getestet von Intertek im Juli 2024. TurboDry-Zyklus mit 5kg Beladung (Hemd aus Mischgewebe, T-Shirt aus 100% Polyamid, T-Shirt aus 100% Baumwolle) mit 33% Anfangsfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 23°C. Die Trockengangdauer kann je nach Kleidung und Umgebung unterschiedlich sein.

Erlebe AI Core-Tech

Fragen/Antworten

Q.

Was macht die AI DD®-Technologie in LG Waschmaschinen?

A.

AI DD®-Maschinen von LG nutzen intelligente Technologie, um das Gewicht und die Gewebeart der Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis? Eine automatische Optimierung der Waschbewegungen, die Textilien schont und dafür sorgt, dass Kleidung länger gut aussieht. Die AI gesteuerte 6-Motion-Technologie bietet einen effektiven Waschvorgang mit weniger* beweglichen Teilen, damit die Waschmaschine länger hält und mehr Energie spart.

 

*Vereinfacht im Vergleich zu Motoren, die durch Riemen und Riemenscheiben getrennt sind.

Q.

Wie funktioniert der AI-Waschgang?

A.

Generell sollte das Pflegeetikett der Kleidung beachtet und der passende Waschgang ausgewählt werden. LG Waschmaschinen mit AI DD®* Funktion wiegen automatisch die Wäsche und erkennen die Weichheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegung entsprechend anzupassen. Wenn du deine LG Waschmaschine und deinen LG Trockner miteinander koppelst, profitierst du von deren Synergie, die ohne Einstellungen am Trockner auch im Trockner den passenden Trockengang automatisch auswählt.

 

*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Ladung unter 3kg wiegt.

*Die AI-Erkennung wird nicht aktiviert, wenn die Dampf-Option eingestellt ist. 

*AI-Wash sollte nur mit gleichen Stoffarten und geeignetem Waschmittel verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].

 

Q.

Was ist der AI Dry®-Zyklus?

A.

AI Dry®*ist ein Zyklus, der die Kleidung gemäß ihrer speziellen Eigenschaften optimal trocknet. Dieser Zyklus erkennt das Gewicht, das Material sowie die Feuchtigkeit der Wäsche und stellt automatisch die passende Temperatur und Trockenzeit ein.

 

*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Ladung unter 5kg wiegt. AI Dry® sollte nur mit gleichen Stoffarten und einem geeignetem Waschmittel verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].

 

 

0% Finanzierung mit Klarna
Und so geht's
  • Schritt 1
    Lege alle gewünschten Artikel in deinen Warenkorb und wähle an der Kasse „Klarna“ als Bezahlmethode aus.
  • Schritt 2
    Gebe die erforderlichen persönlichen Daten ein. Danach erfährst du sofort, ob die Bezahlung genehmigt wurden.
  • Schritt 3
    Klarna schickt dir deine Bestellbestätigung per E-Mail und erinnert dich, wenn es an der Zeit ist, zu bezahlen.
Entdecke dein persönliches Finanzierungsangebot *
 
Klarna Finanzierung

  • Bestelle dir heute dein LG Wunschprodukt und teile die Kosten bequem 6 oder 12 Monatsraten mit der Klarna 0% Finanzierung auf!

  • So einfach geht´s:

  • Du kannst den Klarna Ratenkauf ab einem Einkaufswert von 300 € nutzen. Hierfür ist keine vorherige Registrierung erforderlich und du kannst die Zahlungsmethode „Klarna“ direkt an der Kasse auswählen.

  • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

  • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

  • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

Über Klarna

LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

Mehr Erfahren
Mehr ErfahrenHäufig gestellte Fragen

Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

Mehr Erfahren
Datenschutzerklärung
 