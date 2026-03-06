LG Core-Tech entstand 1998 durch die bahnbrechende Entwicklung entscheidender Schlüsselkomponenten und ist heutzutage das Herzstück der LG Haushaltsgeräte. Core-Tech dient als Motor für Innovationen aus dem Hause LG und wird mittels kontinuierlicher Forschung stetig weiterentwickelt. Mit Core-Tech betriebenen LG Haushaltsgeräten bereichern das Leben von Konsumentinnen und Konsumenten und machen die Welt zu einem besseren Ort.

AI Core-Tech ist das Resultat der Kreuzung von AI und Core-Tech. Diese Verschmelzung ermöglicht die intelligente Steuerung von Schlüsselkomponenten, eine verbesserte Energieeffizienz sowie personalisierte Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher zugeschnitten sind.