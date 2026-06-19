LG PREMIUM SERVICE

Bitte beachten Sie ebenfalls immer die Ausmaße Ihres bestellen LG Produkts! Wenn der Zulieferer der Meinung ist, dass Ihre Bestellung nicht ohne eine mögliche Beschädigung, auf Grund unzureichender Platzverhältnisse (bspw. zu enger Flur, Treppe, Stiegenhaus Eingangs- oder Haustüre etc.) zustellbar ist, dann kann sich der Zulieferer aus eigenem Ermessen vorbehalten die Auslieferung zu verweigern. Hierzu zählen auch Einschätzungen zu den Platzverhältnissen, die eine Belieferung auf normalem Weg nicht möglich machen. Im Falle der Nichtnennung besondere Gegebenheiten vor Ort (wie die zuvor beispielhaft Aufgezählten) die eine Auslieferung unmöglich machen, behalten wir uns vor die entstandenen Lieferkosten bzw. den Rücktransport in Rechnung zu stellen.

* Zusätzlich beinhaltet der Anschluss-Service keine Installateurarbeiten wie z.B. einen neuen Wasseranschluss verlegen oder Elektroinstallationen. Ebenfalls müssen alle etwaigen Anschlussteile und Kabel die nicht im Lieferumfang enthalten sind, vorab durch den Endverbraucher besorgt werden. Der Weg zum Nutzungsort muss immer frei zugänglich und die Lieferung mit zwei Personen durchführbar sein.

** LG Member/LG Mitglied sind alle Nutzer die sich kostenlos unter lg.com/at einen Nutzeraccount anlegen. Bestellungen ohne LG Nutzeraccount gelten als Gast oder Gastbesteller. Für das Registrieren auf lg.com/at fallen keinerlei Kosten an und die entsprechenden LG Member Lieferkosten werden automatisch angerechnet.