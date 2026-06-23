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Willkommen auf unserer Videotipps-Seite!


Hier entdeckst du eine Sammlung hilfreicher, inspirierender und lehrreicher Videos, die dir dabei helfen, das Beste aus deinen LG-Produkten herauszuholen. Ob du nach cleveren Anwendungstipps, einfachen Wartungsanleitungen oder Möglichkeiten suchst, deine Geräte optimal zu nutzen — hier wirst du fündig.

 

Unsere Videos wurden speziell erstellt, um dich bei der täglichen Nutzung deiner LG-Produkte zu unterstützen. Dazu gehören:

 

Wartungstipps, um deine Geräte in bestem Zustand zu halten

Clevere Hinweise, mit denen du noch mehr aus deinem Gerät herausholen kannst
 

Bei LG sind wir überzeugt, dass Technologie nicht nur funktional sein sollte, sondern auch einen positiven Einfluss auf dein tägliches Leben haben muss. Deshalb sagen wir: Life’s Good — und mit diesen Videos wird es noch besser.

TV/AudioHaushalt

TV/Audio

Welche Tipps und Tricks gibt es für dein WebOS?

WebOS ist das intelligente Betriebssystem von LG Smart TVs. In diesem Video lernst du die Grundlagen von webOS kennen und erhältst praktische Tipps, um schnell und einfach loszulegen. Entdecke, wie du mühelos navigierst, Apps nutzt und dein Fernseherlebnis personalisierst.

„Wie bearbeitest du TV‑Programme und legst deine Favoriten fest?

Dieses Video zeigt, wie du die TV‑Programme (TV‑Sender) auf WebOS22 einstellen, Probleme beheben, die Senderliste bearbeiten und Favoritenlisten erstellen kannst.

Wie schließt du die Soundbar an deinen LG‑TV an?

Dieses Video zeigt, wie Sie eine LG Soundbar über HDMI-ARC oder optisch an einen LG Fernseher anschließen und wie Sie den Subwoofer sowie optionale Rücklautsprecher verbinden.

„Die LG Magic Remote funktioniert nicht? So behebst du Probleme mit der LG Magic‑Fernbedienung.

In diesem Video siehst du Schritt für Schritt, wie du Probleme mit der LG Magic‑Fernbedienung beheben kannst.

Wie verwendest oder entfernst du die Copilot‑App?

In diesem Video siehst du, wie du die Copilot‑App verwenden oder entfernen kannst. Die Copilot‑App wurde mit webOS 25 eingeführt und wird automatisch installiert, wenn du deinen LG‑TV auf webOS 25 aktualisierst

Haushalt

Wie schließt du die Wasserleitung an den Wasserhahn und den LG‑Kühlschrank (Modell 2024) mit Wasseranschluss an?

Achte auf die Richtung des Wasserfilters!

Einige externe Wasserfilter haben keinen Pfeil, der die Flussrichtung anzeigt. Stattdessen befindet sich oft ein Wassertropfen‑Symbol auf dem Filter.
 

  • Die Spitze des Tropfens zeigt zum Kühlschrank (in die Richtung, in der das Wasser fließen soll).
  • Die runde Seite des Tropfens zeigt zum Wasserhahn oder zur Wasserquelle.

Achte darauf, dass der Filter korrekt eingesetzt ist, um eine einwandfreie Funktion und gute Wasserqualität zu gewährleisten.

Wie kann man nur schleudern und abpumpen?

In diesem Video zeigen wir, wie du bei einer LG‑Waschmaschine nur das Schleudern und Abpumpen aktivierst.

Wie testet man den Eisbereiter?

Eine kurze Demonstration, wie du den Eisbereiter der LG Side‑by‑Side‑Kühlschränke testen kannst.

Wie führt man ein Reinigungsprogramm durch?

Dieses Video zeigt, wie du ein Tub‑Clean‑Programm durchführst – ein Programm, das LG empfiehlt, regelmäßig auszuführen. Starte dieses Programm ohne Wäsche in der Trommel.

Was tun bei einem verstopften Ablauffilter?

In diesem Video zeigen wir, wie du den Ablauffilter reinigen kannst.

Wie stapelt man einen LG‑Trockner auf eine LG‑Waschmaschine mit einem Zwischenbaurahmen?

Dieses Video zeigt, wie du einen LG‑Wäschetrockner mithilfe einer Zwischenbaurahmen‑Platte auf eine LG‑Waschmaschine stapelst.

Die LG‑Zwischenbaurahmen‑Platte Modell DSTWH (auch DK1W genannt) passt auf die meisten Waschmaschinen mit einer Tiefe von 55 cm und wird mit 3 Adaptern geliefert, sodass auch andere Tiefen unterstützt werden können. Im Zweifelsfall wende dich bitte an deinen lokalen LG‑Support.

Hinweis: Stelle sicher, dass du alle (4) Schutzklebebänder entfernst, bevor du die Halterungen auf der Waschmaschine montierst.

Wie kann man die Öffnungsrichtung der Kühlschranktüren ändern?

In diesem Video wird erklärt, wie du die Tür eines LG‑Kühlschranks umhängst. Das Ändern der Türöffnung erfordert etwas Geschick und Präzision. Es handelt sich hierbei um ein Modell mit Gefrierteil unten und Kühlteil oben.

Wichtig: Aus dem Video können keine Rechte abgeleitet werden. Beachte, dass bei Modellen mit integriertem Display (nicht in diesem Video gezeigt) ein zusätzlicher Schritt erforderlich ist, für den ein Verlängerungskabel benötigt wird. Dies wird in einem separaten Video erklärt, das ausschließlich für professionelle Servicetechniker bestimmt ist.

Wie kann man den Eisbereiter in einem Side‑by‑Side‑Kühlschrank testen?

In diesem Video wird beschrieben, wie du den Eiswürfelbereiter eines LG‑Kühlschranks testest.

Wie installiert und schließt man eine neue LG‑Waschmaschine an?

So packst du deine neue LG‑Frontlader‑Waschmaschine korrekt aus, bereitest sie vor, installierst sie und schließt sie richtig an.

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LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

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