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Solo-Mikrowelle Schwarz (20 L, 700 Watt) mit EasyClean | MS2082F
Solo-Mikrowelle Schwarz (20 L, 700 Watt) mit EasyClean | MS2082F
MS2082F
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Hauptmerkmale
- Klares, minimalistisches Design: Klare Linienführung und abgestimmte Farbakzente an Tür und Bedienfeld – für einen zeitlos modernen Look
- Elegante Vollglastür mit nahtloser Oberfläche – fügt sich perfekt in moderne Küchen ein und ist besonders leicht zu reinigen
- Intuitive Doppel-Drehregler: Zwei elegante Drehknöpfe für einfache und präzise Steuerung von Leistung (3 Stufen + Auftauen & Warmhalten) und Garzeit (bis zu 35 Minuten).
- Helle LED-Innenbeleuchtung: Gleichmäßige, augenschonende LED-Beleuchtung für klare Sicht auf das Gargut – ganz ohne Türöffnen.
- Eco On Energiesparmodus
- Digitales Display
Elegante Glasfront
Modernes Design & einfache Pflege
Die glatte Glasoberfläche sorgt für einen stilvollen Look und lässt sich mühelos reinigen.
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
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Helle LED-Beleuchtung
Verbesserte LED-Beleuchtung für klare Sicht
Die LED-Beleuchtung erhellt den Garraum deutlich, sodass du den Garstatus jederzeit prüfen kannst – ohne die Tür zu öffnen.
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
FAQ
Q.
Was kann die Ursache sein, wenn das Mikrowellen-Licht nicht funktioniert?
A.
Die Glühbirne muss möglicherweise ausgetauscht werden oder das Gerät benötigt einen Service. Bitte überprüfe die Glühbirne und konsultiere die Bedienungsanleitung für weitere Hinweise.
Q.
Gelangen Mikrowellenstrahlen durch das Sichtfenster in der Tür?
A.
Nein. Die kleinen Löcher im Sichtfenster lassen Licht hindurch, damit du ins Innere sehen kannst, blockieren aber die Mikrowellenstrahlung zuverlässig.
Q.
Darf die Mikrowelle leer betrieben werden?
A.
Es wird nicht empfohlen. Der Betrieb ohne Speisen oder Flüssigkeit kann das Gerät beschädigen.
Q.
Warum platzen Eier manchmal?
A.
Beim Erhitzen kann sich Dampf unter der Dottermembran bilden, wodurch das Ei platzt. Um dies zu vermeiden, stich den Dotter vor dem Garen an. Eier dürfen nicht in der Schale in der Mikrowelle erhitzt werden.
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