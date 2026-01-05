About Cookies on This Site

Monthly LG | Januar

Ein gutes Leben beginnt zu Hause

2026: Ein neuer Rhythmus für Zuhause

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen uns jedes Jahr Neujahrsvorsätze.
Doch egal, ob wir aufräumen möchten oder uns auf Gesundheitsziele und Fitnessroutinen konzentrieren – echte Veränderung beginnt im Zentrum unseres Alltags: unserem Zuhause.

Statt großer Vorsätze: Warum nicht die eigene Routine mit kleinen Veränderungen auffrischen?
Ein einziges neues Element. Eine feine Veränderung im Zusammenspiel eines Raumes.
Manchmal reicht genau das, um den Alltag neu auszurichten.

Vom TV-Bereich über die Küche bis hin zum Waschraum – beginne noch heute deinen ganz persönlichen neuen Rhythmus mit LG Haushaltsgeräten.

*Die Elemente dieser Geschichte und die begleitenden Bilder wurden zur illustrativen Erzählung mithilfe von KI erstellt.

Exklusives Angebot

05/01/2026 ~31/01/2026

"Entdecke in diesem neuen Jahr, wie Menschen durch neue Räume und Routinen frisch starten. Feier den Beginn der Veränderung und sicher dir bis zu 10 % Rabatt."

10%

Rabatt

Coupon-Code

MONTHLYLG10_JAN

Ein Polaroid-artiges Bild einer Person, die Lebensmittel in einem holzfarbenen Küchenraum in den Kühlschrank einräumt, mit Meal-Prep-Behältern und Kühlschrankstickern

Ausmisten und neu auffüllen

: Eine Kühlschrank-Routine für die Gesundheit

Ein Neujahrs-Reset muss nicht groß sein.
Beginne ganz einfach – mit einer gut organisierten Kühlschrankordnung und gesunden Zutaten, die zu deinem Lebensstil passen.


Sortiere zunächst die Zutaten aus, die in Vergessenheit geraten sind, und ordne anschließend Lebensmittel mit ähnlichen Haltbarkeiten – Regal für Regal.
So fällt die Auswahl leichter, und Ordnung stellt sich ganz von selbst ein.


Um in diesem Jahr gesündere Essgewohnheiten aufzubauen, bereite frische Mahlzeiten für eine ganze Woche vor und lager sie im am leichtesten zugänglichen Bereich.
Je einfacher es ist, desto müheloser fügt sich eine gesunde Routine in den Alltag ein.


Mit großzügigem Stauraum und Technologien, die Lebensmittel länger frisch halten, helfen LG Kühlschränke dabei, Routinen und Ziele ganz ohne zusätzliche Kühlschrank-Organizer in Einklang zu bringen.
So ergänzen sich Ordnung schaffen und gesundes Befüllen – und Sie erleben zugleich die Freude am Ausmisten und die Gesundheit, die aus bewusstem Auffüllen entsteht.

Waschen, Trocknen und Wegräumen in einem Schritt

: Eine Waschroutine, die alltägliche Erschöpfung reduziert

Von all unseren täglichen Aufgaben ist die Wäsche eine unverzichtbare Routine, die nie verschwindet.
Insbesondere die Platzierung und Anordnung von Waschmaschine und Trockner beeinflussen nicht nur, wie effizient Sie Ihren Raum nutzen, sondern auch, wie anstrengend sich Ihr Alltag anfühlt.


In kleineren Räumen stapeln Sie sie vertikal. Die intelligenten Layout-Optionen des LG WashTower helfen Ihnen, Ihren Waschraum auf durchdachtere Weise zu optimieren und zu entrümpeln.


Eine kleine Veränderung kann deinen Alltag einfacher, reibungsloser und bewusster machen.

Eine Collage eines Mannes, der vor einer WashTower in einem kleinen Waschraum steht und frisch gewaschene Wäsche riecht.

Ein Collage-artiges Bild, das eine Frau zeigt, die auf einer Yogamatte trainiert, einen Fernseher, der ein Trainingsvideo zeigt, und Aufkleber mit Fitnessgeräten.

Ein Wohnzimmer, das das Eintauchen verstärkt

: Fokussierung durch kleine Veränderungen finden

Da wir dort die meiste Zeit unseres Tages verbringen, ist das Organisieren des Wohnzimmers ein wesentlicher Bestandteil eines Neujahrs-Neustarts.
Beginnen Sie damit, die Gegenstände zu entfernen, die sich im Raum angesammelt haben.
Ein offener Raum reduziert visuelle Ermüdung und schafft eine Umgebung, in der Sie sich besser auf die Inhalte konzentrieren können, die Sie lieben.


Mit dem dadurch gewonnenen zusätzlichen Platz können Sie neue Gewohnheiten beginnen, die Sie vielleicht aufgeschoben haben.


Fügen Sie eine kleine Matte in eine Ecke des Wohnzimmers hinzu und schaffen Sie Ihre eigene Heim-Trainingszone.
Training wird so nicht zu etwas, das Sie tun müssen, sondern zu einem natürlichen Teil Ihrer täglichen Routine, der dazu beiträgt, Wohlbefinden und Fitness im neuen Jahr zu manifestieren.


Mit der hohen Bildqualität und dem lebendigen Klang eines LG OLED TVs wirkt der Raum fast wie ein Studio.
Allein das Zuschauen, Mitgehen und kurz Bewegen reicht aus, um Ihren Körper und Rhythmus sanft zu wecken.

Kleine Veränderungen sind der Anfang echter Veränderung.
Im Rhythmus aus Ausmisten, Ordnen und neuem Befüllen kann dein Alltag im Jahr 2026 ein wenig organisierter, ein wenig leichter und vor allem viel mehr du selbst werden.

Starte noch heute deine neue Routine für das neue Jahr mit LG.

Eine Frau sitzt auf einem Sofa in einer gemütlichen Abendstimmung und lächelt strahlend, während sie fern­sieht, begleitet von sanfter, stimmungsvoller Beleuchtung

Eine Frau sitzt auf einem Sofa in einer gemütlichen Abendstimmung und lächelt strahlend, während sie fern­sieht, begleitet von sanfter, stimmungsvoller Beleuchtung

Produktaufnahme Kühlschrank

Wie kann ein organisierter LG Kühlschrank zu einem gesünderen Alltag beitragen?

• InstaView™:
Genieße eine einfache Bedienung und sehe mit nur einem Klopfen ins Innere.

• LINEARCooling™:
Beruhigende Sicherheit, da konstante Temperaturen die Frische länger bewahren.

Produktaufnahme Waschmaschinen

Wie kann die LG WashTower Haushaltsarbeiten reibungsloser gestalten?

• Platzsparend
: Eine Waschmaschine und ein Trockner in einem, die in einen kleinen Raum passen.

• Zeit sparen
Der Trockner wird vor Ende des Waschgangs vorgeheizt, sodass das Trocknen weniger Zeit benötigt.

Produktaufnahme OLED TV

Wie kann ein LG OLED TV die Immersion in deinem Wohnzimmer vertiefen?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Erwecke Momente mit lebendigen Details und sattem Klang zum Leben.

• Ultra Slim Design:
Schlanke Eleganz, die sich ganz natürlich in Ihren Raum einfügt.

Setze deinen Wohnfluss mit LG neu

