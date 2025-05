Wir möchten uns herzlich bei unseren Kunden bedanken, die die Mobilprodukte von LG Electronics geliebt und unterstützt haben.

Wir informieren Sie über die Beendigung der internen Funktionen zu den Apps LG Kalender/LG Tastatur/QuickMemo+/Gallerie/LG E-Mail/Smart Doctor.

1) Funktion, die eingestellt wird: "Empfohlene Restaurants/Cafes in der Umgebung" in der App LG Kalender

(Diese App ist exklusiv für LG Electronics Smartphones und ist nur auf Vorversionen von Android P-OS (Android 9) installiert.)

- Zielmodelle: Pre-P-OS-Version der Modelle G4, G5, V10 and G6, V20, V30

- Datum der Einstellung: 3. Juli 2023 00:00 Uhr [KST, GMT +9]

- Nach der Einstellung des Dienstes: Nehmen Sie bitte zu Kenntnis, dass die Funktion "Empfohlene Restaurants/Cafes in der Umgebung" in der App LG Kalender nicht mehr verwendet werden kann, da das Partnerunternehmen diese Informationen nicht mehr zur Verfügung stellt.

2) Funktion, die eingestellt wird: “GIF suchen” in der App LG Tastatur

- Zielmodelle: in LG Smartphones/Tablet-PCs integrierte Apps (ausgenommen Produkte für China)

- Datum der Einstellung: 3. Juli 2023 00:00 Uhr [KST, GMT +9]

- Nach der Einstellung des Dienstes: Nehmen Sie bitte zu Kenntnis, dass die Funktion "GIF suchen" in der App LG Tastatur nicht mehr verwendet werden kann, da das Partnerunternehmen diese Informationen nicht mehr zur Verfügung stellt.

3) Funktion, die eingestellt wird: “Standort Erinnerung” in der App QuickMemo+

- Zielmodelle: in LG Smartphones/Tablet-PCs integrierte Apps (ausgenommen Produkte für China)

- Datum der Einstellung: 3. Juli 2023 00:00 Uhr [KST, GMT +9]

- Nach der Einstellung des Dienstes: Nehmen Sie bitte zu Kenntnis, dass die Funktion "Standort Erinnerung" in der App LG QuickMemo+ nicht mehr verwendet werden kann, da das Partnerunternehmen diese Informationen nicht mehr zur Verfügung stellt.

4) Funktion, die eingestellt wird: Funktion zur "Anzeige der Karte in den Detailinformationen und für die Anzeige der Karte in anderen Fällen" in der App Gallerie

- Zielmodelle: in LG Smartphones/Tablet-PCs integrierte Apps (ausgenommen Produkte für China)

- Datum der Einstellung: 3. Juli 2023 00:00 Uhr [KST, GMT +9]

- Nach der Einstellung des Dienstes: Nehmen Sie bitte zu Kenntnis, dass die Funktion "Anzeige der Karte in den Detailinformationen und für die Anzeige der Karte in anderen Fällen" in der App Gallerie nicht mehr verwendet werden kann, da das Partnerunternehmen diese Informationen nicht mehr zur Verfügung stellt.

5) Funktion, die eingestellt wird: “Office365 Account Support” in der App LG E-Mail

- Zielmodelle: in LG Smartphones/Tablet-PCs integrierte Apps (ausgenommen Produkte für China)

- Datum der Einstellung: 3. Juli 2023 00:00 Uhr [KST, GMT +9]

- Nach der Einstellung des Dienstes: Nehmen Sie bitte zu Kenntnis, dass die Funktion "Office365 Account Support" in der App LG E-Mail nicht mehr verwendet werden kann, da das Partnerunternehmen diese Informationen nicht mehr zur Verfügung stellt.

6) Funktion, die eingestellt wird: "Details" für die “Mobiltelefon Statusdiagnose” in der App Smart Doctor

- Zielmodelle: in LG Smartphones/Tablet-PCs integrierte Apps

- Datum der Einstellung: 3. Juli 2023 00:00 Uhr [KST, GMT +9]

- Nach der Einstellung des Dienstes: Nehmen Sie bitte zu Kenntnis, dass die Funktion nicht mehr verwendet werden kann, da der Dienst in der App Quick Help beendet wird, der in Zusammenhang mit der Funktion "Details" für die “Mobiltelefon Statusdiagnose” in der App Smart Doctor steht.

Vielen Dank.