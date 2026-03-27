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Mitteilung über die Einstellung des Spotify-Services

Varsel03/27/2026

    Vielen Dank, dass du dich für Produkte von LG Electronics entschieden hast.

    Wir möchten dich darüber informieren, dass der Spotify-Service für bestimmte LG Wireless Multiroom Audio-Produkte aufgrund der Beendigung des Supports des früheren, von einem Partnerunternehmen bereitgestellten Spotify SDK nicht mehr verfügbar sein wird.

    Eingestellt werden die folgenden Services:

    Musik-Streaming-Service von Spotify

     

    Betroffene Modelle:

    ▶ Sound Bar

    LAS650M, MUSICFLOWHS6,

    LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,

    LAS751M, LAS851M,

    LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,

    LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,

    SH6, DSH7, SH7,

    DSH8, LH-175SPK,

    SH7B, SH8, DSH9,

    SJ6, SJ6B, 

    SJ8, SJ8S, SJC8,

    SJ9, SJC9A

     

    ▶ Lautsprecher

    NP8340, NP8340B, NA9340, BH3,

    NP8540, NP8540B, NA9540, BH5,

    NP8740, NP8740B, NA9740, BH7,

    NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350, BH4

     

    Datum der Einstellung des Services:

    31. März 2026

     

    Nach der Einstellung des Services:

    Bitte beachte, dass der Spotify-Service für die oben genannten Modelle nicht mehr verfügbar sein wird, da das Partnerunternehmen den Support für das frühere Spotify SDK beendet hat.

     

    Haftungsausschluss:

    Nach dem oben angegebenen Enddatum steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Das gilt auch dann, wenn im Benutzerhandbuch oder in den Servicebeschreibungen auf LG.COM angegeben ist, dass diese Funktion unterstützt wird.

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    • Du wirst nach dem Bestellabschluss direkt zu Klarna weitergeleitet und kannst die finalen monatlichen Raten, sowie die Kosten und Bedingungen einsehen.

    • Unser Tipp: Lade dir die Klarna App herunter und behalte jederzeit die Kontrolle und Übersicht über deine Zahlungen.

    • * Bitte beachte, dass es minimale Abweichungen bei der Kalkulation von den monatlichen Kosten sowie den Gesamtkosten geben kann. Der finale Finanzierungsbetrag wird dir bei Kaufabschluss auf der Seite von Klarna angezeigt werden.

    Über Klarna

    LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

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