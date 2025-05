LG Electronics als eines der nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet

Wien, 30. Januar 2015 – LG Electronics (LG) wurde von zwei führenden Forschungsorganisationen zu einem der weltweit nachhaltigsten Unternehmen ernannt und erntete viel Lob in der Kategorie Industrie, sowohl beim 2015 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index von Corporate Knight als auch beim 2015 Sustainability Yearbook von RobecoSAM.



LG als einziges Unternehmen im Bereich Haushalt gewürdigt

Der 2015 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index, herausgegeben von Corporate Knights würdigt die besten Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit in den jeweiligen Industriebereichen. Auf der 2015 Global 100 Liste ist LG der einzige Preisträger im Bereich der langlebigen Haushaltsgeräte– eine Tatsache, die als Gold Standard bei der Auswertung der Nachhaltigkeit bei Firmen gilt. Zugleich hat sich LG im Gesamtranking von Platz 82 im Jahr 2014 auf Platz 51 im Jahr 2015 verbessert. Global 100 Unternehmen werden nach zwölf quantitativen Schlüsselindikatoren bewertet, die von Wasser- und Energieverbrauch über Markführerschaft und operative Fähigkeiten bis hin zu Arbeitnehmer-Entlohnung und Steuerstrategie reichen.



LG: Führend im Bereich Nachhaltigkeit

In seinem 2015 Sustainability Yearbook ehrte RobecoSAM LG mit dem höchsten Preis, der Goldmedaille, in der stark umkämpften Kategorie Freizeit- und Consumer-Elektronik. RobecoSAM, die auch gemeinsam mit den S&P Dow Jones Indices die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indizes herausgeben, haben LG als eines von wenigen Unternehmen zum „Sustainability Leader“ und zum „Sustainability Mover“ im 2015 Sustainability Yearbook ernannt. Alle ausgezeichneten Unternehmen wurden auf viele Faktoren hin evaluiert, unter anderem auf Wirtschaftlichkeit, Innovation, Versorgungskettenmanagement, Vermeidung von gefährlichen Substanzen, energieeffiziente Produkte, Produktverwaltung und –Verwertung, Arbeitspraktiken und Stakeholder-Verpflichtungen.



„LG ist davon überzeugt, dass vorausdenkende Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit positiv aufnehmen, zu den führenden Unternehmen von morgen gehören“, sagt Choong-hak Lee, Executive Vice President bei LG Electronics. „Wir glauben fest daran, unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, wenn wir Lifestyle-Lösungen für Konsumenten entwickeln. Deshalb fühlen wir uns geehrt, diese Auszeichnungen für unsere Bemühungen zu erhalten.“



www.corporateknights.com

http://yearbook.robecosam.com



