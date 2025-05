LG ist das siebente Jahr in Folge die weltweite Nr. 1 bei Waschmaschinen

Wien, 30. März 2015 – Mit 12,4 % aller weltweit verkauften Waschmaschinen 2014 liegt LG Electronics (LG) nun bereits seit sieben Jahren unangefochten an der Spitze des globalen Waschmaschinen-Marktes. Bei Frontlader-Waschmaschinen betrug LGs Marktanteil im Jahr 2014 rund 14,7 % . Damit führt LG auch in dieser Kategorie zum sechsten Mal hintereinander den Weltmarkt an. Im wettbewerbsstarken U.S. Markt liegt die Marke sogar seit acht Jahren voran.



Der Erfolg der LG Waschmaschinen ist auf eine Reihe innovativer technologischer Fortschritte zurückzuführen. So ist etwa der Direct Drive-Motor unmittelbar mit der Waschtrommel verbunden, was die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer erhöht. Durch die LG 6 Motion Technologie wird die Wäsche behutsam wie von Hand gewaschen, weshalb Falten und andere Beschädigungen reduziert werden. Die TurboWashTM Technologie ist eine weitere bedeutende Innovation, die mithilfe von Hochdruck-Wasserpartikeln die Waschzeit deutlich verkürzt.



LG’s Frontlader-Waschmaschinen werden von führenden Konsumentenzeitschriften quer über den Globus für ihre hervorragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewürdigt – von der Spanischen Compra Maestra, Italiens Altroconsumo bis zu Australiens Choice. Ein führendes U.S. Konsumentenmagazin bewertete LG’s Frontlader von 2009 bis 2014 als die verlässlichsten ihrer Klasse. Der Verband deutscher Elektrotechniker (VDE) sowie andere Konsumentenorganisationen heben die lange Lebensdauer der LG Frontlader-Waschmaschinen besonders hervor.



LG plant die Marktführerschaft im Bereich der Wäschepflege auszubauen und kündigt für heuer innovative Produkte wie die weltweit erste Frontlader-Waschmaschine mit TWIN WashTM an. Diese revolutionäre Technologie ermöglicht das gleichzeitige Waschen zwei separater Waschladungen. Aufgrund einer platzsparenden „Mini-Waschmaschine“ im Sockel wird die allgemeine Waschzeit bei geringeren Ladungen reduziert.



„LG hat es dank kontinuierlicher Entwicklungen im Bereich Technologie und Design geschafft, den weltweiten Waschmaschinen-Markt zu dominieren“, erklärt Seong-jin Jo, Präsident und CEO der LG Home Appliances & Air Solution Company. „Speziell unser 6 Motion Direct Drive-Motor und die TurboWashTM Technologie tragen zu diesem Erfolg bei. Innovative Funktionen, verlässliche Leistungsfähigkeit und herausragende Designs bleiben die grundlegenden Merkmale der LG Premium-Geräte – und unsere Kunden scheinen hier mit uns übereinzustimmen.“

