LG SEIT 12 JAHREN IN FOLGE WELTMARKTFÜHRER BEI OLED

HOME ENTERTAINMENT04/01/2025
Print

    Mit einem Marktanteil von über 52,4 Prozent im Jahr 2024 festigt das Unternehmen seine Position im Premium-TV-Segment

     

    WIEN, 1. April 2025 – LG Electronics (LG) behauptet seine starke Position im Premium-TV-Markt: Mit einem Marktanteil von über 52,4 Prozent war das Unternehmen im Jahr 2024 weltweit führend bei der Auslieferung von OLED-TV-Fernsehern. Seit nunmehr 12 Jahren in Folge ist LG im globalen OLED-TV-Markt präsent und entwickelt kontinuierlich das Fernseherlebnis durch verbesserte Bild- und Tonqualität sowie KI-gestützte Funktionen weiter. Die OLED-Technologie von LG zeichnet sich insbesondere durch perfekte Schwarzwerte und eine herausragende Helligkeitsdarstellung aus.

     

    Zahlen untermauern Marktführerschaft

    Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia erreichte LG im vergangenen Jahr die Spitzenposition im globalen OLED-TV-Markt mit 3,18 Millionen ausgelieferten OLED-Fernsehern. Im vierten Quartal überstiegen die Lieferungen 1,1 Millionen Stück, was die anhaltende Nachfrage nach dieser Technologie unterstreicht.

     

    OLED-Technologie auf dem Vormarsch im Premium-Segment

    OLED-TVs machten im Jahr 2023 etwa 45 Prozent des Premium-TV-Marktes aus (basierend auf Modellen mit einem Preis ab 1.500 US-Dollar), was einem Anstieg von 8,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Marktprognosen zufolge könnte der Anteil in diesem Jahr die 50-Prozent-Marke erreichen.

    „Der österreichische Markt spiegelt den weltweiten Trend hin zu OLED wider", erklärt Martin Rieder, Vertriebsleiter von LG Electronics in Österreich. „Die Konsumentinnen und Konsumenten schätzen zunehmend die hervorragende Bildqualität und die Energieeffizienz von OLED-Fernsehern. Besonders erfreulich ist für uns die steigende Nachfrage nach größeren Bildschirmdiagonalen, die zeigt, dass das Heimkinoerlebnis für viele Österreicherinnen und Österreicher an Bedeutung gewinnt."

     

    Wachsende Nachfrage nach Großformat-Bildschirmen

    Mit der steigenden Nachfrage nach größeren Bildschirmen hat auch die Zahl der Lieferungen größerer OLED-TVs zugenommen, die mittlerweile 16 Prozent des gesamten OLED-TV-Marktes ausmachen. LG erreichte im Jahr 2024 einen Anteil von 57,5 Prozent bei OLED-Bildschirmen ab 75 Zoll, mit Modellen in den Größen 77 Zoll, 83 Zoll, 88 Zoll und 97 Zoll.

     

    Weiterentwicklung der OLED-Technologie

    Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der OLED-Innovation ist LG bereit für die Einführung seiner neuesten OLED-Fernseher. Sie bieten Weiterentwicklungen wie die kabellose Übertragung von Audio- und Videoinhalten bis zu 4K 144Hz ohne Latenz oder Qualitätsverlust, KI-gestützte Personalisierung über webOS und eine überragende Bildqualität mit verbesserter Helligkeit und perfektem Schwarzwert für ein wahrhaft außergewöhnliches Fernseherlebnis.

     

    Positive Entwicklung des globalen TV-Marktes

    Die weltweiten TV-Lieferungen erreichten im vergangenen Jahr 208,8 Millionen Stück und sind damit nach drei Jahren wieder gestiegen. Die Auslieferung von OLED-TVs nahm im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 6,07 Millionen Einheiten zu. LGs gesamte TV-Lieferungen über OLED- und LCD-Modelle hinweg beliefen sich im vergangenen Jahr auf 22,6 Millionen Units, was 16,1 Prozent des weltweiten TV-Marktumsatzes entspricht.

     

    Medienkontakt:

     

    Ing. Philipp Breitenecker, MBA

    LG Electronics

    philipp.breitenecker@lge.com

    +43 660 863 9901

