LG Wine Smart: Smartphone Funktionen im gewohnten Klapp-Format

Wien, 6. August 2015 – LG Electronics (LG) bringt ein neues Hybrid-Smartphone in Form eines Klapphandys auf den Markt. Die Fans dieser Handygattung werden begeistert sein. Nachdem das LG Gentle in Südkorea auf den Markt gebracht wurde, kommt demnächst das völlig neue LG Wine Smart in ausgewählte Länder, darunter auch Österreich.



Das Wine Smart kombiniert die vertraute Form eines Klapphandys mit dem einfach zu bedienenden Touchscreen und der Leistung eines Smartphones. Nach den außerordentlich positiven Reaktionen auf das LG Gentle am koreanischen Markt, bringt LG nun die überarbeitete Version unter dem Namen Wine Smart auf den Markt. Es verfügt über viele Multimedia-Funktionen, die das traditionelle Handy mit einem Smartphone nahtlos verbinden.



Klassische Tastatur gepaart mit Touchscreen

Das neue LG Wine Smart wird mit Android Lollipop 5.1.1 betrieben, auf dem die neuesten Apps problemlos laufen. Damit das Wine Smart auch alle Fans des Klapphandys überzeugt, hat LG eine 3x4 Zahlentastatur für eine einfache und genaue Eingabe verbaut. Über die Hotkeys lassen sich das Adressbuch, Textnachrichten oder die Kamera sofort anwählen. Die vergrößerten Icons passen sich perfekt an das Home Screen-Layout des gestochen scharfen 3,2 Zoll großen HVGA-Displays an. Das Wine Smart ist auch mit LGs Safety Care Funktion ausgestattet, welches automatisch Notrufe absetzt, bestimmte Kontakte wählt oder in Echtzeit die Position des Users ermittelt, wenn dieser Hilfe benötigt.



Smartphone für Klapphandy-Fans

„Unser Ziel war es mit dem LG Wine Smart ein Smartphone zu schaffen, das die Fans der Klapphandys überzeugt“, sagte Cho Juno, Präsident und CEO der LG Electronics Mobile Communications Company. „Die User müssen nicht mehr auf ein Smartphone verzichten, nur weil sie ein anderes Handy-Design bevorzugen.“



Schlüsselspezifikationen:

Chipsatz: 1,1 GHz Quad-Core

Display: 3,2-Zoll-HVGA (480 x 320)

Speicher: 4 GB Ram / 1 GB RAM / Micro SD

Kamera: 3MP hinten / VGA vorne

Akku: 1.700mAh (austauschbar)

Betriebssystem: Android Lollipop 5.1.1.

Größe: 117,7 x 58,7 y 16,6 mm

Gewicht: 143 g

Netzwerk: 4G LTE / HSPA+ 42 Mbps (3G)

Schnittstellen: Wi-Fi 802.11 b,g,n / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Farben: Navy und Burgundy



Das LG Wine Smart wird ab Ende September um 229 Euro UVP in Österreich erhältlich sein.







