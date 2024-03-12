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55 吋觸控數碼顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

55 吋觸控數碼顯示屏

55TR3BG-B

55 吋觸控數碼顯示屏

(0)

真正互動 相聚一堂

當老師點選 TR3BG 時，就會同步顯示在學生的電子設備屏幕上。

* 65 吋
* 所有圖像均為協助理解，實際使用或有所不同。
* 視像鏡頭需額外選購
真實觸控及寫作體驗

多點觸控

TR3BG 系列可同時使用多達 20 點的多點觸控，提供逼真的白板書寫體驗，亦令互相協作變得輕鬆簡單。

三個小孩同時在 TR3BG 上繪畫。

學生的手提電腦和老師的手機屏幕共享到顯示器上。
輕鬆連接及分享

升級 ScreenShare Pro

新升級的 ScreenShare Pro 可以在一個屏幕上同時顯示最多六個共享屏幕或一個文件，無需安裝任何應用程式，用家就可以在同一網絡上共享 Chromecast mirroring，增強可用性。
一位老師正在上課，顯示屏內容已經與所有學生的手提電腦進行共享。
輕鬆連接及分享

Air Class

支援同時連接最多 30 名學生，並為同一網絡上的所有流動裝置提供互動式會議和各種工具，例如：投票、回答和分享專題研習內容。
顯示屏電源管理功能可以更有效地管理電源。
良好的使用者體驗

DPM (顯示屏電源管理)

啟動 DPM 功能，可設置顯示屏僅在信號輸入時才開啓，更有效地管理電源。
利用 TR3BG 註釋工具，工程繪圖課程可以使用撤消和重寫功能。
良好的使用者體驗

升級註釋工具

註釋工具模式下，「撤回」和「重寫」功能可增強用家體驗。(註釋工具適用於任何來源。)
一個女人在使用網絡瀏覽器搜索資訊。
良好的使用者體驗

網頁瀏覽器

TR3BG 系列支援 Android 操作系統中的網頁瀏覽器，用家可以輕鬆快速地搜索網頁，無需額外連接到桌面電腦。
與 Android OS 和免費應用程應集成的晶片系統。
良好的使用者體驗

多功能合一

TR3BG 將 Android 操作系統和免費應用程式融合成一個高性能 SoC，無需額外使用電腦。
內置的 OPS 插槽令用家可以輕鬆連接桌面電腦，使用更多功能。
安全及兼容性

內置 OPS 卡槽

TR3BG 系列支援 OPS 卡槽，方便用家輕鬆將 OPS 桌面連接於數碼屏幕背面，使用更多擴展功能，無需額外連接桌面電腦。
基於安全性，USB 不能連接顯示屏。
安全及兼容性

USB Block

USB Block 模式可以保護和防止數據提前被複製到未經授權的設備中，這對於重視安全性的地方是必不可少的。
安全及兼容性

安全模式

安全模式會在共享屏幕功能時封鎖未經授權的內容，不會讓其在各設備顯示。與共享屏幕相關的預加載應用程序會被隱藏，不會出現在菜單中。安全模式時不能使用 SSP (Screen Share Pro) 的螢幕鏡像功能，有助於防止他人未經授權訪問用家的 IDB。

安全模式用於限制未經授權內容。

一個女人選取了 TR3BG 的一部分圖像，並向男人解釋。
方便用家

局部選取

用家可以於螢幕選取所需的區域，裁剪圖像，並將其存儲在內置記憶體，亦可將圖像直接發送到電子郵件或筆記應用程式。
三個人聚集在一個會議室中，與屏幕中的其他人進行虛擬會議。
方便用家

支援藍牙連接

TR3BG 支援藍牙連接，以無線方式連接各種設備，例如喇叭、滑鼠、鍵盤等，有助線上線下的會議和課堂可順利進行。
一個男人正在向一個女人展示螢幕內容，他在將其他內容添加到這個屏幕上。
方便用家

支援畫中畫 (PIP)

畫中畫功能 (PIP) 使顯示屏可以顯示多種內容，並能將 Android 內容保留在視圖中。因此，可以通過額外輸入查看和處理多項工作。

* 畫中畫功能以應用程式形式提供。
* 只能更改為指定的尺寸。

列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (12W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（插槽）

配件

  • 選購

  • 基本

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 自動亮度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • 本機密鑰操作

  • 電源指示燈

  • 溫度感應器

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    310nit (Typ., without Glass)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 68%

  • 對比度

    1,200:1

  • Dynamic CR

  • 壽命

    30,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    16/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    否/是

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 表面處理（霧度）

    Haze 25%

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • 安全

    CB / NRTL

專用功能 - 觸控

  • 介面

    USB2.0

  • 準確度（標準）

    ±1.5mm

  • 可觸控對象大小

    Ø3 mm ↑

  • 多點觸控

    最大20 點

  • 操作系統支援

    Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)

  • 防護玻璃厚度

    3mm (Anti-Glare)

  • 防護玻璃傳輸

    0.87

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    10ms ↓

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

    USB2.0 Type B (2ea)

  • USB 輸入

    USB3.0 Type A (3ea)、USB2.0 Type A (3ea)

專用功能 - 創建板

  • Bluetooth

    藍牙 4.0

  • CPU

    Dual core A73+Dual core A53

  • GPU

    Dual Core Mail G51

  • LAN

    Gigabit LAN

  • 記憶體 (RAM)

    3GB

  • 作業系統版本(Android)

    Android 8

  • 儲存空間

    16GB

  • Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    400 x 200 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1450 x 1015 x 225mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1271 x 774 x 84mm

  • 包裝後的重量

    45.7Kg

  • 重量（屏身）

    27Kg

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 啟動標誌圖像

  • 已連接 Crestron

  • HDMI-CEC

  • 網絡準備

  • PBP

  • PIP

  • PM 模式

  • Screen Share

  • 智能節能

  • 網絡喚醒

軟件兼容性

  • Connected Care

特殊功能

  • 敷形塗層（電源板）

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    427 BTU/Hr(Typ.), 884 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    259W

  • 標準

    125W