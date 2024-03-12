《私隱權政策》重點

LG Electronics Inc. （以下簡稱為“LGE”）及其子公司與關聯公司（以下簡稱為“LG 集團”、“我司”、“我司”或“我司的”）尊重您的私隱。本《私隱權政策》適用于我司通過“lg.com”網站（以下簡稱為本“網站”）、LG 集團提供的其他網站、LG 帳戶、通過我司 ThinQ 應用程式 應用程式提供的 SmartHome 服務（以下統稱為本“服務”）所處理的個人資訊。本政策亦同樣適用於您提供給本地 LG 集團之成員的任何其他個人資訊。

如欲詳盡瞭解 LGE 在提供其 Smart TV / 媒體產品服務的過程中如何處理用戶的個人資訊，LG Smart TV 或智能媒體產品的用戶請參閱此《智能媒體產品會員私隱權政策》。本《私隱權政策》不適用於對《智能媒體產品會員私隱權政策》中所涵蓋的個人資訊處理，儘管 LG 集團或會通過使用本《私隱權政策》中所述的 Smart TV / 智能媒體產品服務收集的個人資訊， LGE 亦可能會使用通過《智能媒體產品會員私隱權政策》中所述的服務收集的個人資訊。有關資訊請點擊Smart TV / 智能媒體產品設置，於帳戶管理功能表 / LG 帳戶功能表中選擇《智能媒體產品會員私隱權政策》進行參閱。

《私隱權政策》聲明

在本《私隱權政策》中，我們聲明我司通過服務所收集的個人資訊的類型，包括我們如何使用這些信息、保留信息的時間以及第三方服務商共享協議。我司亦會與您解釋在使用您的個人資訊方面所擁有的相關選擇及權利，包括反對我司進行某些資料處理的權利（如適用於法律規定）。有關個人權利以及如何行使這些權利的更多資訊，請詳見“ 您 的權利 ”部分。我司提供聯繫方式以便於您在對本《私隱權政策》以及我司私隱措施有任何疑問時與我們進行聯繫。

《私隱權政策》

最後更新時間：2024 年 07 月 10 日

1. 誰將對您的個人資訊負責？

本地的 LG 實體負責您所在的國家/地區運營本網站或是其他 LG 集團網站，並負責通過這些網站收集有關您的個人資訊。所在地的 LG 實體亦會對您直接提供的任何個人資訊負責，例如您在撥打客戶服務電話或在產品登記卡期間所提供的任何個人資訊。LGE 負責運營所有其他服務，並對通過這些服務所收集或與這些服務相關的有關您的個人資訊負責。

在下面的“聯繫我司”部分，您可以找到您本地的 LG 實體 和 LGE 的名稱和聯繫方式。

2. 我司收集的個人資訊

我司會通過我司相關服務收集以下類型的個人資訊：

您 直接提供給我司或第三方服務商的資訊

通過某些服務，我司能夠直接從您或是與您有關係的其他公司收集資訊。例如：

• 當您使用我們的服務（例如，當您建立 LG 帳戶、登記某一設備或產品、作出購買、查閱產品或聯絡我們）時，您將向我們提供諸如您的姓名、電郵地址、電話號碼、出生日期、性別、講話者的話音、相片、影片、付款卡片內容、郵寄地址（包含郵遞區號）、購買內容以及使用電子設備互動等各項資訊。

• 當您使用第三方服務商帳戶或個人資料進行登錄時，我司將獲得您的姓名、電郵地址以及社交媒體標籤等資訊。

• 當您與我司的客戶服務人員或是其他 LG 集團員工進行聯絡時，我們將會處理這些聯繫資訊以及回應您的查詢並滿足您要求所需的其他資訊。

有關 您 使用我司服務的資訊

除您所提供的資訊外，我們還將通過您設備上的軟體以及其他電子方式（例如使用 cookies 和感測器）以收集有關您使用我司服務的資訊。我司還將收集以下資訊：

• 設備資訊：您的設備名稱、IMEI、UUID、作業系統版本、國家、位置、語言、IP 地址、mac 地址、已連線的調製解調器資訊、互聯網路由器資訊、流動廣告識別碼以及設備設定。

• 產品資訊：型號名稱，製造商編號，購買日期和地點，購買憑證。

• 日誌資訊：使用資訊，譬如 URL、重定向 URL、執行時間、推薦途徑、網絡類型、網絡資訊、收費狀態、廣告攔截資訊、您與服務的交互情況，包括訪問歷史記錄、您使用的應用程式、服務和功能以及 Cookie。如需瞭解有關我們如何針對服務而使用 Cookie 的更多資訊，請參閱與您正在使用的服務相關的《Cookie 政策》。

• 位置資訊：我司將在獲得您同意的基礎上或提供您所請求的服務所必需的情況下處理您的位置資訊（如通過獲取您的位置資訊來為您提供指示）。

• 有關您使用我司服務的其他資訊，例如您訪問的網站、輸入模式（自動填充）、連接裝置的行為及其使用歷史、連接裝置的電源及其用電資訊、以及您與通過我司服務所提供的內容進行交互的方式。

我們收集的其他資訊

當我們徵求您的同意時，我們將說明我司會收集哪些資訊以及我司將如何使用這些資訊。

有時，我司會從第三方服務商（包括 Facebook、Google、亞馬遜或 Line 等其他公司）接收到有關您的資訊。例如，如若您選擇使用您的社交網路帳戶來連接至我司服務，即代表我司可能會從第三方服務社交網路提供商處接收到您的資訊。

為防止欺詐，我們將向第三方服務提供商（例如身份驗證提供商）驗證您提供的某些資訊。

我司仍會將最初通過 LGE 的 Smart TV / 智能媒體產品服務收集的個人資訊用於本《私隱權政策》中所述之目的。詳情請另行參閱 LGE 單獨的《智能媒體產品會員私隱權政策》。

我司或會從其他第三方服務提供商（例如銷售公司以及資料代理公司）收集有關您的資訊以便於更好地瞭解您的需求，並為您提供更加量身定制的服務和廣告。例如，我司或會接收到某些特定人群的生活方式或購物模式的匯總資訊，從而更好地瞭解您潛在的興趣。

我們或會根據相關法律要求（例如法律強制要求我司收集互聯網搜索記錄）或在征得您同意的情況下收集有關您及您的設備或是您使用我司服務的其他資訊。

連接到其他網站、設備、應用程式和功能

通過我司服務，您可連接到其他網站、設備、應用程式以及其他功能，相關功能的運行可能獨立於我司，並可能擁有獨立的私隱權聲明或政策，我司強烈建議您查看這些內容。如若連接的網站、設備、應用程式或其他功能不歸屬我司所有或控制，即視我司對其內容、使用或私隱措施不承擔任何責任。

3. 我們如何使用收集的資訊

如若您使用了我司的多項服務，包括我司的 Smart TV / 智能媒體產品服務，我司將結合由各項服務中收集到的您的個人資訊進行整合，並將其用於下文所述目的或是您所用服務適用的《私隱權政策》中所述之目的。例如，這可使您無需在享用不同的服時使用不同的用戶名稱。

根據 您 與我司的協議細則以提供服務

根據我司與您的協議，我們或會在必要時處理您的個人資訊，包括以下目的：

• 為您提供我司服務以及對您在使用我司服務時所選擇或需對我司的服務內容進行個性化處理的特定功能。

• 處理訂單和付款並向您交付我司產品或是您通過我司服務所購買的第三方服務提供商之產品，並允許您行使您的保修權利或是您在協議細則下所擁有的其他權利。

• 識別並驗證您的身份，以便於您可以使用我司的某些服務。

為方便安裝、註冊及解決技術問題，我們為您提供客戶服務支援以及向您發送與服務相關的必要資訊。

LG 集團和 / 或第三方服務提供商的正當權益

我司或會在必要的範圍內處理個人資訊以實現我司（或第三方服務提供商的）正當權益，當中包括我司的以下權益：

• 有效管理我們與客戶的關係，包括與您進行溝通以及回復您的諮詢；

• 開展直接銷售活動（當無法律要求我司必須征得您的同意時），包括通過電子郵件、電話、郵件、短信、社交媒體管道，或是通過我司移動應用程式推送通知來向您發送營銷資訊以向您展示我們的服務以及第三方服務提供商網站上的線上廣告，創建營銷資料並對我們和其他人向您推薦和銷售的內容進行個性化處理，以及展開銷售活動、競賽和抽獎活動。

• 識別和防止欺詐以及其他非法活動是我司《使用條款》所禁止之活動，並保護我司的業務運營免受相關活動的影響。

• 保護我們的服務和資訊系統的安全性、可用性和完整性，包括使用身份驗證功能以及其他安全措施、監控我司系統是否存在安全威脅、保存備份、隱藏數據，以及執行系統維護服務。

• 保護我司合法權利以及最終用戶的安全包括通過處理投訴、獲取法律建議以及建立、行使或應對與我司或我司集團中的其他公司及我司服務有關的索償等措施；

• 改善您的用戶體驗，包括向您提供量身定制的功能，例如自動填充功能、基於您最常訪問的網頁的快速搜索功能，以及根據您的興趣而量身定制的附加內容；

• 改善我們的服務以及客戶服務，包括尋求您的反饋並進行調查和市場研究。對我們服務的使用情況進行數據分析、分析客戶行為、建立客戶使用模式和檔案以識別區域和全球使用者趨勢並優化我們向全球客戶提供的產品和服務；

• 有效管理我司業務包括生成報告以及分析我們的服務表現（通過使用匯總資訊）、審核業務流程、使用統計數據以作出做出精明的業務決策。

在維護我司的正當權益時，我司需進行平衡測試以考慮此類資訊處理對於個人的影響，並確定個人權益是否超過我司在處理這些資訊的過程中的其他權益。您亦可通過使用本《私隱權政策》最後章節的聯繫方式獲取有關此平衡測試的更多資訊。

您 的選擇

在我司認為根據適當條件或法律要求的情況下，我們或會徵求您的同意以處理您的個人資訊。基於您的選擇，我們將：

• 根據我司的《Cookie 政策》以及在使用這些技術時提供給您的資訊，設置 cookies 並使用類似的技術。如需瞭解更多資訊，請參閱與您使用的服務相關的《Cookie 政策》。

• 向您推送銷售傳播資訊（在法律要求下或在我們獲得您同意的情況下）。

• 對與您使用服務相關的資訊以及您利用其他方式向我們提供的各種資訊加以分析，為您提供我們或其他人認為您想要的內容、產品和服務的推薦和度身打造的廣告，以達到與本私隱政策及 Cookie 政策一致的目的。這或會涉及透過多種渠道進行市場推廣，包括透過電郵、透過 LG 帳戶、透過我們的網站或第三方平台（包括社交網絡）。

爲避免其他情況，我們會在徵求您同意時向您説明資料的用途。

基於無論我司是否已徵得您的同意，您有權隨時撤回您的同意。對於我司在您撤回同意之前已進行的任何資料處理，撤回同意並不會影響其效力。如需行使此權利，請參閱下面的“您的權利”部分。

法律責任

我司在以下必要的範圍內處理個人資訊：

• 遵從適用法律條例對我們的法律要求（例如稅務和會計責任、與產品安全、保證以及保護消費者相關的權益）。

• 遵從法院搜查令和傳票以及政府、執法機構、政府機構和/或監管機構所提出的具有法律效力的要求。

如我們需要您的資訊以協助履行我司與您的協議或是遵守我司的法律責任時，您或需向我司提供相關資訊。基於其他情況下您不需要提供個人資訊，但如若您不提供個人資訊這可能影響您使用我們服務的範圍。

4. 資訊共享

我們或會將您的個人資訊傳輸、披露或以其他方式提供給如下所述的第三方服務提供商：

• LG 集團及員工 ：我們在 LG 集團成員之間以及與我司員工（包括承辦商和代理商）以及集團中的其他公司之間共享個人資訊，其前提是此類個人資訊共享是提供給我司服務以及實現上文第 3 節中所規定的，或是與我司其他服務相關的《私隱政策》中所述之目的所必要的或合理的共用。例如，基於產品開發和改進目的與 LGE 共用您的個人資訊。並且出於銷售目的與您本地的 LG 集團成員共享您的個人資訊。

• 服務供應商 。我們或將您的資訊傳輸或披露給經過嚴謹挑選的、為我們提供服務的公司和個人；例如，協助我司並為我司服務開發和運營系統的公司，如IT 服務商、安全、託管、網站維護、資料維護和分析、客戶服務和溝通、訂單處理和履行、郵寄、計費、銷售和市場研究服務、授權服務和維修中心、其他行政服務的提供商以及代表我司舉辦競賽、抽獎和其他促銷活動的公司。僅授權相關服務提供者在為我司提供服務所必需的範圍內，訪問和使用您的個人資訊並且他們承擔著協議責任，以防他們將您的資訊用作其他目的。我們的部分服務提供者位於大韓民國或是歐洲以外的其他國家。

• 第三方物聯網提供商 ：當您啟動第三方服務提供商連接功能（例如，當您將家庭物聯網設備連接至我司服務時），我司將與相關物聯網設備的提供商共用個人資訊從而使您能夠使用我司服務中的相關功能。

• 授權經銷商 。在某些國家/地區，我司網站上的產品是由我司的授權經銷商進行銷售。當您在這些國家/地區從我司的網站購買產品時，我司將與該地區經銷商共用您的個人資訊。

• 廣告合作夥伴 。我們或會與社交網路以及其他廣告合作夥伴共用個人資訊（包括您如何與我司服務進行互動、您觀看的廣告以及您進行的購買行為）以衡量我司廣告有效性，提升我司銷售措施以便協助我司向您提供更為相關的廣告。根據您的銷售偏好，我們或可能與提供我們認為您可能感興趣的產品或服務的第三方服務提供商或是正在進行銷售研究和分析的第三方服務提供商共用您的個人資料。這些個人資訊共用方可能會使用您的個人資訊並與您進行聯繫，從而提供優惠或宣傳。

• 其他商業夥伴 。我司將在必要時向其他業務合作夥伴披露您的個人資訊，從而使您能夠獲取我們的服務或與我們服務相關的請求訪問其他宣傳資料服務。

• 關於網站的訪客 。我司網站的其他訪客可查看您發佈到網站某些區域（包括產品評論區、聊天室、論壇或其他公共發貼區域）的消息。【我司在我們網站上明確指出他人可以看到您發佈的資訊。】

• 商業顧問 ：例如，我司之律師、會計師、業務顧問、保險公司、審計人員，我司將與之共用其為我司提供服務所必需的個人資訊。

• 政府機構、司法機構、監管機構或是第三方服務提供商提出要求時 ：我司將在法律要求下或我們認為有必要的情況下，向政府機構、司法機構、監管機構或其他第三方服務提供商披露個人資訊：

- 遵從法律或強制性法律程式（例如搜查令、傳票或法院命令）；

- 核準或強制遵從我司服務之條款及細則，以及調查和防止與使用我們的服務或影響業務有關的欺詐或其他非法活動（在適用的資料保護法允許此類披露的範圍內）；以及

- 保護及確保我司權利、財產，我們的業務運營以及與我們相關聯之公司、員工、業務合作夥伴、我司客戶或公眾的安全性以確保並其免受侵害。

• 企業交易 。作為合併或轉讓、重組、收購或出售（包括談判）、解散或其他企業交易的一部分或是在破產的情況下，我司可能會向第三方服務提供商（及其業務顧問）披露您的資訊。

• 獲取 您 同意或 您 請求共享資訊的其他合作方 。除本《私隱權政策》所述的資訊披露之外，當您單獨同意或請求此類資訊共享時我司或會與第三方服務提供商共用您的資訊。

• 分析 我們可能隨著時間通過第三方網站、設備、應用程式及其他網上功能和服務收集有關您在網站和連接設備上的網上活動個人資訊。我們有可能使用第三方分析服務，例如 Google Analytics、Firebase 和其他工具（ 了解詳情 ）。 我們獲得的資訊有可能向這些供應商和使用資訊的其他相關第三方披露或由他們直接收集，例如，用於評估使用服務的情況。要了解有關 Google Analytics 的詳細資訊，請訪問「當您使用我們合作方的網站或應用程式時 Google 如何使用數據」（網址： https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ）、「保護您的數據」（網址： https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ）和「Google Analytics 停用瀏覽器外掛程式」（網址： https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ）。

5. 保留個人資訊

我司會採取適當的措施以確保我們按照以下原則來處理和保留資訊：

• 至少在將相關資訊用於為您提供我司服務期間內；

• 根據法律、協議或我司的法定責任（例如稅法）的要求；或者

• 資訊保留期間僅限於收集、處理這些資訊之目的所必需的時間或是根據任何協議、適用法律的要求或基於遵從適當安全保護措施之上通過以匿名的方式出於統計目的或必要條件下而保留更長時間。例如，如若您與 LG 集團之間發生爭議或是您未能就我司提供的服務支付費用，那麼我司或會保留相關資訊，直至此類爭議得到解決或是直至完成相應的支付。除非適用法律另有規定，如若您刪除整個 LG 帳戶，那麼您的資訊將在保留三個月後立即銷毀。

• 如果我們處理您的資訊，即表示我司會進行資料處理，直至您要求我司停止處理為止並在要求停止處理之後的短時間內進行處理（以允許我們可以執行您的請求）。我們仍會保留針對您要求我們不得向您發送直接銷售或是不得無限期地處理您的相關資料，以便於在後續處理中按照您的要求行事。

6. 您的選擇

在允許的情況下，我們或會通過電子郵件、電話、短信或是通過我司的移動應用程式推送通知並與您進行聯繫。如需提交有關接收我司此類資訊的請求，請使用下方“ 聯繫我司 ”部分中所述的資訊與我司進行聯繫。

通過點擊電子郵件底部的“取消訂閱”連接或是直接與我司聯繫（請參閱下面的“聯繫我司”部分），您可以隨時取消訂閱我司的銷售傳播資訊。

請留意，如若您退訂我司的銷售傳播資訊，我們將儘快處理您的退訂。但敬祈知悉，在某些情況下我們處理您的退訂請求期間您或仍會在短時間內繼續收到銷售資訊。我司還將繼續向您發送服務消息，從而向您提供與您的協議以及您使用的服務相關的必要資訊（例如，向您更新我司的《使用條款》最新版本）。

7. 您的權利

在適用法律規定的範圍內，您可以向您所在地的 LG 集團成員索取我司持有的關於您的個人資訊的副本。您還可以要求我司刪除個人資訊或是更正任何不準確信息、限制或約束對您的個人資訊的處理、撤銷您的同意、向您提供您根據合同提供給我司的個人資訊或是在您同意的情況下，提供其結構化的、設備可存取的格式，並要求我司將這些資料共用（轉移）至其他管理員。

此外，在適用法律規定的範圍內，您可以在某些情況下反對處理您的個人資料（特別是在我司不必處理資料亦可滿足協議或其他法律要求的情況下）。

但是，上述權利可能會受到限制。例如，如需滿足您的要求或會洩露有關他人的個人資料、可能會侵犯第三方服務提供商的權利（包括我司的權利），或者您要求我司刪除法律要求我們保留的資訊或是我司擁有強制性保留資訊的合法權益的情況。《通用資料保護條例》以及國家法律中所包涵的相關豁免。在回復您提出的請求時我們將會告知您我司所包涵的相關豁免。如需提出與有關您的權利的請求或是進行查詢，請使用以下“ 聯繫我司 ”部分所載列的聯繫方式。在某些情況下，您亦可直接通過本網站行使您的權利。

8. 我司如何保護個人資訊

我們十分重視保護您的資訊並制定系列安全措施，保護用戶通過我司服務所收集的資訊。但敬請留意，儘管我司採取了合理的措施來保護您的資訊，但沒有任何網站、互聯網傳輸、電腦系統或是無線連接是完全安全的。

9. 資訊海外轉移

根據本《私隱權政策》您使用我司服務時將涉及在您的居住國境內外傳輸、儲存和處理您的個人資訊。尤其是您的個人資訊將被傳輸到韓國和美國。請留意，您的資訊可能被傳輸到的國家/地區的資料保護法和其他法律或可能不如您所在國家/地區的法律涉及之全面。

【對於歐洲居民】

如若您位於 EEA（歐洲經濟區，即歐盟和冰島、列支敦士登、挪威）、英國或瑞士，我們會將您的個人信息轉移到 EEA、英國或瑞士以外的其他國家，包括大韓民國和美國。歐盟法律承認大韓民國可充分保護個人資訊。但如若我司將您的個人資訊轉移至適用法律認為並未充分保護個人資訊的司法管轄區域時，我司將根據適用法律規定採取適當的措施以確保您的個人資訊仍然受到保護。例如此類措施包括採用歐盟、英國和瑞士批准的示範條款。在某些情況下我們將在適當的情況下獲取您的明確同意。如需索取更多資訊或是獲取合同協定或其他保護措施的副本，請使用下文“ 聯繫我司 ”部分中載列的聯繫方式。

10. 更新我司的《私隱權政策》

為反映我司在涉及我司服務方面的個人資訊處理措施的變化或適用法律的變更，本《私隱權政策》會不斷更新。

11. 與我們取得聯繫

如需行使您的權利或瞭解有關我司如何使用您的個人資訊的更多資訊與我們聯繫。

對於通過網站或您本地 LG 集團成員實體所收集的有關您的資訊的請求和查詢，請聯繫您本地的 LG 集團成員。可在 此處 找尋本地 LG 集團成員的名稱以及聯繫方式。

有關通過其他各種服務所收集的有關您的資訊的請求和查詢，請通過 【 此處 】 或發送郵件至 【韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔 (LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea)】 聯繫 LGE。可在 此處 找尋本地 LG 集團成員的名稱以及聯繫方式。

12. 關於兒童的個人資訊

我司服務是針對一般用戶而非兒童設計的。有關服務不會故意收集或保存 18 歲以下的任何兒童的個人資訊亦不會故意允許未成年人使用我們的服務。請勿向我司提供與 18 歲以下兒童有關的任何個人資訊。如果您未滿 18 歲，請勿嘗試註冊我司服務或向我們提供任何個人資訊。如我們得知 18 歲以下的兒童已提供任何個人資訊，我們將立即刪除此類個人資訊。如您認為 18 歲以下的兒童向我司提供了個人資訊，請根據上文“ 聯繫我司 ”部分中所載列的資訊與我司聯繫。

在某些司法管轄區我們可能會採用更為嚴格的年齡限制政策。請閱讀本《私隱權政策》最後章節您所在司法管轄區的補充資訊以獲取更多資訊。

LG 實體

國家/地區 LG 實體 註冊地址 聯繫方式 香港 LG ELECTRONICS HONG KONG LIMITED www.lg.com/hk/support/email

服務

服務 LG 實體 註冊地址 聯繫方式 ThinQ LG Electronics Inc. 韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔 (LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea) thinq@lge.com • http ://www.lg.com/hk • http://www.lg.com/hk_en § LGEHK 的客戶服務電話熱綫或是 LGEHK 附屬公司的電話服務中心 § 產品註冊卡 LG ELECTRONICS HONG KONG LIMITED www.lg.com/hk/support/email

《私隱政策》補充條款 - 香港

補充條款

倘若您居住在香港和／或《個人資料（私隱）條例》適用於您，敬請留意：

• 就第3條（ 我們如何使用收集的資訊 ）而言：

- 我們對您個人資料的處理，基於您的同意，而非基於合法利益（若干豁免情形除外）；及

- 對於定制廣告的提供（可通過電郵、短信、推送和／或電話方式發送給您），您可以隨時撤銷您的同意或對您從我們処收到的通信加以限制。請參閲「您的選擇」部分，了解更多信息。倘若您撤銷同意，則我們將不再將您的個人資料用於上述用途中您撤銷了同意的部分，但我們依然可為其他用途使用、處理、存儲及轉移您的資料，例如第3條所載的用途。

- 為了向您提供產品和服務，收集的個人信息和數據可能會在其海外實體運營的任何國家進行傳輸、存儲和處理。 通過使用本網站，用戶被視為已同意、同意並授權 LGEHK 披露和/或轉移其個人信息和數據，以及在用戶所在國家/地區之外進行任何信息轉移（包括信息）” 。

• 就第10條（ 更新我司的《私隱權政策》）而言，適用法律如有規定，我們將就《私隱政策》的任何更新，徵求您的同意。