非順豐速運送貨服務

我們將在訂單及付款確認後在顧客選擇的首選送貨日期起計的五個工作天內安排送貨，顧客可以選擇直送住宅 / 工商地址。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫清楚地址，訂單經確認後不可進一步更改地址。如工商地址，請註明午飯時間及請確保地址正確無誤。 如需安排重新投遞，顧客需支付LGE 要求重新送貨之費用。

· 訂單確認後，顧客將會收到訂單號碼，可根據該號碼查看貨品是否已被安排送出。

· 訂單安排後，顧客會於送貨當天收到電話 (只限住宅地址)，如顧客未能當天收貨，顧客可更改為下個工作日收貨，唯視乎指定送貨服務的屆時實際安排。

· 運輸同事將通過電話或短信與顧客聯絡。

· 請於運輸聯絡後 3 天內收取貨物，未被收取的訂單將被退回，請聯絡我們的顧客服務部安排重新投遞，顧客有義務支付LGE 要求的重新投遞之費用。

· 住宅送貨時間為上午 11 時至下午 7 時 (指定時間未能提供予客戶)；工商地址送貨時間通常為上午 9 時至下午 6 時。

· 如送貨服務指定的5.5噸貨車因車輛大小問題而無法直接到達送貨地點，而送貨服務需要另行安排以較小車輛運送貨物，則客戶須支付額外費用HK$600及送貨公司合理要求的任何其他額外費用(根據不同情況而定)，在任何情況下，客戶應支付該等費用。

· 如貨車未能直達送貨地點，需要另作人手特別安排，推車費用將需由客戶需支付。該項費用 (每50米 HK$50 )，樓梯費 (每7級 HK$20 / 每7級 HK$50 - 對門雪櫃、75" 或以上電視、WashTower )。考慮到特殊情況，指定送貨服務可能會有其他合理額外費用收取顧客，顧客須支付相關費用。

· 若送貨時遇大廈電梯未能正常運作，我們將安排另一送貨時段再次遞送。

· 如因交通、地區、天氣及其他因素影響而導致送貨有所延誤、暫停或改期，本公司恕不另行通知 ，請盡快與我們的顧客服務部聯絡作跟進。

· 如欲更改送貨日期及時間，請致電 3543-7777 與我們的顧客服務部聯絡，了解貨品運送狀態。

· 客戶收貨後需要簽署作實。

送貨地區：包括香港島、九龍、新界及指定離島地區 (赤柱、大潭、石澳、淺水灣、西貢、東涌市中心、馬灣及愉景灣只限於星期一、星期四及星期六配送)。此外不設海外送貨。

順豐速運送貨服務

·我們將在訂單及付款確認後在顧客選擇的首選送貨日期起計的三個工作天內安排送貨，對於因交通、地區、天氣或其他因素造成的任何送貨延誤、暫停或重新安排，LGE 概不負責。請直接聯繫順豐速運進行跟進。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫清楚地址，訂單經確認後不可進一步更改地址。

·如工商地址，請註明午飯時間及請確保地址正確無誤。

· 如需安排重新投遞，顧客需支付LGE 要求重新送貨之費用。

· 短訊通常會在送貨前一天發送給顧客，並提供 SF 訂單追蹤編號。

·顧客可以使用它通過順豐速運應用程式/網站追蹤貨物。

·送貨範圍：香港本地派送，覆蓋香港島、九龍、新界、指定離島地區。

·有關詳情，請瀏覽 順豐速運網頁 及/或致電順豐速運熱線 2730-0273。

即使本條款及細則有任何相反的規定，LGE 將不會安排任何非配件產品運送到澳門。

*在任何情況下，LGE 均可自行決定所有產品的分類（包括但不限於決定該產品為配件產品或非配件產品）; 如涉及具有配件產品和非配件產品組合的訂單，則一切以 LGE的最後決定為準（包括但不限於選擇指定送貨服務的決定權）。