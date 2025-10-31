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配送及安裝服務

我們送達的不只是家電，
更是輕鬆與自在

購買全新 LG 產品變得輕鬆簡單。

從送貨、安裝到除舊機服務，我們全程提供可靠專業的安排，讓您全無後顧之憂。

LG 的服務承諾

以客為先

以客為先

從送貨、安裝到售後保養，確保過程輕鬆無憂。

安心保障

安心保障

LG 專業團隊以嚴謹細心的態度，將家電安全送到您的家中。

專業維護

專業維護

我們採用專業工具為每一件家電提供保養與維修服務。

安裝無憂

安裝無憂

我們可根據您的需求，提供專業的家電安裝服務。

送貨安裝LG Best Care常見問題

送貨安排

可享免費送貨服務*，包括香港島、九龍、新界及指定離島地區 (赤柱、大潭、石澳、淺水灣、西貢、東涌市中心、馬灣及愉景灣)。送貨時間為上午 11 時至下午 7 時 (住宅地址) / 上午 9 時至下午 6 時 (工商地址)，實際時間視情況而定。星期日及公眾假期不設送貨。

 

只限送至 1 個指定地點。如收貨地點無電梯或需重新配送，將收取額外費用。

 

*24 吋及全高清顯示器、藍牙喇叭及耳機除外

預計送貨時間

我們將在訂單及付款確認後在顧客選擇的首選送貨日期起計的 3 - 5 個工作天內安排送貨。

凡於上午 11 時前確認的訂單，即可享最快下一天送貨。

安裝安排

TVs

電視安裝服務

 

掛牆安裝：

我們的安裝服務包括送貨及拆箱，並使用掛牆架將產品安裝於指定位置。隨後，我們會進行各項設定，包括自動搜台 (適用於擁有數碼天線的客戶)、頻道調校及連接 WiFi。完成所有安裝及設定後，我們會清理並帶走所有包裝物料。

 

座枱安裝：

我們的安裝服務包括送貨及拆箱，並會組裝機身及座枱架，然後將產品擺放於指定位置。我們亦會處理相關設定，包括自動搜台 (若客戶擁有數碼天線)、頻道調校及連接 WiFi。完成所有程序後，我們會清理並帶走所有包裝物料。

Refrigerators

雪櫃安裝服務

 

基本安裝：

我們的安裝服務包括送貨及拆箱，並將產品擺放於您家中指定位置。安裝團隊會調整機身水平、拆除所有保護包裝，並組裝所有必要的組件 (如層板及抽屜)。我們會將產品連接至現有的供電系統。如適用，我們亦會將產品連接至您的 ThinQ 智能系統，隨後進行試運作，確保一切運作正常。

Styler

Styler 衣物護理機安裝

 

基本安裝：

我們的安裝服務包括送貨及拆箱，並將產品擺放於您家中指定位置。安裝團隊會拆除所有保護包裝及運輸鎖扣，並組裝所有必要的組件 (如層板及接水盤)。我們會將產品連接至現有的供電系統。如適用，我們亦會將產品連接至您的 ThinQ 智能系統，隨後進行試運作，確保一切運作正常。

Washing Machines

洗衣機安裝服務

 

基本安裝：

我們的安裝服務包括送貨及拆箱，並將產品擺放於您家中指定位置。安裝團隊會調整機身水平、拆除所有保護包裝及運輸鎖扣，並組裝所有必要的組件。我們會將產品連接至現有的供電系統。如適用，我們亦會將產品連接至您的 ThinQ 智能系統，隨後進行試運作，確保一切運作正常。

TVs
Refrigerators
Styler
Washing Machines

額外安裝服務

我們亦提供更多元化的安裝服務，全面滿足您的需求。

 

請按此了解詳情。

LG Best Care

LG Best Care 為您提供專屬的保障計劃，全方位保護您的全新 LG 產品，確保您享有最完善的安心保障。

延長保養

延長保養

享受延長保養，讓您的產品便可以享受全面的保護

了解更多
清潔服務

清潔服務

透過我們專業的清潔服務，讓您的 LG 家電常保如新

了解更多

送貨及安裝問題

Q.

送貨費用

A.

可享免費送貨服務*。如簽收後發現貨品有誤或損壞，請致電 3543-7777 與 LG Electronics HK Ltd 顧客服務部聯絡。

*24 吋及全高清顯示器、XBOOM Go 喇叭及藍牙耳機除外

Q.

送貨安排 (訂單含配件產品)

A.

我們主要採用順豐速運作送貨服務，其中 LGE 指定的送貨服務以LGE最後決定為準。如因交通、地區、天氣及其他因素影響而導致送貨有所延誤、暫停或改期，LGE恕不負任何責任，請直接聯絡順豐速運以作跟進。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫地址便可 。請確保地址正確無誤，如需安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用。

· 順豐站自取：於下單時選擇順豐站

o 訂單寄出後，顧客可根據訂單追蹤編號查看貨品是否已到達你所選擇的順豐站或順便智能櫃地點。

o 順豐速運將通過短訊與顧客聯絡。

o 請於順豐速運聯絡後 3 天內提取包裹，未被提取的訂單將被退回，請聯絡我們的顧客服務部或順豐速運安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用。

· 順便智能櫃自取：於下單時選擇順豐智能櫃地址

o 訂單送達指定順便智能櫃地點後，顧客將收到手機短訊通知取件。

o 顧客於取件時，必須前往相應智能櫃並輸入於密碼。

o 請於收到短訊後 30 小時內提取包裹，未被提取的訂單將被退回LGE，請聯絡我們的顧客服務部或順豐速運安排重新投遞，顧客需支付重新投遞之費用

如訂單含有非配件產品，訂單將根據「非配件產品」條款及程序作送貨安排。

 

送貨地區：包括香港島、九龍、新界、指定離島地區及澳門。

 

有關詳情，請瀏覽順豐速運網頁及/或致電順豐速運熱線 2730-0273。

 

*在任何情況下，LGE 均可自行決定所有產品的分類（包括但不限於決定該產品為配件產品或非配件產品）; 如涉及具有配件產品和非配件產品組合的訂單，則一切以 LGE的最後決定為準（包括但不限於選擇指定送貨服務的決定權）。

Q.

送貨安排 (訂單含非配件產品)

A.

非順豐速運送貨服務

我們將在訂單及付款確認後在顧客選擇的首選送貨日期起計的五個工作天內安排送貨，顧客可以選擇直送住宅 / 工商地址。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫清楚地址，訂單經確認後不可進一步更改地址。如工商地址，請註明午飯時間及請確保地址正確無誤。 如需安排重新投遞，顧客需支付LGE 要求重新送貨之費用。

· 訂單確認後，顧客將會收到訂單號碼，可根據該號碼查看貨品是否已被安排送出。

· 訂單安排後，顧客會於送貨當天收到電話 (只限住宅地址)，如顧客未能當天收貨，顧客可更改為下個工作日收貨，唯視乎指定送貨服務的屆時實際安排。

· 運輸同事將通過電話或短信與顧客聯絡。

· 請於運輸聯絡後 3 天內收取貨物，未被收取的訂單將被退回，請聯絡我們的顧客服務部安排重新投遞，顧客有義務支付LGE 要求的重新投遞之費用。

· 住宅送貨時間為上午 11 時至下午 7 時 (指定時間未能提供予客戶)；工商地址送貨時間通常為上午 9 時至下午 6 時。

· 如送貨服務指定的5.5噸貨車因車輛大小問題而無法直接到達送貨地點，而送貨服務需要另行安排以較小車輛運送貨物，則客戶須支付額外費用HK$600及送貨公司合理要求的任何其他額外費用(根據不同情況而定)，在任何情況下，客戶應支付該等費用。

· 如貨車未能直達送貨地點，需要另作人手特別安排，推車費用將需由客戶需支付。該項費用 (每50米 HK$50 )，樓梯費 (每7級 HK$20 / 每7級 HK$50 - 對門雪櫃、75" 或以上電視、WashTower )。考慮到特殊情況，指定送貨服務可能會有其他合理額外費用收取顧客，顧客須支付相關費用。

· 若送貨時遇大廈電梯未能正常運作，我們將安排另一送貨時段再次遞送。

· 如因交通、地區、天氣及其他因素影響而導致送貨有所延誤、暫停或改期，本公司恕不另行通知 ，請盡快與我們的顧客服務部聯絡作跟進。

· 如欲更改送貨日期及時間，請致電 3543-7777 與我們的顧客服務部聯絡，了解貨品運送狀態。

· 客戶收貨後需要簽署作實。

送貨地區：包括香港島、九龍、新界及指定離島地區 (赤柱、大潭、石澳、淺水灣、西貢、東涌市中心、馬灣及愉景灣只限於星期一、星期四及星期六配送)。此外不設海外送貨。

 

順豐速運送貨服務

·我們將在訂單及付款確認後在顧客選擇的首選送貨日期起計的三個工作天內安排送貨，對於因交通、地區、天氣或其他因素造成的任何送貨延誤、暫停或重新安排，LGE 概不負責。請直接聯繫順豐速運進行跟進。

· 直送住宅 / 工商地址：於下單時填寫清楚地址，訂單經確認後不可進一步更改地址。

·如工商地址，請註明午飯時間及請確保地址正確無誤。

· 如需安排重新投遞，顧客需支付LGE 要求重新送貨之費用。

· 短訊通常會在送貨前一天發送給顧客，並提供 SF 訂單追蹤編號。

·顧客可以使用它通過順豐速運應用程式/網站追蹤貨物。

 

·送貨範圍：香港本地派送，覆蓋香港島、九龍、新界、指定離島地區。

 

·有關詳情，請瀏覽順豐速運網頁及/或致電順豐速運熱線 2730-0273。

 

即使本條款及細則有任何相反的規定，LGE 將不會安排任何非配件產品運送到澳門。

 

*在任何情況下，LGE 均可自行決定所有產品的分類（包括但不限於決定該產品為配件產品或非配件產品）; 如涉及具有配件產品和非配件產品組合的訂單，則一切以 LGE的最後決定為準（包括但不限於選擇指定送貨服務的決定權）。

Q.

重新送貨之費用

A.

非配件產品
運輸聯絡後 3 天內未被收取的訂單將被退回，顧客需支付重新投遞之費用。

 

  • 對門雪櫃 / WashTower $1,067
  • 藍牙耳機 / 藍牙喇叭 / 27” 以下顯示器 $52
  • 75” 或以上電視 $2,808
  • 冷氣機 $368
  • 其他產品 $184

配件產品
如於限期內未提取包裹，未被提取的訂單將被退回，顧客需支付重新投遞之費用。

Q.

標準基本安裝及特殊安裝費用

A.

爲保障客戶，送貨後請客人不要自行開箱，待安裝師傅到場負責開箱。如自行開箱發現損壞，一律不作退/換貨。如顧客欲更改安裝服務日期，需致電 3543-7777與 LG Electronics HK Ltd 顧客服務部安排。

 

電視


· 座枱安裝：免費 (32" 除外)
· 掛牆安裝：

 

以下系列和尺寸提供免費掛牆安裝。

-  OLED G系列和M系列

-  OLED 77" 或以上尺吋型號

-  86" 或以上尺吋非OLED型號


如其他系列及型號，客戶需要支付LGE指定的掛牆安裝費用。
卸載非 LG 產品需額外收取費用。(到付)

 


• 掛牆安裝評估：
- 購買 OLED M 系列、 OLED G 系列及OLED 77" 或以上尺吋型號，可提供免費評估予客戶。

-  購買其他型號或尺寸則需要收費進行評估。

洗衣機 / 洗衣乾衣機 / 雪櫃


· 標準安裝：免費
· 洗衣機 / 洗衣乾衣機 飛頂 : $350
· 洗衣機 / 洗衣乾衣機 改門 : $280

· 洗衣機 / 洗衣乾衣機卸載 : $150(到付)
· Styler衣物護理機 改門: $1,500
· 雪櫃 改門: $280
· 對門雪櫃 拆門: $600 (到付)
購買WashTower、對門雪櫃及冷氣機需進行評估。


訂單至愉景灣之安裝服務需收取額外附加費(如下)：
• 電視及影音：每件 $200 ( 70" 或以上呎吋型號電視 $400 )
• 生活家電：每件 $150
• 冷氣機：1 至 2 部 $400，3 部或以上 $600
下車或乘船後步行超過 15 分鐘之地送貨地點需再額外收取客戶費用。

對於在送貨範圍的其他偏遠地區，可能都需要收取客戶額外的安裝服務費用。

 

如有任何爭議，LGE保留所有產品的安裝及評估費用(包括因不同情況而定的所有額外/附加費用)的最終決定權和解釋權。

產品類別

電視 / 音響
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