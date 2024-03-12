《LGE 服務使用條款》

LG Electronics 服務使用條款

LG Electronics, Inc.（以下簡稱為“LGE”）及其子公司和關聯公司（“LG 集團”、“我司”、“我司”或“我司的”）歡迎作為終端用戶的您（以下簡稱為“用戶（們）”或“您”）使用我司服務。

該使用條款（以下簡稱為“使用條款”）規定用戶在使用我司所提供的、及 此處 列出的產品和智能設備（包括基於您的偏好所定制之服務 ）相關的各種服務（例如移動應用程式和網站）（以下統稱為“LGE 服務”）所必須提供的資訊。例如，這些使用條款包涵以下內容：

• 您如何使用LGE服務以及我們如何向您提供LGE服務；

• 與您使用LGE服務有關的適用於您和LGE的權利，責任和規則；

• 與LGE服務上可用的內容和軟件有關的知識產權； 和

• 您在使用LGE服務時享有的其他權利。

要使用LGE服務，您必須同意這些使用條款。要使用某些服務，您可能還需要設置一個會員帳戶（“會員”）並使用我們製造的設備。請仔細閱讀這些使用條款。我們還建議您在使用LGE服務之前，請仔細閱讀可能適用於LGE服務的其他政策，包括可在 此處 LGE服務上找到的隱私政策。

這些使用條款原則上應適用於您對LGE服務的使用。但是，就您對某些服務的使用而言，除了這些使用條款之外，您可能還需要遵守特定於服務的條款。例如，在LGE服務上購買商品和服務時，可能適用“購買條款和條件”，並且系統會提示您必須閱讀並接受這些條款才能完成購買。如果本協議與此類服務特定條款之間存在任何衝突或矛盾，以服務特定條款為準，但僅適用於該服務。此外，對於某些服務，可能適用其他政策，說明，指南和通知，我們建議您在使用這些服務之前仔細閱讀它們。

1. LGE服務的提供者

以下實體與您簽訂了這些使用條款，以根據這些使用條款提供LGE服務：

此處 列出

2. LGE服務的使用和訂閱

訂閱標準和程序

18歲以下的未成年人可能會被禁止訂閱LGE服務。

閱讀並同意這些使用條款後，您可以申請訂閱LGE服務，然後進行電子郵件驗證過程。 成功通過驗證和/或我們接受您的申請後，您將被授予LGE服務帳戶（“帳戶”）。 首次登錄或使用LGE服務期間，我們可能會要求您驗證您的真實姓名。

訂閱會員並使用帳戶時

• 您必須在註冊時提供準確和完整的信息

• 您必須立即更新對此類信息的任何更改

• 您必須確保在使用帳戶時不會洩露密碼或與他人共享密碼

• 如果您懷疑未經授權訪問了您的帳戶，必須立即通知LGE

您對使用帳戶負責，包括採取合理必要的措施來保護您的帳戶。 對於因您引起的行為所引起的任何後果，包括疏忽管理您的帳戶密碼，您將承擔責任，LGE對此類後果不承擔任何責任。

在以下任何情況下，我們可能會拒絕您的申請以創建帳戶:

• 如果您在註冊時提供了不正確和不完整的信息；

• 如果您出於商業或非法目的註冊使用LGE服務；或者

• 如果我們由於您的原因（例如先前違反這些使用條款）而無法接納您為會員。

此外，如果用戶同意LGE對LGE的設備進行LGE身份驗證以確定是否可以允許該用戶下載相關內容，則用戶可以下載LGE服務上某些可用的免費內容，而無需創建帳戶。

若您使用單個電子郵件地址注册多個帳戶，或基於業務原因，我們有可能暫停或刪除您的帳戶。如若我司暫停或刪除您的帳戶，我司將儘量在暫停或刪除帳戶前至少 30 天內通過您註冊帳戶時所使用的電子郵寄地址通知您。在上述情況下，對於被暫停或被刪除的帳戶我司會終止向該帳戶提供服務。

3. 用戶的權利和義務

您的合法權利

這些使用條款不得將您的法定權利限製或剝奪您的（1）某種服務質量和（2）在出現任何問題時的解決方案的法定權利。例如，如果您是通過LGE服務購買產品的消費者，則您可以享受適用法律和法規授予您的所有權利。

您的義務

使用LGE服務時，必須遵守以下規定：

• 遵守這些使用條款和適用的法律和法規；

• 尊重他人的權利，包括對個人數據，隱私和知識產權的權利；

• 避免侵犯他人權利，誹謗或以其他方式損害包括LGE在內的任何其他人的利益的行為； 和

• 避免可能導致濫用，干擾，暫停或損壞LGE服務的行為。

LGE盡最大努力維護所有用戶的安全性，並允許用戶自由訪問LGE服務。 為此，請不要以以下任何方式使用LGE服務或通過LGE服務提供的內容（“ LGE內容”）:

• 試圖通過從事軟件的逆向工程來弄清LGE服務或LGE內容的源代碼或算法；

• 試圖任意修改或停用LGE服務或LGE內容的某些功能；

• 根據LGE服務或LGE內容創建衍生作品；

• 使用LGE服務或LGE內容從事諸如租賃，分許可或託管之類的服務；

• 與使用LGE服務或LGE內容有關的侵犯知識產權，包括LGE等其他人的版權；

• 違反本使用條款或適用法律和法規，出於非法目的或以非法手段使用LGE服務或LGE內容；

• 以惡意或有害方式使用LGE服務或LGE內容（例如，黑客或分發包括病毒和任何有害數據在內的惡意代碼）；

• 使用LGE服務或LGE內容的方式會阻礙其他用戶，損害，超載或使LGE服務惡化，或增加LGE服務的安全風險；要么

• 嘗試解碼LGE服務及其服務器之間傳輸的信號，或從LGE服務或其係統收集數據或信息。

如果您不遵守上述義務，我們可能會在一段時間內中止您對LGE服務的訪問。 在這種情況下，我們將負責證明您的違規行為； 但是，如果您證明您對此類違規行為沒有意圖或疏忽，我們將取消此類暫停。 如果導致停權的違規行為在一定合理時間內未能解決，我們可能會取消您的帳戶。

您的責任

在法律允許的最大範圍內，您同意為我們，我們的董事，高級職員，員工，分支機構和代理人辯護，賠償並要求我們免於因您違反這些條款和條件，您的違反行為而引起的任何和所有索償。 適用法律和法規，您對LGE服務的使用或對第三方服務（定義如下）的使用。

4. 執照

LGE服務許可證

LGE授予您使用LGE服務的許可，以便您可以自由使用LGE服務。但是，許可證是在有限的，不可轉讓的，可撤銷的和非排他性的基礎上提供的，並且您只能將LGE服務和LGE內容用於個人和非商業目的。授予的許可包括提供LGE服務和LGE內容所需的軟件和其他數據，以及適用的更新，升級，改進，修改，更改和添加。同意這些使用條款後，您將僅在這些使用條款和適用的LGE內容最終用戶許可協議（“EULA”）中指定的條件下，被授予使用LGE服務和LGE內容的許可，如果有的話。除非本文或適用的EULA中明確規定，否則您不會獲得與LGE服務和LGE內容相關的任何知識產權或其他所有權。此外，許可證的詳細信息和範圍（包括許可證的範圍）可能會因國家/地區，您的設備和操作系統類型，LGE及其業務合作夥伴的內部政策以及其他運營或技術需求而異。您同意，對於您下載的LGE內容與您的移動設備之間的任何互操作性，以及由於錯誤輸入有關設備的信息而造成的任何損害，我們概不負責。

用戶創建內容的許可

您可以在某些LGE服務上上傳，提交，存儲，傳輸，接收或共享您擁有版權的評論，帖子，照片，消息，文檔和其他內容（“用戶創建的內容”）。 您擁有用戶創建內容的版權，並且不需要向LGE服務提供此類內容。 對於用戶創建內容的準確性或完整性，我們不做任何陳述或保證。

通過在LGE服務上上傳或共享用戶創建的內容，您將授予LGE全球性，非排他性，免費，可撤銷，可轉讓和可再許可的許可，以復制，編輯，分發，翻譯，數字化，發布，實施， 在LGE服務的運營，推廣和改進所必需的範圍內，指示，修改和創建用戶創建內容的衍生作品。

此外，LGE可以將上述許可再許可給以下各方：

- 其他用戶，以確保LGE服務按最初的設計運行（例如，與選定人員共享帖子）；或者

- 與LGE有合同關係的第三方服務提供商，其有限目的是允許LGE根據本使用條款提供LGE服務。

儘管有上述規定，LGE僅在適用法律和法規允許的範圍內持有用戶創建內容的許可，並且不授予超出此限制的任何權利。

5. 限制使用LGE服務和刪除用戶創建的內容

出現問題時可能採取的措施

在以下任何事件中，我們保留暫停或終止您對LGE服務的使用或刪除您的帳戶或用戶創建的內容的權利：

• 如果您或您的用戶創建的內容嚴重或屢次違反這些使用條款，則可能適用於您使用LGE服務LGE其他政策或適用法律和法規的其他條款；

• 如果您明確表示您無意遵守這些使用條款以及可能適用於您使用LGE服務的其他條款；

• 是否有必要遵守法律義務或法院命令；

• 如果您的行為或您的“用戶創建的內容”被合理地認為會對包括其他用戶和LGE在內的其他人造成損害或承擔責任（例如，黑客，網絡釣魚，騷擾，垃圾郵件傳播， 誤導導性行為，虛假信息，入侵他人的隱私，誹謗或未經授權顯示不屬於用戶的內容）；要么

• 如果您違反了LGE發佈內容的詳細指南。

通知

如果認為合理可行，在採取上述措施之前，我們會通知您採取此類措施的理由，以便您有機會糾正所發現的問題。 但是，如果通知可能：

• 對其他用戶，第三方或LGE造成損害或承擔責任；

• 違反適用的法律法規或監管機構的命令；

• 干擾監管部門的調查；或者

• 破壞LGE服務的運行，完整性或安全性。

用戶對使用限制等措施的責任

適用的用戶（不是LGE）將對因根據本使用條款實施措施而引起的任何損壞和損失（包括數據和內容）負責，例如限制用戶使用LGE 服務或終止帳戶。 為避免任何數據丟失，請使用在線備份服務創建備份或將通過LGE服務存儲的數據和內容存儲在其他位置。

6. LGE服務的變更，暫停和終止

LGE服務的變更

我們可能會不時更改LGE服務，如下所示：

• 更改，添加或刪除LGE服務的元素或功能，例如，用於增強功能，性能安全性，錯誤修復和服務改進；

• 暫停或限制對LGE服務的使用或訪問，包括對帳戶的訪問；

• 檢查，標記，修改，拒絕發布，阻止訪問或刪除任何LGE內容，恕不另行通知或承擔責任； 要么

• 如果由於合同義務，法律變更，法院命令或其他原因，LGE自行決定採取必要或適當的措施，則禁止訪問，阻止或遠程修改以前從LGE服務下載到您設備的任何LGE內容。 由於其他原因。

如果LGE刪除，禁止訪問或以其他方式阻止您訪問任何LGE內容，則需要聯繫相關LGE內容的提供商。

LGE服務的暫停和終止

LGE可隨時在以下任何事件中暫停或終止LGE服務的全部或部分：

• 操作或改善LGE服務或遵守適用法律下的義務；

• 如果向LGE提供LGE服務要素的LGE業務合作夥伴決定終止提供LGE服務的全部或部分此類要素； 要么

• 如果信息和通信設施（例如計算機，服務器和電信網絡）的維護，檢查或更換或發生故障，流量激增，通信中斷以及其他合理的理由使其難以繼續運行 LGE服務。

• LGE 有權可隨時在出於任何業務原因暫停或終止全部或部分 LGE 服務，我司仍會在暫停或終止 LGE 服務前至少 30 天內向您提供預先書面通知。

變更，中止或終止時的通知，賠償和責任

將會通過在帳戶上註冊的電子郵件或其他合理方式（包括在LGE服務上發布）提前通知用戶，以免對LGE服務的使用造成不利影響的重大變更，暫停和終止。 但是，如果合理地認為預先通知不可行，或者在實施對用戶有利或法律要求的功能時，更改可能會立即生效而無需事先通知。

除非適用法律和法規另有要求，否則用戶將無權因更改，暫停或終止全部或部分LGE服務而獲得任何補償。

用戶和LGE在這些使用條款下的權利和義務應在LGE服務或用戶帳戶終止後繼續有效。

7. LGE的責任和保證

責任

在適用法律允許的最大範圍內，在任何情況下，LGE，其董事，高級管理人員，僱員，關聯公司，代理商承包商，委託人或許可方均不對任何形式或針對任何形式的偶然性，後果性，間接性，特殊或懲罰性損害賠償負責。因使用LGE服務或LGE內容而引起或與之相關的信息或數據丟失，收入損失，業務損失或其他財務損失，無論是基於合同，侵權（包括過失），嚴格的產品責任還是任何其他理論，即使已告知LGE此類損害的可能性，以及即使認為任何有限的補救措施都未達到其基本目的。在適用法律允許的最大範圍內，LGE在任何情況下均不對您或任何第三方對由任何應用程序或開源軟件（甚至是軟件）引起的任何直接，間接，懲罰性，示範性，偶然性，特殊或後果性的損害負責。如果已告知LGE這種損壞或損失的可能性。

使用LGE服務和LGE內容可能需要連結網路。 請注意，根據您的電信服務計劃，上網可能會收取額外的移動費。 我們對您的網路服務的連接或速度不承擔任何責任。

質保

LGE對LGE服務的保證（包括LGE服務的內容，LGE服務的功能，可信賴性，可用性和用戶需求的滿足）和LGE內容僅限於（1）這些條款中規定的事項 使用和可能適用於您使用LGE服務和LGE內容的其他條款，或（2）適用法律和法規允許的範圍。 與LGE服務和LGE內容無關的其他擔保。 特別是，由於網絡連接不良或LGE服務的更新，連接LGE服務和LGE內容的智能設備可能會與LGE服務斷開連接或變得不可用。

在適用法律允許的最大範圍內，LGE服務和LGE內容按“原樣”或“可用”提供，不提供任何明示或暗示的擔保，包括但不限於適銷性，維護 品質優良，對設備的熟練操作，對特定用途的適應性，完整性，充分性，無病毒，平靜的環境以及對LGE服務和LGE內容的侵權。

請注意，某些司法管轄區不允許排除或限制默示擔保，條款或條件，也不允許限製附帶或間接的損害，因此上述限制和排除條款可能在您身上受到限制。 有關您的法定權利的更多信息，請聯繫您當地的主管部門，貿易標準部門，公民諮詢局或同等機構。

8. 第三方服務

我們與全球業務合作夥伴合作，通過LGE服務提供有用的內容。 LGE服務可能包含內容（例如，信息，鏈接和廣告），產品，服務，應用程序以及由第三方提供的其他材料（“第三方服務”）。 您可以通過第三方服務享受各種好處。 但是，我們不控制第三方服務，因此，我們對您因使用第三方服務而引起的任何損壞或損失不承擔任何責任。 對於第三方服務，我們不做任何陳述或保證，也不承擔任何責任。 您同意，使用第三方服務的風險由您獨自承擔，由於您使用第三方服務，我們對您不承擔任何責任。

9. 廣告

我們免費提供各種LGE服務，為此，一些LGE服務可能包括（定制的）廣告，這些廣告可以根據某些用戶的偏好提供。 LGE服務可能包含我們或第三方提供的廣告和營銷信息，對於第三方廣告商提供的那些廣告和營銷信息，我們無法控制此類信息的有用性，準確性或完整性。 因此，除非歸因於我們，否則我們將不承擔由此類廣告以及您與該廣告客戶之間的交流或交易引起的任何責任，包括由於您對此類廣告的依賴而可能造成的任何損害。

10. 解決爭端的程序

除當地法律所禁止的範圍外，由使用條款引起的或與之相關的任何爭議，包括有關其存在，有效性或終止的任何問題，均應根據以下規則由仲裁（i）進行最終解決： 韓國商事仲裁委員會（其規則被視為通過引用併入本條款），（ii）仲裁員人數應為一名，（iii）仲裁的所在地或法定地點應為共和國首爾 （iv）仲裁程序中使用的語言應為英語，並且（v）合同的適用法律應為大韓民國的實體法。

在當地法律要求的範圍內，為了使仲裁作為解決爭端的手段（包括針對消費者的爭端）有效且合法，應視為參考上述（i）中的韓國商事仲裁委員會規則 參照您所在國家/地區最著名的仲裁機構的規則（以下簡稱“地方仲裁規則”），並且在上述（iii）中提及大韓民國首爾應被視為代表您所在國家的首都。

您只能以個人為基礎解決爭議，而不能作為任何所謂的集體訴訟或代表訴訟中的原告或集體成員。

11. 本使用條款的修訂

在適用法律和法規允許的範圍內，LGE可能會不時修改這些使用條款和可能適用於您使用LGE服務的其他條款。

經修訂的使用條款生效後使用LGE服務即表示您同意該修改。 您可以隨時終止您的帳戶來撤銷對這些使用條款的同意，在此之後，您將不受修訂的使用條款的約束。

12. 一般事項

• 您享有某些不受本使用條款限制的法定權利。 這些使用條款中的任何內容均不會限制此類法定權利。

• 這些使用條款闡明了您與LGE之間的關係。 即使第三方受益於您與LGE之間的關係，該第三方也沒有任何法律權利。

• 如果這些使用條款與可能適用於您使用LGE服務的其他特定服務條款之間發生衝突，則以相關LGE服務為準。

• 如果發現本使用條款中的任何條款無效，非法或無法執行，則任何其他條款的有效性，合法性和可執行性均不會受到任何影響或損害。

• 這些使用條款（包括所有合併的或引用的文件）闡明了您與我們之間的全部協議，並取代了所有先前的書面或口頭協議，即使這些先前協議的條款或條件如此。 如果我們未能執行本“使用條款”中的任何權利或規定，則該失敗不構成對該權利或規定的放棄。

• 在向您提供LGE服務的過程中，我們可能會通過LGE服務內的通知或通過郵件，電子郵件，SMS或MMS等向您提供各種信息。但是，如果您明確表示不希望 收到此類信息，您將不再收到此類信息，並且LGE將不對由於此類排除而可能遭受的任何不利後果承擔責任。

• 這些使用條款的任何翻譯均應根據當地要求進行，並且如果英語版本與任何非英語版本之間存在差異，則在您所在的管轄地法律不禁止的範圍內，以本使用條款的英語版本為準。

• 我們可以將本使用條款項下的任何或全部權利和義務轉讓，分包或以其他方式轉讓給任何公司，公司或個人。 我們只有在不嚴重影響您在本使用條款下的權利的情況下才能這樣做。 您不得將本使用條款下的權利或義務轉讓，分包或以其他方式轉讓給任何其他人，除非您首先以書面形式向LGE提出此類要求，並且各方達成協議。

• 對於因我們無法合理控制的事件（“不可抗力”）（特別是但不限於以下原因）而導致的延誤履行或未能履行本使用條款項下的任何義務，我們概不負責。 ）（a）任何政府的作為，法令，法律，法規或限制； （b）公共或專用電信網絡不可用； （c）罷工，停工或其他工業行動，內亂，騷亂，入侵，恐怖襲擊或恐怖襲擊的威脅，戰爭（無論是否宣布）或任何自然災害。 在不可抗力持續期間，我們在這些使用條款下的履行被視為暫停，我們將在該期限內延長執行時間。 我們將盡我們的合理努力來終止不可抗力或找到解決方案，儘管發生不可抗力，我們仍然可以履行本使用條款下的義務。

• 美國政府的許可或使用：如果LGE服務正在由美國政府使用或許可給美國政府，則應遵循以下規定：根據本使用條款許可的LGE服務是“商業計算機軟件”，其描述如下 在48 CFR中 252.227-7014（a）（1）。 如果是由民政機構或其代表購得的，美國政府將根據48 C.F.R.中規定的這些使用條款中的條款，獲取此商用計算機軟件和/或商用計算機軟件文檔。 12.212（計算機軟件）和48 C.F.R. 聯邦採購條例（“FAR”）的第12.211條（技術數據）及其後續規定。 如果是由國防部（“DOD”）的任何機構或代表美國國防部（DOD）的任何機構購買的，則美國政府將按照48 C.F.R. DOD FAR補充文件（“DFAR”）的227.7202-3及其後續版本。

• 出口限制：您同意您不會違反或違反美國的任何適用法律和法規（在最大適用範圍內）出口或再出口任何LGE服務或隨附文件（或其任何副本）。 您同意遵守所有適用的美國和國際出口法律和法規。 這些法律包括對目的地，最終用戶和最終用途的限制。 您聲明並保證，根據美國或其他適用的出口法律，您不會被禁止接受出口或服務。

• 在某些轄區中，可能適用附錄B中規定的補充條款。

附錄：LGE服務的附加條款

A. 申請許可協議

以下條款和條件適用於您使用LGE服務（每個“應用程序”）下載的每個應用程序並補充使用條款。 在使用任何應用程序之前，請仔細閱讀本協議。

您承認，本協議授予的許可是由應用程序的提供者（“應用程序提供者”）而非LG電子公司（“LGE”）授予的。 如果應用程序提供商隨應用程序提供最終用戶許可協議（“EULA”），則這些條款應作為本應用程序許可協議的補充。 在您和應用程序提供商之間，此類EULA中的任何其他或不同條款應優先於本應用程序許可協議中的條款。

您承認並同意LGE是本應用許可協議和任何EULA（如果提供）的第三方受益人。您承認並同意，LGE有權（並且將被視為已接受該權利）對作為這些協議的第三方受益人的您執行此類許可。

1. 授予許可：應用程序提供商特此授予您有限的，不可轉讓的許可，以便以LGE條款中規定的方式在LGE和/或其關聯公司（“LGE移動設備”）製造的任何移動設備產品上使用該應用程序使用。您不得出租，租賃，出借，出售，再分發或再許可該應用程序。您不得對應用程序進行反向工程，反編譯或反彙編，除非且僅在適用法律明確允許的範圍內。任何嘗試都違反了應用程序提供商的權利。如果您違反此限制，則可能會受到起訴和損害賠償。許可的條款將約束由應用程序提供者提供的替換和/或補充原始應用程序的任何升級，除非此類升級隨附單獨的許可，在此情況下，以該許可的條款為準。根據本應用程序許可協議，應用程序提供商保留未明確授予您的所有權利。

2. 同意使用數據：您同意應用程序提供商可以收集和使用以任何方式收集的技術和相關信息，作為與應用程序相關的產品支持服務的一部分。 應用程序提供商只能使用此信息來改善其產品或向您提供定制的服務或技術。 應用程序提供商可以將此信息透露給其他人，但不能以個人身份的形式公開。 應用程序提供商的個人數據處理活動不在本附錄範圍之內，LGE對應用程序提供商遵守適用的個人數據保護法律不承擔任何責任。

3. 終止：許可證在您或應用程序提供商終止之前一直有效。 如果您不遵守本許可的任何條款，則根據本許可的權利將自動終止，而無需應用程序提供商的通知。 許可終止後，您應停止使用本應用程序，並銷毀本應用程序的全部或部分副本，包括任何隨附的文檔。

4. 第三方材料； 令人反感的內容：您理解，認可並同意某些應用程序可能會提供對產品，服務，Web內容或其他第三方材料的訪問，並且LGE對此類第三方內容不承擔任何責任。 您同意LGE不負責檢查或評估第三方內容或此類內容的準確性。 LGE對此類第三方內容不做任何陳述或擔保，也不承擔任何責任。

您理解，認可並同意，通過從LGE服務訪問和下載應用程序，您可能會遇到您認為明確或令人反感，不雅或令人反感的資料，並且可能不會事先警告您有關此類資料。 您同意對所有應用程序的下載和使用承擔全部風險，對於通過此類應用程序引起的任何暴露，LGE對您不承擔任何責任。

5. 不作任何擔保：您明確承認並同意，自行承擔使用該應用程序的風險，並以“原樣”和“可用”的基礎向您提供對應用程序的訪問權，並且不提供任何種類或性質的擔保。 應用程序提供者不保證該應用程序的使用不會中斷或沒有錯誤。 在適用法律允許的最大範圍內，應用程序提供者明確否認任何暗示或法定條款，條件或保證，包括對適銷性，對特定目的的適用性，標題，準確性，準確性和準確性的保證。 對於任何第三方軟件或開放源代碼軟件，應用程序提供者均不作任何形式的明示或暗示的保證。

6. 責任範圍：在適用法律允許的最大範圍內，應用程序提供者對任何形式的信息，數據偶然性，繼發性，間接性，特殊性或懲罰性損害，信息或數據丟失，收入損失，業務或損失概不負責因使用許可或與應用程序有關或與應用程序有關的其他財務損失，無論是基於合同，侵權（包括疏忽），嚴格的產品責任或任何其他理論，即使應用程序提供者已就此進行了建議損害以及即使有任何限制的補救措施，其基本目的也已失敗。在適用法律允許的最大範圍內，應根據應用程序提供者的選擇，將應用程序提供者的全部責任限制為更換，修理或退款用於應用程序的購買價格（如果有）。即使在任何情況下，即使是由第三方提供的任何第三方軟件或開放源軟件，應用程序提供者也不會對任何直接，間接，懲罰性，示範性，偶發性，特殊性或繼發性損害對您或任何第三方承擔責任已被告知可能發生此類損壞或損失。

某些司法管轄區不允許排除或限制默示擔保，也不允許限製附帶或間接損失，因此上述限制和排除條款可能對您的適用有所限制。

7. 您同意不會違反任何適用的法律或法規來導出或重新導出應用程序或隨附文檔（或其任何副本）。 您同意遵守所有適用的國際出口法律和法規。 這些法律包括對目的地，最終用戶和最終用途的限制。您聲明並保證，根據適用的出口法律，您不會被禁止接受出口或服務。

8. 本應用許可協議應受美國新澤西州法律和美利堅合眾國聯邦法律的管轄，但不包括其法律衝突規定。

9. 接受本應用程序許可協議，即表示您同意該協議（包括所有合併或引用的文件）闡明了您與應用程序提供者之間的全部協議，並取代了有關該應用程序的所有先前的書面或口頭協議。 任何此類先前協議的條款或條件。 如果應用程序提供商未能執行本應用程序許可協議中的任何權利或規定，則該失敗不構成對該權利或規定的放棄。

這些使用條款將於 2024年07月10日 生效。

LG 實體

國家/地區 LG 實體 註冊地址 聯繫方式 註冊編號 利得稅務編號 韓國 LG Electronics Inc. 韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔 (LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea) (+82) 02-3777-1114（韓國） 110111-2487050，韓國註冊 107-86-14075 香港 LG ELECTRONICS HONG KONG LIMITED www.lg.com/hk/support/email

服務

服務 LG 實體 註冊地址 聯繫方式 ThinQ LG Electronics Inc. 韓國首爾特別市永登浦區汝矣大路 128 號 LG 雙子塔 (LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea) thinq@lge.com - http://www.lg.com/hk - http://www.lg.com/hk_en - LGEHK 的客戶服務電話熱綫或是 LGEHK 附屬公司的電話服務中心 - 產品註冊卡 LG ELECTRONICS HONG KONG LIMITED www.lg.com/hk/support/email

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