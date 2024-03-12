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隨心混搭 呈現格調
還在尋找既能融合美學設計又能完美搭配室內設計的家電嗎？LG Objet Collection 訂制家電系列，無縫融入居家生活空間，讓您的房子更有家的感覺。
隨心混搭 呈現格調
TV-Lifestyle-Pose
此影像顯示了位於雜物房的 WashTower。
顏色與材質 自由搭配
家電從此不再只是白色或暗灰色！LG Objet Collection 讓你從一系列顏色和材料中進行選擇，揉合空間設計。立即享受帶有創新技術的美學設計。
*顏色和材質定制僅適用於雪櫃和冰櫃。
精心策劃的顏色選擇
精心策劃的顏色選擇
LG 與頂尖色彩權威機構合作，精心挑選色板，為 LG Objet Collection 提供和諧色彩選擇。混合搭配不同的單品，襯托您的空間，如藝術創作般完善您的 Objet Collection 組合。
雜物房設有樺木白色 Styler 衣物護理機和 All in one Tower。
多元靈感 和諧設計
LG Objet Collection 的家用電器，並不是要讓家電從空間中脫穎而出,
而是帶來自然融入空間的和諧美感。提供和諧的自然質感和顏色選擇，
LG Objet Collection 能配合不同的個人品味，為任何室內設計畫上完美的點睛之筆。
此影像展示了蒼林綠色的 AeroTower 和雪霧白色的 Cord Zero All-in-One Tower™。
外型優美 性能強大
LG Objet Collection 的家用電器，並不是要讓家電從空間中脫穎而出,
而是帶來自然融入空間的和諧美感。提供和諧的自然質感和顏色選擇，
LG Objet Collection 能配合不同的個人品味，為任何室內設計畫上完美的點睛之筆。
此影像展示了帶有 Styler 衣物護理機和 ThinQ 屏幕的流動電話。