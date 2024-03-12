LG Objet Collection 的家用電器，並不是要讓家電從空間中脫穎而出,

而是帶來自然融入空間的和諧美感。提供和諧的自然質感和顏色選擇，

LG Objet Collection 能配合不同的個人品味，為任何室內設計畫上完美的點睛之筆。