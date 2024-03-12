LG OLED | Objet Collection Easel

上圖顯示畫架靠在牆上，而房間為中性色，螢幕上顯示一幅以棒球為特色的抽象藝術作品。電視對面有一張木桌，木桌上有一個棒球。 右下圖中，畫架靠在牆上，而牆上有明亮的花卉圖案，圖案採用了紅色和綠色配色。螢幕上出現了一張與周圍牆壁背景相同的女人照片。織物紋理的支架也有相同的圖案。電視旁邊，有一張紅色的單人沙發。 左下圖中，畫架靠在有紋理的赤土色牆壁上。螢幕被抽象的紅色、橙色和紫色圖像所填滿。電視的兩側設有米色且有紋理的單人沙發。